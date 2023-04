Corso Forex: i migliori gratis per principianti 2023

By

Il mercato del forex è diventato sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla facilità di accesso alle piattaforme di trading online. Se vuoi entrare in questo affascinante mondo, un corso forex è ciò che ti serve per iniziare con il piede giusto ed imparare il Forex.

Tra un po’ vedremo quale è il corso di forex gratis più vantaggioso del 2023 per imparare a investire nel mercato delle valute senza spendere denaro e nel modo più efficace. Di solito, i trader alle prime armi iniziano la loro avventura nel mondo del trading attraverso il mercato forex.

Tuttavia, non tutti i corsi di forex sono uguali: esistono corsi a pagamento che offrono poco valore in quanto focalizzati su teoria inutile, mentre alcuni corsi gratuiti possono realmente fare la differenza, illustrando passo dopo passo come operare nel mercato forex (senza commettere errori).

Prima di iniziare, tenete presente che il corso di forex gratuito più consigliato è offerto da FP Markets, una delle piattaforme di trading più rinomate.

Questo corso, estremamente ben strutturato, illustra in dettaglio come fare trading sul forex con successo.

In questo articolo, scoprirai tutto ciò che devi sapere sui migliori corsi forex, lezioni di trading e risorse gratuite per imparare a fare trading sul forex come un professionista.

Introduzione al Forex

Il mercato Forex (Foreign Exchange) è il più grande mercato finanziario del mondo, con un volume di scambi giornaliero di circa 6,6 trilioni di dollari.

Questo mercato permette di scambiare valute internazionali e di effettuare operazioni di acquisto e vendita di valute in base al tasso di cambio tra di esse.

Il Forex è accessibile ai trader di tutto il mondo, 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì. Per iniziare a fare trading sul mercato Forex è necessario avere una conoscenza di base delle valute e dei fattori economici che influenzano i loro tassi di cambio, nonché una buona conoscenza delle tecniche di analisi e delle piattaforme di trading.

L’apprendimento continuo e l’aggiornamento delle proprie competenze sono essenziali per rimanere competitivi e trarre vantaggio dalle opportunità offerte da questo enorme mercato globale.

Ma come si fa a rimanere aggiornati? Per tale ragione, chiunque intenda avventurarsi nel trading forex dovrebbe iniziare da un corso di qualità: completo, pratico e di facile comprensione (se è carico di termini tecnici incomprensibili, il corso risulterà inutile per i principianti).

Un corso forex di valore illustra le basi tecniche, spiegando come fare previsioni profittevoli utilizzando e strategie come il rtading intraday ad esempio.

In generale, si possono adottare due metodi principali:

Analisi tecnica: si fonda sull’esame dei grafici per fare previsioni sul comportamento di una coppia di valute. Analisi fondamentale: si basa sugli indicatori macroeconomici per fare previsioni sul comportamento di una coppia di valute.

Inoltre, esiste la possibilità di fare trading sul forex senza dover effettuare previsioni, copiando le mosse di altri trader (Copy Trading) attraverso la piattaforma eToro.

Miglior corso forex : Riepilogo

💰 Costo Gratuito 🎯 Adatto a Tutti ✅ Tipo Pratico ⭐ Lingua Italiana 🥇 Dove trovarlo FP Markets

Il corso forex di FP Markets

FP Markets è una piattaforma di trading rinomata che offre un corso forex di alta qualità, ideale per chi vuole imparare le basi del mercato delle valute e acquisire competenze pratiche per operare con successo.

Vediamo le caratteristiche principali che ne stanno decretando grande successo, dato che migliaia di persone si sono iscritte e lo usano ogni giorno.

Corso forex gratis

Il corso forex offerto da FP Markets c è completamente gratuito, permettendo a trader principianti ed esperti di ampliare le loro conoscenze senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Questo corso gratuito è un’ottima opportunità per gli aspiranti trader che desiderano iniziare a familiarizzare con il mercato forex senza investire denaro in formazione. Ci sono purtroppo corsi molto conosciuti che costano migliaia di euro ma che sono solo teorici e non servono a nulla.

