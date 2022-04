Comprare Azioni Beyond Meat (BYND): come investire e previsioni 2022

Beyond Meat è stata una delle prime società a cogliere l’occasione di commercializzare prodotti per vegani e vegetariani, inventandosi una carne fatta di vegetali e legumi, ma con lo stesso sapore della carne (o almeno nelle intenzioni degli ideatori).

Beyond Meat ha anche siglato importanti accordi con catene di supermercati, nonché pub e ristoranti. Allargando la possibilità di successo dei suoi prodotti.

Essendo anche quotata in borsa con ticker BYND, potrebbe essere un interessante titolo da avere in portafoglio.

In questa guida completa su come comprare azioni Beyond Meat, conosceremo meglio la società e vedremo come investire.

Beyond Meat: chi è

Beyond Meat è un’azienda con sede a Los Angeles che produce sostituti della carne a base vegetale. E’ stata fondata nel 2009 da Ethan Brown. I primi prodotti sono stati lanciati negli Stati Uniti a tre anni dalla nascita.

L’azienda offre versioni vegane di manzo, maiale e pollame. Lo scopo è quello di non far rinunciare al gusto della carne pur ingoiando prodotti non fatti di carne. Ma anche quello di combattere il cambiamento climatico, visto che la produzione di carne (dall’allevamento alla distribuzione) è fortemente inquinante.

A partire da marzo 2021, i prodotti Beyond Meat sono disponibili in circa 118.000 punti vendita al dettaglio e ristorazione, in oltre 80 paesi in tutto il mondo.

Il Founder Brown inizialmente contattò due professori dell’Università del Missouri, Fu-hung Hsieh e Harold Huff, che da anni sviluppavano le loro proteine senza carne. Dopo aver concesso in licenza la tecnologia di Hsieh e Huff, Beyond Meat ha lanciato il suo primo prodotto: Beyond Chicken Strips (originariamente chiamato “Chicken-Free Strips”).

Nel 2014, Beyond Meat ha sviluppato il suo primo prodotto a base di carne bovina a base vegetale, Beyond Beef Crumbles, e da allora si è esteso alla carne di maiale a base vegetale.

Tra il 2013 e il 2016, la società ha ricevuto finanziamenti da diverse società e personalità importanti. Come GreatPoint Ventures, Kleiner Perkins, Obvious Corporation, Bill Gates, Biz Stone, Humane Society e Tyson Foods. Raccogliendo fino al 2018 72 milioni di dollari totali.

Tyson Foods aveva acquistato una quota del 5% in Beyond Meat nell’ottobre 2016, ma ne è uscito tre anni dopo, quando era arrivata al 6,5%.

La platea di Vip che crede nel progetto si è ampliata, arrivando a contare anche su Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain, Snoop Dogg, Liza Koshy, Chris Paul, Kyrie Irving, DeAndre Hopkins.

Nel maggio 2019, Beyond Meat è stata quotata in borsa e viene quotata alla borsa del Nasdaq degli Stati Uniti con il simbolo BYND. È stata la prima azienda di analoghi della carne a base vegetale ad essere quotata in borsa.

Il giorno della sua IPO, la società è stata valutata 3,8 miliardi di dollari ed è stata l’offerta pubblica con le migliori prestazioni da parte di una delle principali società statunitensi in quasi due decenni. A giugno 2021, Beyond Meat aveva una capitalizzazione di mercato di $ 9,44 miliardi.

La Pandemia Covid-19 ha dato una dura batosta al progetto, visto che nel novembre 2020 ha annunciato che le vendite erano cresciute solo del 2% su base annua rispetto a un aumento previsto del 40%. Ad incidere pesantemente, manco a dirlo, la chiusura dei ristoranti. Con conseguente drastica riduzione degli ordini.

Beyond Meat ha cercato così di limitare i danni virando sulla distribuzione verso generi alimentari, minimarket e altre forme di distribuzione durante.

Gli investimenti sono comunque proseguiti. Nel 2020, Beyond Meat ha infatti acquisito uno stabilimento di produzione a DeVault, in Pennsylvania. Il terzo sul suolo americano.

