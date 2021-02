Bitcoin Evolution: fa guadagnare o è una truffa? Opinioni 2021

Come funziona Bitcoin Evolution? Il nome promette bene, come tutto il resto. Ma poi mantiene davvero tutto ciò?

I nuovi rally messi a segno dal Bitcoin ad inizio 2021 hanno di nuovo portato la criptovaluta sulla bocca di tutti e molti investitori avventurieri, diversi dei quali pure sprovveduti della materia, cercano di capirne di più per ottenere anche essi la loro fetta di profitti.

Purtroppo, questa caccia all’affare porta pure a fidarsi di siffatte piattaforme di trading online. In odore di truffa e che alla fine si rivelano solo delle truffe.

Diciamo subito che le criptovalute non sono un giochino virtuale ma un investimento vero e proprio. E come tali, meritano un serio approfondimento.

Ma torniamo a Bitcoin Evolution: è una truffa o fa arricchire davvero? Lo scopriamo in questa guida completa.

Bitcoin Evolution: cos’è

Cos’è Bitcoin Evolution? Si tratta di una piattaforma di trading onlineche consente di investire e guadagnare facilmente sul Bitcoin. Quante volte abbiamo già sentito questa storytelling? Molte volte e purtroppo non sono mai a lieto fine.

Si tratta insomma del solito sito che fa promesse incredibili, sparando importi a caso e dicendo che tutto si raggiunge senza la minima conoscenza di trading e criptovalute.

Altra nota dolente che va subito detta è che la piattaforma non ha alcuna licenza per operare, né sono note le persone che ci sono dietro, né tanto meno la sede. Tutte mancanze che già dovrebbero tenerti lontano da questa esperienza. Di seguito troverai altre info utili su Bitcoin Evolution

Come funziona Bitcoin Evolution?

Come tante altre piattaforme truffa, Bitcoin Evolution sbandiera un software dotato di una capacità di prevedere i mercati prossima al 100% (99,4%, per rendere il tutto più verosimile).

Si dice che ad idearlo sia stato da un team formato da ingegneri del software, i quali hanno collaborato di concerto con esperti in trading di criptovalute. Un mix di cervelloni insomma.

Il sistema funzionerebbe mediante l’intelligenza artificiale ed algoritmi molto sofisticati, capaci di analizzare i mercati e poi piazzare ordini vincenti per conto dell’utente iscritto. Un software in grado di piazzare centinaia di ordini al minuto, una cifra impossibile per un essere umano, anche i più abili nello scalping.

Dunque, al trader non resta che affidarsi pienamente ad esso, senza fare nulla. E sarebbe capace di renderlo pure milionario in pochi giorni.

Oltre al Bitcoin, altre criptovalute sulle quali Bitcoin Evolution punterebbe sono:

Litecoin

Ethereum

Monero

Ripple

Dash

Bitcoin Cash

Su Bitcoin Evolution ci sarebbero poi anche valute FIAT, come:

USD

EUR

CAD

CHF

NZD

Alcune recensioni parlano di telefonate iniziali con un pesante accento dell’Est Europa, che invitano le persone a depositare denaro, dando magari un contentino iniziale ed invogliando ad investire migliaia di euro. Poco dopo ci si accorge però che non si riescono a prelevare i capitali ottenuti e neanche di ottenere indietro quelli investiti.

Il tono delle telefonate passa dal cordiale al minaccioso. E rientrare in possesso dei propri capitali diventa impossibile poiché le persone che gestiscono queste truffe hanno sede in paradisi fiscali, quindi sono protetti.

Bitcoin: i broker migliori con cui investire

Qui di seguito vi lasciamo un elenco delle migliori piattaforme di trading di criptovalute:

Bitcoin Evolution: le domande frequenti

Ecco le domande frequenti (FAQ) che vengono poste su Bitcoin Evolution:

Bitcoin Evolution è una truffa? In data 19 ottobre 2020, la Consob in una sua delibera ha riportato che Bitcoin Evolution sia stata segnalata dalla FSMA, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Belgio. E ciò dovrebbe mettere in allerta, dato che la FSMA si rifà ai dettami dell’ESMA, l’autorità di vigilanza dell’Unione europea. Alla quale si allineano tutti gli altri paesi europei. Come funziona Bitcoin Evolution? Si tratta di una piattaforma che asserisce di essere basata sul trading automatico, permettendo di guadagnare sulle criptovalute in modo facile e senza alcuna conoscenza in materia. Vantano di avere un software con una accuratezza che sfiora il 100 per 100 nell’anticipare cosa fa il mercato. Il trading automatico sul Bitcoin esiste? Sì ma non è quello inteso da Bitcoin Evolution. Piuttosto, il trading automatico è un sistema mediante il quale il trader ha comunque un ruolo attivo e deve avere conoscenze in materia di trading e criptovalute, giacché i parametri entro i quali deve muoversi la piattaforma li impartisce lui.

Un broker come eToro va anche oltre questo concetto poiché consente il trading automatico seguendo però dei trader in carne ed ossa, chiamati Popular Investors.

Investire seriamente su Bitcoin

Il bitcoin è nato come una valuta digitale per superare il sistema economico tradizionale. Ma nel tempo, si è trasformato in un asset per investire. Alla luce del prezzo che ha raggiunto negli ultimi anni.

