Comprare Solana (SOL): come investire 2022

Solana è una delle blockchain più promettenti del panorama crypto. In questa guida cercheremo di capire cos’è Solana, come funziona la sua rete e le applicazioni Defi più interessanti per investire sul token SOL.

Solana è una delle criptovalute di ultima generazione che cerca di risolvere il famoso trilemma di Vitalik Buterin. E’ nata nel 2018 come prototipo per poi prendere vita 2020 ed ha ricevuto subito l’attenzione del grande pubblico. Nel 2021 ha avuto una crescita importante con un prezzo che ha toccato il suo prezzo più alto di 260 dollari durante la bull run di Novembre 2021.

Solana non è solo questo. E’ anche uno dei pilastri su cui si poggia la Defi con grandi progetti di finanza decentralizzata che ne hanno decreatato il successo.

Le esperienze dei creatori di Solana (che provenivano da Qualcom) hanno portato ad un concetto rivoluzionario, quello della Proof of History che ha garantito una grande velocità delle transazioni.

In questa guida cercheremo di capire dunque come comprare Solana, come funziona la sua rete ed i progetti più interessanti che ci aspettano nel 2022.

Che cos’è Solana? Il progetto

Solana è una criptovaluta a tutti gli effetti con una sua blockchain. Come abbiamo detto uno dei vantaggi di questa rete è la scalabilità che rende le transazioni molto veloci ed economiche rispetto alla rete Ethereum.

Ma la vera rivoluzione sta nell’algoritmo di consenso che è il Proof Of History (PoH), meccanismo crittografico che cerca di andare oltre il proof of stake utilizzato da molte chain e a cui tenderà Ethereum che attualmente funziona come Bitcoin su meccanismo Proof of Work.

Questo meccanismo rappresenta anche una delle critiche principali a Solana che viene spesso identificata come rete meno sicura rispetto a Ethereum. Le transazioni su Solana non si basano dunque sullo Stake (possesso) ma richiedono un certo numero di transazioni (History) ovvero una storia per poter essere approvate, in modo che non si possano falsare i dati.

Questo consente a tutti di diventare dei nodi validatori in quanto non si richiede il possesso di un certo quantitativo di token SOL.

Come sappiamo il mining di Bitcoin e delle altre crypto basate su Proof of Work richiedono calcoli computazionali elevati e dunque rappresentano un limite. Le reti risultano dunque lente anche se in teoria più sicure. Da questo deriva la lentezza della rete Ethereum che passerà al proof of stake nella versione 2.0 prevista per metà del 2022.

Solana è un grado invece di supportare più di 50.000 transazioni al secondo e dunque questo richiede delle commissioni davvero basse. Vedremo questo quando parleremo dei DEX e dei progetti Defi attualmente presenti su Solana.

Tutti questi vantaggi rendono Solana, una blockchain ideale per supportare le applicazioni decentralizzate e le transazioni veloci grazie ad alcuni vantaggi:

sicurezza del protocollo grazie alla POH

costi e commissioni irrisorie (commissioni pari a 0,000001 dollari per transazione)

velocità delle transazioni

Ad onor del vero bisogna dire che la Blockchain di Solana è stata bloccata per 3 volte nella sua storia dopo attacchi DDOS, ma i fondi sono rimasti al sicuro.

Solana: riepilogo

👍 Cos’ è? Solana è una criptovaluta a tutti gli effetti con una sua blockchain. Il vantaggio di di questa rete è la scalabilità che rende le transazioni molto veloci ed economiche rispetto alla rete Ethereum. 💻 Caratteristiche Scalabilità / Velocità transazioni / Decentralizzazione 💰Token SOL 🗣️ Algoritmo di consenso e sicurezza Proof-of-History (PoH) 💻 Migliori progetti Defi Radyum / Orca DEX 💻 Wallet Phantom / Sollet / Solflare 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Solana Crypto.com

Piattaforme per investire in criptovalute e su SOL

Prima di proseguire con questa guida vi segnaliamo le piattaforme più utilizzate in Italia per comprare Solana:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading eToroX , Wallet ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di broker con commissioni basse, con licenza e che sono registrati in Consob dunque sicuri.

