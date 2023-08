Comprare Azioni Rivian: quotazione e guida all’investimento 2023

By

Rivian è uno dei produttori di veicoli elettrici più promettenti del mercato. Oggi, vedremo una panoramica completa sulle azioni Rivian, illustrando come comprarle, le previsioni e le quotazioni del titolo.

Rivian è una delle aziende emergenti nel settore dell’auto elettrica, e la suo IPO ha generato un grande interesse tra gli investitori. Molti la paragonano a Tesla e dunque gli investitori pensano che possa ripercorrere andamenti simili in Borsa.

Come prima cosa diamo un’occhiata ai dati rilevanti di questa società:

📊 Quotazione Azioni Borsa di New York 📊 ISIN US76954A1034 💻 Indice di riferimento NASDAQ 👍 Ticker RIVN 🥇Broker per acquistare azioni a zero commissioni Scalable Capital/ eToro

In questa guida dunque vediamo come comprare azioni Rivian e quali sono le piattaforme giuste per farlo.

Rivian: una panoramica dell’azienda

Rivian è stata fondata nel 2009 dal CEO Robert “RJ” Scaringe, originariamente sotto il nome di Avera Automotive. Dopo due anni, l’azienda ha deciso di concentrarsi sui veicoli elettrici autonomi.

Attraverso vari round di finanziamenti ricevuti nel corso degli anni, Rivian ha aperto nuove strutture. Nel 2017, ha acquisito uno stabilimento e le relative attrezzature della Mitsubishi a Normal, nell’Illinois. Questa mossa è stata paragonata a quella di Tesla quando ha acquisito lo stabilimento NUMMI in California.

Rivian ha anche ricevuto finanziamenti dal governo americano guidato da Trump, sotto forma di incentivi per l’occupazione e l’apertura di nuovi siti. Acquistare azioni Rivian

Nel dicembre 2017, l’azienda ha svelato i suoi primi due prodotti: un pick-up elettrico a cinque posti e un SUV elettrico a sette posti, entrambi presentati al Salone dell’auto di Los Angeles nel novembre 2018. Entrambi i veicoli sono progettati per il fuoristrada e dotati di funzionalità semi-autonome.

Nel 2019, Amazon ha investito in Rivian e, nello stesso anno, la società ha superato la soglia dei mille dipendenti. Nei prossimi anni, il gigante dell’e-commerce ha siglato un accordo per la consegna di furgoni completamente elettrici entro il 2030, con consegne previste a partire dal 2021.

Cox Automotive ha partecipato a un’operazione che l’ha portata all’interno della società di Rivian, consentendole di avere un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione.

Sempre nel 2019, Rivian ha ricevuto ulteriori investimenti, tra cui un finanziamento di 500 milioni di dollari da parte di Ford per lo sviluppo di un nuovo veicolo elettrico a batteria.

Rivian IPO

L’IPO del 10 novembre 2021 ha riscosso grande successo. Nel primo giorno di negoziazione, il titolo ha registrato un aumento del 38%, raggiungendo i 106 dollari e una capitalizzazione di mercato di 93 miliardi di dollari.

Questo risultato ha superato quello di General Motors e Ford, così come di altri importanti marchi storici come BMW, Stellantis e Ferrari. Rivian si è anche posizionata ben avanti rispetto alle tre startup elettriche cinesi Nio, Xpeng e Li Auto.

Ricordiamo che il core business di Rivian si concentra sulla produzione di veicoli commerciali leggeri, come furgoni e pick-up, ma anche SUV e altri veicoli basati sulla stessa piattaforma.

Come comprare azioni Rivian

Per acquistare azioni Rivian, ora che l’azienda è quotata in borsa, è possibile scegliere tra due tipi di intermediari:

Broker tradizionali: richiedono l’apertura di un conto titoli e prevedono il pagamento dell’imposta di bollo e delle commissioni di trading. Broker CFD: offrono Contratti per Differenza e non richiedono un conto titoli, proponendo condizioni più vantaggiose.

La scelta dipende dalla vostra strategia di trading, dal capitale disponibile, dalla frequenza delle operazioni e da altri fattori.