Per quanto concerne l’Europa, ha due strutture nei Paesi Bassi: una struttura di co-produzione a Zoeterwoude, di proprietà e gestita dalla società olandese Zandbergen, e una struttura di proprietà a Enschede. Servono la rete di distribuzione in Europa, Medio Oriente e Africa.

La società si è espansa anche In Cina, Beyond Meat gestisce uno stabilimento di produzione di proprietà a Jiaxing. È il primo “impianto di produzione end-to-end” dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti e ha iniziato la produzione su vasta scala nel 2021.

La società sta ampliando anche i suoi centri di ricerca. Nel 2018 ne ha aperto uno di 2.400 m2 a El Segundo, in California. Mentre nel gennaio 2021, ne ha avviato un altro a El Segundo, in California.

La quale ospita tra le tre e le quattro volte il numero attuale di membri del team di ricerca. Il che lascia intendere che ha grandi progetti per il futuro malgrado i cattivi risultati complice la Pandemia.

Azioni Beyond Meat: riepilogo

Piattaforme per investire in azioni

BROKER
CARATTERISTICHE
VANTAGGI
ISCRIZIONE

Copy trading su azioni
Commissioni basse
ISCRIVITI

Intelligenza artificiale / Metatrader
Spread ridotti
ISCRIVITI

Spread bassi, CFD
Segnali di trading
ISCRIVITI

Numerose azioni
Conti Zero spread
ISCRIVITI

Beyond Meat: dati societari

Vediamo i principali dati societari di Beyond Meat.

Settore industriale

Beyond Meat, Inc. offre hamburger di origine vegetale. I suoi principali prodotti sono:

The Beyond Burger

Beyond Sausage

Beyond Beef Crumbles

Beyond Chicken Strips

La Società vende una gamma di prodotti di origine vegetale tra le tre principali piattaforme di carne di manzo, maiale e pollame.

Altri prodotti in portafoglio sono:

Beyond Mushroom Bacon Cheeseburger

Chef Spike’s Original Brat

Roasted Garlic & Italian Sausage Pasta

Beyond Beef Tacos

April Ross’ Butternut Squash Mac-N-Cheese

Beyond Spring Burger

Beyond Nacho Burger

Beyond Sausage Stuffed Peppers

Tuscan Style Beyond Sausage Pasta

Beyond Brat Breakfast Burrito

Beyond Beef Fiesta Power Bowl

Beyond Beef Nachos

Truffle Mac & Cheese Beyond Burger

Love & Lemons Guacamole Beyond Burger

Beyond Burger Tostada con Marinated Kale

Dati di contatto

Indirizzo: 119 Standard Street, El Segundo, 90245, United States

Telefono: 866 756 4112

Sito web: www.beyondmeat.com

Management

Ned D. Segal, età 47, dal 2018, ruolo: Independent Director

Raymond J. Lane, età 74, dal 2015, ruolo: Lead Independent Director

Seth Goldman, età 55, dal 2013, ruolo: Chairman of the Board

Ethan Brown, età 49, dal 2009, ruolo: Founder, President, CEO & Director

Kathy N. Waller, età 63, dal 2018, ruolo: Independent Director

Sally Grimes, età 50, dal 2021, ruolo: Independent Director

Christopher Isaac Stone, età 47, dal 2012, ruolo: Independent Director

Muktesh Pant, età 66, dal 2021, ruolo: Independent Director

Diane Carhart, età 66, dal 2016, ruolo: Independent Director

Dove comprare azioni Beyond Meat

eToro

Grafico Beyond Meat

Competitors di Beyond Meat

Vediamo quali sono i principali concorrenti di Beyond Meat da tenere d’occhio per la nostra analisi fondamentale.

Cibi impossibili Impossible Foods Inc.

Società americana che sviluppa prodotti a base di carne a base vegetale. Con sede a Redwood City, in California, la società è un’azienda sostenuta da capitale di rischio fondata nel 2011. Nel corso del tempo, la società ha ricevuto oltre $ 1,3 miliardi di investimenti successivi da importanti società di venture capital come Google Ventures e il fondo di Bill Gates.

