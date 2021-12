Comprare azioni Gamestop (GME): come investire sul titolo [2022]

Sono moltissimi coloro che nell’ultimi anno hanno cercato di comprare azioni Gamestop.

Gamestop è una nota catena di negozi americana dedita alla vendita di console e accessori, nonché di giochi di società ed assistenza tecnica, ma anche all’acquisto di quelli usati.

Nata negli Usa a metà anni ‘80 quando nelle case degli americani impazzavano le prime consolle. Su tutte, la casa madre Nintendo.

Gamestop ha resistito agli anni e ai tanti cambiamenti nel mondo dei videogames, sebbene in molti critichino proprio la scarsa propensione al cambiamento di questa società. Rimasta ancorata ad un business model ormai fermo agli anni ‘90 (seppur operi anche in modalità e-commerce).

Gamestop è balzata agli onori delle cronache ad inizio 2021, quando gli utenti di Wallstreetbets, subreddit del famoso forum americano Reddit, hanno agito in massa per far salire il titolo. E porre fine alla strategia shortista che lo stava affossando.

Le azioni Gamestop sono dunque tornate appetibili e in questa guida completa vogliamo dirti qualcosa in più sulla vostra società, come investire, se conviene.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Gamestop: chi è

Come detto, GameStop Corporation, nota semplicemente come GameStop, è un’azienda statunitense con sede nella città di Grapevine (Texas) dove è stata fondata nel 1984.

Come detto, si occupa della vendita di videogiochi nuovi e usati, ma anche di accessori per videogiochi, console ed altri apparecchi elettronici, nonché di giochi da tavolo. Accetta anche permute o di acquistare prodotti usati.

Gamestop vanta oltre 4.800 negozi dislocati in 17 paesi diversi. Opera sotto i marchi GameStop, Software Etc., FuncoLand ed EB Games.

GameStop opera anche in modalità e-commerce tramite i portali GameStop.com ed Ebgames.com. Nonché mediante lo store Game Informer (anche in formato cartaceo) ed il sito internet Kongregate.

Nel novembre 2009 ha lanciato la versione italiana del sito GameStop.it.

Prevede anche delle cards per ottenere sconti:

Gamestop Card+level1

Gamestop Card+level2

GameStop Card+level3

GameStop Card+epic

Dal 2016 ha avviato delle collaborazioni dirette con alcune case di produzione di videogiochi, come:

Insomniac Games

Ready at Dawn

Tequila Softworks

Frozenbyte

Il 27 gennaio 2021 le azioni di GameStop, che erano quotate 17$ hanno raggiunto il prezzo di 348$. Aumentando quindi di oltre 20 volte.

Ciò, come anticipato nell’incipit, grazie all’operato simultaneo degli utenti del gruppo Reddit r/wallstreetbets, avente 9,4 milioni di iscritti. I quali, in massa, si sono posizionati Buy per far salire il prezzo. Hanno quindi messo in atto ciò che in gergo finanziario si definisce “short squeeze”.

Altri balzi si sono verificati durante l’anno, pur non arrivando a quelle cifre, ma comunque ben oltre i 200 dollari.

Gamestop: riepilogo

❓Chi è GameStop, è un’azienda statunitense che si occupa della vendita di videogiochi nuovi e usati, ma anche di accessori per videogiochi, console ed altri apparecchi elettronici. 🎮 Settore Videogiochi / Elettronica 👍 Sede Grapevine negli Stati Uniti 💻 Quotazione Borsa di New York 👍 Ticker GME 🥇Migliore piattaforma per investire sul titolo eToro 🥇Miglior broker con formazione Capital.com

Piattaforme per investire in azioni Gamestop

Se vi interessa l’investimento in azioni potete utilizzare una di queste piattaforme regolamentate:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta dei broker migliori, registrati in Consob e con licenza dunque sicuri.

Azioni Gamestop: dati societari

Vediamo i principali dati societari di Gamestop.

Dati di contatto Gamestop

Indirizzo: 625 Westport Parkway, Grapevine, 76051, Texas

Telefono: 817 424 2000

Sito web: www.gamestop.com

Management Gamestop

James Grube, dal 2021 Independent Director

Alain Attal , età 52, dal 2021 Independent Director

Lawrence W. Cheng, età 45, dal 2021 Independent Director

Yang Xu, dal 2021 Independent Director

Matthew Furlong, età 42, dal 2021 President, CEO & Director

Ryan Cohen, età 35, dal 2021 Independent Chairman of Board

Utili e ricavi Gamestop

GameStop non ha iniziato bene il 2021, con i ricavi inferiori alle attese della vigilia e il tasso di crescita delle vendite online grazie alla Pandemia.

Nel dettaglio, le vendite nette di GameStop nel trimestre concluso il 30 gennaio si sono attestate a quota 2,1 miliardi di dollari, contro i 2,2 del consensus e in contrazione del 3%.

