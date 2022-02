Cardano: come comprare, token ADA e come investire sulla criptovaluta 2022

Come comprare Cardano (ADA)? Cardano è una criptovaluta che esiste già da diversi anni, ma che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla DeFi, la Finanza Decentralizzata. Riacquistando un certo interesse tra gli investitori.

Alla luce di ciò scopriamone di più su di essa. Così da approfittare eventualmente per trarre profitto.

Cardano : il progetto

Cardano (ADA) è diventato uno degli asset blockchain in più rapida crescita nell’intero settore delle criptovalute. ADA è stata una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato da quando è stata rilasciata nel 2015 e ha raccolto un notevole clamore.

La sua tecnologia sta avanzando a una velocità rapida e cerca di affrontare concorrenti del calibro di Ethereum nella costruzione di un enorme ecosistema blockchain.

Cardano si distingue per l’utilizzo di principi matematici nel suo meccanismo di consenso e un’architettura multistrato unica, che lo distingue dagli altri blockchain concorrenti.

Con un team che ha contribuito alla creazione di Ethereum, molti sono convinti che Cardano sia la prossima generazione di soluzioni di criptovaluta.

Simile ad altre criptovalute, ADA – Cardano è una moneta digitale che può essere utilizzata per memorizzare valore o inviare e ricevere fondi.

La criptovaluta ADA gira sulla blockchain di Cardano, una rete decentralizzata unica nel suo genere, basata completamente su principi scientifici e matematici e progettata da esperti nel campo della crittografia e dell’ingegneria.

La blockchain di Cardano può essere utilizzata per creare contratti intelligenti e, a sua volta, creare applicazioni e protocolli decentralizzati. Inoltre, la possibilità di inviare e ricevere fondi istantaneamente, a costi minimi, ha molte applicazioni nel mondo degli affari e della finanza.

Invece di tentare di contrastare i regolatori globali, Cardano sta costruendo una blockchain pensando alle normative, per fornire servizi finanziari a tutti.

Cardano sta cercando di risolvere molti degli attuali problemi del settore blockchain, tra cui:

L’uso della matematica per fornire una blockchain dimostrabilmente sicura che è meno soggetta ad attacchi

Separazione dei livelli contabili e computazionali

Creazione di un meccanismo di voto sicuro per i possessori di token

Un meccanismo di consenso infinitamente scalabile

Il progetto Cardano prevede le seguenti fasi di sviluppo:

Byron: crea l’architettura di base della rete e verifica la funzionalità iniziale in modo che la rete funzioni correttamente. Shelley — Lancia la mainnet di Cardano e inizia il decentramento della rete blockchain. Goguen — Implementa una piattaforma smart contract, che consente la funzione di creazione di applicazioni decentralizzate. Basho — Devono essere implementate soluzioni di ridimensionamento, che consentano l’ottimizzazione della blockchain e il miglioramento delle prestazioni. Voltaire — Introduce i sistemi di tesoreria e di voto per creare una rete autosufficiente.

Cardano: riepilogo

Piattaforme per investire in criptovalute e su ADA

Prima di proseguire con questa guida vi segnaliamo le piattaforme più utilizzate in Italia per comprare Cardano:

si tratta di broker con commissioni basse, con licenza e che sono registrati in Consob dunque sicuri.

Blockchain di Cardano

La blockchain di Cardano è composta da due componenti principali. Il Cardano Settlement Layer (CSL) funge da unità di conto ed è il luogo in cui i titolari di token possono inviare e ricevere ADA istantaneamente con commissioni di transazione minime.

Il Cardano Computational Layer (CCL) è un insieme di protocolli, che è la spina dorsale della blockchain, e aiuta a eseguire contratti intelligenti, garantire sicurezza e conformità e consentire altre funzionalità avanzate, come la blacklist e il riconoscimento dell’identità. Il codice open source Cardano è scritto utilizzando Haskell, un linguaggio di programmazione universalmente riconosciuto e sicuro.

