Azioni Zalando (ZAL): i numeri positivi prefigurano un nuovo rally per fine anno

Negli ultimi dodici mesi, oltre 10 milioni di clienti attivi hanno aderito alla piattaforma Zalando, per un totale di 44,5 milioni di clienti attivi alla fine del secondo trimestre.

I clienti hanno interagito con Zalando più frequentemente, con ordini medi per cliente attivo che hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 5,0. I clienti acquisiti durante il primo periodo di lockdown nel 2020 hanno continuato a rimanere molto attivi, anche perché le restrizioni indotte dalla pandemia sono state gradualmente revocate e i negozi hanno riaperto per tutto il trimestre.

Zalando: le vendite dei partner

Marchi e rivenditori hanno continuato ad accelerare le loro attività online attraverso la piattaforma Zalando. Partner Program GMV è cresciuto fortemente, oltre il 100% anno su anno nella prima metà del 2021. Ciò è stato guidato da nuovi partner e maggiori impegni di stock, nonché dall’internazionalizzazione di successo dei partner esistenti.

Alla fine della prima metà del 2021, quasi 4.700 negozi fisici erano attivi nel programma Connected Retail e venduti attraverso la piattaforma Zalando. I marchi hanno inoltre utilizzato Zalando Fulfillment Solutions e Zalando Marketing Services in modo più deciso per acquisire vendite, aumentare la soddisfazione dei clienti e costruire la loro brand equity.

Zalando ha raggiunto una solida redditività nel secondo trimestre, con un EBIT rettificato di 184,1 milioni di euro e un margine del 6,7%.

Zalando ha investito molto di più nell’acquisizione dei clienti e nel marketing del marchio per cogliere l’intera opportunità della domanda nel secondo trimestre di quest’anno, dopo che la società ha ridotto sostanzialmente gli sforzi di marketing nel secondo trimestre del 2020 come parte della sua risposta iniziale al Coronavirus.

Zalanzo previsioni per 2021

Zalando ribadisce le sue previsioni per l’anno finanziario 2021. GMV dovrebbe crescere del 31-36% a 14,0-14,6 miliardi di euro e i ricavi dovrebbero crescere del 26-31% a 10,1-10,5 miliardi di euro.

Sulla base di un’eccezionale performance topline e dei continui benefici del tasso di rendimento nella prima metà di quest’anno, l’azienda si aspetta ora un EBIT rettificato nella metà superiore dell’intervallo guidato di 400-475 milioni di euro.

Si prevede un investimento di circa 350 milioni di euro (in precedenza 350-400 milioni di euro). Tutti i principali progetti di infrastrutture logistiche per consentire una forte crescita continua rimangono sulla buona strada, ma alcune spese in conto capitale saranno spostate nel 2022. Inoltre, il gruppo continua ad aspettarsi un capitale circolante netto negativo per l’anno fiscale 2021.

David Schröder, Chief Financial Officer, ha affermato:

“Ancora più della nostra eccezionale performance finanziaria nel secondo trimestre, il crescente coinvolgimento di clienti e marchi sottolinea l’importanza a lungo termine della piattaforma Zalando ed è una forte prova della nostra strategia di successo. Per servire ancora meglio consumatori e partner in futuro, siamo particolarmente entusiasti della partnership strategica con Sephora per elevare ulteriormente la nostra proposta di bellezza e l’espansione della piattaforma Zalando in sei nuovi paesi“.

Nasce partnership tra Zalando e Sephora ed estende presenza in Europa

A partire dal quarto trimestre del 2021, Zalando offrirà la prestigiosa offerta di bellezza di Sephora, il principale rivenditore di prodotti di bellezza omnicanale al mondo, tramite il suo programma partner inizialmente in Germania.

La partnership strategica combina l’impareggiabile esperienza del cliente e la profonda esperienza di e-commerce di Zalando con l’assortimento attentamente curato di diverse migliaia di prodotti di bellezza entusiasmanti di Sephora provenienti da più di 300 prestigiosi ed esclusivi marchi, la sua esperienza di bellezza unica e il potere di marketing nella bellezza di prestigio.