Comprare Solana (SOL): come iniziare?

Come per le altre coin è possibile acquistare il token SOL direttamente su un Exchange centralizzato oppure utilizzare le piattaforme CFD per negoziare sul prezzo.

Nel caso di Exchange centralizzato si potrà fare trading direttamene sui CEX come Binance o Crypto.co ad esempio scambiando SOL da altre coin o depositando fondi presso un exchange decentralizzato.

L’alternativa è quello di usare il trading con i contratti per differenza, cosa molto utile in un bear market (mercato ribassista) ad esempio in quanto è possibile negoziare sul prezzo anche al ribasso.

La strategia Buy and hold cioè quella di acquistare e detenere una criptovaluta in attesa che salga di valore sembra non funzionare nel 2022 tranne che per Bitcoin e poche altre. Ecco che in queso caso la flessibilità dei CFD può essere di grande supporto.

Il token (coin) SOL nella blockhain di Solana

Come abbiamo visto la blockchain di Solana è molto efficiente tanto da considerare Solana una blockchain rivale di Ethereum.

E’ presto per dirlo anche perché tutta la liquidità o quasi è presente in grande parte su Ethereum, molti dei progetti NFT o del Metaverso sono basati su Ether dunque consideriamo Solana molto promettente ma con la possibilità di avere vita propria.

Solana ha successo per la sua velocità e per i costi bassi e questo anche grazie al suo token di governance che è SOL.

Il token SOL è la coin della chain Solana. Esso è paragonabile a quello che fa ETH per la rete Ethereum ovvero ogni transazione che si esegue sulla rete viene ricompensata in SOL.

E’ possibile usare dunque SOL per guadagnare le ricompense dallo staking o per eseguire transazioni come nodi validatori. La distribuzione dei token SOL (supply massima) è limitata 489 milioni di unità

Qui sotto possiamo vedere i dati relativi al token SOL:

Come fare trading su Trading su Solana (SOL): le migliori piattaforme

Di seguito vi proponiamo le migliori piattaforme per investire in criptovalute, di ognuna parleremo brevemente per illustrarne vantaggi e svantaggi.

Trading con eToro

eToro è uno dei migliori broker online per il trading, ma offre anche la possibilità di comprare criptovalute con modalità diverse.

Infatti questa piattaforma permette ai suoi utenti di acquistare valuta digitale sia in modo diretto, appoggiandosi a eToroX, oppure tramite CFD. In questo caso sarà possibile operare tramite strumenti sottostanti, che replicano l’andamento del titolo da cui derivano, e di conseguenza vendere allo scoperto guadagnando sia che il mercato salga, sia che scenda.

Ecco un esempio di acquisto di SOL su eToro:

Ciò che ha reso celebre eToro però sono le funzioni di Copy Trading e Social Trading, due strumenti nuovi che permettono anche ai trader inesperti di investire e guadagnare.

Infatti utilizzando il Copy Trading potrete copiare le strategie e le posizioni dei trader più bravi. In questo modo sarà possibile apprendere le meccaniche e i segreti dei migliori investitori e, al tempo stesso, guadagnare. A questo bisogna aggiungere la sezione di eToro dedicata allo scambio di informazioni, il Socia trading.

Si tratta di un vero e proprio forum dove è possibile condividere informazioni, opinioni o consigli sul mercato e sull’andamento dei vari asset.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Trading con Capital.com

Capital.com è il classico broker che fa della qualità dei suoi servizi il suo tratto migliore. Non c’è niente che non vada in Capital.com, non ha grandi punti deboli. L’offerta, interamente incentrata sui CFD, è molto varia e abbondante. Gli strumenti analitici e operativi a disposizione dei trader sono numerosi e tutti relativamente facili da padroneggiare.

I punti di forza di Capital.com riguardano l’offerta di conti e i costi. La prima è veramente varia: gli account si differenziano per sostenibilità e funzionalità. Dunque, ogni trader, a prescindere dal suo grado di esperienza, può trovare ciò che fa al caso suo.

