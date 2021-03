Cambio Bitcoin-Dollaro consolida sopra area 50.000

Il Bitcoin si riporta ad un passo dai massimi storici sul dollaro, assestandosi abbondantemente sopra la soglia psicologia e tecnica rappresentata da area 50.000. La coppia BTC-USD, infatti, gravita in area 57.000, quindi non molto lontano dal top di sempre a quota 58.238, toccato a metà Febbraio.

Tuttavia, dalle sale operative fanno notare che la risalita dai minimi di qualche giorno fa in area 43.000 non è stata accompagnata dai volumi, al di sotto della media giornaliera dell’ultimo mese. Ciò potrebbe rappresentare un’incognita sull’attuale rialzo di brevissimo.

Intanto si è appreso che le cosiddette Whale hanno ancora una volta approfittato della correzione della scorsa settimana facendo incetta di BTC. Lo hanno rivelato i dati on-chain da cui è emerso che gli ordini in acquisto da oltre 100 mila dollari da parte dei grandi compratori hanno raggiunto il record di sempre.

MicroStrategy, secondo quanto rivelato dal CEO Michael Saylor, la scorsa settimana ha investito altri 10 milioni di dollari, comprando 205 BTC al prezzo medio di 48.888 dollari. Le riserve totali in Bitcoin della società di software ammontano a 91.064 monete, che ai valori attuali corrispondono a 5 miliardi di dollari. Il prezzo medio di acquisto, invece, è di 24.119.

Gli strategist di Bloomberg sostengono che molti investitori stanno sempre più considerando il BTC un bene rifugio, inserendolo nei propri portafogli in sostituzione dell’oro. Gli esperti sottolineano che l’ampia adozione mainstream della valuta digitale è rivelata ormai da diversi indicatori.

Il gigante del settore bancario USA Goldman Sachs ha rivelato che da un’indagine condotta tra i propri clienti è emerso che già il 40% ha un’esposizione sulle crypto. GS sta ricevendo ormai da tempo una massiccia domanda di asset digitali sia da parte della clientela che da quella istituzionale. Per far fronte a tali richieste la banca è pronta a lanciare il suo trading desk sulle criptovalute.

Andamento cross BTC-USD sul breve-medio periodo

Dal grafico con time-frame giornaliero in alto ci si accorge come la coppia Bitcoin-Dollaro abbia trovato sostegno nella media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico).

Attualmente le quotazioni sono in rialzo da oltre 5 sedute, un ascesa, come anticipato, con scarni volumi. Gli investitori, infatti, hanno comprato con poca convinzione, spaventati per lo più da un possibile doppio massimo in area 57.000-58.000. La mancata rottura dei recenti massimi, infatti, potrebbe nuovamente calamitare le quotazioni verso il basso.

Sul brevissimo, il primo supporto passa in area 52.500, livello su cui passa la media mobile a 10 giorni, mentre EMA 25 si è spostata verso l’alto, poco sotto area 50.000.

Allarme rosso, comunque, soltanto in caso di discesa sotto la media mobile a 50 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che si colloca in prossimità di quota 45.500. Perso quest’ultimo livello, in chiusura daily o peggio ancora settimanale, infatti, potremmo assistere ad ulteriori crolli con target in area 40.000-38.000 e nel peggiore dei casi verso area 35.000-32.000.

L’eventuale break-out di area 58.000, invece, potrebbe spianare la strada ad ulteriori rialzi con target in area 68.000-70.000.

Andamento cambio ETH-USD sul breve-medio periodo

Anche la coppia Ethereum-Dollaro, ha guadagnato gran parte del terreno perso dai massimi storici poco sopra area 2.000, toccati lo scorso 20 Febbraio, ai minimi di brevissimo toccati una settimana dopo in area 1.350.

Il cambio ETH-USD in questo momento sta scambiando in area 1.800, ma in ribasso del 2%, a causa di una resistenza dinamica in area 1.850, che ha respinto i corsi verso il basso.

Modello di trading cambio BTC-USD – valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading rialzista si attiva in caso di allungo oltre quota 57.136 in chiusura di candela oraria o daily e consiglia di prendere profitto in area 58.061 e 59.000; stop loss in caso di ritorno sotto quota 55.679 in close orario o giornaliero.

Mantenere o attivare nuove posizioni Long in caso di ulteriori estensioni oltre quota 59.000 in chiusura di candela oraria, per puntare prima a quota 60.545 e successivamente a quota 62.130; stop loss in caso di close orario minore di quota 57.136.

Suggeriti ulteriori Long in caso di nuovi acquisti oltre quota 62.130 in close orario o daily, per tentare di prendere profitto in area 63.135 e 64.788 estesa a quota 66.484; stop loss in caso di ritorno sotto quota 59.000 in chiusura giornaliera.

Comprare sulla debolezza in caso di affondo in area 47.205, per approfittare di eventuali rimbalzi a quota 48.474 e 49.777, con possibili estensioni verso area 51.956; stop loss con discesa sotto area 45.970 in close daily.

Il modello di trading ribassista, invece, si attiva con discesa sotto quota 55.679 in chiusura oraria o daily, e pronostica i primi due obiettivi in area 54.778 e 53.352; stop loss in caso di recupero oltre quota 57.136 in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni ribassiste in caso di close orario minore di quota 53.352, per sfruttare possibili flessioni, in primo luogo a quota 51.956 e in seconda battuta a quota 50.595; stop loss in caso di ritorno sopra quota 54.778 in chiusura di candela oraria.

Lecito approfittare di eventuali discese sotto quota 50.595 in chiusura oraria o giornaliera, per cercare di ricoprirsi in un primo momento a quota 49.777 e successivamente a quota 48.474, estesa a quota 47.205; stop loss in caso di recupero sopra quota 51.956 in close daily.

Short speculativi in caso di allungo in area 66.484, per sfruttare eventuali storni verso area 64.788 e 63.135, estesi a quota 60.545; stop loss in caso di ulteriori allunghi oltre quota 68.225 in chiusura daily.

Migliori piattaforme per investire su Bitcoin ed Ethereum

