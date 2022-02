Bitcoin torna sopra i 43.500$, Ethereum stabile sopra i 3.000 $

By

Bitcoin sembra voler ripartire dopo un periodo di incertezza e attualmente si porta sopra i 43.500$ con tutto il mercato che segue a ruota.

Dopo aver toccato i 30.000 dollari a Gennaio 2022 le ultime settimane hanno visto una leggera ripresa anche se è presto per parlare di inversione di trend.

Ci sono però delle notizie positive come il market cap che ha superato di nuovo i 2 trilioni di dollari e la seconda più capitalizzata e base della finanza decentralizzata ovvero ETH che ha superato stabilmente i 3.000 dollari.

Cosa succederà ora? Cerchiamo di fare il punto del mercato nella nostra analisi giornaliera.

Inversione di trend per Bitcoin?

Stiamo assistendo in queste settimane a rialzi importanti e sopratutto a una capitalizzazione di mercato globale che torna a livelli importanti. Quello che possiamo osservare in queste settimane è :

una decorrelazione di BTC dal mercato azionario, in particolare dal NASDAQ

il prezzo di Bitcoin che sembra essere più legato al rendimento dei titoli del debito USA a 10 anni

una crescita della liquidità nella Defi che ritorna a superare i 200B di dollari

Da un punto di vista tecnico è presto per parlare di inversione di trend del prezzo di Bitcoin come possiamo osservare nel grafico sottostante:

tuttavia BTC, dopo l’incrocio delle medie mobili a 50 periodi e 200 periodi (la Death Cross al ribasso) sembra aver rotto la resistenza dei 43k al rialzo che però va ritestata.

In generale tutto il mercato sta registrando segnali positivi con i ritorno anche delle meme coin come Doge e Shiba Inu.

Un segnale confortante arriva dai token legati alla finanza decentralizzata come Ethereum, Avalanche (AVAX) e Polygon (MATIC). Ottime performance nonostante i problemi degli ultimi giorni anche su Solana e Terra (LUNA).

I volumi non sono ancora altissimi, sopratutto nel week end, tant’è che piccoli ordini possono causare movimenti repentini del prezzo.

Il segno positivo su molte criptovalute sembra far tornare per ora il sereno sui mercati.

Ecco la quotazione attuale di Bitcoin:

Nuova Bull run per Bitcoin?

Chi è da poco nel mercato crypto rimane ancora sorpreso dall’andamento di Bitcoin. Ricordiamo che BTC è un asset estremamente volatile dunque non ci si deve deprimere quando il prezzo cala né esaltare quando il prezzo sale.

L’errore che si potrebbe fare in questo momento è infatti credere che siamo alle soglie di un super ciclo che potrebbe culminare con un nuovo massimo per Bitcoin, un nuovo all time high superiore a quello dei 69.000 dollari.

Gli indicatori tecnici hanno rivelato un RSI ipervenduto molto elevato cosa che ha spinto molti analisti a pronosticare un rialzo imminente. Ci potrebbero essere dei rialzi nel breve periodo in quanto l’RSI su time frame giornaliero non è ancora in ipercomprato.

Tuttavia ricordiamo che bisogna andare cauti nelle analisi e controllare i fondamentali. Sugli Exchange ci sono pochi Bitcoin e questo muove molto il prezzo. In più ci sono notizie che nel breve possono influire sulla quotazione come il Superbowl o l’ingresso di player forti come Google nel settore.

Vedremo nei prossimi giorno se BTC si slegherà completamente dall’andamento del mercato azionario e cosa avverrà al prezzo.

Vediamo infine un confronto tra le criptovalute più capitalizzate:

Bitcoin ed Ethereum in rialzo: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di Bitcoin o di altre criptovalute.

