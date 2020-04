Prezzo Oro sfonda 1.700 dollari l’oncia volando sui top dal 2012

Il prezzo dell’oro aggiorna i massimi dal 2012, sfondando con decisione area 1.700 dollari, dopo diversi tentativi a vuoto delle scorse settimane. Le quotazioni del metallo giallo hanno chiuso l’ottava pre-pasquale 1.740,60 dollari l’oncia, dopo essersi spinte fino ad un top a 1.754,20 dollari. Il bilancio delle ultime cinque sedute ha fatto registrare una performance di oltre il +6%.

Il prezzo dell’oro è salito a braccetto con i prezzi dell’equity dopo gli straordinari interventi della Federal Reserve per sostenere l’economia USA messa a dura prova dal look-down delle attività produttive deciso dal governo Trump per contrastare il propagarsi dell’epidemia da Covid-19.

L’istituto centrale statunitense dopo un primo intervento di 2 mila miliardi di dollari ha deciso di mettere sul piatto altri 2.300 miliardi di dollari. Gli aiuti arriveranno direttamente nelle casse dei governi dei singoli stati dell’unione e copriranno interamente i debiti contratti dalle amministrazioni per far fronte alla crisi sanitaria. La banca federale guidata da Jerome Powell inoltre ha annunciato un piano di sostegno alle imprese con un massimo di 10 mila di pendenti, attraverso prestiti con scadenza a quattro anni, erogati dalle banche.

La nuova iniezione di liquidità nel sistema orchestrata dalla Federal Reserve è arrivata con perfetto tempismo, subito dopo il nuovo scioccante report settimanale sulle nuove domande di sussidio di disoccupazione. l Dipartimento del Lavoro USA, poco prima della mossa Fed, aveva reso noto che il saldo delle nuove richieste di indennità di disoccupazione, nella settimana terminata il 3 Aprile, si era assestato a 6,6 milioni di unità, in linea con il dato dell’ottava precedente, pari a 6,87 milioni di unità (rivisto da 6,65 milioni di unità della prima comunicazione). Una lettura peggiore delle attese degli analisti, che invece avevano indicato un lieve miglioramento a 5,25 milioni di unità. La sequenza delle ultime tre settimane è davvero sconcertante ed ha fatto decollare il totale a 16,8 milioni di unità

Lettura inferiore alle attese degli analisti per il dato preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori dell’ Università del Michigan del mese di Aprile, assestatosi a 71 punti dagli 89 punti di Marzo. Il consensus dava un risultato pari a 75 punti.

Andamento Quotazioni Oro sul Breve-Medio Periodo

Decisa spinta rialzista per le quotazioni del metallo prezioso, che al quinto tentativo sembra essersi messo momentaneamente alle spalle la forte resistenza tecnica individuata in area 1.700 dollari.

I prezzi si sono allontanati anche dalle tre medie mobili di riferimento a 10-25 e 50 giorni che fungono da supporti. Il primo sostegno di brevissimo transita infatti in area 1.680 dollari, dove si colloca EMA 10 (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico con time-frame giornaliero, in alto).

Il primo supporto daily, invece, si colloca in area 1.640 dollari, livello su cui passa EMA 25 (la linea mediana sul grafico). Quadro tecnico di breve-medio periodo che continuerà comunque a mantenersi rialzista finché le quotazioni si manterranno al di sopra di EMA 50 (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che transita in area 1.615 dollari. L’eventuale close settimanale sotto il supporto appena indicato potrebbe provocare un ulteriore crollo in area 1.530 dollari

Al rialzo, invece, la conferma sopra area 1.700 dollari potrebbe favorire ulteriori allunghi con primo target a ridosso di area 1.800 dollari in prima battuta e successivamente verso area 1.855 dollari.

Modello di Trading sull’Oro – Valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 1.744,45$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 1.755,20 e 1.761 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 1.734$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1.761$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 1.767,70$ e successivamente a quota 1.774,45$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 1.740$ in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 1.774,45$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 1.781,25 e 1.792,25 dollari, estesi in area 1.810 dollari; stop loss in caso di ritorno sotto 1.754$ in close orario.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 1.665,80$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi prima a 1.682,60$ ed in seconda battuta a 1.693,10$ , estesi a 1.699,60$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 1.640$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 1.734$ e fissa i primi due obiettivi in area 1.727,35 e 1.716,70 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 1.744,45$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 1.716,70$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 1.710$ e successivamente a quota 1.699,60$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 1.740$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 1.699,60$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 1.693,10 e 1.682,60 dollari, estesi in area 1.665,80$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 1.716,70$ in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 1.810$, per approfittare di eventuali correzioni in primo luogo a quota 1.792,25$ e successivamente a 1.781,25$, estese a quota 1.767,70$; stop loss con close daily sopra quota 1.830$.

