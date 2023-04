Chi copiare su etoro? Ecco quali sono i trader migliori e come copiarli

eToro è una piattaforma di social trading che permette di copiare le operazioni dei migliori trader, i cosiddetti Popular Investor, in modo semplice e intuitivo.

Conoscere chi copiare su eToro può fare la differenza nel cercare di ottenere rendimenti costanti.Abbiamo creato una guida per aiutarvi a selezionare i trader da copiare su eToro.

In particolare parleremo di CopyTrader, una funzione molto utile che ha rivoluzionato il mondo degli investimenti online, offrendo la possibilità di ottenere profitti anche a chi non ha esperienza nel trading. È anche un’opportunità per imparare il trading online osservando in tempo reale le azioni dei migliori.

Ecco un breve riassunto sul funzionamento del Copy Trading:

Effettua la registrazione su eToro Accedi alla sezione “Persone” Utilizza i filtri per selezionare i trader che vuoi copiare Attiva la copia per replicare le stesse operazioni sul tuo conto in base a quanto hai investito

In questa guida completa vedremo come funziona eToro CopyTrader, come copiare i migliori trader su eToro e quali sono le opinioni degli utenti sulla piattaforma.

Conviene copiare su eToro?

La decisione di utilizzare il Copy Trading su eToro dipende dai propri obiettivi di investimento e dal livello di esperienza nel trading.

Ci sono, inoltre, diversi vantaggi che rendono questa piattaforma di social trading un’opzione interessante per molti investitori.

Facilità d’uso: è una piattaforma intuitiva e user-friendly, adatta sia ai principianti che agli esperti. Il Copy Trading semplifica ulteriormente il processo di investimento, permettendo di replicare le strategie di trader esperti con pochi clic. Apprendimento: copiare altri trader su eToro può offrire un’opportunità unica di apprendimento. Osservando come i trader esperti operano, si possono acquisire nuove competenze e conoscenze nel trading online. Diversificazione: copiare diversi trader su eToro consente di diversificare il proprio portafoglio e ridurre i rischi associati agli investimenti. In questo modo, si può beneficiare delle strategie di diversi trader e bilanciare le eventuali perdite. Tempo ed efficienza: utilizzando il Copy Trading, si risparmia tempo prezioso che altrimenti sarebbe stato impiegato per analizzare i mercati e prendere decisioni di investimento. Questo permette di concentrarsi su altre attività o strategie di investimento. Imparare da trader esperti: eToro offre una vasta selezione di trader esperti e di successo da copiare, aumentando le probabilità di ottenere rendimenti positivi nel tempo.

Chi copiare su eToro: riepilogo

❓Chi può copiare Tutti 💸 Commissioni Basse 👍 Chi copiare I migliori trader 💰 Capitale minimo A partire da 200 € per la copia 📚 Caratteristiche Facile da usare 🥇 Dove iniziare Apri subito il tuo conto demo eToro

Chi copiare su eToro 2023

Andiamo subito sulla piattaforma di eToro e rechiamoci nella sezione Persone di eToro, vi troverete davanti a una schermata simile a quella sottostante, ma se non avete applicato alcun filtro, i risultati saranno innumerevoli.

Possiamo già vedere alcuni profili interessanti ma ricordiamo a tutti che , le prestazioni passate non assicurano guadagni futuri.

Vediamo come selezionare dei potenziali top trader. I criteri più rilevanti per selezionare chi seguire su eToro includono:

Rendimento: Superiore al 30%

Livello di rischio: 5

Copiatori: almeno 500

Settimane di attività: oltre 50

Ovviamente, queste sono solo linee guida generali per ridurre il numero di trader da copiare.

A seconda delle vostre necessità, come l’interesse per un mercato specifico, l’obiettivo di realizzare profitti a breve o lungo termine, potete modificare o aggiungere ulteriori criteri ai filtri menzionati.

78% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

eToro: Cosa guadagna chi viene copiato

Il Copy Trading di eToro è un servizio che permette a tutti di copiare gli investimenti di altri trader di successo. Ma cosa guadagnano i trader che vengono copiati su eToro?

Commissioni di Copy Trading

eToro offre ai trader di successo la possibilità di guadagnare attraverso le commissioni di Copy Trading. Ogni volta che un trader viene copiato, guadagna una commissione percentuale sul capitale copiato. In questo modo, i trader esperti hanno un incentivo a condividere le loro strategie e ad aiutare gli altri a fare trading.

Riconoscimento e reputazione

Essere un trader copiato su eToro può portare anche a un aumento di riconoscimento e reputazione all’interno della comunità di eToro. Più un trader viene copiato, più aumenta la sua reputazione e la sua visibilità all’interno della piattaforma.

Ciò può portare ad ulteriori opportunità di guadagno, come sponsorizzazioni o inviti a partecipare a programmi di formazione eToro.

Opportunità di networking

Essere copiati su eToro può anche portare ad opportunità di networking con altri trader esperti. I trader di successo possono stabilire relazioni e collaborazioni con altri trader all’interno della piattaforma, creando così ulteriori opportunità di guadagno e condivisione di conoscenze.

Feedback e miglioramento delle strategie

Infine, i trader copiati su eToro possono beneficiare dei feedback dei loro copiatori. I copiatori possono fornire commenti e feedback sui risultati delle strategie di trading, aiutando così i trader di successo a migliorare le loro strategie e a ottenere ancora migliori risultati in futuro.

Popular Investor eToro : Come individuare i migliori

Abbiamo precedentemente menzionato i criteri utili per selezionare chi seguire su eToro, ma ora vogliamo illustrarvi come individuare i migliori trader.

I filtri sono essenziali e aiutano a ridurre il numero di trader da copiare, che comunque non dovrebbe essere eccessivamente limitato.

Per distribuire il rischio, è consigliabile diversificare nella scelta dei trader da copiare, copiando almeno 5-6 Top Trader, preferibilmente suddivisi per aree di investimento.

Se, dopo aver impostato tutti i filtri, il numero di trader risultanti è troppo basso, vi suggeriamo di rimuovere un filtro alla volta per valutare i cambiamenti.

I criteri principali per scegliere chi seguire su eToro sono:

Guadagno minimo: deve esser almeno sopra il 30%

Drawdown giornaliero: non superiore al 5%

Trader verificato: meglio operare con trader riconosciuti

Drawdown settimanale: non superiore al 15%

Livello di rischio: inferiore a 5/6

Copiatori: almeno 500

In particolare bisogna fare molta attenzione al concetto di drawdown di un investimento, in quanto molti trader lasciano correre le posizioni senza mettere stop loss in modo da non rovinarsi le percentuali nella piattaforma. Più sotto trovi un video dove è evidenziato bene questo concetto.

Ora che conoscete i criteri fondamentali per trovare i migliori Popular Investor su eToro, metteteli in pratica e iniziate a copiare le strategie di successo.

Non perdete tempo: registratevi su eToro e sfruttate il potenziale del Copy Trading!

Copiare trader su eToro funziona?”

Copiare trader su eToro può portare a risultati diversi a seconda delle scelte e delle strategie individuali. Di seguito, esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo del Copy Trading su eToro:

Tra i pregi del Copy Trading:

Rendimenti: è possibile ottenere dei rendimenti più o meno costanti nel tempo anche se non si ha molta esperienza Confronto: su eToro c’è una grande community di investitori con i quali è sempre possibile confrontarsi Analisi: è possibile non solo copiare ma anche “analizzare” le scelte degli altri trader Profitti da copia: su eToro si può essere anche copiati

Tra i difetti del Copy trading:

