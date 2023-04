Migliori 8 Corsi di Trading Online del 2023

Quali sono i migliori corsi di trading più efficaci e gratuiti del 2023?

Come prima cosa un corso di trading online dovrebbe illustrare in modo approfondito cos’è il trading, i concetti fondamentali da apprendere e come massimizzare i guadagni minimizzando i rischi.

In realtà, il trading non è così complicato come a volte si crede. Il trucco? Avere chiarezza e soprattutto evitare convinzioni errate. Per questo motivo è fondamentale seguire il corso di trading più adatto.

Purtroppo, alcuni neofiti perdono fantastiche opportunità di guadagno a causa della mancanza di conoscenze. O perché ritengono che il trading sia troppo difficile per loro.

Ma quali sono i corsi migliori per imparare il trading online?

In questo articolo, esamineremo le peculiarità dei migliori corsi di trading e forniremo alcuni esempi concreti, come il corso di LiquidityX, ritenuto il miglior manuale di trading, l’ideale per chi aspira a diventare trader.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

I migliori corsi di trading online

Qui sotto vi presentiamo come prima cosa un elenco dei migliori corsi di trading certificati e di qualità, adatti anche a chi inizia:

🥇 Corso di Trading 💰 Prezzo 🏆 Voto Ebook di LiquidityX Gratuito 9.6 Corso di XTB Gratuito 9.1 Formazione di AvaTrade + Ebook Gratuito 9.0 Financial Trading Academy Gratuito 8.7 Corso di FP Markets Gratuito 8.5 Intraday MasterClass di Lorenzo Sentino Da 299 € 8,5 Investire.biz Da €249 8 International School of Trading Da € 100 7.9 Migliori corsi trading online 2023 | Top 8

Come sapete esistono corsi sia gratuiti che a pagamento. Pertanto, la scelta ideale consiste nell’esplorare prima il materiale gratuito e, se non risulta sufficiente, considerare l’opzione a pagamento.

I corsi gratuiti che menzioneremo sono offerti dai principali broker online, il che significa che avrete l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite utilizzando l’account demo gratuito del broker. Se non siete soddisfatti, potete sempre cancellare il vostro account e cercare un altro broker, senza dover aggiungere alcun metodo di pagamento, a meno che non decidiate di passare a un account reale.

Tipologie di corsi di trading online

Il trading online offre una vasta gamma di corsi per soddisfare le esigenze di diversi profili di trader. Esistono corsi gratuiti per principianti, corsi avanzati, corsi specializzati e persino lezioni individuali e coaching.

Corsi gratuiti per principianti

I corsi di trading gratuiti per principianti sono ideali per coloro che si avvicinano al mondo del trading per la prima volta. Questi corsi forniscono le basi del trading, introducendo concetti come l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale e la gestione del rischio.

Molti broker e piattaforme di trading offrono corsi gratuiti per principianti per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con il trading online.

Corsi di trading avanzati

I corsi di trading avanzati sono rivolti a trader con esperienza che desiderano approfondire le loro conoscenze e migliorare le loro strategie di trading.

Questi corsi solitamente coprono argomenti più complessi, come lo sviluppo di strategie di trading avanzate, l’uso di indicatori tecnici avanzati e la psicologia del trading.

Alcuni di questi corsi potrebbero essere a pagamento, ma l’investimento può valere la pena per coloro che cercano di perfezionare le proprie abilità.

Corsi di trading specializzati

I corsi di trading specializzati si concentrano su aree specifiche del trading, come il trading di opzioni, il trading di criptovalute, il trading di materie prime o il trading sul Forex.

Questi corsi sono ideali per i trader che desiderano specializzarsi in un particolare mercato o tipo di trading e possono aiutare a sviluppare competenze specifiche per massimizzare i profitti in quel settore.

Lezioni individuali e coaching

Le lezioni individuali e il coaching di trading offrono un’esperienza di apprendimento personalizzata, con un esperto del settore che lavora direttamente con il trader per migliorare le sue competenze e strategie.

Questo tipo di formazione può essere particolarmente utile per i trader che desiderano un feedback diretto e specifico sulle loro performance e strategie di trading.

Vi ricordo che le lezioni individuali e il coaching possono essere più costosi rispetto ad altri tipi di corsi, ma l’investimento può valere la pena se porta a risultati significativi.

Corsi di Trading Online Gratuiti

Di seguito, presentiamo una visione d’insieme dei migliori corsi gratuiti per apprendere il trading, l’opzione ideale per i principianti che iniziano a esplorare l’universo dei mercati finanziari.

Ebook di LiquidityX

L’ebook di LiquidityX è una risorsa preziosa per coloro che desiderano approfondire il mondo del trading online. Questa risorsa (scaricabile in PDF) offre una panoramica completa delle basi del trading, con spiegazioni chiare e semplici su concetti fondamentali, strategie e tecniche.

Studiando l’ebook di LiquidityX, i principianti possono acquisire una solida conoscenza delle dinamiche dei mercati finanziari e imparare a sfruttare le opportunità offerte dal trading.

