Maiar Exchange: grande successo per il lancio, Elrond EGLD alle stelle

Elrond è probabilmente uno dei progetti crypto più interessanti dell’ultimo anno. Il suo successo arriva da lontano e si basa su tre componenti: un grande progetto, un team di sviluppo valido, una visione di lungo periodo.

Il prezzo di EGLD, il token del progetto Elrond ha avuto in questa settimana una crescita di quasi il 50%. In questi giorni è stato lanciato il DEX di Elrond che si chiama Maiar Exchange.

In pochi giorni ha avuto un grande successo con una market cap di 2,5 Billion e con un totale di liquidità bloccato di 1,9 Billion.

Cerchiamo di capirne di più sul progetto Elrond, il suo token EGLD e il dex Maiar.

Cos’è Maiar Exchange

Prima di vedere cos’è Maiar DEX parliamo un po’ di Elrond. Elrond è una blockchain scalabile che si propone l’obiettivo di far arrivare le criptovalute a tutti tramite una piattaforma sicura, veloce e scalabile.

Rispetto ad altri progetti il team sa puntando molto sulla comunicazione e sta realizzando quando promesso nella roadmap. Come sappiamo spesso le roadmap non vengono rispettate e si fanno solo annunci. Elrond ha invece realizzato quanto promesso e siamo solo agli inizi, portando la Defi anche nel suo ecosistema.

Come previsto dal progetto questo fine settimana è arrivato l’exchange decentralizzato Maiar che ha realizzato dei numeri davvero impressionanti sintetizzati dalla foto qui sotto:

Cosa consente di fare Maiar Exchange? In fase di pre lancio chi ha investito nel progetto Elrond facendo staking di EGLD ha ricevuto il token di governance della piattaforma: MEX.

MEX è un token che consente di fare varie cose. Può essere messo in coppia nei pool di liquidità con altre coppie di valute tra cui la stablecoin USDC o in staking per guadagnare altri MEX. In particolare le funzioni principali di Maiar Exchange sono:

swap instantaneo tra varie coppie di crypto come ad esempio EGLD e USDC, EGLG E Mex con commissioni ridicole

pool di liquidità che stanno offrendo APR superiori al 2000% sulle coppie EGLD/MEX ed EGLD/USDC (ne arriveranno altri)

staking del token MEX

Come detto la piattaforma è stata lanciata da pochi giorni e ha fatto questi numeri. Nella prima fase si riceverà un token LKMEX che sta per Locked MEX e che potrà essere sbloccato dopo 1 anno, una percentuale del 10% si potrà sbloccare a dicembre. Una scelta intelligente del team che ha evitato vendite massicce nei primi periodi in modo da far crescere l’ecosistema. Per saperne di più potete scaricare il PDF con la toxenomics di MEX.

Elrond ha anche lanciato l’anno scorso la Maiar App, una applicazione mobile con la quale è possibile acquistare in modo semplice criptovalute e fare pagamenti. E’ possibile usare sia la Maiar App che il Wallet desktop per poter accedere al Maiar Exchange.

In più è arrivato il Maiar Launchpool col lancio del primo progetto che è Holoride, un progetto in collaborazione con Audi per portare il metaverso a bordo delle auto per un intrattenimento più moderno.

Crediamo che questo progetto potrà crescere ancora e lo seguiremo.

Ecco la quotazione attuale di Elrond:

Previsioni Elrond 2021-2025

Elrond sta per salire nelle prime 20 criptovalute più capitalizzate con un market cap vicino ormai ai 10 miliardi di dollari.

Ci sono ancora 19,7 milioni di EGLD acquistabili per una max supply di circa 31 milioni. L’aumento delle commissioni sulla rete Ehereum ha favorito la crescita di blockchain alternative e scalabili. Elrond è una di quelle che ha sfruttato meglio la situazione e ora sta spingendo in questa direzione

Le previsioni sono rialziste per il 2022, gli esperti sono convinti che potrà arrivare a 500$ anche se il trend di crescita attuale potrebbe portarlo sopra questo livello di prezzo anche prima della fine del 2021.

Molti analisti si aspettavano una bull run di Bitcoin che ripercorresse il trend dei cicli precedenti, per ora non è così. In tanti si aspettano una fase di mear market per il 2022 ma EGLD potrebbe continuare ancora a crescere in caso di successo ulteriore di Maiar Exchange.

Il tutto dipenderà dagli investitori che continueranno a credere nel progetto, su eventuali vendite che si potranno verificare quando verranno sbloccati i token MEX e da tanti altri fattori. Il prezzo di EGLD potenzialmente potrebbe superare i 1000$ nei prossimi anni.

Maiar Exchange: conclusioni

Seguiremo ovviamente l’andamento del token MEX e lo sviluppo della piattaforma Maiar Exchange come facciamo sempre. Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di Elrond (EGLD) o di altre criptovalute.

Vi aggiorneremo sulle notizie su Elrond e sui nuovi progetti launchpool come Holoride su Elrond.

