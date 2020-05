Oro Tra i Migliori Investimenti da Inizio Anno: Performance ad Oltre +15%

Il prezzo dell’oro continua a consolidare sopra l’importante area di prezzi a 1.700 dollari l’oncia. Tuttavia, non mancano volatilità ed incertezza nel brevissimo. Le quotazioni del metallo giallo hanno infatti terminato l’ottava a 1.734,70 dollari, in rialzo dello 0,74%,mentre il bilancio dell’intera settimana ha evidenziato una contrazione dell’1,2%. Il range a 5 sedute, invece, si è assestato tra un top a 1.775,80 dollari ed un minimo a 1.715 dollari.

Da inizio anno l’oro si sta confermando tra i migliori asset con un guadagno del 15% in dollari e del 18% in euro, sfruttando la peculiarità di investimento difensivo.

Le quotazioni dell’oro erano scattate a meno di 1 punto percentuale dalla soglia psicologica e tecnica rappresentata da area 1.800 dollari in scia alle nuove turbolenze tra Stati Uniti e Cina, nonché in seguito alla pubblicazione di dati macroeconomici recessivi.

Trump, dopo aver accusato Pechino di omertosa negligenza nelle prime settimane dopo lo scoppio dell’epidemia a Whuan, ha nuovamente tuonato contro la Cina sulla questione Hong Kong. Il governo di Pechino è infatti pronto a imporre all’ex colonia nuove leggi in materia di sicurezza nazionale. Gli accordi commerciali della fase 1 tra le prime due superpotenze economiche al mondo potrebbero essere nuovamente a rischio.

L’economia cinese potrebbe pertanto subire un duro colpo in caso di reintroduzione di nuovi dazi sulle esportazioni verso gli USA. Il PIL del primo trimestre a causa del Covid si è contratto del 6,8%, mentre per la prima volta dal 1990 Pechino non ha fornito anticipazioni sul target di crescita annuale.

Non vanno per nulla meglio le cose negli Stati Uniti, dove le nuove richieste di sussidio di disoccupazione continuano a lievitare, gonfiando il totale dei senza lavoro a 25 milioni di unità. Nella settimana terminata il 16 Maggio, il numero dei richiedenti indennizzo è stato pari a 2,438 milioni di unità, in lieve calo rispetto a 2,687 milioni di unità dell’ottava precedente.

Washington e Pechino la scorsa settimana si sono impegnate per mettere sul piatto ulteriore liquidità per sostenere imprese ed economia. Prezzo dell’oro che potrebbe confermarsi come miglior investimento nell’ambito dello scenario deflattivo che inevitabilmente si delineerà dopo l’enorme crescita dei debiti dei governi e delle società per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Andamento Quotazioni Oro sul Breve-Medio Periodo

Dopo essere stato respinto nuovamente da area 1.400 dollari, il prezzo del metallo giallo è sceso a contatto con le medie mobili minori a 10 e 25 giorni (rispettivamente la prima linea dall’alto verso il basso e la linea mediana sul grafico con time-frame giornaliero, in alto).

Le quotazioni sono rimbalzate sull’importante supporto daily rappresentato da EMA 25, che passa poco sotto quota 1.720 dollari. Nulla di compromesso finché i prezzi resisteranno al di sopra del supporto di breve-medio periodo che transita sulla media mobile a 50 periodi (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che passa in area 1.690 dollari. Sotto il sostegno appena segnalato, infatti, possibili accelerazioni al ribasso con target in area 1.600-1.580 dollari, con intermedio a 1.620 dollari.

Sopra area 1.760 dollari, invece, possibili ulteriori attacchi al forte ostacolo tecnico in area 1.800 dollari, che se rotto con decisione potrebbe accendere un target ambizioso in area 2.000, con fermate intermedie, prima a 1.880 e successivamente a 1.950 dollari.

Modello di Trading sull’Oro – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 1.741,95$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 1.748,58 e 1.759,35 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 1.731,10$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1.759,35$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 1.770,25$ e successivamente a quota 1.777$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 1.734,70$ in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 1.777$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 1.788 e 1.805,85 dollari, estesi in area 1.835$; stop loss in caso di ritorno sotto 1.759,35$ in close orario.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 1.659,05$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in prima battuta a 1.669,40$ ed in secondo luogo a 1.686,25$, estesi in area 1.707,30$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 1.640$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 1.731,10$ e fissa i primi due obiettivi in area 1.724,50 e 1.713,85 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 1.741,95$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 1.713,85$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 1.707,30$ e successivamente a quota 1.696,75$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 1.734,70$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 1.696,75$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 1.686,25 e 1.669,40 dollari, estesi in area 1.659,05$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 1.715,30$ in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 1.835$, per approfittare di eventuali prese di profitto prima a 1.805,85$ e successivamente a 1.788$, estese in area 1.777$; stop loss con close daily sopra quota 1.865$.

