1INCH prezzo alle stelle in poche ore, ecco dove può arrivare

1INCH è tornato a livelli altissimi in termini di capitalizzazione e di prezzo arrivando a realizzare performances davvero importanti nella giornata di ieri.

Il prezzo di 1Inch ha realizzato un rialzo di oltre il 60% in poche ore arrivando a toccare livelli di prezzo alti per poi ripiegare sui 6,24$ in chiusura.

E’ stata una settimana molto intensa per 1INCH che sembrava in una fase laterale di tranquillità e con un settore Defi che sta vivendo momenti di alti e bassi.

1INCH è salito fino ai 6 dollari per poi ritracciare leggermente ma comunque portandosi a casa un aumento consistente nelle 24 ore.

Cos’è 1Inch?

1INCH rappresenta una delle reti blockchain più utilizzate. E’ il token di governance dell’omonimo DEX che cerca di fornire ai suoi utenti gli swap più convenienti ed i tassi di cambio migliori.

1Inch utilizza un market maker automatico che si chiama 1inch Liquidity Protocol e che permette l’inserimento di ordini flessibili nella piattaforma. Dispone inoltre di un wallet di grande qualità che permette di fare transazioni sicure.

Ecco la quotazione attuale di 1Inch:

Il token nativo 1inch è utilizzato per la governance sulla piattaforma. Al momento della scrittura, 1inch viene scambiato al prezzo di 5,15 dollari con volumi di scambio elevatissimi nelle ultime 24 ore che l’hanno portato di diritto nelle prime 100 coin più capitalizzate.

1inch è una delle poche crypto del mercato ad essere stata positiva anche quando c’è stato ieri il leggero calo di Bitcoin sotto i 60.000 dollari. Questa crescita ha lasciato molti pareri discordanti tra gli analisti anche se secondo noi vale la pena investire in questo progetto sicuramente interessante.

Prezzo 1INCH previsioni 2021-2025

Molti investitori stanno credendo nel progetto 1INCH che ha scatenato un grande interesse tanto da essere listato persino da eToro.

Ma può essere considerato un buon investimento? Secondo alcuni analisti la crescita è stata troppo repentina e poco fisiologica dunque si aspettano un calo attorno ai 3,50-4$ nel breve termine.

Nel breve termine il prezzo potrebbe ripiegare verso i 4 dollari ma potrebbe ripartire subito trainato magari dal settore fino ad arrivare ai 6,5$ entro Dicembre. Nel 2022 ci si aspetta una fase di attestamento che potrebbe portare il prezzo nuovamente sopra i 7 dollari ma con una crescita graduale e più supportata dai fondamentali.

La sfida nel prossimo triennio si giocherà sulla liquidità. Fra le piattaforme DEX ci sono sicuramente exchange come Uniswap che sono più forti in termine di liquidity pool. Da considerare il fatto che 1INCH cerca di trovare le migliori soluzioni di swap a fees contenute, dunque di fatto è un “aggregatore”. In teoria il suo prezzo potrebbe faticare a confronto di altri DEX più grandi.

Nel complesso, però, le prospettive a lungo termine per l’1inch sembrano ottime. Nel caso 1INCH supportasse sempre più token offrendo maggiore liquidità allora il suo prezzo potrebbe ancora crescere.

Previsioni 1INCH: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di 1INCH o di altre altcoin.