Se avete un capitale consistente e desiderate effettuare un investimento a lungo termine, acquistando azioni Rivian e conservandole per mesi o anni, i broker tradizionali potrebbero essere adatti, nonostante i costi maggiori.

Se, invece, desiderate fare trading online a breve termine, negoziando le azioni Rivian in base alle loro fluttuazioni e cercando di ottenere piccoli profitti frequenti, i Broker CFD sono probabilmente più indicati.

Dove comprare azioni Rivian

Cerchiamo di capire allora come scegliere un broker se vogliamo compare le azioni Rivian. Innanzitutto bisogna verificare che l’intermediario sia regolamentato in Europa e sia registrato in Consob.

Questo è il minimo per evitare le truffe. Naturalmente questo non basta. Di seguito vi proponiamo,infatti, 3 broker che oltre ad essere regolamentati offrono le condizioni migliori per comprare azioni Rivian.

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Andiamoli a vedere brevemente elencando alcune caratteristiche fondamentali.

eToro

Partiamo con il broker eToro, che offre una piattaforma regolamentata in Europa da Cysec.

Questo broker o si distingue per i vari servizi unici che offre, tra cui:

CopyTrading: che consente di copiare le strategie dei trader più esperti iscritti alla piattaforma, chiamati Popular Investors. Essi sono selezionabili tramite parametri precisi sulle performance e una biografia. E’ possibile impostarre stop loss e take profit o chiudere manualmente le posizioni. Social trading: un’esclusiva di eToro che permette ai trader di interagire tra loro come in un vero social network. Possono condividere, commentare e reagire ai post degli altri, confrontandosi e trarre spunto per le proprie decisioni di trading. Smart portfolios: sono pacchetti di asset divisi per categoria e performance

Ecco un esempio di come acquistare azioni Rivian su eToro:

Nel campo delle batterie per auto elettriche e dispositivi mobili, eToro ha introdotto uno specifico smart portfolio, il Batterytech Smart Portfolio, e Rivian è un candidato ideale per farne parte.

Inoltre, eToro offre un Conto demo con 100.000 euro virtuali per fare pratica senza rischi.

eToro è un broker con spread molto bassi che richiede un deposito minimo di 50 euro.

77% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Scalable Capital

Scalable Capital è un’altra piattaforma di investimento degna di nota, con un focus sull’investimento automatizzato e una strategia basata sull’intelligenza artificiale.

Questa piattaforma è stata fondata nel 2014 in Germania e ha ottenuto licenze sia dalla BaFin tedesca che dalla FCA britannica, assicurando una regolamentazione solida e affidabile.

La proposta di Scalable Capital è quella di offrire soluzioni di investimento personalizzate attraverso portafogli gestiti da algoritmi, adattandosi costantemente alle condizioni di mercato e all’atteggiamento al rischio dell’investitore. La piattaforma utilizza un approccio scientifico e basato sui dati per ottimizzare la diversificazione del portafoglio e massimizzare il rapporto rendimento/rischio.

Scalable Capital offre anche un’app mobile intuitiva e facile da usare, che consente agli investitori di tenere sotto controllo i propri investimenti in tempo reale e di apportare modifiche al portafoglio in modo rapido ed efficiente. Inoltre, la piattaforma fornisce report periodici e analisi approfondite per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate e adattare la propria strategia di investimento alle mutevoli condizioni di mercato.

Con una struttura di commissioni trasparente e competitiva, Scalable Capital si rivolge sia ai principianti che agli investitori esperti. Il deposito minimo richiesto per iniziare a investire con Scalable Capital varia a seconda del paese e del tipo di conto aperto.

XTB

Un’altra piattaforma molto interessante con cui acquistare azioni Rivian è quella del broker XTB.

XTB offre sia un conto reale che un conto demo, quest’ultimo ideale per esercitarsi e scoprire le migliori azioni da acquistare.

Bassi spread e l’assenza di costi fissi sono ulteriori qualità che fanno di XTB uno dei migliori broker a livello mondiale.

