Nasdaq a -2,5% a Febbraio: dubbi sull’intelligenza artificiale

Febbraio 2026 si chiude con un conto salato per chi aveva la maggior parte del portafoglio in titoli tecnologici.

Il Nasdaq Composite segna, -2,5% su timeframe mensile, la peggior performance da marzo 2025, mentre l’S&P 500 chiude poco sotto la parità, con un -0,4%.

Il Dow Jones, invece, ha guadagnato circa l’1,2%, trainato da utility, finanziari e titoli difensivi. La storia di questo mese è, in fondo, la storia di una rotazione: dal sogno dell’IA alla realtà dei fondamentali.

Ecco come è andata la sessione di ieri per quanto riguarda le contrattazioni. S&P 500 a -0,54% (6.908,86 punti), Nasdaq a -1,18% (22.878,38), Dow quasi piatto a +0,03% (49.499,20).

Nvidia giù del 5,5% nonostante gli ultimi dati esaltanti della trimestrale, Tesla e Amazon sotto pressione, Salesforce che regge a fatica. Sul fronte opposto: American Express +2,52%, IBM +1,83%, i settori difensivi che avanzano mentre il tech arretra.

I capitali sembrano ruotare verso settori strategici.

La grande rotazione: dove vanno I capitali?

I dati settoriali sono chiari. Nella stessa sessione in cui Nvidia crollava del 5,5%, utility, real estate, energy e finanziari raccoglievano flussi positivi.

È lo schema classico del risk-off selettivo: gli investitori non escono dal mercato, si spostano verso asset con valutazioni più contenute e flussi di cassa più prevedibili.

Salesforce ha fatto da parziale eccezione, infatti il buyback da 50 miliardi ha attenuato la pressione di vendita nonostante la guidance prudente. IBM e American Express hanno guidato il recupero del Dow, confermando che i titoli con dividendi solidi e modelli di business consolidati trovano sempre acquirenti quando il tech vacilla.

Asia ed Europa battono Wall Street a Febbraio

Mentre il Nasdaq perdeva terreno, i mercati di Asia ed Europa si sono comportati meglio, proprio perché meno esposti alla concentrazione di titoli IA.

Bloomberg ha rilevato che le due regioni sono proiettate a sovraperformare i benchmark americani nel mese. Le borse asiatiche hanno mostrato movimenti misti nella mattinata del 27 febbraio, con yen e Treasury in apprezzamento su timori geopolitici e preoccupazioni sulle valutazioni tech.

Un promemoria utile: la diversificazione geografica non è un cliché da manuale, funziona.

Macro: sussidi di disoccupazione e Fed in osservazione

Il dato settimanale sui sussidi di disoccupazione pubblicatoieri ha mostrato un leggero aumento, ma del tutto in linea con le attese degli economisti.

Nessuna sorpresa negativa. Il mercato del lavoro americano resta robusto per i parametri storici, nonostante i licenziamenti nel settore tech inizino a farsi sentire.

I rendimenti dei Treasury sono leggermente scesi durante la sessione, segnalando una moderata avversione al rischioma in modo ordinato, non disordinato.

La Fed osserva, non agisce. Almeno per ora.

The Trade Desk: le azioni crollano del 60%

The Trade Desk (NASDAQ: TTD) è l’altro grande protagonista di questa settimana. I risultati Q4 2025 erano solidi: ricavi a 847 milioni (+14% YoY), EBITDA adjusted al 47% del fatturato, 1,3 miliardi di cash, zero debiti.

Ma la guidance Q1 2026 ha gelato il mercato: crescita dei ricavi attesa al 10% (contro attese del ~17%) e EBITDA adjusted in calo a circa 195 milioni.

Il titolo ha perso inizialmente oltre il 16%, per poi recuperare parzialmente e chiudere a -5%.

Come vediamo su Google Finance, il titolo ha perso quasi il 50% in un anno:





La lezione è universale: nei mercati del 2026, la forward guidance vale più di qualsiasi risultato passato.

I fondamentali di Trade Desk restano robusti, CTV, audio e internazionalizzazione crescono bene, ma la debolezza nell’area auto (oltre il 25% dei ricavi) è un’incognita che il mercato non perdona.

Cosa aspettarsi da Marzo

Febbraio ha insegnato delle cose molto important. Anche i migliori titoli tech vengono puniti se non rispondono a tutte le domande.

Poi capiamo che la diversificazione settoriale funziona davvero. In un mese dove il Nasdaq ha perso il 2,5%, i settori più “difensivi” hanno protetto il portafoglio.

Per Marzo i catalizzatori principali da monitorare sono: i dati PCE sull’inflazione americana, le prossime dichiarazioni della Fed, e i risultati di altre aziende del settore (es: Dell).

Insomma i dubbi sulla sostenibilità del settore AI rimangono ancora.