Zalando ha ulteriormente ampliato la propria presenza in tutta Europa, lanciando la piattaforma in sei nuovi mercati. Concentrandosi soprattutto sul versante Est del vecchio continente:

Lituania Slovacchia Slovenia Croazia Estonia Lettonia

Il marchio ha anche creato ulteriori opportunità di crescita per i brand partner esistenti e nuovi, espandendo il suo Partner Program a tutti e sei i mercati lanciati di recente.

Zalando lancia nuovo Forum per condividere strategie e conoscenze

Zalando Marketing Services (ZMS), l’agenzia di marketing interna di Zalando, sta costruendo un forum per condividere le strategie e le conoscenze della sua comunità globale di brand partner. Il nuovo podcast di Inside Fashion Marketing è costruito attorno a discussioni informate con i brand partner che abbracciano categorie e fasce di prezzo, profilando le loro specifiche campagne di marketing e strategie di business in singoli episodi.

Lanciando il podcast, ZMS mira a fornire approfondimenti educativi e condividere le migliori pratiche da tutta la sua comunità, promuovendo una cultura dell’apprendimento per guidare il successo condiviso e fornire ispirazione per i professionisti del marketing della moda, dello stile di vita e della bellezza.

Progettato per adattarsi facilmente alla giornata tipo del professionista del marketing, il conduttore di podcast Andreas Antrup – vicepresidente senior della pubblicità di Zalando e amministratore delegato di ZMS – è affiancato da ospiti come il direttore marketing di The North Face Sebastian Reinhard e il direttore marketing di Toms Ian Stewart.

Il podcast stesso è un concetto tempestivo. L’appetito per l’apprendimento udibile sta prendendo piede, poiché Edison Research stima che 100 milioni di persone hanno ascoltato un podcast ogni mese nel 2020, una cifra che dovrebbe raggiungere i 125 milioni nel 2022. Un’abitudine spinta anche dalle costrizioni dei lockdown.

Nel frattempo, un anno di incertezza ha visto una maggiore cooperazione e collaborazione tra l’industria.

Zalando investe in Infinited Fiber Company

Il rivenditore online europeo Zalando ha annunciato un investimento nel produttore di tessuti riciclati Infinited Fiber Company che produce fibra cellulosica da scarti tessili.

Il finanziamento di Zalando sarà utilizzato dall’azienda finlandese per aumentare la produzione nel suo impianto pilota e per preparare la costruzione della sua nuova fabbrica ammiraglia da 30.000 tonnellate metriche all’anno da 220 milioni di dollari (257 milioni di dollari).

Completa un recente round di finanziamento che è stato guidato dalla società di moda svedese H&M e che ha coinvolto anche il gigante dell’abbigliamento sportivo Adidas e il braccio di investimento del rivenditore danese Bestseller, Invest FWD A/S.

Azioni Zalando (ZAL) previsioni

Le azioni Zalando (ZAL) hanno registrato un evidente rally in concomitanza con l’inizio della Pandemia Covid-19. Che ha portato benefici alle società che operano in regime di e-commerce, complici le chiusure dei negozi fisici.

Nel giro di un anno, fino a febbraio 2021, il prezzo delle azioni Zalando è triplicato, passando da 31 a 99 euro di prezzo.

Dopo alcuni mesi di ribassi, è tornato a salire, sfondando quota 102 euro per azione. Poi un rimbalzo e al momento della scrittura viaggia intorno agli 80 euro.

Dunque, siamo dinanzi ad un titolo che registra continue oscillazioni, ma che potrebbe ritentare nuovi rialzi entro la fine del 2021, per poi consolidarsi nel 2022. Anche perché ormai l’e-commerce è una modalità sempre più diffusa. E poi abbiamo visto come il gruppo tedesco stia investendo in nuove partnership e progetti.

Il target price delle azioni Zalando dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro nel corso del 2022.

Azioni Zalando: conclusioni

Continueremo ad occuparci di tutti le ultime news sul mercato azionario con le previsioni sul prezzo dei titoli.

