Avalanche (AVAX): il prezzo verso i 100$? Ecco i motivi della Bull Run

AVAX, la criptovaluta di Avalanche sta facendo registrare dei rialzi importanti superiori al 11% nell’arco di sole 24 ore. Se analizziamo il grafico del prezzo notiamo che nell’intraday ci sono forti segnali rialzisti.

Ma cosa sta succedendo ad AVAX? Sta iniziando una nuova Bull Run del token?

Avalanche Foundation ha lanciato da pochissimo un fondo (Blizzard) con oltre 200 milioni di dollari per supportare lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema Alanche. Dentro ci sono molti finanziatori come la stessa Ava Lavs ed altri.

La crescita di tutto l’ecosistema passa per lo sviluppo degli NFT, le applicazioni Defi ma anche pool di liquidità oltre allo sviluppo di altri progetti.

AVAX è una delle criptovalute più importanti, con uno dei tassi di crescita più alti. Se volete investire sulle criptovalute è possibile utilizzare anche la piattaforma di eToro (clicca qui per attivare una demo gratis).

E’ una piattaforma molto popolare anche per la sua popolare funzionalità di Copy Trading, uno strumento che permette di copiare automaticamente le posizioni dei trader più bravi. Per attivare un conto demo bastano soli 50€ per iniziare.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Cos’è Avalanche (AVAX)?

Per chi non la conoscesse Avalanche è una piattaforma di smart contract molto veloce che consente di eseguire nel modo più veloce possibile applicazioni decentralizzate assicurando la sicurezza e la scalabilità.

L’obiettivo è molto più ambizioso e mira a diventare un grande contenitore di risorse globali per permettere a tutti di lanciare le proprie applicazioni o scambiare risorse basate su proof of stake,

La scalabilità è assicurata dalla rete Avalanche che aiuta tutti gli utenti, anche con hardware non proprio potenti, ad eseguire le transazioni in modo rapido assicurando la sicurezza.

Le performance si raggiungono grazie all’interconnessione di milioni di validatori. Il token di governance della piattaforma è AVAX.

Ecco la quotazione attuale di AVAX:

Prezzo AVAX: analisi del prezzo e previsioni

Il prezzo del token AVAX sta avendo una fase rialzista. Se controlliamo le ultime ore notiamo la crescita netta ben al di sopra della media mobile a 50 periodi. Attualmente il prezzo è scambiato attorno ai 92 dollari.

E’ da fine Ottobre che AVAX mostra importanti segnali rialzisti. Se torniamo a Settembre e controlliamo il prezzo notiamo che la crescita è stata molto più netta. Molti analisti ritengono che il prezzo possa sfondare quota 100$ nel breve periodo.

Ovviamente c’è una alta probabilità di un ritracciamento importante fino ad un livello di 82,23$, una probabile fase di accumulazione per poi innescare una risalita che potrebbe spingersi fino ai 120$. Naturalmene è presto per fare previsioni, rimaniamo comunque bullish.

Avalanche verso i massimi: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di AVAX o di altre criptovalute.

Vi aggiorneremo sulle notizie su BNB. Per chi è agli inizi consigliamo di investire in criptovalute con broker regolamentati come ad esempio eToro. Ecco le caratteristiche che lo rendono una scelta interessante:

commissioni basse

spread minimi

conto demo gratuito e illimitato

possibilità di copiare le operazioni dei migliori investitori

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net