Per quanto concerne le commissioni, anche in questo caso sono azzerate e sostituite dagli spread. Soprattutto, Capital.com impone un deposito minimo iniziale infimo, quasi simbolico, pari a 10 euro. E’ palese lo scopo del broker: abbattere totalmente le barriere all’entrata e concedere anche alla gente comune di tentare una strada nel trading.

Exchange per acquistare Solana (SOL)

Solana è una delle principali criptovalute per capitalizzazione. Dopo essere partita da un prezzo di pochi centesimi è arrivata ad una grande capitalizzazione di mercato.

Oggi è possibile acquistare Solana sui principali exchange oltre a poterla scambiare in modo decentralzzato. In particolare consigliamo i seguenti CEX:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE App facile da usare Carta VISA ISCRIVITI Più grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI

Crypto.com

Crypto.com è un Exchange gestito dalla società Foris DAX Asia Pte. Ltd, una consociata di Foris DAX MT (Malta) Limited. Costituita a Malta e con sede a Singapore. Vanta oltre 10 milioni di utenti e 3.000 dipendenti.

L’azienda è stata inizialmente fondata da Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek e Rafael Melo nel 2016 come “Monaco”.

Cinque anni dopo ha acquistato i diritti di denominazione dello Staples Center di Los Angeles, pagando 700 milioni di dollari per cambiare il nome in Crypto.com Arena per 20 anni.

Crypto.com è sponsor di diverse società sportive: dalla Formula Uno alla nostra Serie A, passando per UFC e Paris Saint-Germain FC, fino a Philadelphia 76ers e Montreal Canadiens.

Conviene comprare Solana (SOL)? Vantaggi

Premettiamo che non bisogna mai valutare un progetto dal prezzo del suo token possiamo osservare che nel 2021 Solana ha raggiunto il suo massimo prezzo come altre criptovalute.

Dunque al di là dei prezzi raggiunti, realizzati anche da altri token, bisogna valutare quelli che sono i veri vantaggi della rete Solana per capire se vale la pena investirci.

Solana ha diversi vantaggi che possiamo sintetizzare in :

grande velocità delle transazioni sicurezza e scalabiltà grazie al Proof of history decentralizzazione

Queste caratteristiche rendono Solana molto adatta per i pagamenti ad esempio grazie alle sue commissioni basse e la velocità o in altre applicazioni come il gaming e gli NFT.

Ed è proprio su questi settori che Solana si sta focalizzando, stiamo vedendo nascere sempre di più progetti del Metaverso come STAR Atlas che gira su rete Solana oppure progetti Defi come Orca che sta crescendo tantissimo.

Probabilmente Solana si può integrare tramite la sua blockchain veloce con i sistemi tradizionali di pagamento offrendo maggiore velocità. La maggiore sfida per Solana è quella della stabilità e sicurezza della sua rete.

Premesso che ognuno deve fare le sue valutazioni possiamo affermare che Solana (SOL) è una delle criptovalute con futuro assicurato davanti a sé e siamo certi che sarà ancora protagonista nel 2022.

Grafico prezzo Solana e andamento

Ecco il grafico e la quotazione in tempo reale di Solana (SOL):

Migliori progetti Defi su Solana: l’ecosistema

Dopo aver visto le caratteristiche di Solana e della sua rete vediamo quali sono i migliori progetti di finanza decentralizzata (Defi) che girano su rete Solana. In generale li possiamo raggruppare in alcune categorie

Exchange decentralizzati (come Radyum, Orca)

Play to earn (Star Atlas)

Progetti legati al settore dei Non fungible Tokens (NFT)

Possiamo vedere la mappa attuale dell’ecosistema Solana in questa immagine:

Radyum

Uno dei protocolli più interessanti su Solana è sicuramente Radyum, un automated market maker (AMM) su Solana che permette di finanziare pool di liqudità, fare swap di token e fare farming di token guadagnando delle commissioni.

Come possiamo vedere su siti come DefiLama si tratta del dex che raccoglie la maggior parte di liquidità su Solana e che permette anche si operare con gli NFT.

