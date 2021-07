Comprare azioni Google (GOOG): come investire oggi e se conviene [2021]

Fin dal giorno in cui si sono quotati, ovvero nel 2004, i titoli di Google hanno rappresentato un intestimento piuttosto interessante. Infatti nell’arco di quasi vent’nni id attività, la società ha visto la sua quotazione aumentare del 4.400%.

Insomma un’impresa non da tutti e che può dire molto sulla solidità di quest’azienda. Dopotutto stiamo parlando d iuna delle scietà più conosciute e discusse nel mondo della finanza.

In ogni caso, nonostante sia quotata al Nasdaq col titolo GOOG, in Borsa si può investire su Google individuando la società Alphabet. Questo è infatti il nome della società madre e che comprende al suo interno diversi marchi come YouTube, Android, ma anche la stessa Google.

Perciò se avete deciso di comprare azioni Google, in questo articolo cerchermo di conoscere meglio la società, le caratteristiche del titolo, se davvero conviene investire in questo senso e quali sono i modi migliori per farlo.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Google: dati societari

Google non è altro che una parte, anche se molto importante, di un conglomerato di nome Alphabet. Si tratta di una holding fondata nel 2005 a cui la stessa Google fa capo.

Conviene inverstire sulle azioni Google?

Tuttavia, i settori in cui opera Alphabet opera sono piuttosto numerosi e tra questi troviamo biotecnologie, investimenti finanziari, ricerca e molto altro. In ogni caso la holding è controllata dai due fondatori storici, Larry Page e Sergey Brin, mentre rispetto alle quotazioni in borsa possiamo dire che presso quella di New York si era sempre scambiato il titolo Google con il ticker GOOG o GOOGL.

Tuttavia anche se queste sigle sono rimaste invariate, le azioni Google sono state convertite in azioni Alphabet. Ma questo per due necessità fondamentali, rendere più trasparente l’operato di Google, principale marchio del gruppo, e allo stesso tempo rendere autonome le altre società del gruppo che non sono impegnate direttamente nella fornitura di servizi internet.

Broker per investire in azioni Google

Tra i broker consigliati per investire in azioni vi segnaliamo i seguenti:

si tratta di piattaforme regolamentate ed iscritte regolarmente in Consob.

Come Comprare azioni Google

Come vedremo più avanti uno dei modi più semplici per comprare azioni Google è quello di utilizzare i CFD, o contratti per differenza. Si tratta di particolari strumenti finanziari, estremamente versatili e flessibili, e che permettono di eseguire operazioni su ogni tipo di titolo, comepreso quello di Google.

In poche parole potremmo dire che i CFD replicano alla perfezione l’andamento dell’asset sottostante, che in questo caso è Google, e permettono di speculare sia al rialzo, sia al ribasso del titolo. Il che è incredibilmente vantaggioso. Infatti, nonostante il trend positivo registrato dal titolo, è quasi impossibile che un’azione continui ad aumetare il suo valore all’infinito.

Ci saranno sempre delle flessioni e, i periodi di ascesa sono seguiti da correzioni, invesrioni o consolidamenti. Di conseguenza negoziare su uno strumento che replica questi andamenti, ma che non possedete direttamente, offre sicuramente moti vantaggi.

Ma non solo, perché quando si verificano queste situzioni, se operate con i CFD, potrete chiudere l’operazione long e aprirne una short su mercato ribassista per continuare a fare profitti.

Azioni Google: Riepilogo

👍 Dati societari Google è una parte, anche se molto importante, di un conglomerato di nome Alphabet. Si tratta di una holding fondata nel 2005 a cui la stessa Google fa capo. 🧑‍🎓 Settore Internet / Servizi / Computer 🏢 Sede Mountain View, California 💻 Quotazione Borsa di New York, indice NASDAQ 💰Servizi Google Search, Google Maps, Gmail 👍 Ticker GOOG 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro 🥇Miglior broker per azioni Capital.com

Piattaforme per investire in Google

Anche quando si tratta di investire sui titoli di Google, come per qualsiasi altro investimento in azioni, si possono praticare diverse strade. Tuttavia la più semplice è di certo rappresentata dalle piattaforme di trading online, che si pongono come principale alternativa a canali d’investimento come banche o altri intermediari.

