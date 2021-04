Dogecoin: CME lancerà Futures? Cosa sappiamo ad oggi

La criptovaluta Dogecoin non ferma la sua corsa. Al momento della scrittura, la criptovaluta è all’apice per capitalizzazione di mercato, posizionandosi quinta (sabato era ottava) con un marketcap di 49.445.887.464 USD ed un prezzo che “minaccia” gli 0,40 dollari (0,38 USD al momento della scrittura).

Venerdì ha toccato il suo massimo storico, a 0,43 dollari americani. Ad oggi, è aumentata del 371,31% negli ultimi 7 giorni.

Dogecoin (DOGE) è partita come uno scherzo, creata nel 2013 prendendo in prestito come simbolo un simpatico meme molto in voga in quel periodo. Tuttavia, poco dopo il progetto fu abbandonato da sviluppatori e primi sostenitori e finì nell’oblio.

Da fine 2020, però, è tornato in auge e da inizio 2021 ha intrapreso un rally straordinario. Tanto che si parla di un Futures Dogecoin lanciato dal CME Group Inc (NASDAQ: CME). Ma è davvero così?

Dogecoin Futures in arrivo?

Partiamo subito col dire che l’operatore dei mercati con sede a Chicago, CME Group Inc., ha smentito questa voce tramite il proprio profilo ufficiale Twitter.



La notizia l’aveva data The Block, ma un dirigente commerciale del CME ha riferito di non essere stati aggiornati sul prodotto e di non saperne nulla.



La notizia l’aveva data inizialmente su Twitter First Squawk, uno degli account Twitter che ha dato una spinta a un titolo sui social media incentrato sui regolatori statunitensi che addebitano a diverse istituzioni finanziarie anonime il riciclaggio di denaro sporco utilizzando criptovalute.



Il co-creatore di Dogecoin Billy Markus domenica ha difeso le tendenze inflazionistiche di DOGE e ha affermato che l’andamento incredibile del prezzo è dato dall’incontro “acquisto e vendita”.



Per Dogecoin e le altre criptovalute c’è la spinta di Reddit

A quanto pare, Dogecoin (DOGE) è il beniamino dei trader retails ed è ora la comunità in più rapida crescita su Reddit.



Infatti, il subreddit nato per dedicarsi proprio alla criptomeme, r / dogecoin, ha aggiunto 152.928 abbonati nell’ultima settimana. Sfiorando quindi ora il milione e mezzo di utenti.



E anche per questo, Dogecoin come detto ha registrato un rally nell’ultima settimana e venerdì ha raggiunto il massimo storico di $ 0,4377. L’altcoin è aumentato del 14,7% nelle ultime 24 ore e viaggia verso gli 0,40 dollari.



Inoltre, Dogecoin viene spinta pure dai ripetuti tweet di Elon Musk, CEO di Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). L’ultimo il primo aprile, quando disse che Dogecoin parlava alla luna.



Nel frattempo, la comunità r / CryptoCurrency, che si concentra su tutte le criptovalute, ha aggiunto 94.292 nuovi abbonati durante la scorsa settimana, il secondo più alto di tutti i subreddit. Un altro popolare subreddit, r / WallStreetBets, ha superato gli 80.300 membri.



L’aggiunta di nuovi abbonati arriva dopo che le due più grandi criptovalute del mondo per capitalizzazione di mercato – Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) – hanno raggiunto nuovi massimi storici. Bitcoin ha toccato un livello mai visto prima di $ 64.863,10 mercoledì scorso ed Ethereum ha toccato un massimo storico venerdì di $ 2.547,56, prima di ritracciare in modo significativo.

Ecco intanto la quotazione di Dogecoin attuale:

Ma c’è ancora un altro elemento: la rinnovata eccitazione che circonda le criptovalute è stata in parte alimentata dall’exchange di criptovalute Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) che ha fatto il suo debutto ad alta quota sulla borsa valori del Nasdaq la scorsa settimana tramite Dpo.

Parliamo di un Exchange con oltre 40 milioni di utenti e che nel 2020 ha mosso da solo l’11% dei bitcoin nel mondo.



Il crescente interesse per le valute digitali su Reddit è significativo poiché il popolare forum degli investitori WallStreetBets sulla piattaforma ha ripristinato il divieto di tutte le discussioni sulle criptovalute giovedì scorso, meno di 24 ore dopo aver consentito un thread di discussione crittografico con restrizioni.

WallStreetBets è diventato famoso dopo aver contribuito a guidare la frenesia del trading nelle azioni del rivenditore di videogiochi GameStop Corp. (NYSE: GME) all’inizio di quest’anno.



Il divieto è stato ripristinato dopo che un articolo di Bloomberg ha detto che WallStreetBets si era piegato all’onda delle criptovalute. La criptovaluta come argomento era stata bandita sul forum di Reddit per diversi anni poiché i membri non volevano che l’attenzione si allontanasse dalla discussione sulle azioni quotate in borsa.

Ma ormai il fiume delle criptovalute travolge tutti e a poco a poco, tutti si stanno facendo guidare dalla corrente. Anche i più scettici ed ostili.

Come investire su Dogecoin

