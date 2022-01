Comprare e vendere Azioni Virgin Galactic: come investire sul titolo 2022

Virgin Galactic è una compagnia creata da Richard Branson per realizzare un’offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale. Dunque, si occupa della cosiddetta Space economy e va ad inserirsi in una agguerrita concorrenza che vede protagonisti anche Jeff Bezos di Amazon e Elon Musk di Tesla.

Essendo quotata in Borsa, Virgin Galactic è anche un interessante su cui puntare. Ed è per questo che in questo articolo vedremo come comprare Azioni Virgin Galactic, come vendere azioni Virgin Galactic, se conviene e su quali piattaforme farlo.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più.

Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Virgin Galactic: chi è

“Spero davvero che ci saranno milioni di bambini in tutto il mondo che saranno affascinati e ispirati dalla possibilità che un giorno andranno nello spazio.”

Con queste parole sul sito ufficiale che Richard Branson presenta il progetto. In effetti, punta a creare un turismo nello spazio, che sia però soprattutto accessibile alle masse e non a pochi magnati.

Il 17 ottobre 2011 la società ha inaugurato nel deserto del Nuovo Messico, negli Stati Uniti, lo “Spaceport America”. Il primo aeroporto spaziale della storia firmato dall’architetto britannico Norman Foster.

Non sono mancati problemi nel corso della sua attività. Tre anni dopo, l’aeronave SpaceShipTwo è esplosa in volo sopra il Deserto del Mojave poco dopo essere stata sganciata dall’aereo madre. Il tutto a pochi secondi dopo l’accensione dei propri propulsori. Vi morì un copilota e un pilota è rimasto gravemente ferito.

Nel 2018 è stato siglato un importante accordo tra SITAEL e Virgin Galactic, il quale prevede che The Spaceship Company verrà assemblato nella nostra Puglia per poi essere utilizzato nel futuro spazioporto della stessa regione. Precisamente a Grottaglie.

L’11 luglio 2021 è avvenuto il primo volo turistico della compagnia, con lo stesso Richard Branson a bordo insieme ad altre tre persone. Il volo è avvenuto a circa 85 chilometri sopra il livello del mare (il limite che in America viene utilizzato per identificare la linea tra atmosfera e spazio).

Si tratta di una impresa storica, giacché è stato il primo volo nello spazio con civili paganti.

Il lancio è avvenuto dallo spazioporto Spaceport America a Truth or Consequences, sempre in Nuovo Messico, dove tutto è cominciato. Con il velivolo VSS unity (Virgin Space Ship Unity) lanciato a sua volta dall’aereo madre VMS Eve che raggiunge l’altezza massima di 86,1 km.

Virgin Galactic dovrebbe lanciare un secondo volo nel 2022. Ma sta ipotizzando anche voli suborbitali da città a città.

Quando il progetto andrà a regime, punta di offrire 500 posti all’anno al costo di 200mila dollari l’uno per raggiungere quote superiori ai 100 km d’altezza. Offrendo 6 minuti di assenza di peso.

La compagnia americana andrebbe così a porsi in concorrenza diretta con l’agenzia spaziale russa, che già offre i voli a prezzi di circa 20 milioni di dollari per sei giorni di volo.

Prevede di utilizzare l’aeronave chiamata SpaceShipTwo, che sarebbe una evoluzione della SpaceShipOne che si è già aggiudicata l’Ansari X Prize.

Virgin Galactic: riepilogo

❓Chi è Virgin Galactic è una compagnia che realizza un’offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale. 🚀 Settore Space economy 👍 Sede Las Cruces 💻 Quotazione Borsa di New York 👍 Ticker SPCE 🥇Migliore piattaforma per investire sul titolo eToro 🥇Miglior broker per trading azionario Capital.com

Piattaforme per investire in azioni

Se vi interessa l’investimento in azioni potete utilizzare una di queste piattaforme regolamentate:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Intelligenza artificiale / Metatrader Spread ridotti ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta dei broker migliori, registrati in Consob e con licenza dunque sicuri.