In combinazione con l’esperienza dell’azienda nell’agricoltura cellulare, Impossible Foods è diventata uno dei maggiori concorrenti di Beyond Meat.

Sebbene la società non sia ancora quotata in borsa, Impossible Foods ha già ottenuto una valutazione di mercato significativa. Un rapporto Reuters del 2021 indica che la società si sta preparando per una quotazione pubblica che potrebbe potenzialmente valere 10 miliardi di dollari.

Il suo principale vantaggio competitivo rispetto a Beyond Meat è la sua focalizzazione sulla vendita dei suoi prodotti a base di carne a base vegetale nei ristoranti di fascia alta piuttosto che nei supermercati. Il suo sito web elenca diversi ristoranti raffinati che servono i loro prodotti, tra cui Momofuku Nishi a New York e Jardinière a San Francisco.

Cargill

Cargill è un conglomerato americano che opera principalmente nel settore alimentare e agricolo. Ha sede a Minnetonka, Minnesota, ed è di proprietà di investitori anziché essere quotata in borsa. Fondata nel 1865 da William Wallace Cargill, è oggi la più grande società privata degli Stati Uniti.

Nel 2020, Cargill ha lanciato PlantEver, il suo primo prodotto proteico a base vegetale. Il nuovo prodotto è un’alternativa alla carne a base di soia utilizzata per sostituire le proteine animali nella cottura e nella preparazione degli alimenti.

Ha iniziato a vendere in Cina con bocconcini di pollo e polpette di manzo a base vegetale in aggiunta al suo portafoglio di prodotti PlantEver.

Grazie alla partnership con PURIS Foods, Cargill può produrre e vendere proteine di piselli ed è considerata uno dei maggiori produttori di proteine di piselli del Nord America. Fornisce la materia prima ad altre aziende di produzione alimentare, tra cui Beyond Meat.

Questo gli conferisce un vantaggio competitivo rispetto ad altri marchi perché PURIS può produrre le materie prime a prezzi migliori di quelli pagati da Beyond Meat. Ancora più importante, dal momento che Cargill è una società privata, non deve riportare i suoi risultati finanziari ogni trimestre come Beyond Meat. Ciò rende più facile per Cargill pianificare iniziative a lungo termine come lo sviluppo di prodotti senza preoccuparsi dei profitti a breve termine.

Kellogg

Kellogg (NYSE: K) è un’importante azienda multinazionale di produzione alimentare che produce, commercializza e vende cereali e prodotti alimentari pronti. Fondata nel 1906 da Will Keith Kellogg, l’azienda è cresciuta rapidamente fino a diventare un’enorme società con marchi famosi, tra cui Pop-Tarts, Eggo waffle e barrette Nutrigrain.

Nel 2019, Kellogg è entrata nella categoria della carne di origine vegetale lanciando la sua nuova alternativa alla carne, Incogmeato, attraverso la filiale MorningStar Farms di Kellogg. Il prodotto contiene proteine di piselli e sostituisce la carne animale in piatti popolari come tacos, fajitas e cheesesteaks Philly.

I ricavi di Kellogg per il trimestre terminato il 30 giugno 2021 sono stati pari a 3,555 miliardi di dollari, con un aumento del 2,6% a/a con un utile lordo di 1,224 miliardi di dollari. Con dati finanziari così solidi, è probabile che Beyond Meat diventi presto un obiettivo di potenziale acquisizione.

Nestlé (SIX: NESN)

Nestlé è un’azienda transnazionale di alimenti e bevande con sede in Svizzera. È la più grande azienda alimentare e delle bevande a livello globale, misurata in base ai ricavi e alla capitalizzazione di mercato, con un fatturato annuo di 84,34 miliardi di franchi svizzeri nel 2020.

Nestlé è entrata nella categoria della carne di origine vegetale con il suo primo prodotto in Cina. Per penetrare nel mercato asiatico, è prevista l’apertura di una nuova struttura in Malesia.

Hormel sta già commercializzando alternative a base vegetale con il marchio Happy Little Plants in negozi al dettaglio selezionati e online. Secondo Hormel, i prodotti Happy Little Plants sono privi di antibiotici e ormoni e contengono un ridotto contenuto di sodio e grassi.

