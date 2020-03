Forex trading : cos’è e come funziona

Nella nostra sezione dedicata agli investimenti abbiamo visto più volte il concetto di forex trading anche se ci rendiamo conto che non tutti sono preparati per affrontare un argomento così vasto. I mercati finanziari sono molto difficili da affrontare ma costituiscono una grande opportunità di guadagno per tutti.



Forex trading: cos’è

Partiamo dalle basi e dal mercato internazionale del forex che costituisce una risorsa per tutti gli investori che ogni giorno scambiano valute di diverse nazioni. L’obiettivo di chi fa forex trading e quindi del trader è quello di acquistare e rivendere moneta quando i tassi di cambio sono favorevoli. Capirete che in questo mercato tante figure entrano in concorrenza tra loro. Ci sono le banche centrali come la BCE e la FED che influenzano le quotazioni e le banche commerciali che fanno profitti insieme a chi fa scalping.

Oggi moltissimi trader sono privati nel senso che operano da casa investendo magari in borsa piccole cifre come 1000 Euro e riescono a crearsi una rendita alternativa. Molti di loro speculano anche in virtù del fatto che hanno acquisito molti dei concetti di base.

Cosa è dunque in realtà il forex trading ? E’ la fase operativa che consente appunto all’investitore di guadagnare soldi derivanti dall’oscillazione dei prezzi e dei tassi di cambio delle valute. Il termine “scambiare” si utilizza per evidenziare che sotto c’è una operazione di compravendita. Chi opera nel trading online infatti opera sempre a coppie, Euro / dollaro piuttosto che Euro / Sterlina. C’è sempre qualcuno che compra e qualcuno che vende.

La situazione attuale però è leggermente diversa da quanto descritto finora. Oggi la maggior parte dei broker a cui ci affidiamo opera tramite i contratti derivati (CFD). Anche le opzioni binarie oggi vengono negoziate in questo modo in quanto rappresentano un tipo di derivato particolare che può assumere solo due stati possibili. Chi riesce a capire quale direzione prenderà il mercato può generare grossi profitti.

Forex trading system : fare trading online automatico

Negli ultimi anni è nata sempre la richiesta crescente di strumenti automatici in grado di facilitare la vita del trader. Quando parliamo di forex trading system facciamo riferimento infatti ad un sistema programmabile che può compiere delle operazioni al verificarsi di determinate condizioni. Si tratta di un concetto avanzato che però ha molti benefici :

permette di automatizzare il trading on line

permette di limitare le perdite (stop losso)

consente di massimizzare le posizioni vincenti (take profit)

Generalmente chi fa forex trading è costretto ad utilizzare sistemi di questo tipo se vuole diventare un trader di successo, per le opzioni binarie siamo un po’ più liberi anche perchè il rischio è già calcolato e determinato a priori.

Fare forex trading automatico dunque presuppone che ci sia un piano di trading ben congeniato altrimenti rischiamo di delegare troppe decisioni ad un algoritmo. Il termine che in gergo si trova è quello del forex robot, uno strumento programmato ad hoc che compie delle operazioni base come uscire da una posizione o entrare nel mercato al raggiungimento di una determinata soglia.

Molte piattaforme di trading implementano questi sistemi offrendo la possibilità di negoziare in modo virtuale semplicemente tramite azioni programmabili. In genere questi sistemi vengono venduti da programmatori o da aziende che fanno questo di mestiere. Non pensate però che siano la condizione fondamentale per fare soldi anche perchè è sempre responsabilità del trader decidere quali azioni pianificare. Sono sempre i soldi del trader ad andarci di mezzo quindi conviene utilizzare dei robot che funzionano davvero.

E’ possibile dunque fare trading automatico ? Il termine più giusto dovrebbe essere semi automatico anche perchè oltre ai sistemi che possono aiutare è sempre il vostro intuito a determinare se potete fare profiti oppure no. In ogni caso molti trading system vengono venduti da aziende a pagamento dunque dovete valutare quali sono veramente affidabili.

Oltre a questo avete anche una seconda via che è quella di seguire gli esperti del settore che ogni giorno propongono guide e segnali tramite analisi gratuite sui loro siti. Conviene seguirli cercando però di trarre delle proprie conclusioni senza prendere tutto per oro colato. Questo meccanismo potete sfruttarlo sottoscrivendo un servizio di segnali di trading via email o utilizzando i servizi di social trading che piattaforme come eToro mettono a disposizione.

Dal punto di vista tecnico è possibile seguire i trader più bravi con sistemi di social trading oppure con il metodo più tradizionale, quello dei segnali operativi.

Forex Italia

Come è la situazione di chi fa forex trading in Italia ? Il settore è maturo anche se non ha espresso completamente tutte le sue potenzialità. La maggioranza dei traders privati oggi opera in modalitù CFD, altri fanno ancora operazioni tradizionali, altri provano il trading di opzioni binarie, altri invece utilizzano un modello misto che consente di bilanciare vari fattori.

Se vi trovate nel nostro paese dovete necessariamente scegliere dei broker italiani che abbiano la licenza della Consob. In Europa ci sono altri tipi di licenze, come la Cysec. In ogni caso è bene che tutti seguano le direttive MIFID per rispettare tutti i protocolli di sicurezza e qualità.

Strategie di forex trading

E arriviamo alla conclusione di questo articolo con una considerazione. Per fare in modo che il vostro trading sia profittevole dovete mettere nero su bianco una strategia di trading che sia operativa. Per operatività si intendono tutte le azioni volte a creare delle strategie che siano efficaci. Questo deve comprendere l’analisi tecnica sui grafici, il monitoraggio e l’applicazione rigorosa di un piano di azione ben organizzato. Esistono tanti modi di guadagnare e non necessariamente sono gli stessi, per cui se volete essere dei trader e distinguervi dalla massa puntate a trovare la vostra strategia personalizzata.