Virgin Galactic: dati societari

Contatti

Indirizzo: 166 North Roadrunner Parkway Suite 1C, Las Cruces, 88011, United States

Telefono: 575 424 2100

Sito web: www.virgingalactic.com

Management

Adam Bain, età 48, dal 2017 Independent Director

Chamath Palihapitiya, età 44, dal 2017 Chairman of the Board

Evan M. Lovell, età 51, dal 2019 Director

Wanda M. Austin, età 67, dal 2019 Independent Director

George Thomas Whitesides , età 46, dal 2010 Chairman of Space Advisory Board

Craig S. Kreeger, età 62, dal 2019 Independent Director

Michael A. Colglazier , età 54, dal 2020 CEO, President & Director

George Nathaniel Mattson, età 55, dal 2019 Independent Director

Chris Hadfield, età 61 , dal 2021 Member of Space Advisory Board

Tina W. Jonas, età 60, dal 2021 Independent Director

Sandra H. Magnus, dal 2021 Member of Space Advisory Board

Wayne Gilbert West, età 60, dal 2021 Independent Director

David A. Whelan, dal 2021 Member of Space Advisory Board

Wanda A. Sigur, dal 2021 Director

Settore industriale

La società si occupa del settore Aerospaziale e difesa. Punta ad un turismo spaziale di massa.

Il numero di Dipendenti vantato è di 823 al momento della scrittura.

I biglietti per i voli Virgin Galactic partiranno da 450 mila dollari, con pacchetti multi posto e prenotazioni di voli completi disponibili.

In precedenza, aveva venduto biglietti a circa 600 persone a prezzi compresi tra i 200 mila e i 250 mila dollari prima di interrompere le vendite nel 2014, in seguito al tragico incidente che ha visto la morte di un pilota in un volo di prova.

Tuttavia, i nuovi acquirenti potrebbero aspettare molto prima del tanto agognato volo. La compagnia, infatti, prevede di iniziare a offrire voli commerciali il prossimo anno e la priorità per le vendite future andrà a ai viaggiatori spaziali che hanno versato un anticipo.

Utili e ricavi

Virgin Galactic ha annunciato all’inizio di agosto i risultati finanziari per il secondo trimestre del suo anno fiscale 2021 (FY), il periodo di tre mesi terminato il 30 giugno 2021.

La perdita netta della società è aumentata a $ 94,0 milioni da $ 72,0 milioni nel trimestre dell’anno precedente. L’azienda non ha praticamente generato entrate.

Nel secondo trimestre, ad esempio, ha generato 0,6 milioni di dollari di entrate rispetto a nessun fatturato nello stesso periodo di tre mesi di un anno fa. Le spese maggiori che hanno contribuito alla perdita netta sono state le spese di vendita, generali e amministrative e le spese di ricerca e sviluppo.

Virgin Galactic ha evidenziato nel suo rapporto sugli utili di aver completato con successo due voli spaziali, il primo a maggio e l’altro a luglio. Il secondo volo è stato il 22° volo e, il quarto viaggio nello spazio, della VSS Unity. L’Unity è l’astronave dell’azienda costruita per il trasporto di esseri umani nello spazio.

Il volo ha superato diversi obiettivi di test, comprese le valutazioni della cabina e dell’esperienza del cliente. Il primo volo del trimestre ha portato alla ricerca scientifica che ha generato entrate per l’azienda.

Dove comprare azioni Virgin Galactic

eToro

Partiamo dal broker eToro:

Deposito minimo: 50 euro

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni genericamente vantaggiose

Servizi principali: Copy trading, Social trading, Smart porfolios, eToroX

Conto demo: 100mila euro virtuali

Ecco un esempio di acquisto di azioni di Virgin Galactic su eToro:

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Ecco invece cosa offre il broker Capital.com:

Deposito minimo: 20 euro

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni genericamente vantaggiose

Servizi principali: intelligenza artificiale, app Investmate, +70 indicatori e oscillatori di trading

Conto demo: 10mila euro virtuali

Plus500

Vediamo infine un’altra piattaforma di trading rinomata come Plus500:

Deposito minimo: 100 euro

Spread e commissioni: broker spread-only e commissioni genericamente vantaggiose

Servizi principali: assistenza live chat, alert mail su movimenti prezzo,

Conto demo: 40mila euro virtuali ricaricabili

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro.