Rischio di copiare strategie non adatte: copiare trader senza un’analisi approfondita delle loro strategie e del loro profilo di rischio può portare a copiare strategie non adatte alle proprie esigenze. Dipendenza dal successo altrui: il copy Trading può creare una dipendenza dal successo dei trader copiati, riducendo la motivazione per sviluppare e perfezionare le proprie strategie di investimento. Performance passate non garantite: le performance passate dei trader copiati non sono garanzia di successo futuro, e i risultati possono variare nel tempo

Come farsi copiare su eToro

Per farsi copiare su eToro è necessario diventare un “Popular Investor”. Questo titolo viene assegnato ai trader che riescono a raggiungere e mantenere determinati standard di performance e che sono in grado di attrarre numerosi follower.

Per diventare un Popular Investor, è necessario avere un account verificato su eToro, un minimo di 2.000 dollari di patrimonio netto, un punteggio di rischio basso o medio, e un minimo di 2 mesi di attività sulla piattaforma.

Inoltre, i Popular Investor devono mantenere un livello di rischio adeguato e una buona performance a lungo termine per attirare sempre più follower e ottenere un guadagno dalla copia delle loro operazioni.

Riepilogando ecco i passaggi da seguire per diventare un Popular Investor e farsi copiare su eToro:

Crea un account eToro

Inizia a fare trading sulla piattaforma eToro

Mantieni un punteggio di rischio basso (inferiore a 6)

(inferiore a 6) Aggiorna il tuo profilo con informazioni sulla tua strategia e la tua esperienza

con informazioni sulla tua strategia e la tua esperienza Carica una foto professionale per il tuo profilo

professionale per il tuo profilo Dopo due mesi di rispetto delle regole, sarai ammesso al programma Popular Investors e potrai essere copiato.

Chi copiare su eToro: video tutorial

Prima di concludere questa guida vi segnaliamo questo video interessante che evidenzia i rischi concreti del Copy Trading e a cosa fare attenzione prima di copiare un trader:

Copy Trading: si guadagna veramente o è una Truffa? Ecco la Verità! Il Copy Trading è una forma di investimento online che consente ai trader meno esperti o a coloro che dispongono di meno tempo per seguire i mercati, di copi… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 20 minutes and 42 seconds. https://www.youtube.com/embed/acYC5DkAs6o https://youtu.be/acYC5DkAs6o?t={seek_to_second_number}

Chi copiare su eToro? Le domande frequenti

Come funziona il copy trading su eToro? E’ una funzione copiare automaticamente le operazioni di altri trader, selezionati in base a criteri di performance, profilo di rischio e altro ancora. Quali sono i vantaggi del copy trading su eToro? I vantaggi includono la possibilità di ottenere rendimenti elevati, senza dover necessariamente conoscere il mercato, la possibilità di diversificare il portafoglio e la facilità di utilizzo della piattaforma. Quali sono i rischi del copy trading su eToro? I rischi includono la possibilità di copiare trader non affidabili o non adatti al proprio profilo di rischio, la possibilità di subire perdite nel caso in cui i trader copiati subiscano perdite e la necessità di monitorare costantemente le proprie posizioni.

Conclusioni

eToro CopyTrader è una funzionalità che ha rivoluzionato il mondo degli investimenti online, offrendo la possibilità di copiare le operazioni dei migliori trader in modo semplice e intuitivo.

Abbiamo visto in questa guida come fare per scegliere chi copiare su eToro e quali sono i requisiti da rispettare sia per sfruttare il copy trading come investitore, sia come farsi copiare.

La scelta dei trader da copiare su eToro è un fattore fondamentale per ottenere successo, ma è anche importante valutare la sicurezza della piattaforma e rispettare le proprie strategie di money management. Inoltre si tratta di una scelta personale.

Vi suggeriamo di provare il Copy Trading in modalità demo se non ne conoscete ancora il funzionamento. La piattaforma demo è ideale anche per decidere chi seguire su eToro e per effettuare valutazioni basate su dati reali, ma senza esporvi a rischi.