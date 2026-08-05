Ieri Palantir Technologies (PLTR) ha chiuso a 162,66 dollari, in rialzo del 29,45% in una sola seduta. Manca poco al record giornaliero di sempre, il +30,8% del 6 febbraio 2024.

Dietro il balzo c’è la trimestrale pubblicata lunedì sera: nel secondo trimestre 2026 i ricavi salgono del 93% anno su anno a 1,94 miliardi di dollari, mentre il consensus LSEG si fermava a 1,8 miliardi. Un anno fa la società di Denver fatturava circa 1 miliardo nello stesso periodo. Il CEO Alex Karp ha definito il trimestre “otherworldly”, ultraterreno, e a CNBC ha rincarato: “Dimenticate il consensus. Per quanto ne so, nessuna azienda della nostra scala è mai cresciuta nemmeno la metà di così”.

C’è un particolare in più: prima dei conti il titolo perdeva il 29% da inizio 2026. Pesava il sell-off del software di giugno e luglio, quando in molti temevano che l’intelligenza artificiale generativa avrebbe divorato il software aziendale tradizionale. Ora la lettura si è ribaltata, e per l’analista Louie DiPalma di William Blair Palantir è passata “da perdente a vincitrice dell’AI”.

Resta la questione del prezzo: con un rapporto prezzo/utili vicino a 141, il titolo non è a buon mercato.

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Ricavi a +93% e margine operativo al 62%

I conti superano le stime su ogni voce. L’utile per azione rettificato arriva a 0,41 dollari: le attese erano ferme a 0,34, e un anno prima il dato era 0,16. È il nono trimestre di fila sopra le previsioni. Il margine operativo rettificato sale al 62% dal 46% del secondo trimestre 2025, l’utile operativo GAAP tocca 912 milioni di dollari (margine del 47%). Il flusso di cassa libero rettificato vale 1,22 miliardi, il 63% dei ricavi. In cassa, tra contanti e Treasury a breve, ci sono 9,2 miliardi di dollari.

A trainare è l’America. I ricavi USA crescono del 115% a 1,57 miliardi: il segmento commerciale statunitense fa +149% a 764 milioni, quello governativo +90% a 809 milioni. L’attività internazionale cresce del 33%, che in confronto sembra poca cosa.

Sul fronte dei contratti l’azienda ne conta 220 da almeno 1 milione di dollari, 73 dei quali sopra i 10 milioni. Il valore totale dei contratti (TCV) sale del 49% a 3,37 miliardi, mentre il valore residuo dei contratti commerciali USA arriva a 6,24 miliardi di dollari.

Ricavi di Palantir nel secondo trimestre 2026 suddivisi per area geografica e tipo di clientela. Fonte: dati societarii

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Guidance alzata e la scommessa sulla sovranità dell’AI

Palantir ha ritoccato parecchio le previsioni per l’intero 2026. Ora punta a ricavi annui tra 8,15 e 8,158 miliardi di dollari, cioè una crescita dell’82%, ben oltre il consensus di 7,72 miliardi. Il commerciale USA è atteso sopra i 3,42 miliardi (+134% come minimo), l’utile operativo rettificato tra 4,89 e 4,90 miliardi, il flusso di cassa libero tra 4,5 e 4,7 miliardi.

Per il terzo trimestre la società indica ricavi tra 2,16 e 2,164 miliardi, contro stime di 2 miliardi.

Nella lettera agli azionisti Karp ha messo i numeri in una cornice ideologica: “la rivoluzione per l’indipendenza e la sovranità dell’AI è ormai pienamente avviata”. Poi la frase che ha fatto il giro dei desk: “I nostri clienti hanno rifiutato di diventare stati vassalli dei laboratori linguistici”.

Il riferimento è a OpenAI, Anthropic e agli altri sviluppatori di modelli. Per il CEO, “ogni organizzazione al mondo si sta svegliando rispetto ai rischi di consegnare ai creatori dei modelli linguistici le chiavi delle proprie istituzioni”.

In termini di business, Palantir non sfida i laboratori AI sul loro terreno: vende alle aziende gli strumenti per usare quei modelli senza perdere il controllo dei propri dati. Parlando con gli investitori, Karp è tornato sul punto: “la domanda di sovranità dell’AI è stata ormai liberata”.

Gli analisti alzano i target: Deutsche Bank vede 200 dollari

Gli analisti non hanno perso tempo. Brad Zelnick di Deutsche Bank ha alzato il giudizio a Buy da Hold, con target price di 200 dollari. Per lui Palantir è “diversi passi avanti” rispetto al resto del software, quasi “un viaggiatore del tempo, già arrivato in quel futuro dell’AI a cui gli altri ancora aspirano”. Zelnick cita anche il profilo “Rule of 155”: crescita più margine operativo fa 155%, quando nel software la soglia d’eccellenza è tradizionalmente 40.

PLTR Palantir Technologies Inc. 158,43 USD ▼ 4,23 (2.60%) H: 166,06 · L: 158,25 1M 3M 6M 1Y 5Y

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Più freddo Thomas Blakey di Cantor: “trimestre eccezionale”, però il giudizio resta Neutral, con target alzato a 156 dollari da 138. Citi nota che i risultati “indeboliscono ulteriormente la tesi ribassista sulla concorrenza AI”

Quanto ai concorrenti diretti, Palantir cresce circa 7 volte più veloce di Salesforce e 3 volte più di Snowflake, con margini che nessuno dei due si sogna.

Valutazione a 141 volte gli utili

Resta il capitolo valutazione. Dopo il balzo, la capitalizzazione gira intorno ai 301 miliardi di dollari e il prezzo/utili trailing viaggia in area 141. Un multiplo del genere sconta anni di crescita straordinaria, senza inciampi.

Il range delle ultime 52 settimane, da 106,37 a 207,52 dollari, dice quanto il titolo sia volatile: lo stesso PLTR che oggi festeggia il +29% perdeva quasi un terzo del valore da inizio anno appena una settimana fa.

Se lo segui, metti in conto scossoni violenti in entrambe le direzioni. Basta un trimestre sotto le attese, o un cambio d’umore del mercato sull’AI, per innescare correzioni profonde. Il sell-off del software di giugno-luglio è lì a ricordarlo.

Cosa guardare da qui a Novembre?

Il secondo trimestre 2026 è tra i migliori dell’intera stagione: ricavi +93%, margini ai massimi, guidance 2026 alzata a 8,15 miliardi e una tesi di investimento, la sovranità dell’AI, che il mercato ha pagato con un +29,45% in seduta.

A Novembre la società dovrà confermare la guidance del terzo trimestre a 2,16 miliardi di dollari, e il consensus a 182,20 dollari dice che parte del potenziale è già nei prezzi. Con un P/E sopra 140 il margine di errore si assottiglia sempre di più. Staremo a vedere.