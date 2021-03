Bitcoin Trader: truffa o funziona? Recensione e Opinioni [2021]

Bitcoin Trader è una truffa? Scopriamolo in questa guida completa.

D’altro canto, occorre sempre diffidare poiché i nuovi rally messi in atto dal Bitcoin, stanno spingendo le masse ad interessarsene. E troppo spesso nel modo sbagliato, visto che poi si affidano a piattaforme create solo per fregare il prossimo. E sul nostro portale ne abbiamo smascherate fin troppe.

Anche in questo caso, le premesse ci sono tutte: la piattaforma chiede solo un piccolo deposito iniziale, poi fa tutto il software in automatico.

Vediamo se è anche il caso di Bitcoin Trader.

In questo momento le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo di Bitcoin e di tantissime altre criptovalute. Ad esempio ForexTB (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Bitcoin Trader: cos’è

Cos’è Bitcoin Trader? La piattaforma si presenta come un software di trading automatico di Bitcoin, che garantisce un profitto minimo di 1.300 euro al giorno.

Come si può notare, le cifre e le promesse non sono mai casuali. Grosso modo, 1.300 è lo stipendio netto medio che guadagnano gli italiani, mentre la facilità di guadagno è un’altra leva che i truffatori usano sempre. Poiché all’utente medio piacerebbe fare la bella vita senza il minimo sforzo.

Sulla Home page di Bitcoin Trader c’è un bel video nel quale sono raccolti spezzoni di dichiarazioni di Vip inerenti al Bitcoin. Quindi, dando la parvenza che il Bitcoin sia una grande occasione di guadagno e facile da ottenere.

La realtà è ben diversa, poiché, chi ha versato denaro in questo progetto, asserisce di aver visto il proprio conto subito azzerarsi. Per poi ricevere pure una telefonata con pesante accento dell’est Europa nella quale si sente dire che c’è stato un problemino tecnico e per recuperare il proprio denaro occorre versarne dell’altro.

Ed ecco che, con l’effetto domino, il povero malcapitato versa in buona fede altro denaro sul proprio conto. Per vedere sparire pure quello.

Bitcoin Trader è quella che può definirsi una “interfaccia senza contenuti”. Vengono solo riportate operazioni false, di fatto inesistenti e che servono solo da classico specchietto per le allodole.

Del resto, vuoi i nuovi rialzi di prezzo del Bitcoin, vuoi l’incertezza economica causata dal Covid-19, vuoi la facilità di utilizzo degli smartphone, molti stanno cascando troppo facilmente in queste truffe.

Piattaforme regolamentate per investire in Bitcoin

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI >> Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI >> Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI >> Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI >> CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Bitcoin Trader è una truffa?

Non essendoci una sentenza definitiva, non possiamo dire con ufficialità che Bitcoin Trader sia una truffa. Certo, le caratteristiche ci sono tutte per credere che sia tale.

Inoltre, alcuni portali riportano che già in passato ci sia stato un oscuramento da parte della Consob del sito, tanto che cliccando sulla url, appariva un messaggio di avviso dell’organismo preposto al controllo dei mercati finanziari.

Comunque, meglio tenersi lontani da Bitcoin Trader ed affidarsi a broker come quelli che ti diremo più avanti per il trading online.

Bitcoin Trader come funziona

Come funziona Bitcoin Trader? Il sito asserisce di basarsi su un software di trading automatico, capace di far guadagnare grazie ad algoritmi sofisticati, in grado di anticipare cosa fa il mercato in anticipo.

Come sempre accade quando si parla di questi broker, alla fine poco viene spiegato nei dettagli. Oltretutto, un sistema del genere sarebbe illegale, poiché non si può utilizzare un artifizio per barare sui mercati finanziari.

Premesso che non esiste nulla del genere, tutt’al più i software di trading automatico si basano sempre su accurate analisi aritmetiche, che prendono in considerazione i movimenti degli asset e fanno dei calcoli sofisticati in modo molto veloce. Ma non sono certo dei veggenti virtuali.

Bitcoin Trader: le domande frequenti

Cos’è Bitcoin Trader? Si tratta di una piattaforma che promette di far guadagnare 1.300 euro al giorno grazie ad un software di trading automatico. Tutto ciò che deve fare l’utente è caricare un importo ridotto inizialmente e poi attendere che il sistema faccia tutto da solo rendendovi milionari in poco tempo. Bitcoin Trader è una truffa? Non c’è ancora una sentenza definitiva che lo stabilisca. Tuttavia, le caratteristiche di Bitcoin Trader sono molto, fin troppo, simili a quelle di molte altre truffe.



Meglio evitarla quindi, ed affidarsi a broker con regolare licenza, commissioni e spread riportati con trasparenza, con tanti servizi reali appannaggio dei trader. Quali sono le migliori alternative a Bitcoin Trader? I broker che ci sentiamo di suggerirti in luogo di Bitcoin Trader sono eToro e ForexTB.

Investire in Bitcoin con le piattaforme CFD

Vediamo dunque quali sono le migliori alternative per investire su bitcoin a Bitcoin Trader.

Investire in Bitcoin con eToro

Il broker eToro si propone in doppia veste per investire sul Bitcoin. Vale a dire, sia come piattaforma di trading online sia come Exchange di criptovalute.