Grafico azioni Virgin Galactic (SPCE) in tempo reale

Ecco il grafico sull’andamento delle azioni Virgin Galactic in tempo reale

Modello di business di Virgin Galactic

Virgin Galactic opera come un singolo segmento. Le principali fonti di reddito dell’azienda provengono dal trasporto di carichi utili e dalla fornitura di servizi di ingegneria aerospaziale tecnologicamente avanzati al governo degli Stati Uniti.

L’obiettivo e la strategia principale di Virgin Galactic è generare la maggior parte delle sue entrate dalla vendita di biglietti per i voli nello spazio attraverso un programma di servizi di volo spaziale.

Il 29 settembre 2021, Virgin Galactic ha annunciato di essere autorizzata a effettuare voli spaziali autorizzati dalla Federal Aviation Association (FAA), a seguito di un’indagine della FAA. L’indagine riguardava questioni relative all’autorizzazione del controllo del traffico aereo di Virgin Galactic e alla notifica della missione in tempo reale durante un volo altamente pubblicizzato della VSS Unity a luglio.

Branson è stato uno dei passeggeri di quel volo, il che lo ha reso il primo fondatore di una compagnia spaziale miliardaria a viaggiare sulla propria navicella spaziale.

La FAA ha accettato le azioni correttive proposte dalla compagnia, tra cui: calcoli aggiornati per espandere lo spazio aereo protetto per voli futuri; e ulteriori passaggi nelle procedure di volo per garantire notifiche di missione in tempo reale al controllo del traffico aereo della FAA.

In data 10 settembre 2021 la compagnia ha fornito un aggiornamento sui tempi di “Unity 23”, il 23° volo di prova di VSS Unity, che sarà condotto in collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana.

Virgin Galactic ha affermato che stava risolvendo un problema in sospeso relativo a un potenziale difetto di fabbricazione in una parte prodotta da un fornitore di terze parti. Di conseguenza, ha affermato che metà ottobre è stata la prima volta che avrebbe aperto la sua finestra di volo per Unity.

Competitors di Virgin Galactic

Il settore nel quale opera Virgin Galactic, la space economy, vede ad oggi due importanti competitors: Blue Origin Blue Origin di Jeff Bezos e Space X di Elon Musk

La prima ha lanciato una nuova capsula ad inizio 2021 come parte dei test per far decollare il suo programma spaziale per turisti, scienziati e astronauti professionisti.

La compagnia ha anche realizzato il suo primo decollo con equipaggio il 20 luglio. Una data non casuale giacché ricorre l’anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11.

Blue Origin ha anche messo in vendita un posto da passeggero sul suo primo volo spaziale commerciale. Le offerte hanno superato presto i 3 milioni di dollari.

Space X del pittoresco Ceo di Elon Musk si dimostra però quella più avanti rispetto al progetto di inviare turisti nello spazio.

A inizio maggio 2021 la capsula Crew Dragon di SpaceX ha fatto ritorno sulla terra con quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale. La missione durata 167 giorni è la più lunga mai realizzata da una compagnia americana.

Recentemente SpaceX ha anche vinto il bando della Nasa, un contratto da 2,9 miliardi di dollari, per gestire le operazioni di ritorno sulla Luna a oltre 50 anni dalle missioni Apollo.

Musk vuole lanciare il suo sistema di trasporto “Starship” per consentire viaggi interplanetari verso Marte dal 2023.

Ad esse possiamo aggiungere la Sierra Nevada Corportation, un appaltatore privato americano per la sicurezza aerospaziale e nazionale specializzato nella modifica e integrazione di aeromobili, componenti e sistemi spaziali e prodotti tecnologici correlati per la sicurezza informatica e la salute.

