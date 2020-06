Prezzo Petrolio WTI +80% nel Mese di Maggio, ma Ancora in Calo del 40% da Inizio Anno

Il prezzo del petrolio WTI continua la sua corsa, volando sopra la forte resistenza tecnica che passava in area 34 dollari. Il greggio statunitense ha terminato la settimana in rally del 4,84%, chiudendo la sessione del mese di Maggio a 35,34 dollari al barile. Il bilancio delle ultime 5 sedute ha fatto registrare un incremento superiore ai 6 punti percentuali, mentre la performance ad un mese ha evidenziato uno straordinario +80%. Da inizio anno, però, la discesa delle quotazioni del WTI è ancora molto importante: -42% dal 31 Dicembre 2019.

La volatilità rimane ancora alta, il range minimo-massimo settimanale (35,77-31,14 dollari ) ha sfiorato il 15%. I prezzi erano finiti sulla parte bassa del box appena segnalato a causa dell’acuirsi della tensione ad Hong Kong, tra le forze di polizia cinesi ed i contestatori locali. La decisione del governo di Pechino di imporre nuove leggi sulla sicurezza nazionale nell’ex colonia britannica hanno indispettito il Presidente Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato che lo status speciale di Hong Kong nei rapporti con gli USA potrebbe terminare. Il mercato temeva invece che Trump potesse minacciare di imporre nuove sanzioni commerciali con Pechino, dopo che il governo cinese aveva reso noto di non gradire ingerenze esterne nella propria politica nazionale.

Quotazioni del greggio che avevano inoltre risentito dei brutti dati macro relativi alle spese per i consumi personali negli Stati Uniti, che nel mese di Aprile sono crollati del 13,6%, facendo registrare il peggior risultato da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche.

Sul fronte scorte di petrolio si è invece registrato un incremento settimanale, con le riserve USA aumentate di 7,9 milioni di barili, mentre gli analisti si aspettavano una contrazione di 1,3 milioni di barili. L’EIA (Energy Information Administration) ha inoltre fatto sapere che gli stock di benzina sono diminuiti di 0,7 milioni di unità, oltre il +0,15 milioni di unità del consensus; mentre le scorte di distillati sono lievitate di 5,5 milioni di unità, più delle +2,3 milioni di unità dei pronostici.

Andamento Prezzo Petrolio sul Breve-Medio Periodo

L’andamento del prezzo del WTI nel breve-medio periodo è ancora saldamente rialzista. Le quotazioni, infatti, si trovano al di sopra delle tre medie mobili di riferimento, a10-25 e 50 periodi. Come evidente sul grafico con time-frame giornaliero, in alto, il prezzo del greggio, nel brevissimo, ha trovato supporto nella media mobile a 10 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico ). L’eventuale perdita del sostegno appena indicato, che al momento si colloca in area 32,65 dollari, potrebbe pertanto causare un affondo verso i supporti successivi, in area 28,50-28 dollari. Su questi ultimi livelli si sono appiattite le medie mobili maggiori a 25 e 50 giorni (rispettivamente la linea mediana e la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico ).

Sotto area 28 dollari, in chiusura daily o peggio ancora settimanale, previsti ulteriori scrolloni verso il basso con target in area 24,50-24 dollari.

L’eventuale break-out di area 36,50-37 dollari, in chiusura giornaliera, o meglio ancora settimanale, invece, potrebbe favorire un ulteriore allungo verso area 40 dollari o nel migliore dei casi in area42.43 dollari, ovvero sui livelli pre-crollo della seduta dello scorso 6 Marzo, in cui i prezzi crollarono da 41 a 27 dollari al barile.

Modello di Trading sul Petrolio – WTI – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 35,54$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 36,11 e 36,70 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 34,63$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 36,70$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 37,29$ e successivamente a quota 38,27$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 35,77$ in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 38,27$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 38,89 e 39,90 dollari, estesi in area 40,95$; stop loss in caso di ritorno sotto 37,29$ in close orario.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 29,65$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in prima battuta a 30,45$ ed in secondo luogo a 31,27$, estesi in area 32,11$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 28,87$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 34,63$ e fissa i primi due obiettivi in area 34,07 e 33,52 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 35,54$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 33,52$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 32,98$ e successivamente a quota 32,11$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 34,41$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 32,11$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 31,27 e 30,45 dollari, estesi in area 29,65$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 32,98$ in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 40,95$, per approfittare di eventuali prese di profitto prima a 39,90$ e successivamente a 38,89$, estese in area 38,27$; stop loss con close daily sopra quota 42,03$.

