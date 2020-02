eToro opinioni

Il broker eToro rappresenta oggi nel mercato italiano un esempio di una delle migliori piattaforme di trading online. E’ un broker online consolidato che opera da anni a livello internazionale. Essendo stato per anni un cliente di eToro (lo sono ancora) voglio parlare oggi delle opinioni su eToro. Cosa pensa la rete di eToro ? Quali sono i commenti su eToro?

Come prima cosa voglio chiarire il fatto che si tratta di una piattaforma autorizzata dalla CONSOB da molti anni e dunque molto sicura. Permette di fare trading su un numero molto ampio di strumenti come il forex, i bitcoin, le materie prime e le azioni di borsa. E’ particolarmente adatto per chi vuole investire in borsa sfruttando i contratti per differenza. In questi anni i commenti sono stati estremamente positivi in quanto è una piattaforma molto semplice da usare e dunque accessibile a tutti.

Il broker eToro è affidabile?

Una domanda che mi fanno molto sui broker riguarda l’affidabilità. Etoro è veramente affidabile ? Direi proprio di si, è quanto di meglio si possa trovare. E’ legale in italia avendo le autorizzazioni ed ha una comunità di utenti molto attiva che l’ha reso celebre. Il social trading è stato inventato da eToro infatti che si è dimostrato un sito onesto con un software web proprietario veramente potente e facile da usare. Se sei un utente di Metatrader ti troverai benissimo.

I commenti più diffusi che troviamo sui siti specializzati e nei forum sono estremamente positivi. Una opinione molto diffusa è che si tratta di un broker destinato a principianti e neofiti. In effetti queste valutazioni non sorprendono sopratutto perchè i programmi Guru OpenBook e Social trading consentono a tutti di copiare da altri utenti della community. In questo modo anche se non sei un trader esperto puoi replicare i trade degli altri. Fai attenzione a scegliere i migliori trader, quelli che guadagnano sul serio.

Ed è per questo sostanzialmente che si dice che sia un broker davvero conveniente. Voglio spendere due parole sul social trading che è diventato 2.0 in questo 2015. Questa funzionalità social permette di fare trading automatico seguendo i trader che davvero sono meritevoli e che ti possono far guadagnare. Nessuno ha la garanzia di guadagnare perchè nessuno te lo può garantire, tuttavia se scegli bene fra gli utenti puoi garantirti comunque degli ottimi profitti.

Allora ti starai chiedendo cosa ci guadagna un trader che permette agli altri di copiarlo? Ci guadagna una commissione aggiuntiva che riceve da eToro e gli consente di raggiungere cifre davvero ragguardevoli dell’ordine delle decine di migliaia di euro, non male vero ?

Se frequenterai il social di eToro ti renderai conto che non è vero che ci sono solo principianti, moltissimi trader esperti e professionali lo utilizzano, io stesso lo uso ogni giorno. Oltre alle funzioni innovative ci sono comunque degli strumenti di trading molto avanzati, cosa che porta molti utenti ad opinioni positive come succede per per le opinioni dei trader su Plus500 che è un altro broker molto professionale.

Il broker Plus500 probabilmente richiede qualche esperienza in più dunque se siete proprio all’inizio eToro può essere una scelta vincente.



eToro Italia

Voglio completare questo post segnalandovi che la piattaforma di trading di eToro è in tantissime lingue e naturalmente anche in Italiano. C’è inoltre una ottima assistenza tecnica con managers qualificati italiani che è possibile contattare via email e telefono. Gli utenti italiani possono dormire sonni tranquilli grazie all’autorizzazione Consob che implica controlli di qualità molto rigidi che le piattaforme devono superare per poter avere la licenza.