Inoltre, questo broker fornisce due servizi aggiuntivi molto apprezzati dai suoi clienti:

Corso di trading gratuito: un percorso formativo completo che insegna come investire sui mercati in modo chiaro e diretto, senza terminologia eccessivamente tecnica e con numerosi esempi pratici. Esperto di trading: un assistente dedicato per ogni utente, disponibile per risolvere problemi e dubbi di natura tecnica o operativa. Questo servizio non è una consulenza, ma un esperto certificato dal broker che può aiutarti a identificare gli errori nella tua strategia di trading e trovare soluzioni per ottimizzarla.

72% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Quotazione azioni Rivian

Qui sotto potete vedere il grafico con la quotazione in tempo reale delle azioni Rivian:

Modello di Business Rivian

Rivian è un’azienda automobilistica che progetta, produce e vende veicoli elettrici, in particolare SUV, furgoni e pick-up.

Il modello di business di Rivian si fonda su un’approccio tecnologico che mira a progettare e realizzare tutti i suoi prodotti internamente.

Rivisitando la tecnologia, l’azienda ha creato una piattaforma innovativa che potrebbe essere utilizzata anche da altre case automobilistiche e per supportare diversi tipi di veicoli in futuro. Oltre ai mezzi tradizionali, Rivian si concentra anche sulla produzione di veicoli semi-autonomi e batterie.

Questi sono i principali settori di Business in cui opera la società.

Rivian è riuscita a raccogliere più di 8 miliardi di dollari negli ultimi anni da aziende come Amazon, BlackRock, T. Rowe Price, Fidelity, Cox Automotive e Ford. Solo nell’ultimo anno, ha incassato oltre $5 miliardi.

Ciò che distingue Rivian dalla moltitudine di startup di veicoli elettrici che sono spuntate negli ultimi anni è il suo impressionante elenco di investitori.

Competitors di Rivian

Rivian, pur essendo un’azienda promettente nel settore dei veicoli elettrici, deve affrontare una concorrenza significativa da parte di altre aziende, sia affermate che emergenti. Tra i principali competitor di Rivian, possiamo evidenziare:

Tesla : Il leader indiscusso nel mercato delle auto elettriche, con una gamma di modelli che vanno dalle berline ai SUV

: Il leader indiscusso nel mercato delle auto elettriche, con una gamma di modelli che vanno dalle berline ai SUV General Motors : Il gigante automobilistico americano ha lanciato una serie di veicoli elettrici sotto il marchio Chevrolet e sta sviluppando ulteriori modelli per competere in questo settore.

: Il gigante automobilistico americano ha lanciato una serie di veicoli elettrici sotto il marchio Chevrolet e sta sviluppando ulteriori modelli per competere in questo settore. Ford : Un altro colosso dell’industria automobilistica, Ford ha introdotto il suo SUV elettrico Mustang Mach-E e sta lavorando al lancio del pick-up elettrico

: Un altro colosso dell’industria automobilistica, Ford ha introdotto il suo SUV elettrico Mustang Mach-E e sta lavorando al lancio del pick-up elettrico Startup cinesi: Rivian deve anche affrontare la concorrenza di aziende emergenti cinesi come NIO, Xpeng e Li Auto, che stanno guadagnando terreno nel mercato globale dei veicoli elettrici.

Oltre a questi concorrenti diretti, Rivian dovrà anche confrontarsi con altre aziende che entrano nel settore dei veicoli elettrici, poiché l’interesse e la domanda per questo tipo di veicoli continuano a crescere.

Conviene comprare azioni Rivian?

Decidere se conviene comprare azioni Rivian dipende da diversi fattori, tra cui il proprio profilo di investitore, gli obiettivi finanziari e l’orizzonte temporale dell’investimento. Rivian è un’azienda emergente nel settore dei veicoli elettrici, con un potenziale di crescita significativo. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, è importante considerare anche i rischi associati.

Gli esperti del settore automobilistico ritengono che Rivian sia un concorrente importante di Tesla nel mercato dei veicoli elettrici, grazie alle sue innovazioni e al sostegno di investitori di alto livello. Il potenziale di crescita di Rivian appare promettente, considerando la notevole lista di investitori e le prospettive future del mercato dei veicoli elettrici.