La società ha stipulato contratti con le forze armate degli Stati Uniti, la NASA e compagnie private di voli spaziali. SNC ha sede a Sparks, Nevada e dispone di 33 sedi in 19 stati degli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Turchia.

La compagnia è stata coinvolta in oltre 400 missioni spaziali di successo e ha costruito il cargo Dream Chaser, che rifornirà la Stazione Spaziale Internazionale con carichi pressurizzati e non.

A luglio 2020, SNC ha preso parte a 14 diverse missioni su Marte.

Conviene investire in Virgin Galactic?

Le azioni Virgin Galactic sono sicuramente un asset molto interessante da prendere in considerazione, proprio per il suo essere futuristico. Tuttavia, è bene sapere che sono molto volatili dopo un periodo praticamente piatto dei primi due anni dal lancio al NYSE, avvenuto nel settembre 2017. quando, fino a novembre 2019, ha praticamente sempre mantenuto il prezzo dei 10 dollari per azione.

Poi sono giunte varie vampate, con l’attuale massimo storico di 55 dollari americani al 25 giugno 2021.

Al momento della scrittura, però, hanno perso il loro supporto dei 10 dollari, quotando 8 dollari americani. In seguito ad un repentino calo

Quindi, titoli del genere vivono di momenti, fatti di grandi successi come voli andati a buon fine o clamorosi incidenti, rimandi o flop. Almeno fino a quando il turismo spaziale non sarà andato totalmente a regime, ma ci vorranno almeno altri 5 anni per fare in modo che ciò accada.

Inoltre, anche quando ciò accadrà, non mancheranno altri successi o problemi, oltre a dover considerare la concorrenza.

In tutto ciò, il trading CFD si mostra ideale per investire sulle azioni Virgin Galactic. Proprio perché consente di andare long o short, e dunque, trarre profitto dai rialzi e dai ribassi.

Previsioni Azioni Virgin Galactic 2022-2025

Proviamo ad individuare i target price prossimi delle azioni Virgin Galactic:

2022: 55 USD

2023: 75 USD

2024: 110 USD

2025: 120 USD

Azioni Virgin Galacti: le FAQ

Cos’è Virgin Galactic? Si tratta di una compagnia che si occupa di viaggi spaziali, concorrente di Space X di Tesla. Conviene investire sul titolo Virgin Galactic? E’ un titolo sicuramente da controllare perché l’azienda potrebbe crescere anche se nei primi anni ovviamente è in perdita a causa degli investimenti ingenti.

Conclusioni

La Space economy è la nuova frontiera industriale, che in realtà trae le sue origini da circa un ventennio fa. Quando partirono concretamente i primi progetti di un turismo di massa nello spazio per opera di alcuni paperoni.

Tra questi troviamo Richard Branson, proprietario del marchio Virgin e fautore di un altro progetto come il treno sospeso Hyperloop.

Richard Branson ha lanciato il progetto Virgin Galactic ad inizio 2000 in quel di New Messico, sebbene non siano mancate difficoltà e tanto di tragedie nel corso del tempo.

L’11 luglio 2021 è avvenuto il primo volo turistico della compagnia, con lo stesso Richard Branson a bordo insieme ad altre tre persone. Il volo è avvenuto a circa 85 chilometri sopra il livello del mare (il limite che in America viene utilizzato per identificare la linea tra atmosfera e spazio).

Si tratta di una impresa storica, giacché è stato il primo volo nello spazio con civili paganti. Il secondo dovrebbe avvenire nel corso di questo anno.

Riguardo la domanda se conviene o meno fare trading su Virgin Galactic, occorre essere consapevoli che titoli del genere vivono di momenti. Fatti di grandi successi come voli andati a buon fine o clamorosi incidenti, rimandi o flop.

Almeno fino a quando il turismo spaziale non sarà andato totalmente a regime, ma ci vorranno almeno altri 5 anni per fare in modo che ciò accada.

Inoltre, anche quando ciò accadrà, non mancheranno altri successi o problemi, oltre a dover considerare la concorrenza.

Puoi provare che offrono strumenti di trading avanzati e conti demo gratuiti.