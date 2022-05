Capital.com: recensione e guida alla piattaforma

By

In questa guida vi presentiamo la recensione definitiva sul broker Capital.com, tra quelli che si stanno distinguendo per tanti motivi: dalla sicurezza ai servizi che offrono fino al piano commissionale molto allettante.

La scelta di una piattaforma di trading online, come ribadiamo sempre, è molto delicata. E non bisogna soffermarsi solo su qualche promozione in corso, pubblicità accattivanti o buone recensioni. Tutti espedienti utilizzati spesso dalle truffe o dalle società che vogliono semplicemente accaparrarsi nuovi clienti.

In questa guida completa su Capital.com scopriremo se vale davvero la pena depositare il proprio denaro su questo broker.

79.17% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com: cos’è

Capital.com è un broker nato nel 2017 per offrire servizi di trading online. La società che lo gestisce è Capital Com SV Investments Limited, registrata regolarmente a Cipro all’indirizzo 28 Octovriou 237, Lophitis Business Center II, 6th floor, 3035 a Limassol. Altre sedi le ha a Londra, a Gibilterra, Bielorussia e in Australia.

Capital.com, come vedremo, si è sempre distinta per la piattaforma molto avanzata che offre. Non disdegnando comunque anche la possibilità di operare con le classiche Metatrader 4. Tantissimi gli asset disponibili: oltre 6.100 dei mercati internazionali più negoziati, inclusi azioni, indici, materie prime, forex e criptovalute.

Commissioni e spread molto competitivi, gestione degli ordini ad alta velocità, bassi volumi minimi di trading e fino a 1:200 leverage.

Capital.com: riepilogo

❓Chi è Broker nato nel 2017 che offre vari servizi di trading online su azioni, forex, commodities e criptovalute. 💸 Commissioni Basse 👍 Regolamentazioni Registrato in Consob / Cysec 🥇Come iniziare Apri ora il tuo conto di trading su Capital.com

Capital.com: le licenze

Veniamo subito al capitolo sicurezza, che tanto desta preoccupazioni, giustamente, nei trader.

Orbene, possiamo dire che con Capital.com si dormono sogni tranquilli, dato che ne possiede ben 3. Capital.com ha filiali a Londra, Limassol e Melbourne, autorizzate e regolamentate a livello locale dalla:

Financial Conduct Authority (“FCA”) Cyprus Securities & Exchange Commission (“Cysec”) Australian Securities & Investment Commission (“ASIC”)

Ed ancora, il broker detiene il denaro dei clienti retails in conti bancari segregati di primo livello. Ed è pienamente conforme agli standard di protezione dei dati PCI: crittografa le informazioni dei trader iscritti per la sicurezza dei dati. Mentre si affida a RBS e Raiffeisen – le più grandi banche europee di gestione dei capitali – per conservare i tuoi fondi in conti cliente segregati.

Piattaforme di trading su Capital.com

Vediamo quali sono le principali piattaforme di trading offerte dal broker Capital.com

Metatrader 4

Metatrader 4 è una piattaforma lanciata nel 2005 ma ancora adoperata dalla maggioranza dei trader. Ecco come utilizzare Capital.com su Mt4:

Crea un account su Capital.com come cliente NBRB Vai su Impostazioni e crea un nuovo account MT4 Gestisci il tuo account MT4, aggiorna la tua password se necessario e accedi inserendo le tue credenziali

Ecco alcuni dei vantaggi di MT4:

Consulenti esperti per il trading algoritmico

Accessibilità da qualsiasi dispositivo

Esecuzione degli ordini rapidissima

E’ ormai acclarato che MT4 migliora l’esperienza di trading del trader con grafici in tempo reale, quotazioni in tempo reale, analisi approfondite e una gamma di strumenti di gestione degli ordini, indicatori ed Expert Advisors.

La piattaforma è user-friendly, facile da navigare e dotata di numerose funzionalità di livello professionale.

Ecco alcuni dei servizi offerti da MT4:

85 indicatori personalizzati preinstallati sui grafici

Consulenti esperti

Strumenti di analisi

Strumenti Smart Trader aggiuntivi, inclusi 30 noti indicatori tecnici e 24 oggetti di analisi

Trading automatizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Configurazioni multiple della carta per controllare le posizioni in modo rapido ed efficace

Strumento di feedback sul trading personalizzato per migliorare il processo decisionale

Piattaforma WebTrader

Capital.com offre poi una propria piattaforma nativa, che ha ottenuto molti premi e riconoscimenti.