Nel primo caso potrai investire in quasi venti criptovalute col trading CFD, quindi comprare criptovalute come sottostante di un contratto derivato. Potrai investire sia long che short sulle criptovalute, guadagnando anche quando il prezzo si abbassa dunque.

Oppure, puoi comprare e vendere oltre 100 criptovalute tramite Exchange. Quindi speculare sui loro cambi di prezzo e comprarle quando il prezzo è basso e rivenderle quando si apprezzano per ottenere un surplus.

Iscrivendoti ad eToro farai parte di una comunità di trader e potrai interagire con loro seguendo i Feeds. Oppure copiare i più bravi col CopyTrader.

Il broker eToro ti consente anche di esercitarti con un conto demo di soli 100mila euro.

Il broker eToro prevede anche commissioni e spread molto competitivi.

Il deposito minimo previsto da eToro è di 200 euro.

Puoi iniziare a investire sulle criptovalute con eToro cliccando qui.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading CFD su Bitcoin con Plus500

Il broker Plus500 è molto famoso nel mondo, tanto da essere anche sponsor di diverse squadre di calcio.

Plus500 consente di diversificare il proprio portafoglio titoli con oltre 2.500 asset, di fare trading con una piattaforma intuitiva e con tanti servizi in dote.

Se hai dubbi o problemi, puoi raggiungere l’assistenza clienti agevolmente in Live chat. Così la risposta sarà pronta e non dovrai attendere le email disperatamente.

Interessante poi il fatto che puoi essere avvisato quando il prezzo delle criptovalute (o di altri asset) sta intraprendendo un trend interessante. Così da cavalcare per tempo l’onda.

Il deposito minimo previsto su Plu500 è 100 euro.

Puoi iniziare a fare trading di Bitcoin con i CFD di Plus500 qui.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro.

Investire in Bitcoin con ForexTB

Il broker ForexTB ti permette di formarti sul Bitcoin con un conto demo di 100mila euro virtuali, oltre che scaricando eBook o seguendo webinar comodamente da remoto. Organizzati da esperti scelti dal broker.

Potrai ottenere suggerimenti sulle criptovalute e sugli altri asset iscrivendoti ai segnali di trading elaborati da Trading central. Una autorità pluri-premiata per questo ed altri servizi.

ForexTB offre anche un sofisticato servizio basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Buzz. Così potrai sfruttare le potenzialità della tecnologia più aggiornata per correggere i tuoi errori di trading.

Il deposito minimo previsto su ForexTB è 250 euro.

Puoi iniziare a investire su Bitcoin con ForexTB da qui.

77,80% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Bitcoin trader: le false testimonianze VIP

Come tutte le piattaforme truffa o in odore di truffa, anche Bitcoin Trader non manca di riportare sulla home page testimonianze di persone che hanno cambiato la propria vita grazie alla piattaforma. Come si suol dire, hanno svoltato.

La gente comune che avrebbe cambiato vita grazie a Bitcoin Trader sarebbero certi Mila Weber, Muhammad Halili, David Garcia e Gabriella Romano. Le quali avrebbero addirittura conseguito decine di migliaia di euro al mese di profitto, senza fare niente.

Tuttavia, facendo una ricerca concentrata sulle loro foto, alla fine si scopre che queste sono utilizzate per tante altre persone con nomi diversi.

Non mancano poi i soliti testimonial vip. In questo caso, troviamo una bella raccolta dei soliti volti utilizzati:

Lorenzo Jovanotti: il rapper-cantautore vate del “cancella il debito” non ha mai avuto a che fare col sito

Flavio Briatore: imprenditore dalla vita invidiabile, in realtà non ci è certo riuscito con questo sistema

Elon Musk: il genio sregolato dei nostri tempi, che crede fortemente nelle potenzalità della tecnologia, non ha creduto certo pure in Bitcoin Trader

Gordon Ramsey: famoso chef televisivo, non ha certo creduto in un sito con questi ingredienti poco affidabili

Opinioni su Bitcoin Trader

Le opinioni su Bitcoin Trader si suddividono in 2 categorie:

quelle reali, scritte da persone che hanno subito una autentica truffa utilizzando questa piattaforma. Perdendo tutti i soldi immessi sul conto, subendo un duro contraccolpo psicologico, dal quale si riprenderanno col tempo quelle falsi, scritte da chi esalta il sito solo per proprio tornaconto personale, poiché molto probabilmente ha una affiliazione col sito e ci tiene che voi vi iscriviate tramite il link che vi forniscono poiché a loro volta ci guadagnano una commissione

Conclusioni

Bitcoin Trader è una delle tante piattaforme di trading online che promettono guadagni facili tramite un software automatico.

Al trader viene solo richiesto un deposito iniziale, dopodiché il sistema farà tutto da solo. Facendo guadagnare agli utenti la media di 1.300 euro al giorno. Rendendoli presto milionari.

In realtà l’utente che si iscrive in buona fede finisce per perdere i propri soldi, che nel frattempo sono finiti in chissà quale Paradiso fiscale.

Meglio scriversi a piattaforme di trading con regolare licenza e tanti servizi appannaggio dei trader come eToro o Plus500 per citare due dei marchi più sicuri.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net