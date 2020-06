Prezzo WTI dentro Congestione di Breve in Area 35-40 Dollari

Da oltre tre settimane le quotazioni del greggio statunitense oscillano dentro un trading-range ben definito, a cavallo tra 35 e 40 dollari al barile.

Prezzo del WTI che all’inizio della scorsa ottava si era riportato oltre la soglia dei 40 dollari supportato dalla ripresa dei consumi di carburante in tutto il mondo. Una situazione fotografata anche dai dati raccolti dai satelliti che hanno registrato un aumento del traffico in Cina, Stati Uniti ed Europa. Un rialzo delle quotazioni effimero e di breve durata, in quanto le speranze di una decisa ripresa dei consumi di materia prima sono state offuscate da una nuova ondata di contagi da Covid-19 in USA ed in Australia. Nel Down-Under è stato registrato il maggior aumento giornaliero degli ultimi due mesi; mentre in Texas, uno tra i maggiori stati consumatori di carburante, si è ricorso nuovamente al lockdown di alcune attività, principalmente legate alla ristorazione. Ondata di nuovi contagi anche in Florida, che insieme al Texas aveva revocato frettolosamente le misure di contenimento.

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato una recessione peggiore di quanto avesse previsto in precedenza. Secondo l’FMI la ripresa sarà lenta e graduale, ed i consumi di petrolio di conseguenza ne risentiranno negativamente. Soltanto nel 2021 il PIL mondiale ritornerà a crescere.

Chi fa trading sul petrolio ed i suoi derivati, intanto, aspetta anche chiarimenti dall’OPEC ed i suoi alleati capitanati dalla Russia. Gli operatori si interrogano se i tagli alla produzione decisi per far fronte al crollo dei prezzi verranno estesi anche oltre il prossimo mese di Luglio.

Per quanto riguarda il capitolo scorte USA settimanali, l’EIA ( Energy Information Administration ) ha comunicato che la scorsa ottava gli stock di greggio sono aumentati di circa 1,4 milioni di barili. Lettura maggiore rispetto all’incremento di 1,1 milioni di barili atteso dagli analisti, ma inferiore ai +1,75 milioni di barili stimati dall’API ( American Petroleum Institute ).

Come anticipato le scorte di benzina sono invece scese, di circa 1,7 milioni di unità; in linea con le attese, ma tuttavia meno della contrazione di 3,9 milioni di unità indicata dall’API. Le scorte di distillati sono invece aumentate di 0,25 milioni di unità, a dispetto di un calo di 0,21 milioni di unità del consensus, ma facendo peggio del calo di 2,6 milioni di unità stimato dall’API.

Andamento Quotazioni Petrolio sul Breve-Medio Periodo

Mentre scriviamo, in avvio di questa nuova ottava, le quotazioni del greggio cedono l’1,80%, scambiando intorno ai 37,80 dollari. Il prezzo è momentaneamente sceso al di sotto del primo supporto di brevissimo rappresentato dalla media mobile a 10 giorni ( la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico ).

Non molto lontano dagli attuali livelli, in area 36,55 dollari, transita il sostegno daily identificato nella media mobile a 25 giorni ( la linea mediana sul grafico ).

Tuttavia l’impostazione tecnica di breve-medio periodo continuerà a mantenersi rialzista finché le quotazioni si troveranno al di sopra della media mobile a 50 giorni ( la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico ).

L’eventuale perdita di EMA 50 in chiusura giornaliera o peggio ancora settimanale potrebbe causare ulteriori affondi con target in area 30 dollari. L’eventuale tenuta dei del supporto appena indicato potrebbe invece favorire un nuovo test della resistenza 40-41 dollari, che se superata potrebbe spianare la strada per nuovi allunghi in area 45 dollari.

Modello di Trading sul Petrolio – WTI – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 38,23$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 38,85 e 39,06 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 37,65$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 39,06$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 39,69$ e successivamente a quota 40,33$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 38,23$ in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 40,33$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 40,98 e 41,44 dollari, estesi in area 42,11$; stop loss in caso di ritorno sotto 39,06$ in close orario.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 33,35$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in prima battuta a 34$ ed in secondo luogo a 34,55$, estesi in area 35,54$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 32,45$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 37,65$ e fissa i primi due obiettivi in area 37,05 e 36,45 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 38,23$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 36,45$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 35,85$ e successivamente a quota 35,54$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 37,65$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 35,54$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 34,55 e 34 dollari, estesi in area 33,35$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 36,45$ in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 42,11$, per approfittare di eventuali prese di profitto prima a 41,44$ e successivamente a 40,98$, estese in area 40,33$; stop loss con close daily sopra quota 43,21$.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net