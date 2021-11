Azioni Abercrombie & Fitch in rialzo: consegna in giornata per le vendite online

Abercrombie & Fitch ha annunciato che offrirà la consegna in giornata per i suoi 540 negozi negli Stati Uniti, collaborando con aziende come Uber, Shipt e Postmates in preparazione delle vendite natalizie.

La decisione arriva in un momento in cui i rivenditori, grandi e piccoli, stanno cercando di tenere il passo con una domanda che sta rapidamente superando l’offerta.

Il titolo Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF) ha più che raddoppiato il suo valore nel corso del 2021. Passando da circa 20 dollari americani a fine 2020 a 45 dollari americani al momento della scrittura.

Abercrombie & Fitch è una delle aziende maggiori per capitalizzazione. E’ possibile fare trading sul titolo anche sulla popolare piattaforma di eToro (clicca qui per attivare un conto demo gratuito).

E’ un broker dispone anche della funzionalità molto interessante di Copy Trading, per copiare automaticamente le posizioni di altri investitori. Per aprire un conto demo bastano 50€ per iniziare subito.

Abercrombie & Fitch: come si muove la società

“Attraverso l’intero ecosistema della catena di approvvigionamento, le aziende si concentrano sull’aumento dell’offerta per soddisfare la domanda elevata“, ha affermato in una e-mail il vicepresidente esecutivo della catena di approvvigionamento e degli appalti, Larry Grischow.

“L’aggiunta della consegna in giornata al nostro portafoglio aumenta la nostra capacità di consegna del miglio finale e diversifica ulteriormente la nostra base di corrieri, dove stavamo già sfruttando i corrieri regionali, UPS, FedEx e ora i corrieri“.

Più rivenditori potrebbero iniziare a pensare di rinforzare l’inventario in negozio per soddisfare la domanda, ha detto in un’intervista Mari Shor, analista di Columbia Threadneedle Investments.

“In questo momento, ci saranno sicuramente aziende che avranno difficoltà a soddisfare la domanda che vedono dalle vacanze“, ha detto Shor.

La sua preoccupazione, tuttavia, è che i consumatori possano entrare in un negozio solo per scoprire che gli scaffali sono vuoti.

Abercrombie ha affermato che eventuali carenze nei negozi sono state contabilizzate in anticipo.

“Per soddisfare le esigenze dei nostri clienti durante le festività natalizie, stiamo posizionando più inventario nei negozi e indirizzando più ordini di e-commerce ai negozi“, ha affermato Grischow nell’e-mail. “Non prevediamo che la consegna in giornata provocherà una diminuzione dell’inventario in negozio“.

Tuttavia, ha affermato Shor, decisioni come quelle di Abercrombie, derivanti dai venti contrari della catena di approvvigionamento, molto probabilmente non dovranno essere prese entro il prossimo anno.

“Lo vedo come transitorio“, ha detto. “Penso che sia davvero a breve termine, e mentre ci spostiamo nella prima metà del prossimo anno, penso che le cose dovrebbero iniziare a normalizzarsi“.

Abercrombie & Fitch lancia consegne in giornata

I clienti possono ora utilizzare i siti Web e le app mobili di Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids, Hollister, Gilly Hicks e Social Tourist per acquistare l’inventario di abbigliamento disponibile nei negozi locali per la consegna in giornata.

Il sito Web di ciascun marchio presenta un filtro “Get It Fast” per trovare facilmente i prodotti disponibili, oppure gli acquirenti possono scegliere l’opzione di consegna in giornata per gli articoli disponibili al momento del pagamento, secondo un comunicato stampa.

L’azienda ha anche aperto un nuovo centro logistico a Phoenix, aperto in collaborazione con GXO Logistics in ottobre, al fine di accelerare la distribuzione.

Abercrombie & Fitch Co. nominato uno dei Best Workplaces in Retail™ 2021

Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) ha annunciato di essere stato nominato uno dei Best Workplaces in Retail™ 2021 dalla rivista Fortune e da Great Place to Work®, una autorità globale sulla cultura del posto di lavoro.