Inoltre, l’ebook è disponibile gratuitamente, il che lo rende un’opzione accessibile per tutti coloro che desiderano iniziare a fare trading senza dover investire denaro in formazione iniziale. Questo corso presenta molti punti di forza come il fatto di essere semplice e completo e con numerosi esempi pratici.

Tra gli altri vantaggi nell’usare questo broker possiamo anche menzionare il servizio di segnali di trading che è gratuito per tutti gli utenti.

In questo modo anche i principianti possono sfruttare tutti i servizi ed ottenere delle indicazioni su come muoversi sui mercati. Molti servizi paragonabili sono in genere a pagamento ma nel caso di LiquidityX parliamo di un servizio gratuito oltre che di qualità.

Corso di XTB: xStation

XTB propone un corso gratuito che illustra dettagliatamente come fare trading online, partendo dalle basi fino ad arrivare alle strategie più avanzate. Il corso si chiama xStation ed è strutturato in livelli: si può iniziare da zero con il corso base e proseguire con le lezioni di trading che esplorano le tecniche più sofisticate.

Il corso online è estremamente utile perché non solo insegna come fare trading, ma trasforma lo studente in un vero esperto, capace di ottenere guadagni come i migliori.

Questo corso ha riscosso un’enorme successo, con centinaia di migliaia di iscritti in pochi mesi. Il fatto che sia completamente gratuito, facile da studiare e totalmente incentrato sulla pratica ha contribuito al fatto di essere così apprezzato da tanti utenti.

Formazione di AvaTrade + Ebook

AvaTrade è un altro broker molto apprezzato e conosciuto nel mondo del trading online. La piattaforma offre tantissimi strumenti formativi, tra cui un ebook gratuito che copre vari aspetti del trading, dai concetti di base alle strategie più avanzate.

Inoltre, AvaTrade offre la possibilità di sfruttare il social trading, che consente ai trader di seguire e copiare le operazioni di altri trader esperti, facilitando l’apprendimento e l’acquisizione di esperienza. Molto interessante è infatti la piattaforma DupliTrade.

AvaTrade si impegna a fornire ai propri utenti una formazione completa e di qualità, che li aiuti a diventare trader di successo.

Financial Trading Academy

eToro è una delle piattaforme di trading online più popolari a livello globale, offrendo la possibilità di investire in azioni, azioni frazionate, ETF, criptovalute e CFD. Il broker mette a disposizione una vasta gamma di risorse formative, tra cui: guide, notizie ed analisi di mercato sempre aggiornate.

Qui vedete la sezione di Financial Trading Academy disponibile gratuitamente per tutti.

Il vero punto di forza di eToro è il suo sistema di Copy Trading, che permette di copiare automaticamente le operazioni dei trader di maggior successo. Basta scegliere il trader da seguire e le sue transazioni verranno replicate sul tuo conto, rendendolo un’opzione ideale per coloro che non hanno molto tempo da dedicare allo studio ma desiderano comunque entrare nel mondo del trading online.

Inoltre, eToro offre anche un programma di formazione per migliorare continuamente le tue competenze e strategie di trading.

FP Markets Academy

FP Markets è un altro broker di grande rilievo nel mondo del trading online, apprezzato per la sua affidabilità e la vasta gamma di strumenti finanziari offerti.

Tra le risorse formative che mette a disposizione degli utenti, spicca la FP Markets Academy che permette di avere accesso a:

corsi

webinar

podcast

ebooks

eventi e tutorial.

Questo corso è pensato sia per i principianti che per i trader più esperti, poiché copre una vasta gamma di argomenti, dalle basi del trading alle strategie più avanzate. Attraverso video lezioni, tutorial e guide, gli utenti possono approfondire le proprie conoscenze sul mercato finanziario e affinare le proprie abilità di trading.

Grazie al Corso di FP Markets, potrai acquisire tutte le competenze necessarie per operare con successo nel trading online e migliorare costantemente le tue performance.

Corsi Trading Online a Pagamento

I corsi di trading a pagamento rappresentano un’opzione interessante per coloro che desiderano approfondire ulteriormente le loro conoscenze e competenze nel trading online.

Possono essere disponibili in vari formati, come webinar, video lezioni, workshop o sessioni di coaching individuali.

In alcuni casi hanno dei canali Telegram a supporto con abbonamento mensile.

Ecco alcuni dei migliori corsi a pagamento attualmente presenti sul mercato italiano.

Intraday MasterClass di Lorenzo Sentino

Esistono molti corsi di trading oggi, ma pochi sono veramente validi e ancor meno si concentrano sul day trading. La ragione è semplice: solo i professionisti possono offrire una formazione di alto livello, e il day trading è un argomento complesso da affrontare.

In questo contesto, uno dei migliori corsi per imparare seriamente il trading online è Intraday Trading | Master Class.

Cos’è? Si tratta di una master class tenuta da Lorenzo Sentino, uno dei trader professionisti più esperti in Italia, che collabora regolarmente con XM, il broker pluripremiato nel 2022, offrendo webinar gratuiti e dal vivo.

Intraday Trading | Master Class include un corso live di 2 ore sul day trading su vari strumenti, come indici, azioni e criptovalute, coaching giornaliero e un canale Telegram per confrontarsi con altri trader alle prime armi che seguono lo stesso percorso.