Tramite questi servizi non solo sarà possibile ottenere costi di commissioni e spread molto più competitivi e contenuti, ma si potrà negoziare tramite trading CFD. Questi particolare strumenti derivati, i contratti per differenza,replicano l’andamento dell’asset a cui fanno riferimento.

Di conseguenza non si andrà a possedere direttamente l’azione di Google, ma uno strumento che ne replica le oscillazioni, ottenendo così una minore esposizione al rischio.

Comprare azioni Google con eToro

eToro è uno dei più famosi broker di trading online e tra i vari asset che mette a disposizione degli utenti, permette anche di comprare azioni Google.

Questa piattaforme di trading offre moltissimi asset tra cui scegliere, come criptovalute, materie prime, indici e ovviamente azioni. Ma oltre alla vasta scelta si strumenti, ciò che rende eToro uno dei broker più apprezzati dai trader principianti è la presenza del Copy Trading.

Si tratta di una particolare funzionalità che permette di selezionare i trader con i rendimenti migliori e copiare la loro operatività. In questo modo potrete iniziare subito a guadagnare e, allo stesso tempo, imparare dagli investitori migliori.

Su eToro è poi presente un conto Demo, ovvero una vera e propria simulazione grazie alla quale potrete prendere dimestichezza con la piattaforma e affinare la vostra strategia. Il tutto utilizzando denaro virtuale, così da azzerare i rischi d’investimento e iniziare con denaro reale solo quando sarete davvero pronti.

Fare trading CFD di azioni Google con Plus500

Un altro broker che permette di fare trading, e di comprare azioni Google, è Plus500.

Questa piattaforma offre ai suoi utenti la possibilità di negoziare su CFD di azioni Google, oppure portando avanti compravendite sia nel breve che nel lungo periodo. In ogni caso il trading di CFD è una delle soluzioni più semplici e in voga per comprare azioni Google e Plus500, grazie alle sue caratteristiche, si rivela uno dei broker più apprezzati dai trader.

Per negoziare sulle azioni Google basterà collegarsi al sito, aprire un account e individuare il titolo della società. Chiaramente per portare avanti una buona operazione è necessario conoscere l’asset e la piattaforma che si utilizza per investire.

Proprio per questo Plus500 mette a disposizione dei suoi utenti una modalità demo, che permette di affinare la propria strategia con denaro virtuale, passando a fondi reale solo quando vi sentirete abbastanza pronti per fare sul serio.

Altre caratteristiche che hanno reso celebre Plus500 sono sicuramente la semplicità dell’interfaccia, che rimane una delle più intuitive del mercato.

Comprare azioni Google con OBRinvest

Un’altra piattaforma molto apprezzata per investire sulle azioni Google è sicuramente OBRinvest, che offre un ampio ventaglio di strumenti d’investimento.

Grazie alle sue caratteristiche, come ad esempio la presenza di regolamentazioni, questo broker è riuscito a diffondersi in pochi mesi e a riscuotere molto interesse tra i trader. Ma non solo, perché OBRinvest offre una delle interfacce più semplici, minimali e comprensibili, il tutto senza commissioni e con un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ciò che rende OBRinvest differente da altri servizi di trading, è sicuramente la possibilità di avvalersi dei segnali di trading, particolari notifiche, create da veri professionisti, che aiutano gli investitori a correggere la loro operatività, migliorando le performance.

Inoltre questo servizio è completamente gratuito, mentre sulla stragrande maggioranze delle piattaforme è offerto dietro pagamento.

Trading azioni Google con Capital.com

Veniamo adesso a Capital.com, una piattaforma di trading che, come le altre che abbiamo analizzato, possiede le autorizzazioni CySEC.

Proprio per questo Capital.com offre alti standard di sicurezza e ottime tutele nei confronti dei consumatori, senza considerare la presenza di un’avanzata intelligenza artificiale. Questa funzione permette ai trader di approfittare di notifiche e consigli, che li aiuteranno a fare i giusti investimenti.

Anche su Capital.com è possibile comprare e negoziare su CFD di azioni Apple, il che semplifica di gran lunga le operazioni. Infatti non sarà necessario comprare direttamente le azioni, ma si potrà negoziare sui contratti derivati.