Il reddito netto, invece, tocca gli 80,5 milioni, anch’esso inferiore alle attese della vigilia ma in sensibile rialzo rispetto ai 21 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

D’altra parte, accelerano le vendite online, che nell’ultimo trimestre hanno registrato una crescita del 175%, arrivando a costituire il 34% del fatturato di GameStop rispetto al 12% dell’esercizio di un anno fa.

Un balzo utile a rinfrancare il business della società USA dopo l’emorragia dei negozi fisici, calati a quota 4.816 durante la stagione pandemica.

Per quanto riguarda invece i risultati finanziari dell’anno fiscale, anch’esso concluso lo scorso 30 gennaio, GameStop ha visto le vendite nette calare del 21%, con perdite a quota 215,3 milioni di dollari. Un dato, quest’ultimo, che mette in luce comunque la resilienza del colosso statunitense nel corso del 2020, visto il rosso da 471 milioni del 2019.

Il CEO George Sherman ha individuato gli obiettivi del 2021:

“miglioramento dell’e-commerce e dell’assistenza clienti, accelerando i tempi di consegna, offrendo un servizio superiore alla nostra clientela e ampliando il catalogo”.

Va invece a gonfie vele il fronte mercati, con il titolo GameStop che continua a risentire positivamente del braccio di ferro tra gli investitori retail di Reddit e i big della finanza USA.

Dove comprare azioni GameStop

Vediamo dove investire sulle azioni Gamestop, fermo restando che il modo migliore è farlo con il trading CFD, per approfittare dei rialzi e ribassi del prezzo del titolo.

eToro

Il broker eToro ha 3 licenze per operare: Cysec, FCA e ASIC. Quindi, dal punto di vista della protezione dei dati personali e del capitale inviato, puoi stare tranquillo.

Bene anche sul lato dei costi, con spread e commissioni contenute.

Il broker eToro si distingue per un servizio in particolare: il CopyTrade, basato sul copy trading. Vale a dire la possibilità di copiare i trader migliori chiamati Popular investors.

Puoi comunque fare pratica con il tradizionale Conto demo, che su eToro è particolarmente generoso: ben 100mila euro virtuali.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

FP Markets

FP Markets è un broker gestito da una omonima società con una storia quarantennale alle spalle.

Anche qui troverai costi contenuti e doppia licenza: CySEC e ASIC.

Fp Markets garantisce rapidità di esecuzione, dato che la piattaforma viaggia sul server N4Y. Inoltre, il trader ha a disposizione un portale ricco di informazioni.

Puoi anche optare per il trading automatico, così da farti aiutare dalla tecnologia nell’analisi dei mercati e nello scovare le migliori occasioni di trading.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com chiede un deposito minimo di soli 20 euro, e farai parte di una piattaforma sovente insignita di premi e riconoscimenti.

Capital.com ti mette a disposizione l’aiuto dell’intelligenza artificiale mentre operi e in alcuni casi lo spread arriva anche sullo 0.0 pips.

Potrai approfondire i grafici con oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading e fare pratica con una app dedicata: Investmate.

Plus500

Il broker Plus500 è una delle piattaforme più note per il trading online. Prevede un deposito minimo di 100 euro, costi contenuti e una piattaforma estremamente user-friendly.

Puoi decidere di attivare un alert che ti avvisa quando stanno partendo trend interessanti e chiedere assistenza in live chat sfruttando le oltre 30 lingue disponibili.

Con Plus500 puoi agevolmente diversificare il tuo portafoglio titoli con oltre 2.500 asset disponibili.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro.

Conviene investire su GME?

Le azioni Gamestop hanno ripreso linfa nel 2021, grazie, come detto più volte, all’operato dei numerosi utenti di Reddit. Tuttavia, occorre anche capire quando questa onda proseguirà, anche perché, dopo il balzo registrato a gennaio, il titolo è lentamente sceso. Pur registrando nuovi rialzi a più riprese, pur non riuscendo mai a toccare quota 250 dollari.

Tuttavia, rispetto al valore sotto i 20 dollari con cui aveva iniziato l’anno, siamo su ben altre cifre. Il problema sarà capire come si evolverà il 2022: se il fenomeno Gamestop sarà solo un ricordo o continuerà a soddisfare gli appetiti dei trader.

Del resto, i fondamentali di Gamestop continuano ad essere negativi, quindi queste cifre di Wall Street sembrano solo coltre che nasconde problemi finanziari pesanti per la società.

Consigliamo dunque una strategia a breve termine e di navigare a vista. Il trading CFD si presta bene per un titolo come Gamestop.

Le azioni GameStop sono rischiose?

Le azioni GameStop rappresentano ad oggi un asset molto rischioso proprio perché il titolo può collassare da un momento all’altro ed è oggetto di una forte speculazione. Il suo prezzo aumenta artificiosamente per l’operato di diversi trader (che ha coinvolto anche siti come Investing o Yahoo) e non è una quotazione reale.

Dunque, valgono le raccomandazioni fatte in precedenza. Usare le azioni Gamestop (GME) per investimenti nel breve periodo e per diversificare il proprio portafoglio con titoli più stabili.