Ecco alcune tra le cose che offre:

Analisi finanziaria approfondita

75+ indicatori tecnici Diversi tipi di grafici di trading Strumenti di disegno estesi

tecnici Diversi tipi di grafici di trading Strumenti di disegno estesi Gestione intelligente del rischio

Controlla il tuo rischio con gli stop-loss

Ottieni una formazione gratuita sul trading con pratici corsi e video sul trading, webinar di trading realizzati da esperti del settore e un glossario dei termini di facile comprensione.

Possibilità di operare in multichart aprendo fino a sei schede contemporaneamente. Ma anche di impostare più liste di controllo per tenere traccia dei mercati selezionati.

App

Non manca infine una app, con un’interfaccia intuitiva e facile da usare con un rapido processo di registrazione (ci vorranno solo 3 minuti). Aggiornamenti del mercato in tempo reale e avvisi sui prezzi.

Anche sulla app è possibile impostare ordini stop loss e take profit, nonché accedere alla ampia offerta formativa. E’integrata con l’Intelligenza artificiale che ti suggerisce passo passo le scelte da prendere. E poi c’è SmartFeed che ti porta direttamente le ultime notizie più importanti.

La app Investmate è invece la tua guida interattiva al mondo del trading. Completa di brevi corsi interattivi, definizioni finanziarie e video fumetti.

Asset negoziabili su Capital.com

Vediamo ora quali sono gli asset disponibili su Capital.com. Anticipiamo che a prevalere nettamente sono le azioni, che da sole coprono circa l’80% dell’offerta del broker. Seguono a netta distanza le criptovalute (che di recente sono molto aumentate sulla piattaforma, alla luce del crescente interesse verso di esse) e poi una piccola fetta se la dividono gli altri asset.

Per ciascuno di essi, troverete una tabella con diverse informazioni statistiche utili. Come:

Nome: denominazione dell’asset

Vendi: la valutazione per chi vende

Acquista: la valutazione per chi compra

Spread: il relativo spread previsto

Cambio %: la percentuale di cambio relativa

Grafici: il grafico sull’andamento dell’asset

Buyer/Seller: il rapporto di forza tra chi compra e chi vende in quel momento l’asset in questione, indicati rispettivamente coi colori blu e rosso

Azioni

Su Capital.com è possibile investire con il trading CFD su circa 5.500 titoli azionari. E’ possibile sceglierli in più modalità:

nella classica stringa “Cerca” selezionando direttamente ciò che ci interessa

cercando per Paese di appartenenza mettendo la spunta accanto al nome dell’elenco

per settore industriale di riferimento tra quelli disponibili

per determinate caratteristiche di performance, come i più negoziat, Top riser, i Top faller, i più volatili

Commodities

Le materie prime disponibili su Capital.com sono al momento della scrittura 39. Anche qui è possibile sceglierle per nome o per le succitate caratteristiche di performance.

Forex

Le coppie di valute Forex sono invece 138. Anche qui puoi cercare la coppia che ti interessa oppure il tipo di andamento che più ti interessa.

Criptovalute

Le criptovalute disponibili sono ben 475.

Indici azionari

Gli indici azionari sono 23 e anche questi selezionabili con le modalità prima descritte.

Come registrarsi su Capital.com

Registrarsi su Capital.com è molto semplice, poiché, oltre alla classica voce “accedi” e “apri un conto” poste in alto a destra della schermata che permettono di accedere alla registrazione, si apre una finestra pop-up mentre stiamo navigando sul sito.

Dovremo semplicemente inserire un indirizzo email e scegliere una password e seguire le consuete modalità di conferma che prevedono praticamente tutti i siti. Cliccando un link interno ad una mail.

Oppure, in alternativa, è possibile utilizzare un account già in possesso. Tra Google, Facebook o Apple.

Aprire un conto di trading su Capital.com

Vediamo ora gli step per aprire un conto di trading su Capital.com:

Clicca su “Fai trading ora”. Inserisci un indirizzo e-mail e una password complessa Dovrai completare alcune domande con risposta multipla, nelle quale ti saranno chiesti i dati relativi al tuo Paese di residenza, alla tua nazionalità ed allo Stato nel quale sei nato. Dovrai indicare un determinato livello di esperienza finanziaria Ti verrà chiesto l’attuale stato lavorativo (dal tipo di contratto al settore nel quale operi) e il reddito annuo. Dovrai dimostrare la tua conoscenza della materia finanziaria superando un piccolo Quiz Dichiarare il proprio livello di tolleranza al rischio Inserire i tuoi dati relativi a nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero di telefono Scegliere la valuta di riferimento del tuo account tra quelle disponibili Scegliere poi il metodo di pagamento che preferisci per le operazioni di deposito e prelievo Carica una copia dei tuoi documenti

Per quanto concerne i tipi di conto attivabili su Capital.com, troviamo:

Conto Demo

Zero deposito, fondi virtuali simulati pari a 10.000,00 € con saldo ricaricabile.

