Terra (LUNA): comprare, ecosistema e investire 2022

Terra (LUNA) sta attirando l’attenzione degli investitori, considerando che ha superato il livello psicologico dei 100 USD di prezzo.

Cerchiamo di conoscere meglio Terra (LUNA), come investire e se conviene.

Terra (LUNA): il progetto

Il progetto Terra (LUNA) cerca di sfruttare le stablecoin per fornire una soluzione di pagamento digitale realmente valida.

Coniando nuove stablecoin ancorate alla valuta fiat nazionale di un paese, Terra fornisce un ambiente in cui gli utenti possono effettuare pagamenti per le transazioni al dettaglio, inclusi i pagamenti transfrontalieri. Senza doversi preoccupare della sostanziale volatilità solitamente riscontrata con la criptovaluta.

Il progetto è stato istituito dalla società coreana Terraform Labs e la sua rete principale è entrata in funzione nel 2019. Ha beneficiato di investimenti sostanziali, con aziende come Galaxy Digital, Arrington XRP Capital, Pantera Capital e BlockTower Capital che hanno aiutato il progetto a raccogliere circa 150 milioni di dollari a partire da 2021.

La piattaforma Terra ha la sua più grande base di utenti in Corea e in Asia, ma si sta gradualmente espandendo in nuovi territori man mano che l’adozione continua ad aumentare. La piattaforma ospita anche varie applicazioni DeFi e può anche supportare NFT.

Terra è una piattaforma incentrata sulle stablecoin, quindi non sorprende che in realtà ospita diversi token, tra cui TerraKRW (KRT), che è ancorato al won sudcoreano, TerraUSD (UST), ancorato al dollaro USA, TerraJPY, TerraCNY, TerraEUR, TerraGBP e TerraSDR. LUNA è invece il token che alimenta l’intero ecosistema Terra.

Le stablecoin Terra sono ancorate algoritmicamente ai loro equivalenti fiat: ciò significa che richiedono un token collaterale per bilanciare il loro valore e mantenere le cose stabili. LUNA funge da garanzia. Conosciamo meglio il token nel paragrafo seguente.

Terra (LUNA): riepilogo

Il token LUNA

L’effettivo meccanismo coinvolto nel protocollo Terra Luna è molto complesso, ma è sufficiente sapere che LUNA può essere bruciato per generare stablecoin e viceversa. Oltre a questo, LUNA è anche il token di governance del progetto Terra e viene utilizzato nel protocollo di staking.

Il tasso di fornitura di LUNA è intrinsecamente legato al funzionamento dell’intero ecosistema Terra. Ha una fornitura dinamica di 1 miliardo di token, che possono espandersi o contrarsi in base alla domanda delle varie stablecoin sulla rete.

LUNA viene bruciata ogni volta che viene coniata una moneta stabile. Allo stesso modo, le stablecoin possono essere bruciate per coniare nuove LUNA – ed è così che funziona il sistema Terra.

Ogni volta che un token devia dal suo valore, l’arbitraggio assicura che le cose vengano rapidamente riportate in linea. Ad esempio, se il valore di TerraUSD scende di cinque centesimi a $ 0,95, i detentori possono comunque bruciarlo per creare $ 1 di LUNA, che possono quindi vendere per guadagnare un profitto di cinque centesimi.

Ciò riduce efficacemente l’offerta di UST e significa che la variazione di prezzo viene rapidamente compensata. Questo meccanismo serve a mantenere stabili le stablecoin e significa che, in teoria, i prezzi dei token Terra sono meno suscettibili alle fluttuazioni estreme.

Terra: un ecosistema finanziario completo

Terra si presenta come una piattaforma promettente, che costruisce un ecosistema completo con stablecoin e varie applicazioni per il mondo finanziario decentralizzato.

La piattaforma si distingue per la sua organizzazione di tipo verticale e per il fatto che sia tutto concentrato in un unico spazio. Molto interessanti sono le applicazioni Mirror, o Anchor che consentono un utilizzo diffuso della blockchain.

L’ecosistema terra ha due tipi di token: una grande famiglia di Terra Stablecoin e LUNA.

LUNA è il token nativo utilizzato per la governance, i premi minerari, l’assorbimento della volatilità e le commissioni di transazione. I

Il protocollo si basa su un meccanismo Delegated Proof of Stake (DPoS), in cui i miner puntano LUNA per estrarre stablecoin Terra.

Le stablecoin Terra sono ancorate alle principali e potenti valute legali del mondo. Il pacchetto include valute ancorate a USD, EUR, CNY, JPY, GBP, KRW ecc. Nel tempo, la rete aggiungerà più valute alla rete tramite il voto degli utenti.