Il premio Best Workplaces in Retail si basa su un’analisi delle risposte al sondaggio di oltre 1,3 milioni di dipendenti attuali che lavorano nel settore della vendita al dettaglio. Questa è la prima volta che Abercrombie & Fitch Co. viene nominata in questo prestigioso elenco.

“Siamo onorati di essere stati nominati uno dei migliori luoghi di lavoro del 2021 nella vendita al dettaglio. Dopo aver ottenuto la certificazione Great Place to Work ad agosto, siamo entusiasti di essere nuovamente riconosciuti per la nostra cultura aziendale forte e accogliente, che significa così tanto per i nostri dipendenti“, ha affermato Fran Horowitz, CEO di Abercrombie & Fitch Co.

“Sono così orgoglioso del nostro team globale e della loro incessante passione per i nostri marchi, clienti, partner e comunità, tutti fattori che rendono A&F Co. un posto speciale dove stare”.

Abercrombie & Fitch Co. ha introdotto diverse nuove iniziative e vantaggi per i suoi associati nell’ultimo anno per continuare a migliorare la sua esperienza sul posto di lavoro, tra cui una maggiore flessibilità sul posto di lavoro, gruppi di risorse associati che mirano a promuovere un maggiore senso di appartenenza per i membri del BIPOC, Comunità LGBTQIA+ e famiglie lavoratrici, attività di coinvolgimento virtuale e altro ancora.

Inoltre, a partire dal 2022, l’azienda aggiungerà maggiori risorse per il benessere mentale e benefici per la pianificazione familiare per i suoi associati globali.

Great Place to Work® ha selezionato Best Workplaces in Retail™ raccogliendo e analizzando le risposte riservate ai sondaggi di oltre 1,3 milioni di dipendenti nel settore della vendita al dettaglio presso le organizzazioni Great Place to Work-Certified™. Le classifiche delle aziende derivano da 60 domande sull’esperienza dei dipendenti nell’ambito del sondaggio Great Place to Work Trust Index™. Leggi la metodologia completa.

Ecco come hanno reagito le quotazioni di Abercrombie & Fitch in borsa:

Great Place to Work® è l’autorità globale sulla cultura del posto di lavoro.

Dal 1992, hanno intervistato più di 100 milioni di dipendenti in tutto il mondo e hanno utilizzato queste intuizioni profonde per definire ciò che rende un luogo di lavoro eccezionale: la fiducia.

La loro piattaforma di sondaggi sui dipendenti offre ai leader il feedback, i rapporti in tempo reale e le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni basate sui dati. Tutto ciò che fanno è guidato dalla missione di costruire un mondo migliore aiutando ogni organizzazione a diventare un ottimo posto dove lavorare For All™.

Azioni Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF): la società

Il marchio è un rivenditore specializzato leader, globale e omnicanale di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino attraverso cinque marchi rinomati.

L’iconico marchio Abercrombie & Fitch è nato nel 1892 e mira a rendere ogni giorno eccezionale come l’inizio di un lungo weekend. abercrombie kids vede il mondo attraverso gli occhi dei bambini, dove il gioco è vita e ogni giorno è un’opportunità per essere qualsiasi cosa e migliorare qualsiasi cosa.

Conta quattro marchi:

Abercrombie & Fitch

Abercrombie Kids

Hollister Co.

Gilly Hicks

I marchi che ne fanno parte condividono l’impegno di offrire prodotti di qualità duratura e comfort eccezionale che consentano ai consumatori di tutto il mondo di esprimere la propria individualità e il proprio stile.

Abercrombie & Fitch Co. gestisce circa 730 negozi con questi marchi in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente, nonché vari siti di e-commerce specifici.

Sono diverse le grandi personalità che hanno vestito, anche solo occasionalmente, i capi di questo marchio. Come Teddy Roosevelt, Greta Garbo, Clark Gable e John F. Kennedy.

Dove comprare azioni di Abercrombie & Fitch

Continueremo ad occuparci di tutti le ultime news sul mercato azionario con le previsioni sul prezzo dei titoli.

Se volete fare trading sulle principali azioni di Borsa vi consigliamo il broker eToro che consente anche fare copy trading con un deposito davvero minimo.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net