Quotazione e grafico Gamestop (NYSE:GME)

Ecco la quotazione in tempo reale delle azioni GameStop (GME)

Azioni GameStop Opinioni e recensioni

Le opinioni degli esperti intorno alle azioni GameStop sembrano concordi a maggioranza sul fatto che intorno al titolo regni molta incertezza.

Somiglia più ad una bolla finanziaria, dove un titolo viene gonfiato irrazionalmente da un aumento della domanda, sebbene, proprio perché manchino delle solide basi di fondo, è pronto per crollare da un momento all’altro. Lasciando gli investitori con un grosso flop e tanto denaro sprecato.

Azioni GME Forum e siti Migliori

Se cerchi opinioni e recensioni intorno al titolo GameStop, ti suggeriamo di seguito alcuni portali molto interessanti dove trovare discussioni in merito.

Ovviamente, prendi sempre i commenti degli utenti con le molle perché non sono persone dotate della sfera di cristallo. Si tratta comunque di forum con un tone of voice informale.

Reddit /r/wallstreetbets : non si può non citare per primo proprio il forum che ha dato il via al rally delle Azioni GameStop. Si tratta di un sub-reddit del famoso portale Reddit, creato nel 2013 per parlare di borsa e dove gli utenti cercano grandi occasioni di investimento. Soprattutto puntando su quei titoli sottoprezzati.

: non si può non citare per primo proprio il forum che ha dato il via al rally delle Azioni GameStop. Si tratta di un sub-reddit del famoso portale Reddit, creato nel 2013 per parlare di borsa e dove gli utenti cercano grandi occasioni di investimento. Soprattutto puntando su quei titoli sottoprezzati. Elite Traders : forum specializzato soprattutto in azioni americane in generale, con un occhio particolare anche qui al mondo delle piccole stocks. unica pecca, per chi non mastica troppo l’inglese, è che è completamente in lingua inglese. Ma chi opera nel trading online dovrebbe comunque masticarlo abbastanza.

: forum specializzato soprattutto in azioni americane in generale, con un occhio particolare anche qui al mondo delle piccole stocks. unica pecca, per chi non mastica troppo l’inglese, è che è completamente in lingua inglese. Ma chi opera nel trading online dovrebbe comunque masticarlo abbastanza. Stockaholics : Altro forum dedicato alle azioni e dove troviamo una vasta comunità di appassionati al mondo del trading sulle borse. Anche questo in inglese.

: Altro forum dedicato alle azioni e dove troviamo una vasta comunità di appassionati al mondo del trading sulle borse. Anche questo in inglese. Investing.com : oltre ad offrire quotazioni in tempo reale, offre anche forum e chat per consentire ai trader di parlare tra loro.

: oltre ad offrire quotazioni in tempo reale, offre anche forum e chat per consentire ai trader di parlare tra loro. Webeconomia.it: portale indipendente con quotazioni in tempo reale sui principali asset finanziari e approfondimenti tecnici.

Previsioni azioni Gamestop 2022-2025

Fare una proiezione delle azioni GameStop per i prossimi anni non è facile, in quanto, come detto, potremmo essere di fronte ad una bolla finanziaria.

Prospettiamo comunque una tendenza al ribasso che sarà più o meno accentuata in base all’operato dei trader.

2022: $ 180

2023: $ 120

2024: $ 80

2025: $ 40

Azioni Gamestop: domande frequenti

Cos’è Gamestop? Si tratta di una catena di negozi fisici e online, nata nel 1984. Ha suscitato clamore il fatto che il titolo sia aumentato di oltre 20 volte il 27 gennaio 2021 grazie all’operato degli utenti iscritti al subreddit wallstreetbet. Conviene investire sulle azioni Gamestop (GME)? Il titolo nel corso del 2021 ha più volte registrato dei rialzi, ma c’è molto scetticismo intorno al titolo in quanto appare più una bolla finanziaria.

Dunque suggeriamo prudenza, e investire nel breve periodo col trading CFD. Dove comprare azioni Gamestop (GME)? I broker dove fare trading online sulle azioni GME sono eToro e Capital.com.

Conclusioni

GameStop, è un’azienda statunitense con sede nella città di Grapevine (Texas) dove è stata fondata nel 1984.

Come detto, si occupa della vendita di videogiochi nuovi e usati, ma anche di accessori per videogiochi, console ed altri apparecchi elettronici, nonché di giochi da tavolo. Accetta anche permute o di acquistare prodotti usati.

Gamestop vanta oltre 4.800 negozi dislocati in 17 paesi diversi. Opera sotto i marchi GameStop, Software Etc., FuncoLand ed EB Games. Ma anche tramite portali online.

Il 27 gennaio 2021 le azioni di GameStop, che erano quotate 17$ hanno raggiunto il prezzo di 348$ grazie all’operato in massa dei trader di Wallstreetbets, un subreddit del forum Reddit.

Intorno al titolo Gamestop regna molta incertezza e i rialzi attuali suonano più come una bolla finanziaria. Anche perché la società naviga in cattive acque finanziarie.

Dunque suggeriamo prudenza, e investire nel breve periodo col trading CFD.