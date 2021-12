Come comprare azioni? Come vendere azioni? Come funziona la compravendita azionaria? In questo articolo forniremo una mini-guida su questi argomenti. Comprare e vendere azioni non è una cosa per pochi, ma ovviamente occorre formarsi perbene sull’argomento e affidarsi a mediatori affidabili e che offrono molti servizi.

Prima di vedere come comprare e vendere azioni, vediamo innanzitutto cos’è un’azione.



Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Azioni cosa sono

Cosa sono le azioni? La definizione più comune di azione è: “Una partecipazione alla proprietà di un’azienda. Le azioni rappresentano un credito sui beni e sui guadagni della società. Man mano che acquisisci più azioni, la tua quota di proprietà nella società diventa maggiore.”

Tuttavia, questa definizione non è corretta in alcuni punti chiave. Per cominciare, i possessori di azioni non possiedono società; possiedono azioni emesse da società. Ma le società sono un tipo speciale di organizzazione perché la legge li tratta come persone giuridiche.

In altre parole, le società depositano le tasse, possono prendere in prestito, possedere proprietà, possono essere citate in giudizio, ecc. L’idea che una società sia una “persona” significa che la società possiede i propri beni. Un ufficio aziendale pieno di sedie e tavoli appartiene alla società, e non agli azionisti.

Questa distinzione è importante perché la proprietà aziendale è legalmente separata dalla proprietà degli azionisti, il che limita la responsabilità sia della società sia dell’azionista. Se la società fallisce, un giudice può ordinare tutte le sue attività vendute, ma i tuoi beni personali non sono a rischio. Il tribunale non può nemmeno costringerti a vendere le tue azioni, anche se il valore delle tue azioni sarà drasticamente diminuito. Allo stesso modo, se un azionista di maggioranza fallisce, non può vendere i beni della società per estinguere i suoi creditori.

Ciò che gli azionisti possiedono sono azioni emesse dalla società; e la società possiede i beni. Quindi, se possiedi il 33% delle azioni di un’azienda, non è corretto affermare di possedere un terzo di tale società; è invece corretto affermare di possedere il 100% di un terzo delle azioni della società.

Ancora, gli azionisti non possono fare ciò che vogliono con una società o il suo patrimonio. Un azionista non può uscire con una sedia perché la società possiede quella sedia, non l’azionista. Questo è noto come “separazione tra proprietà e controllo”.

Comprare azioni: riepilogo

👍 Cosa significa Partecipare al capiale dell’azienda diventandone azionisti. 🏦 Conviene comprare azioni ? Conviene invesire su insiemio di azioni o indici sfruttando i CFD 💰Commissioni Nessuna sulle migliori piattaforme 💰Con quanto iniziare Dai 10€ fino ai 250€ per iniziare 🥇Migliore piattaforma per comprare azioni eToro 🥇Migliore piattaforma con corso gratuito Capital.com

Acquistare e vendere azioni: come funziona?

Quindi, quali sono le azioni condivise se non sono effettivamente i diritti di proprietà che pensiamo che siano? Possedere azioni ti dà il diritto di votare nelle assemblee degli azionisti, ricevere dividendi (che sono i profitti della società) se e quando sono distribuiti, e ti dà il diritto di vendere le tue azioni a qualcun altro. Se possiedi una maggioranza di azioni, il tuo potere di voto aumenta in modo che tu possa indirettamente controllare la direzione di una società nominando il suo consiglio di amministrazione.

Ciò diventa più evidente quando una società ne acquista un’altra: la società acquirente non va in giro a comprare l’edificio, le sedie, i dipendenti; compra tutte le azioni. Il consiglio di amministrazione è responsabile per aumentare il valore della società, e spesso lo fa assumendo manager o funzionari professionisti, come l’amministratore delegato o l’amministratore delegato.

Per gli azionisti ordinari, non essere in grado di gestire la società non è un grosso problema. L’importanza di essere azionisti è che hai diritto a una parte dei profitti della società, che, come vedremo, è il fondamento del valore di un titolo. Più azioni possiedi, maggiore è la porzione dei profitti che ottieni. Molte azioni, tuttavia, non pagano dividendi e reinvestono invece i profitti nella crescita dell’azienda.

