Plus500 : recensione broker e opinioni

Plus500 (clicca qui per andare sul sito) è sicuramente uno dei broker di maggiore successo nel nostro paese. E’ in grado di offrire una serie di conti di trading ai propri utenti attraverso una piattaforma in cui è possibile operare solo in modalità CFD. I contratti per differenza sono degli strumenti derivati che si possono esercitare su una serie di asset veramente ampia. Plus500 offre la possibilità di negoziare su materie prime, sul forex ed anche sugli indici di borsa.

La convenienza di Plus500 è data dallo spread molto basso e dalle condizioni favorevoli. Chi oggi opera in questo settore o vuole fare trading online può farlo utilizzando dei broker di ultima generazione. Nel resto del mondo ci sono tantissime altre normative e questo broker le supporta tutte, è infatti regolato da molti enti. In particolare Plus500 UK Ltd è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con licenza FRN 509909. Plus500 CY LTD è autorizzata and regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec) con Licenza No. 250/14.

Questo tipo di licenze implica una maggiore protezione per gli utenti con la garanzia di non incorrere in truffe o fondi versati in banche in paradisi fiscali. Purtroppo chi usa i soldi veri per negoziare deve stare molto attento ad affidarsi a società serie. Altri invece non sono sicuri da molti punti di vista, basta cercare in rete per verificarne la reputazione.

Plus500 : la piattaforma di trading

Una delle caratteristiche migliori della piattaforma di trading di Plus500 è sicuramente l’usabilità. Grazie ai conti demo ogni utente può avere a disposizione un conto di trading illimitato con cui simulare il trading online facendo moltissime operazione senza rischiare i propri soldi.

La piattaforma principale è la Plus500 webtrader che vi consente di fare trading online direttamente dal browser senza scaricare alcun software in modo semplice e veloce. Con Plus500 la sicurezza è ai massimi livelli. Si tratta di un software web facile da usare. Come potete vedere è possibile visualizzare il grafico di tutti gli asset aggiugendoli ai preferiti. Basta selezionare l’asset di mercato per poter comprare e vendere e visualizzare il relativo grafico in tempo reale.

Grazie alla piattaforma di Plus500 potete personalizzare la vostra esperienza di trading concentrandovi sulle principali coppie di valute, sulle materie prime più conosciute e su tantissimi titoli azionari della Borsa Italiana oltre a quella USA e dei principali listini europei.

E’ possibile negozare anche dal proprio smartphone con l’app progettata da Plus500 per essere utilizzata sia su IPhone che sui dispositivi Android oltre naturalmente alla versione desktop.

Plus500 Webtrader

Tutti i trader vogliono ottenere sempre il massimo dai mercati e per questo hanno bisogno di piattaforme di trading che siano efficienti ma anche facili da usare. Ogni trader ha infatti delle esigenze specifiche e Plus500 è stato in grado di soddisfarle tutte grazie alla sua tecnologia : la piattaforma PLUS500 WEBTRADER.

Il broker Plus500 ha messo a disposizione la sua piattaforma web trader che è accessibile da ogni tipo di dispositivo dotato di browser anche tramite la App. Non stupisce che ci sia oltre 1 milione di clienti che ogni giorno usa la Plus500 webtrader.

Per scoprire come funziona Plus500 webtrader leggi la nostra recensione qui.

Come funziona Plus500

Nel video che vi abbiamo segnalato sono elencate tutte le principali funzionalità che spiegano come funziona la piattaforma di Plus500 anche via mobile. Potete consultarlo per iniziare a esplorare come funziona il trading con Plus500.

Plus500 demo

I conti demo sono da sempre offerti dai migliori broker online che in questo modo acquisiscono nuovi clienti e consentono ai trader di operare senza rischi. Grazie al conto demo di Plus500 avete accesso ad un particolare conto di trading illimitato caricato con soldi virtuali.

Ricordiamo che non tutti i broker offrono i conti demo e spesso richiedono un deposito subito. A dimostrazione della grande qualità di Plus500 questo broker non chiede nulla, basta iscriversi e confermare l’indirizzo email e si ha diritto ad un conto demo gratuito ed illimitato.

Per aprire un conto demo su Plus500 clicca qui.

Plus500 : guida

I derivati sono degli strumenti che implicano una certa probabilità di perdere capitali come la maggioranza se non totalità degli strumenti. Plus500 mette a disposizione una modalità unica, il trading CFD permettendo di scambiare solo con questa modalità. Il CFD di fatto consente di replicare il prezzo del bene da negoziare facilitando la vita dell’utente. Non ci sono dunque beni che si acquistano per poi rivendere. Il vantaggio è che non si acquisiscono dei titoli che magari si tengono in pancia per troppo tempo faticando a rivenderli.

Il trading di questo tipo è invece basato essenzialmente non sul bene fisico ma sul suo prezzo. Chi opera in modo professionale sa che non è conveniente rischiare troppo anche perchè in ballo ci sono i suoi soldi. Dovete considerare che non esistono dei mediatori capaci di proteggere completamente il capitale. Dunque potrete fare money management seriamente grazie al vostro autocontrollo e alla capacità di gestire le situazioni più impreviste. I rischi ci sono sempre dunque è bene valutarli.

Trading molto spesso è sinonimo di speculazione più che di investimento vero e proprio, naturalmente nel senso più sano del termine. Chi vuole operare in questo mercato deve tenere quindi presente qual è la sua natura che comporta anche delle perdite.

Plus500 merita sicuramente di essere citato tra i migliori broker per fare trading CFD in Italia, vi elenchiamo brevemente alcune caratteristiche e vantaggi che sicuramente apprezzerete:

numerosi strumenti finanziari

deposito minimo di soli 100 $

l’innovativa piattaforma di trading Plus500 webtrader

spread bassi e competitivi

Plus500: Opinioni

Per verificare la reputazione di un broker è sufficiente cercare in rete tra la enorme mole di informazioni cercando di filtrare poi le opinioni della rete. Spesso nei forum o sui siti di informazione si trovano recensioni troppo positive o troppo negative. Per Plus500 come potete vedere i pareri sono senza dubbio positivi e questo non sorprende anche perchè è considerato da molti esperti il miglior broker CFD in circolazione. Il merito lo si deve al servizio professionale che offrono e alla serietà con cui trattano tutti i trader.

Per provare subito Plus500, fate click qui e verificate i tanti vantaggi.

CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net