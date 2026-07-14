Bitcoin resiste a $62.800 mentre oro, petrolio e azioni crollano per gli attacchi USA all’Iran

Il 13 luglio 2026, i mercati finanziari tradizionali hanno incassato colpi pesanti dopo il quarto round di raid statunitensi contro l’Iran. Bitcoin? Scivola come tutti gli asset di rischio. Il prezzo ha chiuso attorno ai 63.800 $, cedendo appena lo 0,3% in 24 ore e conservando un +2% sulla settimana mentre oggi è andato sotto i 62.000$.

Il divario con il resto dei listini è stato lampante: l’oro ha lasciato sul terreno l’1,6%, scivolando verso i $4.050 l’oncia; il Brent ha guadagnato il 4% e superato i $79 al barile; l’MSCI Asia Pacific ha perso l’1,6%; il rendimento dei Treasury a due anni ha toccato il massimo da febbraio 2025.

A far precipitare la situazione, la dichiarazione dell’8 luglio dell’ex presidente Trump: “Il cessate il fuoco è finito, per quanto mi riguarda.” Nei giorni seguenti, l’esercito USA ha colpito oltre 80 obiettivi militari iraniani e condotto nuovi raid su Bandar Abbas. Sullo Stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del greggio trasportato via mare, è scoppiata una disputa: Teheran lo ha dichiarato chiuso “fino a nuovo avviso”, Washington ha smentito, ma le immagini satellitari documentano un traffico navale molto inferiore alla media.

I mercati azionari e obbligazionari erano chiusi per il weekend, e BTC è rimasto tra i pochi strumenti capaci di assorbire le notizie in tempo reale. Il fatto che non abbia reagito, secondo diversi operatori, dice qualcosa di nuovo sul modo in cui le criptovalute metabolizzano le crisi geopolitiche.

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Bitcoin si muove con i tassi, non con il petrolio

Variazione percentuale dei principali asset nella giornata del 13 luglio 2026, in risposta agli attacchi USA-Iran.

Nei mesi scorsi, ogni volta che la tensione con l’Iran saliva, Bitcoin scendeva verso $61.000-$62.000 mentre il petrolio volava oltre i $100 al barile. Questa volta il copione è cambiato: raid di intensità uguale o superiore, eppure BTC ha chiuso la settimana in verde.

Quindi trader crypto hanno smesso di trattare il Medio Oriente come un rischio diretto per gli asset digitali. Oggi conta di più capire se il rincaro del greggio riaccenda l’inflazione e costringa la Fed a rinviare i tagli dei tassi. In questo schema, Bitcoin segue i rendimenti dei Treasury piuttosto che l’oro o il Brent, un cambio di comportamento che, se regge nelle prossime sedute, modifica il profilo di rischio attribuito alle criptovalute.

$150 milioni di liquidazioni e un sentiment ancora fragile

La stabilità del prezzo non ha cancellato la tensione. In 24 ore, il mercato ha liquidato posizioni per oltre $150 milioni, $86 milioni solo su long. L’open interest su Bitcoin è calato dello 0,54%, segno che qualche operatore ha preferito alleggerire prima di lunedì.

Il Crypto Fear & Greed Index resta nella fascia “paura”, anche se ha abbandonato la zona “paura estrema” dopo 40 giorni consecutivi. Il clima è di sollievo prudente, non di euforia. I volumi su BTC sono saliti del 18%, con oscillazioni tra $63.000 e $64.000 nel corso della domenica.

L’analista Michaël van de Poppe ha paragonato la fase attuale alla consolidazione del 2022-2023, quando BTC stazionava tra $16.000 e $22.000 prima di ripartire. Il suo target di lungo periodo è $500.000, ma ha avvertito che “il rally precedente, troppo contenuto, porterà molti a vendere troppo presto.”

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ETF e macroeconomia: i catalizzatori della prossima settimana

Dai dati sugli ETF spot su Bitcoin arriva una nota positiva. Dopo 10 giorni consecutivi di deflussi, gli strumenti quotati negli USA hanno raccolto $265,7 milioni, seguiti da $221,7 milioni il 2 luglio, la miglior giornata degli ultimi due mesi. Un’inversione rispetto ai $2,4 miliardi usciti nella seconda metà di giugno, il peggior mese dalla loro nascita.

Ecco i dati attuali:

La giornata di ieri è stata una delle peggiori co oltre 400 milioni di dollari fuoriusciti dal mercato.

Resta però il nodo macro. Il Brent oltre i $79 potrebbe salire ancora. La linea rossa, secondo gli analisti, passa a $80: sotto quel livello l’impatto sull’inflazione resta gestibile. Se il greggio puntasse di nuovo verso $100, come accaduto in una precedente fase di escalation, BTC potrebbe andare a testatre il supporto dei $60.000.

Due appuntamenti da cerchiare in rosso: il report sull’inflazione USA a metà luglio e la riunione della Fed del 28-29 luglio.