Conto Standard

Deposito minimo iniziale di 3.000,00 €. Si otterrà:

Accesso all’intero catalogo prodotti Garanzia sui depositi negativi Facoltà di effettuare analisi tecniche personalizzate

Conto Plus

Deposito minimo iniziale di 10.000,00 €. Si otterrà:

Accesso all’intero catalogo prodotti. Garanzia sui depositi negativi. Facoltà di effettuare analisi tecniche personalizzate. Accesso ad una guida completa e personalizzata al portale. Fornitura di un account manager personale. Analisi di portafoglio personalizzate.

Conto demo Capital.com

Come detto, Capital.com offre un conto demo pari a 10mila euro virtuali. Una cifra che, se paragonata ad altri broker come eToro o FP Markets che ne offrono 100mila, sembra irrisoria e limitativa.

In realtà, Capital.com preferisce offrire meno per abituare l’utente al Money Management e all’oculatezza.

Con il conto demo si otterrà:

Accesso al catalogo prodotti completo

Possibilità di testare la piattaforma in tutto e per tutto, ma anche le proprie capacità di trader se si è agli inizi. Il tutto senza rischiare un solo centesimo reale

Opinioni su Capital.com

Veniamo alle opinioni e alle recensioni su Capital.com, utilizzando sia il sito Trustpilot dove si recensiscono le attività sul web e non solo, sia quelle rilasciate su iOS e Android da chi ha scaricato l’app.

Trustpilot: Valutazione: 4.3, ‎6.653 recensioni

Google Play store: Valutazione: 4.6, ‎33.908 rencensioni

Apple store di iOS: Valutazione: 4.7, ‎4.199 recensioni

Dunque, come si evince da questo elenco, almeno al momento della scrittura, le recensioni sono ottime. Superano abbondantemente le 4 stelle e in alcuni casi sia avvicinano anche alle cinque stelle.

Capital.com: video tutorial recensione

Per concludere questa guida vi segnaliamo questo video interessante che spiega come iscriversi su Capital.com ed operare sulla piattaforma di trading:

Capital.com recensione: guida e tutorial piattaforma di trading in Italiano [Video Tutorial] Recensione di Capital.com, scopri come funziona la piattaforma di trading e i suoi servizi innovativi come l’intelligenza artificiale. Caricato il . Video completo qui. Durata 9 minuti e 32 secondi. https://www.youtube.com/embed/kI8aNvpt_5M https://youtu.be/kI8aNvpt_5M?t={seek_to_second_number}

Capital.com le domande frequenti

Chi è Capital.com? Si tratta di una piattaforma di trading online fondata nel 2017, con diverse sedi. Vanta le prestigiose licenze CySEC, FCA e ASIC ed ottempera quindi a quelle che sono i regolamenti anti-riciclaggio. Conviene utilizzare Capital.com? Il broker prevede tutti i principali asset, sebbene si concentri prevalentemente sulle azioni. Varia anche la scelta delle criptovalute disponibili.

Le licenze possedute sono sinonimo di sicurezza ed offre diversi servizi appannaggio del trader iscritto.

Consigliamo comunque sempre di utilizzare il conto demo per testare la piattaforma prima di iniziare ad utilizzare denaro reale. Quali sono le migliori alternative a Capital.com? Puoi provare eToro o FP Markets.com.

Conclusioni

Capital.com è un broker nato nel 2017 per offrire servizi di trading online. La società che lo gestisce è Capital Com SV Investments Limited, registrata regolarmente a Cipro e quindi beneficiante della licenza CySEC. Ma ha anche sedi a Londra, in Australia, Bielorussia e Gibilterra.

Capital.com offre tre piattaforme per operare (web based, app o MT4), oltre 6mila asset (sebbene buona parte siano azioni), una vasta offerta formativa e un conto demo da 10mila euro virtuali.

Le opinioni e le recensioni sono ottime, superando abbondantemente le 4 stelle su più piattaforme testate.