Questi utili non distribuiti, tuttavia, si riflettono ancora nel valore di un titolo. Le azioni – a volte denominate equity o equities – sono emesse dalle società per raccogliere capitali per far crescere l’attività o intraprendere nuovi progetti. Esistono importanti distinzioni tra il fatto che qualcuno acquisti azioni direttamente dalla società quando le emette (nel mercato primario) o da un altro azionista (sul mercato secondario).

Quando la società emette azioni, lo fa in cambio di denaro. Le aziende possono invece raccogliere denaro tramite prestiti, direttamente come prestito da una banca, o emettendo debito, noto come obbligazioni.

Azioni e obbligazioni differenze

Quali sono le differenze tra azioni e obbligazioni? Le obbligazioni sono fondamentalmente diverse dalle azioni per vari motivi. In primo luogo, gli obbligazionisti sono creditori della società e hanno diritto agli interessi nonché al rimborso del capitale.

Ai creditori viene data priorità legale rispetto ad altri stakeholder in caso di fallimento e sarà reso tutto per intero se una società è costretta a vendere beni per ripagarli. Gli azionisti, d’altra parte, sono ultimi in linea e spesso non ricevono nulla, o semplici penny sul dollaro, in caso di fallimento. Ciò implica che le azioni sono investimenti intrinsecamente più rischiosi che le obbligazioni. Lo stesso vale al rialzo: gli obbligazionisti hanno diritto solo a ricevere il rendimento dato dal tasso d’interesse concordato dall’obbligazione, mentre gli azionisti possono godere dei rendimenti generati dall’aumento dei profitti, in teoria infinito.

Il maggior rischio attribuito alle azioni è stato generalmente premiato dal mercato. Le azioni hanno storicamente restituito circa l’8-10% annualizzato, mentre le obbligazioni hanno reso il 5-7%.

Come acquistare azioni

Come comprare azioni? I film amano mostrare trader frenetici che urlano ordini sul pavimento della Borsa di New York, ma oggigiorno pochissimi scambi azionari avvengono in questo modo. Oggi, l’opzione più semplice consiste nell’acquistare titoli online tramite una società di intermediazione. L’apertura di un conto di intermediazione è facile quanto la creazione di un conto bancario: si completa un’applicazione di conto, si fornisce la prova di identificazione e si sceglie come si desidera finanziare l’account. Puoi finanziare il tuo account spedendo un assegno o trasferendo fondi elettronicamente.

Come si trova un broker che è degno della tua pasta? Non si tratta solo di trovare quello con le commissioni di trading più economiche. Pagare un paio di dollari in più per ogni operazione presso una società di intermediazione che fornisce un servizio clienti di alta qualità vale la pena, soprattutto quando si è nuovi all’acquisto di stock. Alcune altre cose da considerare: quanti soldi hai.

Molti broker online hanno un requisito minimo di $ 0 per creare un conto pensionistico individuale tradizionale o Roth IRA. Per un normale account di brokeraggio, i minimi possono variare da $ 0 a $ 2000 o più. Quanto spesso si pianifica di fare trading. Nella maggior parte dei broker adatti per i nuovi investitori, le commissioni di trading azionario vanno da $ 5 a $ 10. I bassi costi delle commissioni saranno più importanti per i trader attivi, quelli che piazzano 10 o più scambi al mese.

I trader poco attivi dovrebbero evitare i broker che fanno pagare le tariffe di inattività. Quanto supporto si desidera. Considera le offerte del broker di strumenti educativi, guida agli investimenti, ricerca sul mercato azionario e accesso a veri esseri umani dal vivo via telefono, email, chat online o filiali.

Dopo aver scelto minuziosamente il Broker per operare come trader (nei nostri articoli scriviamo spesso come scegliere il Broker giusto), impostato e finanziato il conto di intermediazione, è ora di dedicarsi all’attività di raccolta di azioni. Un buon punto di partenza è la ricerca di aziende che già conosci dalle tue esperienze di consumatore. Lascia che il diluvio di dati e le giravolte del mercato in tempo reale ti sommergano mentre conduci la tua ricerca. Mantieni l’obiettivo semplice: stai cercando aziende di cui diventi proprietario.

