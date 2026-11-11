Bitcoin torna a 73.500 $: l’inflazione USA di ottobre batte le attese e la Fed prepara la stretta di dicembre

📌 In breve Martedì 10 novembre l’inflazione USA di ottobre è salita dello 0,4% in un mese, contro lo 0,3% atteso; il core ha segnato +0,3% contro +0,2%.

Bitcoin è sceso da circa 74.200 $ a 73.518 $, il livello più basso dal 21 agosto, con circa 178 milioni $ di posizioni long liquidate in un’ora.

Dopo il dato il FedWatch di CME assegna l’85,3% a un rialzo di 25 punti base alla riunione dell’8-9 dicembre e il 14,7% a uno da 50.

IBIT di BlackRock è alla settima seduta di fila in deflusso: dal 30 ottobre sono usciti 1,66 miliardi $.

Martedì 10 novembre è arrivato il dato sull’inflazione statunitense di Ottobre, più alto del previsto, e Bitcoin ha accusato il colpo nel giro di pochi minuti. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics riportati da CNBC, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% in un mese, contro lo 0,3% atteso dagli economisti. Il core, l’indice che esclude alimentari ed energia, ha segnato +0,3% contro una previsione di +0,2%.

Prima della pubblicazione Bitcoin viaggiava intorno ai 74.200 $. Subito dopo è sceso fino a 73.518 $ sui dati di TradingView: quasi lo stesso minimo toccato domenica 8 novembre, il livello più basso dal 21 agosto. Nel giro di un’ora, sempre secondo Decrypt, sono state liquidate posizioni long con leva per circa 178 milioni $.

E non era un buon momento. Poche ore prima Christopher Waller era stato molto esplicito. Il governatore della Federal Reserve aveva già detto in mattinata che a Dicembre voterà per un rialzo dei tassi di 25 punti base anche con un’inflazione in calo, e che con un core intorno allo 0,3% bisognerebbe valutare un aumento di mezzo punto. E il core è uscito proprio allo 0,3%.

Il risultato? Un rialzo a dicembre ormai dato per scontato e una minoranza crescente di trader che scommette su una stretta più dura. Intanto gli ETF spot su Bitcoin continuano a perdere capitali: IBIT di BlackRock è alla settima seduta di fila in deflusso.

Il CPI di ottobre in numeri: rallenta, ma meno del previsto

Prima il dato. L’indice generale è salito dello 0,4% su base mensile, dopo lo 0,6% di settembre. Quindi l’inflazione rallenta, sì, ma meno di quanto il mercato sperava: sia l’indice generale sia il core hanno superato le stime di 0,1 punti.

+0,4% CPI di ottobre su settembre (attese +0,3%) +0,3% CPI core (attese +0,2%) 3,7% ultimo tasso annuo disponibile, settembre

Alcune voci pesano più di altre. L’energia è salita dello 0,7%, molto meno del 5,2% di settembre. L’abitazione ha segnato +0,3% e da sola, scrive il Bureau of Labor Statistics, spiega oltre il 30% dell’aumento mensile. Gli alimentari sono cresciuti dello 0,5%.

Il Bureau of Labor Statistics non ha pubblicato il tasso annuo, perché nell’ottobre 2025 lo shutdown del governo aveva impedito la raccolta dei prezzi e manca il confronto. L’ultimo dato annuale disponibile resta quello di settembre: 3,7%, ben sopra l’obiettivo del 2% della Fed.

L’economista Robin Brooks, citato da Cointelegraph, ha definito il rapporto «scoraggiante» in tutti i suoi dettagli, ricordando però che ottobre è stato il picco del secondo shock del petrolio dell’anno, destinato a riflettersi sul core.

Il 10 novembre in quattro numeri: CPI di ottobre, probabilità di un rialzo di 50 punti base, minimo di Bitcoin dopo il dato e deflussi da IBIT. Fonte: Bureau of Labor Statistics, CME FedWatch, TradingView e Farside Investors.