Ha in programma di sviluppare alimenti a base vegetale per diverse regioni, tra cui Nord America ed Europa, e venderli con i marchi Nestlé esistenti.

Il principale vantaggio competitivo di Beyond Meat rispetto a Nestlé è la sua strategia di branding. Nestlé non ha ancora realizzato il pieno potenziale della sua filiale Sweet Earth e ha bisogno di sviluppare il suo marchio in modo più efficace se vuole competere con Beyond Meat.

Hormel Foods (NYSE: HRL)

Azienda multinazionale di alimenti confezionati con sede nel Minnesota, negli Stati Uniti. Fondato da George A. Hormel nel 1891, è noto soprattutto per le sue carni in scatola, tra cui lo stufato di manzo Spam e Dinty Moore. Ha acquisito Applegate Farms, un produttore di prodotti a base di carne biologica e naturale, nel 2015 per espandere il proprio portafoglio.

Hormel sta già commercializzando alternative a base vegetale con il marchio Happy Little Plants in negozi al dettaglio selezionati e online. Secondo Hormel, i prodotti Happy Little Plants sono privi di antibiotici e ormoni e contengono un ridotto contenuto di sodio e grassi.

Il vantaggio competitivo di Beyond Meat su Hormel Foods si concentra su prodotti alimentari pronti come idee per pasti pronti da cucinare.

Le alternative alla carne fresca/congelata dominano ampiamente la categoria della carne di origine vegetale, quindi Beyond Meat ha l’opportunità di espandere la propria quota di mercato introducendo prodotti più convenienti.

Per il trimestre terminato il 31 luglio 2021, Hormel ha registrato ricavi per 2,864 miliardi di dollari, con un aumento del 20,25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La società ha registrato un profitto lordo di $ 0,423 milioni e ha una capitalizzazione di mercato di $ 22,907 miliardi.

Previsioni azioni Beyond Meat (BYND) 2022-2025

Le azioni di Beyond Meat sono in caduta libera da luglio 2021, quando quotavano 150 dollari americani, mentre al momento della scrittura si sono ridotte ad un terzo del loro valore. A metà marzo avevano perso anche il supporto dei 40 USD.

Nel corso della Pandemia avevano subito un primo tracollo, per poi riprendersi a ottobre, arrivando a sfiorare i 195 dollari americani. Il massimo storico risale al 26 luglio 2019, quando hanno sfiorato i 235 dollari americani.

La domanda debole, gli sconti più alti e la maggiore concorrenza di altri marchi a base vegetale come quelli prima menzionati, hanno portato giù del 20% nell’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2020. Quindi non importa che abbia venduto di più a livello internazionale e ai ristoranti americani: le entrate complessive di Beyond Meat si sono ridotte dell’1% lo scorso trimestre.

Peggio ancora, gli intoppi della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi dei materiali e della produzione hanno fatto triplicare le perdite dell’azienda nell’ultimo trimestre.

Dunque, occorre capire se ci sarà una ripresa o se siamo al tramonto di una società che comunque opera da oltre 10 anni. Si inventerà qualcosa di nuovo? Aprirà verso nuovi mercati?

Il consiglio è di navigare a vista e utilizzare il trading CFD per investire, con una strategia di breve periodo. Sebbene si potrebbe anche tentare di posizionarsi long, attendendo un nuovo rally del gruppo in borsa.

Conclusioni

Un po’ per combattere il cambiamento climatico, un po’ per non far perdere il gusto di mangiare carne, pur senza carne, a vegetariani e vegani, è nata Beyond Meat nel 2009.

Negli anni, grazie a finanziamenti da parte di società e Vip, la società si è molto ampliata. Avviando centri di ricerca e stabilimenti produttivi.

Il Covid-19 ha pesantemente colpito la domanda e da luglio 2021 il titolo della società è in continuo calo. Vedremo se saprà riprendersi, anche perché la concorrenza comincia ad essere numerosa e sofisticata.

Per investire sul titolo è possibile utilizzare le piattaforme CFD con conto demo e regolamentate.