Corso facile da comprendere

Il corso forex di FP Markets è stato progettato per essere facilmente comprensibile, utilizzando un linguaggio chiaro e accessibile. Anche se sei un principiante assoluto, sarai in grado di seguire le lezioni e acquisire rapidamente nuove competenze.

Gli esperti di FP Markets hanno creato il corso con l’obiettivo di renderlo accessibile a tanti trader, indipendentemente dalla loro esperienza pregressa.

Vorremmo sottolineare che il corso forex offerto da FP Markets è interamente in italiano. Sfortunatamente, molti corsi forex sono disponibili solo in inglese, il che può rendere difficile la comprensione per gli studenti italiani che non padroneggiano la lingua.

Corso orientato alla pratica

Uno degli aspetti più apprezzati del corso forex di FP Markets è il suo approccio pratico. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla teoria, il corso incoraggia gli studenti a mettere in pratica ciò che hanno appreso attraverso esercitazioni, simulazioni di trading e casi di studio.

Questo approccio hands-on consente ai trader di acquisire esperienza diretta e di comprendere meglio come applicare le strategie e le tecniche apprese nel corso nel contesto del mercato forex reale.

Per tutte queste ragioni, questo è il corso più popolare e frequentato dagli italiani:

Alternativa: Imparare il forex copiando su eToro

Il broker eToro (clicca qui per ulteriori dettagli) va oltre l’approccio convenzionale alla formazione. Oltre a fornire tante informazioni utili sulla propria piattaforma e un conto demo con 100.000 euro virtuali.

Stiamo parlando del copy trading, che permette di replicare le operazioni dei migliori trader e di guadagnare mentre si impara. Potrai copiare fino a 100 Popular Investors, personalizzare il trading copiato con stop loss e take profit, e interrompere la copia quando lo desideri.

Avrai la possibilità di scegliere tra i trader più performanti, filtrandoli in base al livello di rischio, alla strategia di trading preferita e alla percentuale di operazioni vincenti negli ultimi 6 mesi.

Altri Corsi Forex

I principali broker che offrono corsi Forex li trovate riepilogati in questa tabella qui sotto:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Imparare il Forex non è complicato, tuttavia richiede tempo e dedizione: guadagni facili non sono realistici e solitamente sono promessi da truffatori.

Molti broker forniscono l’opportunità di fare trading sul Forex utilizzando segnali forex gratuiti che, in alcune situazioni, si rivelano molto affidabili (questa è la caratteristica essenziale di un servizio di segnali di trading).

Corso forex: evitare le fregature

Per prevenire truffe legate ai corsi forex, è fondamentale seguire due passaggi principali:

Informarsi adeguatamente sull’organizzatore del corso

Raccogli quante più informazioni possibili sull’azienda che organizza il corso, andando oltre ciò che è riportato sul sito, poiché spesso si trovano recensioni e commenti falsi o selezionati arbitrariamente tra i migliori.

Pertanto, è meglio cercare sul web, sui profili social dell’ente o del docente, per vedere cosa dicono gli altri. È possibile consultare anche Trustpilot o Google, che permettono di visualizzare le recensioni.

Certo, alcune recensioni potrebbero essere volte a screditare l’organizzatore, ma la media dei voti in genere è attendibile.

Valutare attentamente il programma delle lezioni di trading

Per evitare truffe che comportino perdite di tempo e denaro, è importante valutare come è strutturato il programma proposto, i vari moduli e argomenti trattati.

Il corso deve includere gli argomenti menzionati in precedenza e insegnare come svolgere un’accurata analisi tecnica e fondamentale sul Forex.

Diffidate dei programmi che parlano troppo del brand o di sè stessi, in cui l’organizzatore parla delle proprie strategie o della propria storia. Non è detto che possano essere veramente utili. È preferibile che il corso tratti argomenti generici e oggettivi.