La maggior parte dei broker fornisce anche tutorial su come utilizzare i propri strumenti e anche seminari di base su come scegliere le azioni.

Dove comprare azioni

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Comprare azioni con eToro

Un altro broker da tenere in grande considerazioni è eToro. Si tratta di una piattaforma autorizzata con milioni di clienti in tutto il mondo.

Tra i servizi offerti da eToro, abbiamo il CopyTrader, un servizio tramite il quale i trader principianti possono copiare quelli più esperti.

Vediamo un esempio di acquisto col broker eToro:

Infine, il CopyPortfolios, servizio che consente di copiare panieri di asset afferenti ad una stessa categoria, gestiti da algoritmi automatici supervisionati però da tecnici “in carne ed ossa”.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Comprare azioni con Capital.com

Il broker Capital.com chiede un deposito minimo di soli 20 euro, e farai parte di una piattaforma sovente insignita di premi e riconoscimenti.

Capital.com ti mette a disposizione l’aiuto dell’intelligenza artificiale mentre operi e in alcuni casi lo spread arriva anche sullo 0.0 pips.

Potrai approfondire i grafici con oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading e fare pratica con una app dedicata: Investmate.

Comprare azioni con FP Markets

Vediamo infine cosa offre la piattaforma di trading online FP Markets:

Deposito minimo: 100 euro

Licenze: CySEC, FCA, ASIC, CNMV, BaFIN, Consob

Servizi disponibili: server NY4, portale trader, customer care 24×5

Conto demo: da richiedere

Commissioni e spread: estremamente competitivi

Iniziare ad acquistare azioni

Non dovresti sentire assolutamente alcuna pressione per comprare un certo numero di azioni o riempire tutto il tuo portafoglio tutto in una volta. Prendi in considerazione l’idea di iniziare in piccolo – davvero piccolo – acquistando solo una singola azione per avere un’idea di cosa vuol dire possedere scorte individuali e se hai la forza di cavalcare attraverso le zone difficili con una minima perdita di sonno. È possibile aggiungere la propria posizione nel tempo man mano che si padroneggia la spavalderia degli azionisti.

Molto importante nelle fasi iniziali è il Conto demo, che consente di fare trading con soldi virtuali quando si è alle prime armi. Il Conto demo risulta molto utile in quanto consente di sbagliare senza recare danni al proprio conto reale ma anche a quanti sono trader navigati ma vogliono provare nuove strategie.

Il Conto demo presenta la stessa schermata dell’account vero e proprio. Quindi troverete dinanzi a voi un trading realistico al 100%.

In circolazione, ci sono 4 tipi di Conto demo:

Conto demo con tempo di utilizzo illimitato ma soldi limitati

Conto demo con tempo di utilizzo limitato ma soldi illimitati

Conto demo con tempo e denaro illimitati

Conto demo con tempo e denaro limitati

Un’altra differenza sta nel fatto che il Conto demo diventa accessibile solo previo versamento di denaro sul conto reale o è sufficiente solamente la registrazione.

Oltre alla pratica, occorre anche la teoria. Quindi la formazione. Essa sarà possibile scaricando gli ebook che il Broker stesso mette a disposizione, i webinar organizzati sulla piattaforma, i corsi di formazione e-learning caricati sul Broker, gli incontri annuali dal vivo che il Broker organizza in giro per il Paese. Interessanti sono poi anche le letture sul trading da parte di autori autorevoli che vi spiegano le migliori strategie da attuare per un trading su azioni quanto meno in perdita possibile.

Come acquistare azioni: le parole chiave

Nel trading di azioni, ci sono dei termini in gergo anglosassone che potrebbero apparirci alquanto insensati. Ecco un elenco esplicativo:

Ask : per i compratori, è il prezzo che i venditori sono disposti ad accettare per lo stock.

: per i compratori, è il prezzo che i venditori sono disposti ad accettare per lo stock. Bid : per i venditori è il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare per l’azione.