E’ un DEX che si basa sulle pool di liqudità dunque è possibile acquistare e scambiare token in modo decentralizzato (swap), un meccanismo diverso da quelli dei classici Exchange come Binance basati su un modello order book.

Orca DEX

Orca è un DEX simile a Radyum ma molto più semplice da utilizzare. L’interfaccia infatti si presenta in modo molto pulito. La liquidità non è a livello di Radyum ma si tratta di un dex molto utilizzato sopratutto da chi ama Star Atlas.

Nel 2021 ha superato 1B di valore bloccato ed offre delle pool molto interessanti da finanziare per fare farming ad esempio del token di governance ORCA che può essere anche messo in staking.

E’ sicuramente uno dei progetti più interessanti sulla rete Solana.

Star Atlas

Il Play to earn è in grande crescita e ci sono molti progetti legati al metaverso come Decentraland e The Sand Box che sono letteralmente esplosi nel 2021.

Uno dei giochi più promettenti sopratutto per la sua grafica realistica si chiama Star Atlas è un gioco ambientato nello spazio e che gira su rete Solana.

Nel gioco è possibile acquistare e mettere a rendita delle navi da gioco spaziali. Il token di riferimento della rete è ATLAS che è possibile scambiare anche sugli exchange decentralizzati. Tra l’altro alcuni DEX come Orca prevedono alcune pool di liquidità come ATLAS/USDC con percentuali di guadagno vicine al 100%.

Ed in più è un gioco che ha dietro una community molto attiva tanto da farci essere ottimisti sulla crescita del token ATLAS.

Previsioni Solana 2022-2025

Quali sono gli scenari più probabili per lo sviluppo di Solana? Il 2022 è iniziato all’insegna dei ribassi dopo la bull run del 2021 che ha viso una grande crescita delle Defi.

Ad oggi il leader della finanza decentralizzata rimane Ethereum dove è presente la maggior parte della liquidità e che fa da base per lo sviluppo delle applicazioni decentralizzate.

Solana rimane comunque una blockchain molto innovativa che potrà coesistere con Ethereum per lo sviluppo più rapido dalle rete.

Ricordiamo che è partita solo nel 2020 ed ancora ha dei difetti.Nonostante questo le previsioni su Solana rimangono ottimistiche.

Possiamo aspettarci un targe price di questo tipo per Solana:

2022: prezzo tra i 180$ ed i 230$

2023: superiore ai 300$

2024: dai 400$ ai 600$

2025: superiore agli 800$

Sono stime di analisti che non devono essere preso come riferimento, anche perché in questo settore nessuno può fare previsioni. Prima di investire fate le vostre valutazioni.

Comprare Solana (SOL): FAQ

Cos’è Solana (SOL)? Si tratta di una blockchain nata nel 2018 e sviluppata nel 2020. Le sue caratteristiche principali sono la velocità delle transazioni e la scalabilità oltre alla sicurezza del protocollo Proof of History. Il token della rete Solana è SOL. Conviene investire su Solana (SOL)? Il 2021 è stato un anno di grande crescita per Solana e non sappiamo cosa accadrà nel 2022. Rimane comunque un progetto da seguire assolutamente e da tenere in grande considerazione. Dove comprare Solana? E’ possibile investire su Solana comprendo il token SOL su eToro o Capital.com. Oppure utilizzando Exchange centralizzati come Binance.

Conclusioni

Solana è una delle blockchain più efficienti e veloci in circolazione. Grazie al suo protocollo Proof of history assicura una buona sicurezza per la rete cercando di risolvere i problemi di inefficienza di Ethereum.

Riteniamo che comprare Solana potrebbe risultare una buona scelta anche in una prospettiva di lungo termine e sopratutto nelle fasi di ribasso se si crede nel progetto.

Probabilmente Solana non potrà mai sostituire completamente Ethereum anche per via delle blockchain concorrenti che avanzano (es: Terra Luna), tuttavia si tratta di una delle chain migliori da seguire.

Per investire sulle criptovalute e su Solana è possibile utilizzare i classici exchange oppure puntare sulle piattaforme CFD con conti demo che assicurano flessibilità e commissioni basse.