Imparare il Forex: cosa deve contenere un buon corso

Un buon corso Forex deve partire dalle basi per poi arrivare alla fase pratica. Ecco quali lezioni dovrebbe trattare con vari argomenti chiave per imparare a fare trading sul mercato valutario:

Vantaggi del Forex: una introduzione al Forex, evidenziando i suoi vantaggi come gli spread bassi e l’equità del mercato. Glossario del Forex:glossario con le definizioni degli elementi più importanti del Forex. Quotazioni del Forex: il funzionamento delle quotazioni nel mercato valutario. Broker Forex: le società che forniscono strumenti per fare trading online sul Forex. Leva finanziaria nel Forex: meccanismo della leva finanziaria, che rende il Forex accessibile anche con capitali ridotti. Stop Loss: l’importanza dello Stop Loss nel limitare le perdite nelle operazioni di trading. Orari del Forex: l’apertura del mercato Forex 24/5 e gli orari più interessanti per operare. Pips nel Forex: lezione tecnica dedicata ai pips, unità di misura delle variazioni delle quotazioni valutarie. Ordini del Forex: le diverse tipologie di ordine nel trading sul Forex, tra cui Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit e Pre-ordine. Scalping nel Forex: la pratica dello scalping, ovvero l’apertura e la chiusura di posizioni in tempi brevi. Analisi Fondamentale: analisi fondamentale e previsioni basate sui dati macroeconomici. Hedging Forex: viene presentata la strategia dell’Hedging per ridurre il rischio nel trading sul Forex. Analisi Tecnica: introduzione all’analisi tecnica e allo studio dei prezzi attraverso grafici e indicatori.

I corsi che vi abbiamo presentato unite alle nostre guide sono in grado di coprire questi argomenti.

Video corso di trading sul forex

Il Video Corso che trovate qui sotto è stato realizzato dai traders professionisti di Webeconomia.it ed illustra dettagliatamente come iniziare nel trading sul Forex anche con conoscenze a livello di principiante.

Forex Trading : corso base in italiano e tutorial completo (Guida per iniziare) Basi del Forex trading

Consigli utili per sfruttare al meglio un Corso Forex

Ecco alcuni consigli finali per imparare a sfruttare un corso forex

Pratica sempre su un conto demo prima di investire denaro reale dopo aver studiato il corso

Segui le news economiche e politiche per capire come influiscono sul mercato

Scegli una piattaforma di trading affidabile e sicura per evitare truffe

Ricorda che la formazione continua, quindi ripassa sempre i concetti del corso

Corso Forex: le domande frequenti FAQ

Cos’è un Corso Forex? Il Corso Forex è un corso di formazione che insegna le basi del trading nel mercato delle valute estere, fornendo strategie, analisi e strumenti per diventare un trader consapevole A chi è rivolto un Corso Forex? E’ adatto a principianti che desiderano imparare a fare trading nel mercato delle valute. Dove trovare i migliori corsi Forex gratis? Per partecipare ad un corso bisogna andare nella sezione relativa alla formazione del broker e registrarsi gratuitamente. Su XM ad esempio trovi numerosi webinar sull’argomento.

Conclusioni

Il trading sul forex può essere un’attività estremamente redditizia se impari le giuste strategie e tecniche. Grazie ai corsi forex, alle lezioni di trading e alle risorse gratuite disponibili, puoi acquisire le competenze necessarie per avere successo in questo settore. Ricorda che la formazione continua e la pratica sono fondamentali per migliorare e diventare un trader esperto.

Ci auguriamo che questa guida esaustiva sui corsi di Forex ti sia stata gradita e, soprattutto, utile per effettuare la scelta più adatta alle tue esigenze.

La formazione nel trading è fondamentale, ma non è necessario sprecare tempo con corsi eccessivamente teorici e inutili, che risultano vantaggiosi solo per gli organizzatori.

È possibile trovare corsi di Forex validi presso broker autorizzati che offrono conti demo gratuiti e senza limiti di tempo.