Attualmente, Rivian è tra le aziende automobilistiche più preziose al mondo, il che suggerisce che acquistare azioni Rivian potrebbe essere un investimento interessante prima che il prezzo delle azioni aumenti ulteriormente, come previsto dagli analisti. Investire in Rivian offre l’opportunità di sfruttare la crescente domanda di veicoli elettrici e l’espansione del settore nel suo complesso.

Azioni Rivian: Previsioni e target price

Per gli investitori interessati a un orizzonte temporale di medio o lungo termine, potrebbe essere utile esaminare le previsioni sulle azioni Rivian e i target price stabiliti per il titolo. Questo approfondimento è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni future del titolo e definire strategie di trading efficaci nell’acquisto di azioni Rivian.

Prima di decidere se investire in azioni Rivian, è consigliabile analizzare attentamente il mercato dei veicoli elettrici, le prospettive di crescita dell’azienda, i suoi concorrenti e i suoi partner strategici (come Amazon e Ford). Inoltre, è importante valutare la propria tolleranza al rischio e diversificare gli investimenti per ridurre l’impatto di eventuali perdite.

Nessuno può fare previsioni con certezza quindi conviene studiare ed analizzare in proprio come va il mercato e quali sono i dati fondamentali.

Tenendo conto del fatto che il settore dei veicoli elettrici è destinato a una crescita costante e progressiva, è possibile ipotizzare che le azioni Rivian potrebbero continuare a crescere nel lungo periodo.

Consigli finali per investire sulle azioni Rivian

Vogliamo concludere questa guida come sempre con alcuni spunti di riflessione finali che pososno risultare utili per iniziare a investire sulle azioni di Rivian:

Tenere d’occhio le notizie sull’espansione di Rivian in nuovi mercati internazionali, poiché ciò potrebbe influ enzare significativamente il prezzo delle azioni. Prestare attenzione alle nuove partnership e collaborazioni che Rivian potrebbe stringere con altre aziende del settore automotive o tecnologico

Seguire gli sviluppi normativi e politici riguardanti il settore dei veicoli elettrici, poiché questi potrebbero avere un impatto significativo sulla domanda di auto elettriche e, di conseguenza, sulle prospettive di Rivian. Monitorare le performance finanziarie dell’azienda, come trimestrali e bilanci annuali, per avere un quadro chiaro della situazione finanziaria di Rivian e del suo potenziale di crescita nel lungo termine. Considerare di diversificare il proprio portafoglio di investimenti, includendo altre aziende del settore automotive e dei veicoli elettrici, per ridurre i rischi legati a un singolo titolo e

Azioni Rivian: le domande frequenti

Quali sono i principali prodotti di Rivian? Rivian produce veicoli elettrici, tra cui il pick-up R1T e il SUV R1S. L’azienda sta anche sviluppando furgoni elettrici per la consegna, su richiesta di Amazon. Chi sono gli investitori di Rivian? Gli investitori di Rivian includono Amazon, che detiene il 20% delle azioni, e Ford, con il 13%. Altri investitori includono T. Rowe Price, BlackRock e Fidelity. Dove comprare azioni Rivian? Per acquistare azioni Rivian, puoi rivolgerti a broker tradizionali o broker CFD. Alcuni esempi di broker popolari includono eToro, Scalable Capital e XTB. Assicurati di scegliere un broker affidabile e adatto alle tue esigenze di investimento.

Conclusioni

Abbiamo visto come investire nelle azioni Rivian può essere un’opzione interessante per coloro che credono nel futuro dell’auto elettrica e nella crescita dell’azienda.

Con una solida posizione nel settore, tecnologie innovative e ampi margini di espansione, Rivian offre diverse opportunità di investimento.

L’IPO di Rivian ha fatto scalpore al NASDAQ, rivelando uno dei maggiori successi di Wall Street negli ultimi dieci anni. Gli esperti ritengono che sia difficile fare previsioni a lungo termine al momento, ma questo titolo è ideale per il trading a breve termine.

I broker CFD che abbiamo suggerito sono la soluzione ottimale per questo tipo di investimenti ad alta frequenza: sono affidabili, convenienti e facili da utilizzare.

Ecco i link per provare a comprare le azioni Rivian utilizzando dei conti demo: