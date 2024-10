Bitpanda: subito un bonus di benvenuto di 50€

Bitpanda, una delle piattaforme di investimento e trading più note in Europa, ha introdotto una serie di bonus di benvenuto per attrarre nuovi utenti e incentivare l’uso della sua piattaforma.

Se sei un utente italiano allora dovresti usare Bitpanda, un exchange sicuro e regolamentato.

Bitpanda si distingue per la sua facilità d’uso e per i tanti asset offerti, tra cui criptovalute, azioni frazionarie, ETF e metalli preziosi.

Con il suo bonus di benvenuto, la piattaforma offre un’opportunità interessante per chi desidera iniziare a investire o ampliare il proprio portafoglio in un ambiente regolamentato e sicuro.

Ma come funziona esattamente il bonus di Bitpanda, e quali vantaggi offre? Ottenere il Bitpanda Bonus è molto semplice, basta seguire poche eazioni che tra poco ti spiegherò.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio il Bitpanda Bonus e le sue condizioni.

Cos’è il Bitpanda Bonus?

Il Bitpanda Bonus è un incentivo finanziario offerto dalla piattaforma di investimento Bitpanda ai nuovi utenti che si registrano e completano determinate azioni.

Tipologie di bonus offerti

Bitpanda offre diverse tipologie di bonus, che possono variare nel tempo e in base alle promozioni in corso. Questi possono includere crediti in euro da utilizzare per gli investimenti, token BEST gratuiti (la criptovaluta nativa di Bitpanda), o periodi di trading senza commissioni. Ogni tipo di bonus ha i suoi vantaggi specifici e può essere particolarmente attraente per diversi profili di investitori.

Requisiti per ottenere il bonus

Per ottenere il Bitpanda Bonus, generalmente devi soddisfare alcuni requisiti specifici.

Questi possono includere la registrazione di un nuovo account, la verifica della tua identità attraverso il processo KYC (Know Your Customer). È fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni dell’offerta per assicurarti di soddisfare tutti i criteri necessari.

Come utilizzare il bonus

Una volta ottenuto, puoi utilizzare il Bitpanda Bonus per iniziare a investire in vari asset disponibili sulla piattaforma.

Questi possono includere criptovalute, azioni frazionate, ETF e metalli preziosi. Il bonus ti permette di esplorare diverse opportunità di investimento senza rischiare immediatamente il tuo capitale personale, offrendoti un’opportunità di apprendimento pratico sul funzionamento della piattaforma e dei mercati finanziari.

Come ottenere il Bonus di Benvenuto di 50 € di Bitpanda

Per accedere al bonus di benvenuto Bitpanda, devi seguire alcuni passaggi specifici:

Registrati: crea un nuovo account su Bitpanda utilizzando questo link di riferimento Verifica account: completa il processo di verifica dell’identità (KYC), che di solito richiede un documento d’identità valido e una breve videochiamata. Deposito iniziale: effettua un deposito minimo di 100€ per accedere alla promozione Primo trade: esegui la tua prima transazione sulla piattaforma, acquistando qualsiasi asset disponibile. Ricevi il bonus: una volta soddisfatti tutti i requisiti, il bonus verrà accreditato sul tuo account, solitamente entro pochi giorni lavorativi.

È importante notare che i termini specifici del bonus possono variare, quindi assicurati di leggere attentamente le condizioni dell’offerta in corso al momento della tua registrazione.

Termini e condizioni della promozione

Quando si partecipa alla promozione del Bitpanda Bonus di benvenuto, è fondamentale prestare attenzione ai termini e condizioni che ne regolano il funzionamento. Infatti, affinché il bonus venga effettivamente erogato, è necessario rispettare determinati requisiti.

Innanzitutto, la promozione è dedicata esclusivamente a chi apre per la prima volta un account Bitpanda, completando con successo la procedura di verifica dell’identità tramite l’invio di un documento. Dunque, gli utenti già iscritti non possono partecipare.

Un altro aspetto cruciale è che, per ottenere il bonus, bisogna investire almeno 100€ in criptovalute entro i primi 14 giorni dall’iscrizione. L’investimento deve avvenire acquistando crypto direttamente sulla piattaforma Bitpanda e non, ad esempio, trasferendo fondi da un wallet esterno.

Inoltre, il bonus non viene erogato in un’unica soluzione ma è previsto un tetto massimo: si possono ottenere al massimo 50€ complessivi, ricevendo 10€ per ognuna delle prime 5 volte che si investono 100€ in criptovalute.

Ovviamente, possono partecipare solo gli utenti residenti in Italia. E i fondi depositati per ottenere il bonus devono rimanere sul conto Bitpanda per tutta la durata della promozione.

Infine, è bene sapere che la promo è disponibile soltanto per i primi 1500 iscritti che soddisfano i criteri, quindi conviene approfittarne appena possibile.

Leggere attentamente il regolamento ufficiale.

Bitpanda è un exchange affidabile?

Quando si sceglie una piattaforma per investire il proprio denaro, un aspetto fondamentale da valutare è quanto il servizio sia sicuro e affidabile. Possiamo affermare che Bitpanda rappresenta una soluzione solida per il trading di criptovalute.

Innanzitutto, Bitpanda è una società regolamentata con licenza bancaria europea, ottenuta nel 2020 dalla Banca Centrale Europea. Questo significa che i fondi dei clienti sono protetti e assicurati fino a 100.000€ in caso di insolvenza, esattamente come con un normale conto corrente bancario.

In secondo luogo, Bitpanda custodisce la maggior parte dei fondi e degli asset crittografici in portafogli offline sicuri, per proteggerli da attacchi e furti. Anche i server sono protetti tramite sistemi all’avanguardia.

L’app e il sito integrano poi numerose funzionalità di sicurezza avanzate, come l’autenticazione biometrica, la verifica in due passaggi, le notifiche istantanee di attività sospette e altro ancora.

Per maggiori informazioni ed un tutorial pratico puoi consultare questo video tutorial su Bitpanda pubblicato su YouTube che spiega molto bene tutte le funzionalità.