Le caratteristiche principali di Intraday Trading Master Class sono le seguenti:

formazione psicologica per operare sui mercati

lezioni con i mercati aperti per verificare le operazioni in tempo reale

formazione completa sull’analisi delle price action dei grafici

le migliori strategie di trading intraday per generare guadagni

canale Telegram di supporto in cui confrontarsi

Questo approccio consente di iniziare a investire autonomamente, sfruttando tutte le potenzialità del trading intraday. La masterclass è particolarmente adatta a coloro che vogliono lavorare in modo organizzato ma dispongono di poche ore per dedicarsi al trading.

La possibilità di confrontarsi con altri trader nel canale Telegram fa davvero la differenza. Non perdere l’opportunità di unirti a Intraday Trading | Master Class: clicca qui per iscriverti e iniziare il tuo percorso verso il successo nel trading intraday.

Per approfondimenti ti segnalo inoltre l’articolo di approfondimento sul trading intraday di webeconomia.

Formazione di Investire.biz

I corsi di trading offerti da Investire.biz rappresentano un’opzione eccellente per chi cerca una formazione di qualità nel mondo del trading. Questa piattaforma di formazione online è conosciuta per i suoi corsi completi e ben strutturati, che coprono una vasta gamma di argomenti legati al trading e agli investimenti.

Investire.biz si impegna a fornire una formazione pratica e aggiornata, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo nel trading.

I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di principianti, trader intermedi e avanzati, offrendo una varietà di argomenti, tra cui analisi tecnica, analisi fondamentale, gestione del rischio e strategie di trading specifiche.

Il portale Investire.biz mette a disposizione una serie di corsi a pagamento, talvolta con sconti interessanti. Ecco alcuni dei corsi disponibili:

Introduzione al trading: I segreti per iniziare”: a 249 euro Utilizzare gli indicatori nell’analisi tecnica”: a 399 euro Analisi fondamentale: Corso completo”: a 999 euro

Se avete del budget da investire potete utilizzarlo per questi corsi.

International School of Trading

L’International School of Trading (IST) è un’istituzione di formazione rinomata che si dedica all’insegnamento delle tecniche e delle strategie di trading a persone di tutti i livelli di esperienza.

I corsi offerti dall’International School of Trading coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui l’analisi fondamentale, l’analisi tecnica, il trading di azioni, il trading di Forex.

Questa varietà di argomenti consente agli studenti di scegliere il percorso di formazione più adatto alle proprie esigenze.

Alcuni consigli per migliorare e diventare trader

Ovviamente non basta solo un buon corso di trading a diventare un esperto. Bisogna fare molta eperienza e pratica, voglio darti però dei consigli finali:

Considera l’iscrizione a webinar e seminari online per approfondire le tue conoscenze e rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e strategie di trading. Ad esempio ci sono i webinar di XMmolto professionali, e sono anche gratuiti e tenuti da professionisti Partecipa a forum e gruppi di discussione online dedicati al trading per scambiare idee, strategie e consigli con altri trader. Sperimenta le tue strategie di trading utilizzando un conto demo prima di passare al trading con denaro reale. Fai un piano di formazione continuo nel trading, aggiornandolo periodicamente in base alle tue esigenze e ai cambiamenti nel mercato. Non fermarti ad un solo corso perché non basta.

Corsi di trading: le domande più frequenti (FAQ)

Qual è il miglior corso di trading per un principiante? Non c’è una risposta univoca, bisogna però puntare a quello che copre le basi del trading, come terminologia, tipologie di ordini e analisi tecnica, in modo chiaro e semplice. È possibile imparare il trading online gratuitamente? Sì, ci sono molte risorse gratuite disponibili online, come video tutorial, blog e webinar. Tuttavia, un corso a pagamento può offrire un approccio più strutturato e approfondito. Ad esempio ottimi i corsi di LiquidityX e di XTB. Quanto tempo ci vuole per diventare un trader di successo? Il tempo necessario varia da persona a persona e dipende dalla dedizione, dall’esperienza e dalla formazione. La chiave è la pratica costante e l’apprendimento continuo.

Conclusioni

In conclusione i corsi di trading online sono un ottimo modo per acquisire queste competenze e aumentare le possibilità di successo nel mercato finanziario.

Nel corso di questo articolo, abbiamo esplorato gli 8 migliori corsi di trading online per principianti, secondo la nostra opinione, includendo sia opzioni gratuite che a pagamento.

La nostra raccomandazione è di iniziare provando il materiale didattico gratuito fornito dai principali broker online e di affiancare la teoria con la pratica su un conto demo. Dopo aver acquisito una solida base, potresti considerare di approfondire le tue conoscenze attraverso un corso a pagamento.

Investire nella formazione nel trading è un investimento nel tuo futuro finanziario. Attualmente l’Ebook di LiquidityX rimane l’opzione più apprezzata per numero di download e recensioni positive da parte di coloro che l’hanno utilizzato.

Clicca qui per scaricare immediatamente l’Ebook in PDF offerto da LiquidityX.