La blockchain di Terra

Il protocollo Terra funziona come un registro distribuito che viene mantenuto dai validatori sulla rete. I validatori funzionano con l’algoritmo DPoS e votano sui blocchi, guadagnando così i token LUNA come ricompensa.

I miners svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza partecipando al meccanismo di consenso PoS. Inoltre, aiutano a stabilizzare i prezzi assorbendo la volatilità a breve termine della domanda. Di conseguenza, la rete raggiunge la stabilità estraendo ricompense con una contrazione e un’espansione dell’offerta di moneta.

Ogni volta che i prezzi deviano leggermente, Terra fa pressione per normalizzare il prezzo. La pool LUNA e la pool UST aggiungono o sottraggono costantemente dalla fornitura di Terra. I minatori bruciano LUNA per coniare UST e viceversa.

Il protocollo offre ricompense stabili sia nelle contrazioni che nell’espansione. Pertanto, seguendo la semplice regola della domanda e dell’offerta.

UST e le stablecoin

Le stablecoin tradizionali lavorano in modo diverso da quelle dell’ecosistema finanziario di Terra. USDC e USDT, ad esempio, sono costruiti in modo simile, con attestazioni che affermano che ogni società detiene un asset equivalente al dollaro per ogni stablecoin in circolazione.

La stablecoin di Terra, tuttavia, è costruita in modo molto diverso. Invece di un’entità centralizzata che detiene attività tradizionali, che si tratti di contanti o obbligazioni, questa stablecoin è progettata per mantenere il suo ancoraggio al biglietto verde tramite un meccanismo mint-and-burn e esperti arbitratori di mercato.

Ecco come funziona: per creare un UST, gli utenti devono prima acquistare e poi distruggere $ 1 di LUNA (il token di governance e staking di Terra). Vale anche l’inverso: ogni volta che scambi $ 1 di LUNA con UST, distruggi un UST. Poiché un UST equivale sempre a $ 1 di LUNA, ci sono molte opportunità di realizzare un profitto ogni volta che la stablecoin devia dal suo ancoraggio.

Se, ad esempio, UST scende a $ 0,99, gli arbitri possono sempre scambiare tale UST con $ 1 di LUNA e ottenere un piccolo profitto. Distruggono anche quell’UST nel processo (che riduce l’offerta e rende la risorsa più scarsa).

È un meccanismo unico, ma ultimamente è stato preso d’assalto dagli investitori. Non solo la capitalizzazione di mercato di UST è balzata da soli $ 2,8 miliardi alla cifra odierna in cinque mesi, ma anche LUNA ha raggiunto suo il massimo storico. E tutto lascia presagire che la crescita non finisca qui.

Vi lasciamo ad un video esplicativo che spiega come funziona Terra Luna:

Terra (LUNA): la blockchain, Anchor, Mirror e I protocolli Defi Cos’è Terra? Si tratta di una blockchain costruita tramite Cosmos SDK che si propone come innovativo strumento per il risparmio, l’investimento o il pagament… The video was uploaded on . You can view the video here. https://www.youtube.com/embed/hLFRFsS2e3I https://youtu.be/hLFRFsS2e3I?t={seek_to_second_number}

Grafico e andamento di Terra Luna

Risparmiare su Terra: Anchor Protocol

Anchor Protocol è un servizio di lending nato allo scopo di offrire prestiti e interessi su stablecoin nella blockchain Terra.

Ciò che rende particolare questa piattaforma di finanza decentralizzata è il fatto che l’APY sui depositi si aggira costantemente attorno al 20%. Il che lo rende molto allettante rispetto a buona parte dei progetti concorrenti.

A favorirne il successo il fatto che Anchor ha pagato per diverso tempo un APR interessante a chi contraeva prestiti.

Con gli ultimi aggiornamenti l’APY su UST scenderà al 18% per rendere il protocollo più sostenibile. I tassi vantaggiosi sul deposito hanno fatto aumentare, infatti, di gran lunga i depositi a scapito dei prestiti generando un deficit finanziario nel protocollo.

Per evitare di intaccare le riserve di Anchor, ci sarà un tasso di rendimento APY che sarà calcolato in modo semi dinamico.

Se non sapete come funziona l’APY vi rimandiamo a questo video che ne spiega il funzionamento:

APY ed APR: funzionamento nelle piattaforme Defi APY è l’acronimo di Annual Percentage Yield e rappresenta il tasso di interesse (o rendimento) annuale guadagnato su un investimento che tiene conto dell’int… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 25 minutes and 17 seconds. https://www.youtube.com/embed/Y1DCQOFRYKI https://youtu.be/Y1DCQOFRYKI?t={seek_to_second_number}

Come funzionano investimenti su Terra: Mirror Protocol

Mirror Protocol è un protocollo decentralizzato basato su blockchain per asset sintetici che opera nel settore della finanza decentralizzata. Mirror Protocol fornisce strumenti e funzionalità che consentono agli utenti di creare le proprie risorse sintetiche che sono versioni tokenizzate di risorse reali, come azioni o materie prime.