Cardano lavora su un protocollo proof-of-stake (PoS) appositamente progettato per il consenso chiamato Ouroboros. Questo meccanismo di consenso consente di inviare e ricevere ADA in modo facile e sicuro in ogni momento, garantendo al contempo la sicurezza degli smart contract sulla blockchain di Cardano.

Allo stesso tempo, come meccanismo di consenso PoS, Ouroboros fornisce ricompense ai possessori di token che puntano il loro ADA sulla rete e aiutano a garantire il consenso della rete.

Il processo Ouroboros funziona così:

La rete seleziona casualmente alcuni nodi per avere l’opportunità di estrarre nuovi blocchi. Questi nodi sono conosciuti come leader di slot.

La blockchain è suddivisa in slot, ognuno dei quali è chiamato epoca.

I leader delle slot hanno la capacità di estrarre la loro epoca specifica o la sottopartizione di un’epoca. Ogni partecipante che aiuta a estrarre un’epoca o parte di un’epoca riceve una ricompensa per i suoi servizi.

Un’epoca può essere partizionata all’infinito. Ciò significa che la blockchain di Cardano è, in teoria, infinitamente scalabile, consentendo di eseguire tutte le transazioni necessarie senza incontrare un collo di bottiglia.

Il più grande vantaggio di Ouroboros è la sua sicurezza matematica nella scelta dei validatori blockchain. Altre blockchain affermano di scegliere i validatori di blocchi a caso, ma queste affermazioni non possono essere verificate.

D’altra parte, Ouroboros offre un modo dimostrabile per selezionare casualmente un validatore e garantire che tutti i possessori di token che puntano ADA sulla blockchain di Cardano abbiano buone possibilità di estrarre un blocco e ricevere la ricompensa associata.

Il token ADA

A differenza di altre principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, Cardano ha un proprio portafoglio per la criptovaluta ADA. Con il portafoglio Daedalus, gli utenti non solo ottengono un portafoglio, ma gestiscono un nodo blockchain completo, dando loro il controllo totale sui propri fondi e la possibilità di garantire trasparenza sulla blockchain di Cardano.

Inoltre, Daedalus funge da unico portafoglio in cui i possessori di ADA possono prendere parte al sistema di staking di Cardano. Poiché Cardano gestisce un protocollo blockchain PoS come accennato in precedenza, i titolari di token possono ricevere premi per la delega di ADA o per l’esecuzione di un pool di staking all’interno del portafoglio Daedalus. Ciò offre ai titolari di Cardano (ADA) l’opportunità di guadagnare criptovaluta supportando la rete.

Il token Cardano può essere utilizzata come trasferimento di valore in modo simile al contante corrente. Questo non è molto diverso da altre criptovalute come Ethereum e Bitcoin, ma ADA ha anche altri usi.

Uno dei principi fondamentali di Cardano è il suo protocollo PoS in cui ADA è impegnato nella blockchain per aiutare gli “operatori di pool di partecipazioni” a verificare con successo le transazioni sulla blockchain.

È qui che la criptovaluta Cardano torna utile. Coloro che puntano il loro ADA sulla blockchain vengono ricompensati per i loro sforzi con più criptovalute Cardano in cambio. Questo sistema di staking aiuta a mantenere la sicurezza in tutta la blockchain.

C’è anche l’uso di ADA nel voto. A Cardano, a differenza di altri progetti blockchain, non sono i miners a votare e decidere le modifiche al protocollo, ma i token holder. Pertanto, quando viene proposta una nuova modifica o sviluppo alla blockchain di Cardano, i possessori di criptovalute Cardano utilizzano il loro ADA per votare su queste proposte. In questo modo, tutti coloro che possiedono la criptovaluta hanno voce in capitolo nel suo sviluppo.

In futuro, ADA sarà utilizzato anche per alimentare la piattaforma smart contract sulla blockchain di Cardano. Gli sviluppatori utilizzeranno ADA per creare contratti intelligenti e applicazioni che girano sulla blockchain sicura e decentralizzata di Cardano. Senza una moneta Cardano nativa, non ci sarebbe modo di eseguire questi contratti.