: per i venditori è il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare per l’azione. Spread : La differenza tra il prezzo di offerta più alto e il prezzo di acquisto più basso.

: La differenza tra il prezzo di offerta più alto e il prezzo di acquisto più basso. Market order: una richiesta di acquisto o vendita un titolo appena possibile al miglior prezzo disponibile.

Limit order: Richiesta di acquisto o vendita di azioni solo a un prezzo specifico o migliore.

Richiesta di acquisto o vendita di azioni solo a un prezzo specifico o migliore. Stop (or stop-loss) order: Una volta che un’azione raggiunge un determinato prezzo, il “prezzo di stop” o il “livello di stop” , Viene eseguito un ordine di mercato e l’intero ordine viene riempito al prezzo prevalente.

Una volta che un’azione raggiunge un determinato prezzo, il “prezzo di stop” o il “livello di stop” , Viene eseguito un ordine di mercato e l’intero ordine viene riempito al prezzo prevalente. Stop-limit order: Quando il prezzo di stop viene raggiunto, il trade si trasforma in un ordine limitato e viene riempito fino al punto in cui i limiti di prezzo specificati possono essere soddisfatti.

Comprare azioni strategie

Ci sono strategie commerciali molto più elaborate e tipi di ordini complessi. Non preoccuparti adesso, o forse non farlo mai. Gli investitori hanno costruito carriere di successo basandosi unicamente su due tipi di ordine: ordini di mercato e ordini limite.

Market orders

Con un ordine di mercato, stai indicando che comprerai o venderai il titolo al miglior prezzo di mercato attuale disponibile. Poiché un ordine di mercato non pone parametri di prezzo sul commercio, il tuo ordine sarà eseguito immediatamente e completamente compilato, a meno che tu non stia cercando di acquistare un milione di azioni e tentare un colpo di stato. Non sorprenderai se il prezzo che paghi – o ricevi, se stai vendendo – non è il prezzo esatto che sei stato quotato pochi secondi prima.

I prezzi di offerta e di acquisto oscillano costantemente durante la giornata. Questo è il motivo per cui un ordine di mercato viene utilizzato al meglio quando si acquistano titoli che non presentano ampie oscillazioni dei prezzi: titoli azionari grandi e costanti di blue chip rispetto alle società più piccole e più volatili. Buono a sapersi: un ordine di mercato è il migliore per comprare e tenere gli investitori, per i quali piccole differenze di prezzo sono meno importanti di assicurare che il commercio sia completamente eseguito.

Se si piazza un trade di ordini di mercato “after hours”, quando i mercati sono chiusi per il giorno, il tuo ordine sarà posizionato al momento prezzo quando le borse successive saranno aperte per il trading. Controlla la dichiarazione di non responsabilità dell’esecuzione commerciale del tuo broker. Alcuni broker a basso costo raggruppano tutte le richieste di trade dei clienti per eseguire tutto in una volta al prezzo prevalente, alla fine del giorno di negoziazione o in un momento specifico o giorno della settimana.

Limit orders

Un ordine limite ti dà un maggiore controllo sul prezzo al quale viene eseguito il tuo trade. Se il titolo XYZ è scambiato a $ 100 per azione e pensi che un prezzo di $ 95 per azione sia più in linea con il valore della tua azienda, il tuo ordine di limite dice al tuo broker di tenere stretto ed eseguire il tuo ordine solo quando il prezzo di domanda scende a quello livello. Per quanto riguarda le vendite, un ordine limitato indica al broker di separarsi dalle azioni una volta che l’offerta sale al livello che hai impostato.

Gli ordini al dettaglio sono un buon strumento per gli investitori che acquistano e vendono azioni di società più piccole, che tendono a sperimentare spread più ampi, a seconda di attività degli investitori. Sono anche buoni per investire nei periodi di volatilità del mercato azionario a breve termine o quando il prezzo delle azioni è più importante dell’evasione degli ordini. Ci sono condizioni aggiuntive che puoi inserire su un ordine limite per controllare per quanto tempo l’ordine rimarrà aperto. Un ordine “all” o “nothing” (AON) verrà eseguito solo quando tutte le azioni che desideri scambiare sono disponibili al tuo limite di prezzo.