Tuttavia, deve essere studiato per bene e occorre investirci utilizzando piattaforme serie per operare. Come le seguenti.

Investire in Bitcoin con eToro

Il broker eToro conta quasi 7 milioni di trader iscritti provenienti da 150 paesi sparsi per il mondo. Ha ben 3 licenze per operare, oltre all’autorizzazione Consob per farlo in Italia.

Il broker eToro prevede un solo account, con deposito minimo di 200 euro. Ottime anche le condizioni spread e commissioni offerte.

Su eToro, oltre al Bitcoin, ci sono altre 17 criptovalute al momento della scrittura. Ti consigliamo comunque di vedere l’elenco aggiornato sul broker perché potrebbero essere aggiunte o non previste più alcune criptovalute.

Su eToro puoi investire su Bitcoin in più modi:

trading CFD, andando sia long che short sulle criptovalute

copiando cosa fanno trader migliori tramite copy trading

investendo su pacchetti di criptovalute chiamati CryptoCopyPortfolios

utilizzando l’exchange di eToro interno o anche quello esterno da poco lanciato: eToroX

Fare trading su Bitcoin con Plus500

Il broker Plus500 offre dalla sua 6 criptovalute sulle quali investire, ma anche qui invitiamo a prendere visione dell’elenco aggiornato direttamente dal sito.

Plus500 prevede un deposito minimo di 100 euro e come eToro un solo account. Questo broker si è fatto sempre più strada, tanto da essere sponsor di molte squadre di calcio, tra cui l’italiana Atalanta.

Se è vero che Plus500 prevede molte meno criptovalute di eToro, ha dalla sua il fatto che prevede una vasta scelta di asset per diversificare i tuoi investimenti. Oltre 2.500.

Inoltre, potrai attivare un servizio di alter email per essere avvisato quando le criptovalute compiono movimenti di prezzo interessanti. Potrai anche ottenere assistenza clienti in Live chat, in ben 32 lingue.

Plus500 prevede anche le licenze CySEC e FCA, oltre ad essere quotata sulla London Stock Exchange.

Investire in Bitcoin con ForexTB

Il broker ForexTB prevede invece 8 criptovalute. Rispetto ai precedenti, ti permette di scegliere tra 4 account diversi, ciascuno con servizi diversi in base al livello di account. Anche se il livello di deposito minimo è più elevato: 250 euro.

Qui potrai trovare i segnali di trading di Trading Central, che non sono certo la fuffa che vende Bitcoin Evolution, ma previsioni accurate su ciò che potrebbe accadere sui mercati finanziari. Certo, la percentuale di accuratezza si aggira intorno al 70 percento, ma è veritiero rispetto al quasi 100 per 100 propinato da Bitcoin Evolution.

Oltre a ciò, troverai l’assistenza artificiale Buzz che ti assisterà sul trading e anche diverse modalità per formarti: eBook da scaricare gratis, webinar curati da esperti di trading da seguire comodamente da casa, un Conto demo da 100mila euro.

Bitcoin è una truffa?

Il bitcoin non è una truffa a prescindere. Può diventarlo se utilizzi strumenti truffa per investire.

Ad inizio 2021 il Bitcoin sta viaggiando verso i 50mila dollari, più che raddoppiando quindi le performance di fine 2017 già sorprendenti.

Per poter tentare di trarre un profitto dal bitcoin si possono sfruttare strade lecite, come:

trading CFD, che ti consente di guadagnare sia quando il prezzo del bitcoin va al rialzo sia quando il prezzo del bitcoin va al ribasso exchange, piattaforme per speculare si cambi di prezzo delle criptovalute scambiandole con altre criptovalute e/o con valute FIAT mining, dove si viene premiati ottenendo in cambio bitcoin risolvendo soluzioni algebriche. Ma è una strada ormai impercorribile per il dispendio economico e temporale che comporta

Bitcoin Evolution Vip

Come altre piattaforme in odore, o puzza se preferite, di truffa, anche Bitcoin Evolution sbandiera endorsement da parte di Vip.

Nel caso di Bitcoin Evolution, troviamo Vip come Elon Musk, Gordon Ramsay, Peter Jones. Tutti intervistati, peccato che fintamente, in noti programmi televisivi americani come Shark Tank o Dragon’s Den.

Elon Musk è il Ceo di Tesla, marchio che produce esclusivamente auto elettriche, oltre che cervello che sfonda sempre idee nuove ed innovative.

Peter Jones è un famoso uomo d’affari britannico che predilige investimenti nelle tecnologie.

Gordon Ramsay è invece un celebre chef ma anche noto investitore.

A questi volti, aggiungiamoci poi quelli talvolta accostati nella versione casareccia italiana:

Flavio Briatore

Jovanotti

Barbara D’Urso

Bill Gates

Come si noterà, si tratta di personaggi famosi scelti scientificamente per il potenziale appeal che possono avere sulle persone. Il ricco di turno, il personaggio televisivo simpatico, l’esperto di tecnologie.

Conclusioni

Bitcoin Evolution non è dunque proprio il modo migliore per investire in Bitcoin o qualsivoglia criptovaluta.

Troppe cose non tornano e le promesse sono sempre le solite. Meglio affidarsi ai broker come eToro e Plus500 se si vuole guadagnare nelle cryptocurrency, ricordando sempre che, malgrado la virtualità dell’asset, non si tratta assolutamente di un gioco.