Comprare Cardano (ADA): guida passo passo

Se inizialmente investire in criptovalute significava soprattutto svolgere il cosiddetto mining, cioè minare i token in cambio di una ricompensa, oppure acquistarle per poi rivenderle non appena il prezzo sale al punto giusto, col tempo si sono diffuse altre modalità di investimento.

Si pensi al trading CFD, grazie alla diffusione delle app dei broker che consentono di investire con pochi tap su smartphone o tablet. Oppure tramite lo staking, cioè comprare token e tenerli “congelati” ricevendo degli interessi.

Più di recente si sta facendo strada il Metaverse, con le piattaforme virtuali che usano criptovalute. Ed ancora lo yield farming, conosciuto anche come liquidity mining. E’ molto simile allo staking, solo che è più complesso. Coinvolge utenti chiamati liquidity provider (LP), o fornitori di liquidità, che aggiungono fondi a pool di liquidità.

Ogni modalità ha i suoi pro e contro, vantaggi e svantaggi. Non esiste una modalità di investimento migliore per tutti. Dipende dalle proprie possibilità finanziarie, da quanto si vuole guadagnare, dal tempo che si può dedicare.

Ci sono ormai molti Exchange che hanno in elenco Cardano e il suo token (ADA).

Ad oggi, puoi acquistare Cardano su:

Binance : puoi bonifico o carta di credido

: puoi bonifico o carta di credido eToro : puoi usare i principali metodi di pagamento

: puoi usare i principali metodi di pagamento Crypto.com: è uno dei migliori dex del momento, facile da usare e rapido

Eccone altri che puoi utilizzare:

Trading su Cardano (ADA) con i CFD

Tra quelli elencati, il trading mediante i Contract for difference è quello più diffuso. Insieme al possesso diretto di criptovalute tramite Exchange.

In pratica, si avvia un contratto chiamato “per differenza” giacché il nostro profitto o perdita sarà decretato dalla differenza di prezzo tra quando abbiamo aperto il contratto e la sua chiusura.

Il trading CFD ha molti vantaggi, come il fatto di investire long o short, cioè comprare o vendere un asset in base alle nostre previsioni. Così da guadagnare sia quando il prezzo di un asset sale, sia quando esso si deprezza.

Altri vantaggi riguardano il fatto che si può investire su un asset senza possederlo direttamente. Con commissioni basse e potendo utilizzare un moltiplicatore come la leva finanziaria. Ricordando però che in caso di previsione errata, essa moltiplicherà le nostre perdite.

Trading Cardano con eToro

Il broker eToro presenta queste caratteristiche:

Deposito minimo: 50 euro

Conto demo: 100mila euro virtuali

Commissioni e spread: commissioni ridotte e spread-only

Servizi: copy trading, social trading, eToroX, smart portfolios

Ecco un esempio di acquisto di Cardano su eToro:

Comprare Cardano con XTB

Vediamo invece come investire su Cardano col broker XTB:

Deposito minimo: quanto vuole il trader

Conto demo: 100mila euro virtuali

Commissioni e spread: commissioni ridotte e spread-only

Servizi: Calcolatrice trading avanzata, statistiche in realtime, Trade dai grafici, chiusura più gruppi di ordini

Trading Cardano con Capital.com

Vediamo infine cosa prevede il broker Capital.com:

• Deposito minimo: 20 euro

• Conto demo: 10mila euro virtuali

• Commissioni e spread: commissioni ridotte e spread-only

• Servizi: intelligenza artificiale, grafici con oltre 70 indicatori ed oscillatori di trading, app Investmate

Exchange per acquistare Cardano (ADA)

Se invece ti interessa il possesso diretto di ADA, ti servirà un Exchange. Di seguito presentiamo Crypto.com.

Crypto.com

Crypto.com vanta oltre 10 milioni di utenti che acquistano e vendono oltre 200 criptovalute a costi reali.

E’ possibile ottenere ricompense fino al 14,5% sulle tue risorse crittografiche.