Un ordine “Good for day” (GFD) scadrà alla fine del giorno di negoziazione, anche se l’ordine non è stato interamente compilato. L’ordine “good to cancel” (GTC) rimane in gioco fino a quando il cliente non stacca la spina o l’ordine scade; che è ovunque da 60 a 120 giorni o più. Mentre un ordine limitato garantisce il prezzo che si ottiene se l’ordine viene eseguito, non vi è alcuna garanzia che l’ordine sarà riempito completamente, parzialmente o anche a tutti.

Gli ordini limitati vengono assegnati in base all’ordine di arrivo e solo dopo che gli ordini di mercato sono stati completati e solo se il titolo rimane entro i parametri impostati abbastanza a lungo da consentire al broker di eseguire la transazione. commissioni rispetto agli ordini di mercato. Un ordine limite che non può essere eseguito per intero in una volta o durante un singolo giorno di negoziazione può continuare a essere completato nei giorni successivi, con i costi di transazione addebitati ogni giorno in cui viene effettuato uno scambio. Se il titolo non raggiunge mai il livello del tuo ordine limite entro la scadenza, lo scambio non verrà eseguito.

Come vendere azioni

Come vendere azioni? Se in tanti si preoccupano su come devono acquistare azioni, gli investitori tendono a pensare molto meno a come venderle. È un errore madornale, in quanto la vendita è proprio il momento in cui il trader fa un profitto. Riuscire a farlo nel modo giusto può essere la chiave per rivendicare i profitti o, in alcuni casi, ridurre le perdite.

Ecco alcune cose da tener presenti quando si decide di vendere un’azione

Controlla le tue emozioni

Ci sono buone ragioni per vendere azioni e cattive ragioni. Prestazioni scadenti relative alla concorrenza, leadership irresponsabile e decisioni di gestione non supportate possono tutte far parte di una lista di buone ragioni. Forse hai deciso che il tuo denaro andrebbe meglio altrove, o stai raccogliendo perdite per compensare i guadagni per i quali dovrai pagare le tasse sul reddito. Le ragioni di solito comportano una reazione istintiva alle fluttuazioni del mercato a breve termine o all’azienda una tantum notizia.

Vendere quando le cose si fanno complicate bloccano solo le perdite, che è l’opposto di quello che vuoi. Prima di vendere un titolo, ripassa il tuo ragionamento per assicurarti di non cedere ad una risposta emotiva di cui poi potresti pentirti.

Decidere un tipo di ordine

Se hai familiarità con l’acquisto di azioni, hai familiarità con la vendita. Le opzioni per i tipi di ordine sono le stesse. L’obiettivo, tuttavia, è diverso: si utilizzano tipi di ordine per limitare i costi sull’acquisto di azioni. Sulla vendita, il tuo obiettivo principale è limitare le perdite e massimizzare i rendimenti.

Ecco che riproponiamo l’elenco di prima, ma riadattato alla vendita di azioni:

Market order: La richiesta di acquistare o vendere un titolo appena possibile al miglior prezzo disponibile. Vuoi scaricare l’azione a qualsiasi prezzo.

Limit order: Limitare l’ordine di richiesta di acquisto o vendita di azioni solo a un prezzo specifico o migliore. Stai bene con il mantenimento del magazzino se non puoi vendere a un prezzo superiore o superiore a quello che desideri.

Stop (o stop-loss) order: ordine di mercato che viene eseguito solo se lo stock raggiunge il prezzo che hai impostato. Vuoi vendere se uno stock scende a un certo prezzo o meno.

Stop-limit order: Una combinazione di un ordine stop e un ordine limit: Un ordine limite viene eseguito se il tuo stock scende al prezzo di stop, ma solo se puoi vendere al prezzo limite o superiore. Vuoi vendere se un titolo scende a un certo prezzo, ma solo se puoi vendere per un importo minimo.