Questa soluzione permette anche di vendere allo scoperto gli strumenti, così da guadagnare sia dai movimenti rialzisti, che da quelli ribassisti registrati dal titolo.

Quotazione Google in tempo reale

Di seguito riportiamo il grafico con la quotazioni in tempo reale del titolo Google, o meglio Alphabet.

Grazie a queste informazioni sarà possibile monitorare le oscillazioni registrate dalle azioni, modificando anche l’orizzonte temporale e la capacità del grafico, così da avere sempre sotto controllo le variazioni percentuali.

Azioni Google Dividendi

Chi ha investito dieci anni fa in Google sperando di arricchirsi con i dividendi rilasciati dalla compagnia non può che esser rimasto parzialmente deluso.

Infatti, a causa della politica aziendale di Google, non sono mai stati distribuiti dei dividendi. Ma questo non ha certo scoraggiato gli investitori legati a questa società.

Va detto che l’incredibile incremento di capitalizzazione di mercato ha sicuramente generato evidenti soddisfazioni ai propri azionisti, anche con plusvalenze piuttosto discrete, che non fanno rimpiangere i dividendi.

Previsioni sul titolo Google

In linea di massima possiamo dire che per Google le cosa stanno andando molto bene. Negli ultimi 3 anni, Google ha aumentato le entrate del 63% e anche gli utili sono incrementati non di poco. Secondo molti analisti Google crescerà ancora, garantendo nuove soddisfazioni ai suoi investitori.

Questo tuttavia è anche merito del flusso di cassa, ovvero uno dei principali aspetti che si guarda nell’analisi dello stato di salute di una società. In Google questo tasso è talmente importante che è sufficientemente rammentare che il free cash flow di Alphabet sia stato superiore a 25 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Insomma una cifra così elevata da assorbire molte delle società quotate sullo S&P 500, in termini di capitalizzazione di mercato.

Al di là dei numeri conseguiti, gli analisti sembrano essere piuttosto fiduciosi anche sulle previsioni del business societario, con una prossima trimestrale che dovrebbe ribadire il buono spunto di sviluppo che la società ha saputo confermare già nel corso dei trimestri precedenti.

Comprare azioni Google: le FAQ

Dovrei acquistare azioni Google? Dovresti acquistare Google se pensi che varranno di più in futuro. Dovresti farlo inoltre se credi che il rendimento che otterrai sarà maggiore del rendimento che otterresti investendo altrove, tenendo conto del rischio. Perché i titoli di Google hanno un prezzo così alto? Le azioni di Google hanno avuto un grande aumento di prezzo nell’ultimo periodo. Il fattore più importante per l’elevato costo delle azioni di Google è la fiducia degli investitori nelle loro future prospettive di mercato. Alphabet paga dividendi? Nonostante le continue pressioni degli azionisti, Google non paga ancora un dividendo. Google è bloccato in Cina? I servizi di Google (come Google Search, Google Ads, etc) sono ormai bloccati in Cina da diversi anni. Big G ha ancora diverse aziende nel paese comunista. Che vanno dalla produzione di hardware al cloud. Il gigante della tecnologia sta lavorando per far sì che le aziende cinesi utilizzino i suoi prodotti, come le tecnologie di cloud computing.

Conclusioni

Investire sulle azioni Google è estremamente semplice, facendo attenzione alla piattaforma che si utilizza, questo investimento potrebbe rivelarsi estremamente profittevole.

Tuttavia, è importante ricordarsi che è praticamente impossibile pensare che investire in Google (e qualsiasi altro titolo) sia esente da rischi.

Fortunatamente, sono presenti delle strategie che consentono di tenere basso il rischio. Una delle più importanti è la diversificazione, metodo d’investimento che si basa sulla suddivisione del proprio capitale in più parti uguali. In teoria, si dovrebbe affidare una piccola parte del proprio capitale investito per posizione (idealmente l’1-2%). Attraverso questa tecnica, si redistribuirà il rischio evitando di perdere troppe operazioni alla volta.

Durante la guida abbiamo visto come è possibile investire anche con conto demo. In questo modo è possibile iniziare ad accumulare esperienza prima di iniziare con l’investimento in soldi reali.