Gli asset sintetici creati con Mirror Protocol sono noti come Mirrored Assets o mAssets. Gli asset speculari riflettono il prezzo degli asset finanziari reali che rappresentano, da cui il nome del progetto. Mirror Protocol è ospitato sulla blockchain Terra, che gli consente di eseguire operazioni cross-chain e multi-chain.

È così che gli utenti possono accedere a Binance Smart Chain e alla rete Ethereum con il protocollo Mirror. Il protocollo è alimentato da contratti intelligenti. L’idea alla base del progetto è quella di consentire agli utenti di negoziare azioni statunitensi 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno della settimana.

Il trading può essere effettuato da qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo, quindi la barriera all’ingresso viene abbassata per consentire un facile accesso al mercato finanziario.

Grazie alla tecnologia utilizzata da Mirror Protocol, gli utenti possono gestire e scambiare asset tokenizzati creando asset sintetici senza mai possedere le azioni o le merci effettive che rappresentano.

MIR è il token di utilità del protocollo e svolge un ruolo fondamentale nel sistema di governance. MIR può essere messo in staking per ottenere i diritti di voto, in modo che gli utenti possano guadagnare una quota delle commissioni da posizioni di debito garantite.

Mirror Protocol si basa sulla rete Terra ed è alimentato da contratti intelligenti, che è il modo in cui la rete consente agli utenti di tutto il mondo e con background diversi di scambiare facilmente materie prime, azioni e altre attività finanziarie.

Mirror Protocol consente agli utenti di creare risorse sintetiche che riflettono il valore in tempo reale e reale delle risorse che rappresentano.

Terra network è un protocollo decentralizzato basato su blockchain che consente agli sviluppatori di creare software DeFi, applicazioni decentralizzate e protocolli.

Terra funziona su un meccanismo di consenso Proof of Stake delegato basato su Tendermint, che crea un ambiente perfetto per protocolli come Mirror.

La rete combina DPoS con Cosmos SDK per fornire strumenti per asset sintetici, noti come mAsset. Gli utenti possono creare asset sintetici che rispecchiano il valore degli asset della vita reale creando una posizione sul protocollo.

L’utente deve quindi depositare il collaterale, mentre il sistema regola la fornitura del collaterale, assicurandosi che ci siano sempre fondi sufficienti per coprire il valore degli mAsset.

Il mercato dei mAsset è quindi facilitato sulla piattaforma Terraswap e tutti gli asset sintetici sono quotati contro UST, la stablecoin ancorata al dollaro di Terra.

Mirror Protocol viene utilizzato anche per aggiungere liquidità alla rete, scambiare e altre operazioni. Il sistema include il Mirror Token (MIR), che viene utilizzato come ricompensa per i partecipanti alla rete che proteggono la rete.

Altri progetti Defi su Terra

Vediamo quali sono i principali progetti legati a Terra (LUNA).

Terra Swap

Terraswap è un software open source e un protocollo completamente decentralizzato per la fornitura automatizzata di liquidità su Terra per utenti e applicazioni DeFi.

Terraswap consente a sviluppatori, fornitori di liquidità e trader di partecipare a un mercato finanziario aperto e accessibile a tutti.

Terra Bridge

Terra Bridge è una piattaforma ideata per abilitare il trasferimento in modalità cross-chain di tutti i token. Ma anche i token nativi di Terra, oltre che buona parte dei mAsset e altri tipi di token sempre circolanti sull’ecosistema Terra.

L’elenco completo di tutte le risorse trasferibili del protocollo Mirror può essere trovato nella pagina Interchain Access.

Previsioni Terra (LUNA)

Le previsioni su Terra Luna per il futuro sono positive. Molto però dipenderà dalla solidità dei suoi protocolli finanziari come Anchor Protocol che attualmente raccoglie la maggior parte della liquidità della stablecoin UST.

Ecco come stanno andando i token dell’ecosistema:

Comprare Terra (LUNA): le FAQ

Conclusioni

Terra (Luna) è una blockchain molto complessa ed unica nel suo genere. Un ecosistema fatto di stablecoin e un meccanismo basato sul token Luna. Ha un organizzazione di tipo verticale.

La blockchain si presenta molto interessante e promettente per il futuro. Tuttavia, il mondo DeFi è altamente mutevole, e le criptovalute sono fortemente volatili. Quindi anche in tal caso è consigliabile ragionare sul breve se si vogliono effettuare investimenti.