Compila il ticket sul Broker

Dando per scontato che stai vendendo tramite un broker online, il sito web o la piattaforma di trading del broker avrà un biglietto o un ordine che dovrai compilare per avviare la vendita. Nella maggior parte delle situazioni e nella maggior parte dei broker, il trade si risolverà, il che significa che i contanti della vendita verranno accreditati sul tuo account, due giorni lavorativi dopo la data di esecuzione dell’ordine.

La compilazione del biglietto è un processo rapido: dovrai selezionare vendere, inserisci il simbolo del titolo, il numero di azioni, il tipo di ordine (e il limite o il prezzo di stop, se applicabile) e il cosiddetto “tempo in vigore” o la scadenza dell’ordine: in sostanza, per quanto tempo l’ordine deve rimanere aperto. Le tue scelte per il time-in-force dipendono dal tipo di ordine, ma le opzioni comuni sono:

Day : la transazione verrà annullata e l’ordine scadrà se non viene completato dalla chiusura del mercato. Normalmente è il valore predefinito.

: la transazione verrà annullata e l’ordine scadrà se non viene completato dalla chiusura del mercato. Normalmente è il valore predefinito. Good-Til-Cancelled : il commercio rimane attivo fino al completamento o all’annullamento, sebbene i broker in genere limitino il periodo di tempo in cui gli investitori possono lasciare un ordine di GTC aperto. Annulla o annulla: un ordine che deve essere compilato immediatamente; in caso contrario, l’ordine o parte di esso non compilato verrà annullato.

: il commercio rimane attivo fino al completamento o all’annullamento, sebbene i broker in genere limitino il periodo di tempo in cui gli investitori possono lasciare un ordine di GTC aperto. Annulla o annulla: un ordine che deve essere compilato immediatamente; in caso contrario, l’ordine o parte di esso non compilato verrà annullato. Fill or kill : in genere viene utilizzato quando si scambiano un numero elevato di condivisioni. Se l’intero ordine non viene compilato immediatamente, lo scambio verrà annullato.

: in genere viene utilizzato quando si scambiano un numero elevato di condivisioni. Se l’intero ordine non viene compilato immediatamente, lo scambio verrà annullato. On the Open : riempie al prezzo di apertura del mercato.

: riempie al prezzo di apertura del mercato. On the closed: riempie al prezzo di chiusura del mercato.

Nella maggior parte dei casi, va bene lasciare la selezione del giorno predefinito al posto qui. Man mano che diventi più a tuo agio con il trading, puoi iniziare a esplorare le tue opzioni. Una volta che tutti i campi sono stati riempiti, aggiungi l’intero ticket a un’altra lettura prima di inviare il messaggio. Mica vorresti vendere accidentalmente Apple quando intendi vendere Applebee?!

Vendere azioni strategie

Quali sono le strategie per vendere un’azione? Le seguenti. Supponiamo che tu abbia uno stock con un prezzo di mercato corrente di $ 40.

Market order: L’ordine verrà eseguito in pochi secondi al prezzo di mercato. Puoi vendere per $ 40, leggermente più o leggermente meno – i prezzi delle azioni possono variare nel tempo necessario per piazzare ed eseguire l’ordine. Il rischio: le tue azioni potrebbero vendere a qualsiasi prezzo, senza restrizioni.

Limit order: Hai fissato un prezzo limite e l’ordine verrà eseguito solo se il titolo è negoziabile a un prezzo superiore o superiore a tale prezzo. Se il tuo ordine limite è per $ 41, il tuo ordine verrà eseguito solo se il titolo è pari o superiore a $ 41. Il rischio: potresti finire per non vendere se il titolo non sale mai al tuo prezzo limite.

Stop-loss order: È possibile impostare un prezzo di stop e il tuo ordine verrà eseguito solo se il tuo titolo inizia a negoziare a un prezzo inferiore o inferiore. Se il tuo prezzo di stop è $ 38, il tuo ordine verrà eseguito come ordine di mercato se il prezzo delle azioni scende a $ 38 o meno. Il rischio: potresti vendere per meno del tuo prezzo di stop – non c’è un piano. Inoltre, un calo temporaneo del prezzo può innescare una vendita quando non lo si desidera.