Fed: il rialzo di dicembre è quasi certo, la domanda è di quanto

Waller aveva parlato alla Bank of England Watchers Conference e il messaggio era chiaro. Ssterrà un aumento di 25 punti base alla riunione di dicembre anche se l’inflazione migliora, ma se i prezzi corrono più del previsto «potrebbe essere necessaria un’azione più robusta». Secondo il FedWatch Tool di CME Group, dopo le sue parole la probabilità di un rialzo di 25 punti base era salita dal 76,3% al 96,3%.

Sempre secondo CME, il mercato assegna l’85,3% a un rialzo di 25 punti base e il 14,7% a uno da 50 punti base. In parole semplici: che la Fed alzi i tassi lo danno tutti per fatto, si discute solo di quanto.

85,3% probabilità di un rialzo di 25 punti base 14,7% probabilità di un rialzo di 50 punti base 3,75%-4% tasso di riferimento oggi

Oggi il tasso di riferimento è nella forchetta 3,75%-4%. Un rialzo di mezzo punto lo porterebbe al 4,25%-4,50%. La riunione è fissata per l’8-9 dicembre mentre il prossimo CPI uscirà il 10 dicembre: la Fed deciderà senza conoscere l’inflazione di novembre.

Waller non è l’unico falco. Lorie Logan, presidente della Fed di Dallas, dopo il dato ha detto di vedere la necessità di altri due rialzi da un quarto di punto. Anna Paulson, presidente della Fed di Philadelphia, ha commentato che le pressioni sui prezzi sono «ancora ben presenti».

Bitcoin, Treasury e liquidazioni: com’è andata la giornata

Sui bond la reazione è stata rapida. Il rendimento del Treasury a due anni, il più sensibile alle attese sulla Fed, ha registrato il rialzo più forte da aprile 2025 secondo Decrypt, mentre CNBC segnalava il decennale tornato in area 5%. Se i titoli di Stato rendono così tanto, chi tiene un asset volatile che non paga cedole ha un motivo in più per alleggerire.

Bitcoin, del resto, veniva già da una settimana pesante: circa -4,5% in sette giorni. Ethereum è scivolato verso 2.040 $ nella prima ondata di vendite.

ℹ️ In parole semplici: le liquidazioni Quando un trader compra con soldi presi in prestito e il prezzo scende troppo, l’exchange chiude la posizione in automatico. Quelle vendite forzate spingono il prezzo ancora più giù: è quello che è successo il 10 novembre, con circa 178 milioni $ di posizioni long chiuse in un’ora.

Gli ETF spot perdono capitali da sette sedute

E i fondi, per ora, non danno una mano anzi contiuano gli outflows. Lunedì 9 novembre gli ETF spot su Bitcoin quotati negli USA hanno perso in tutto 201 milioni $, secondo i dati di Farside Investors. IBIT da solo ha registrato uscite per 213 milioni $, la settima seduta negativa di fil.

Dal 30 ottobre il conto arriva a 1,66 miliardi $. I 22 milioni $ entrati nel Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) hanno compensato solo in parte.

Le conversioni che i flussi non mostrano

Non tutta la domanda istituzionale passa dai flussi. BlackRock, riporta Crypto.news, ha registrato circa 3,6 miliardi $ di conversioni di Bitcoin in quote di IBIT da quando, nel luglio 2025, la SEC ha autorizzato le operazioni in natura.

Robbie Mitchnick, responsabile degli asset digitali del gruppo, parla di un interesse «mai così alto». Il motivo principale è la sicurezza: chi detiene molti BTC preferisce un ETF regolamentato alla custodia delle chiavi private. Per queste operazioni BlackRock lavora con Galaxy Digital, Talos e Virtu.

Conclusioni: cosa guardare fino all’8-9 dicembre

Chi temeva il CPI di ottobre aveva ragione. L’inflazione rallenta rispetto a settembre ma resta sopra le attese, e il core allo 0,3% è proprio la soglia che Waller aveva indicato per discutere un rialzo da 50 punti base. Bitcoin è arrivato al dato già debole ed è tornato vicino ai minimi da fine agosto.