Una delle chicche principali di Crypto.com è la possibilità di usare una carta Visa collegata alle criptovalute, da usare nei negozi fisici e negli store virtuali.

Nel corso del 2020 è stata anche quotata in Borsa, seppur con quotazione diretta e non tramite IPO. Il che ne sta accrescendo il prestigio e la stabilità.

Staking Cardano

Tra le opzioni per investire in Cardano troviamo lo staking. E’ possibile ottenere le ricompense dello staking Cardano con 2 differenti metodologie:

Ricompensa Fissa: il Trader verifica in maniera preventiva i guadagni effettivi che potenzialmente potrebbe ottenere dall’attività di Staking Ricompensa Variabile: sono applicati diversi parametri che valutano i guadagni variabili da registrare per ogni singolo Trader. Essi sono il periodo di Staking, le quantità di crypto possedute e i vari parametri previsti dalla piattaforma che si sta utilizzando

Ci sono diverse tipologie di staking Cardano:

Staking Pool: garantisce una certa libertà ai trader, non a caso è il più diffuso Cold Staking: offre una maggiore sicurezza e protezione delle criptovalute congelate Staking gestito: ci si affida ad intermediari professionali cercando quelli senza rischi

Grafico e quotazione prezzo ADA

Vediamo il grafico della quotazione in tempo reale di ADA

Defi su Cardano: SundaeSwap la prima app

SundaeSwap è un exchange decentralizzato (DEX) e una piattaforma di token staking. Ad inizio anno è avvenuto il lancio della DApp sul mainnet e per gli esperti questo evento sigla una pietra miliare nell’ecosistema Cardano (ADA). Essendo la prima ad utilizzare gli smart contract del network.

Tuttavia, non sono mancati problemi nelle prime ore del lancio della prima app decentralizzata (DApp) su Cardano. A causa di congestione, errori nella piattaforma e addirittura transazioni fallite.

Confermando ed ammettendo le problematiche in fase di test, il team ha riconosciuto la possibilità di scarse prestazioni in un primo momento, ma si dice “molto fiducioso che il protocollo potrà soddisfare il normale carico giornaliero una volta che le cose verranno sistemate“.

La blockchain Cardano ha introdotto gli smart contract sulla piattaforma a seguito dell’hard fork Alonzo, eseguito lo scorso settembre.

Nel giro di una settimana, oltre 2.000 smart contract sono stati distribuiti sulla blockchain, con un timelock che impedisce loro di diventare immediatamente operativi.

Previsioni Cardano 2022-2025

Vediamo quali sono le previsioni future riguardo Cardano (ADA). Premesso sempre che fare delle previsioni sulle criptovalute è molto difficile, essendo asset molto instabili ed imprevedibili.

La stessa Cardano, dopo aver instaurato un nuovo massimo storico il 3 settembre 2021 a 2,50 euro ha intrapreso una costante discesa, tanto che oggi ha sfondato anche il supporto di 1 euro.

Per i prossimi anni, si potrebbe prevedere quanto segue, ipotizzando un maggiore consolidamento del prezzo e una spinta ulteriore anche a seguito dell’ultimo progetto di cui abbiamo parlato:

2022: 2,70

2023: 3,20

2024: 3,80

2025: 4,40

Conclusioni

Cardano (ADA) è diventato uno degli asset blockchain in più rapida crescita nell’intero settore delle criptovalute. ADA è stata una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato da quando è stata rilasciata nel 2015 e ha raccolto un notevole clamore.

Cardano lavora su un protocollo proof-of-stake (PoS) appositamente progettato per il consenso chiamato Ouroboros. Questo meccanismo di consenso consente di inviare e ricevere ADA in modo facile e sicuro in ogni momento, garantendo al contempo la sicurezza degli smart contract sulla blockchain di Cardano.

La criptovaluta ha ritrovato un certo interesse presso gli investitori essendo diventata un punto di riferimento importante per la Finanza Decentralizzata.

In futuro dovrebbe vedere consolidare la propria posizione e lanciare ulteriori novità. Meglio sempre affidarsi al trading CFD e a broker regolamentati.