Stop-limit order: È possibile impostare sia un prezzo di stop che un prezzo limite. Se il tuo prezzo di stop è $ 39 e il tuo prezzo limite è $ 37, il tuo ordine verrà eseguito come un ordine limite pari o superiore a $ 37 se il prezzo dell’offerta del titolo scende a $ 39. Il rischio: hai aggiunto un piano, ma se lo stock scende troppo rapidamente – cosa che può accadere in un mercato volatile – non puoi vendere affatto.

Acquistare e vendere azioni: scegliere il Broker

Come scegliere il miglior Broker per acquistare e vendere azioni? Innanzitutto, il Broker deve avere regolare licenza da parte di un organismo di vigilanza sui mercati finanziari.

Ciò consente di mettere a riparo i vostri soldi o i vostri dati sensibili (email, numero di telefono, indirizzo del proprio domicilio, codice carta, codice Iban, ecc.) da soggetti loschi che li userebbero per propri fini. Sottrarvi soldi, inviare mail spam, ecc.

I Broker senza regolare licenza hanno in genere sede in paradisi fiscali, vi promettono guadagni esorbitanti senza la minima esperienza, non vi chiedono particolari misure di sicurezza. Ma ciò significa mettere in pericolo soldi e dati sensibili, e difficilmente si otterranno indietro in quanto anche denunciare questi loschi personaggi è complicato.

I Broker attendibili mettono poi una serie di servizi a disposizione del trader:

Assistenza clienti in italiano, facilmente raggiungibile, disponibile almeno per 5 giorni e H24

Spread e commissioni vantaggiosi

Segnali di trading che suggeriscano tempestivamente le posizioni da prendere

App per fare trading comodamente da smartphone e tablet, ovunque ci si trovi

Comprare e vendere azioni tramite CFD

I CFD (Contracts for Difference) sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. Quando si entra in uno scambio CFD non si acquista l’azione stessa, ma si concorda invece un contratto con il broker per regolare la differenza di valore tra il prezzo di entrata e quello di uscita dello stock. Ciò significa che quando scambi i CFD di azioni con AvaTrade ottieni una flessibilità che le regole del mercato azionario spesso rendono impossibile.

Con i CFD puoi vendere le azioni con la stessa facilità con cui le compri, permettendoti di approfittare delle variazioni di prezzo anche in un mercato in calo. Ancora più importante, perché non stai acquistando l’attività sottostante, puoi ottenere una leva fino a 20: 1, consentendoti di assumere una posizione importante con un piccolo investimento. La leva, naturalmente, può aumentare significativamente le perdite così come i tuoi guadagni.

Con i Broker sopra menzionati, puoi acquistare i CFD azionari delle più grandi aziende del mondo con un clic di un pulsante. Il trading di azioni CFD consente di acquistare e vendere azioni tra le principali società quotate al NYSE, al NASDAQ e al London Stock Exchange tra gli altri, senza le commissioni o le restrizioni associate al tradizionale trading azionario.

Comprare azioni: le domande frequenti

Come comprare azioni? Acquistando e vendendo tramite la propria banca online e gli strumenti di internet banking oppure utilizzando le piattaforme regolamentate per la compravendita tramite i derivati. Conviene comprare azioni? Conviene a chi ha voglia di imparare e studiare per ottenere rendimenti nel lungo termine. Chi vuole speculare solo e non ha competenze finirà inevitabilmente per perdere denraro Quali sono i migliori broker per comprare azioni? Puoi provare con eToro e Capital.com che hanno ottimi grafici per fare analisi tecnica ed avvisi di professionisti che possono aiutare nelle proprie analisi.

Conclusioni

Comprare e vendere azioni rappresenta un investimento a tutti gli effetti. Anche chi è all’inizio può ottenere grandi risultati. I broker che offrono formazione come e le innumerevoli informazioni e tutorial presenti online consentono a tutti di iniziare facilmente.

Naturalmente il pre-requisito è quello di utilizzare piattaforme convenienti e regolamentate, che sono sinonimo di sicurezza oltre che di qualità.