📌 In breve Lunedì 23 novembre, prima dell’apertura di Wall Street, il consiglio di Nvidia ha riassunto all’unanimità Jensen Huang come presidente e amministratore delegato..

Nel premarket il titolo saliva del 28,73% a 161,59 dollari, dai 125,53 dollari della chiusura di venerdì 20 novembre.

Il consiglio dice di aver sentito i livelli più alti del governo americano; Donald Trump aveva chiesto il ritorno di Huang domenica 22 novembre.

Le indagini su Megaspeed vanno avanti: Huang è atteso il 1° dicembre a un colloquio a porte chiuse con tre commissioni della Camera.

Il consiglio di Nvidia (NVDA) ha fatto marcia indietro. Lunedì 23 novembre, prima che aprisse Wall Street, la società ha comunicato che Jensen Huang torna presidente e amministratore delegato con effetto immediato e rientra nel consiglio di amministrazione. Il voto è stato unanime.

In borsa la risposta è arrivata subito. Nel premarket il titolo saliva del 28,73% a 161,59 dollari, secondo Benzinga Pro, dai 125,53 dollari della chiusura di venerdì 20 novembre. In mattinata, scrive Yahoo Finance, il rialzo è andato oltre il 30%.

Fino a domenica ci credevano in pochi: su Kalshi, uno dei migliori prediction market, un ritorno di Huang come CEO era dato al 16%. Huang aveva lasciato il 12 novembre, dopo le notizie su alcune relazioni extraconiugali. Una era con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, cliente di Nvidia con sede a Singapore, che funzionari americani sospettano di lavorare per l’intelligence cinese. Pechino nega.

Il 17 novembre, nella conference call sui conti, il presidente del consiglio Harvey Jones aveva escluso il ritorno, e Nvidia aveva incaricato Heidrick & Struggles di trovare un sostituto.

Cosa è cambiato in sei giorni? Il comunicato depositato alla SEC parla di “una serie di colloqui e incontri” con Huang, dopo i quali il consiglio si è detto soddisfatto della sua “franchezza e capacità di guidare” l’azienda. Il passaggio che conta di più è un altro: il board ha sentito i “livelli più alti del governo degli Stati Uniti” e, sulla base di quelle indicazioni, è sicuro che il ritorno di Huang “non pone alcun rischio per la sicurezza nazionale”.

Domenica 22 novembre Donald Trump aveva chiesto su Truth Social di riprendere Huang. Lunedì ha applaudito la scelta. Per chi ha il titolo in portafoglio il rimbalzo arriva dopo una settimana durissima, ma le indagini sui chip arrivati in Cina proseguono e a inizio dicembre Huang dovrà presentarsi al Congresso.

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Il comunicato: chi resta e chi cambia ruolo

Quotazioni in tempo in tempo reale Titolo Prezzo Variazione NVDA

NVIDIA 165,05 USD ▲ 39,52 (31.48%)

Harvey C. Jones resta presidente del consiglio. Colette Kress, che dopo le dimissioni aveva preso la guida ad interim, torna a fare solo la direttrice finanziaria. “Il consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che il suo ritorno sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti”, ha scritto Jones nella nota.

«Mi assumo questa responsabilità con la massima umiltà e con un impegno rinnovato. Non vedo l’ora di tornare al lavoro.» Jensen Huang, presidente e CEO di Nvidia, nel comunicato del 23 novembre

La nota prende anche impegni sulla governance. Il comitato di soli consiglieri indipendenti che indaga sulle notizie di un’operazione di intelligence straniera contro Huang andrà avanti “fino alla conclusione”, con avvocati esterni, e Huang ha promesso di collaborare. Nasce un National Security and Export Control Committee, sempre di indipendenti, che controllerà il rispetto delle regole sul commercio e i rischi per la sicurezza nazionale. Nvidia cerca poi un Chief Compliance Officer, una figura che prima non c’era e che riporterà al Nominating and Corporate Governance Committee.

In parole semplici: cosa cambia con i nuovi comitati Il consiglio si riprende il fondatore, ma vuole far vedere a Washington che da ora qualcuno controllerà dove finiscono i chip. Il Chief Compliance Officer è il responsabile del rispetto delle regole: in Nvidia è una figura nuova e risponderà a un comitato del consiglio, non al CEO.

Trump, Bessent e la svolta di Washington

Il ritorno è arrivato dopo giorni di pressioni pubbliche. “Spero che il consiglio di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti”, aveva scritto Trump domenica, nella traduzione di Euronews. Intanto una petizione, “Stand with Jensen”, lunedì mattina aveva superato le 206.000 firme, compresa quella di Musk.

Dopo l’annuncio il presidente ha parlato di una “decisione giusta e appropriata”: “Il Paese ha bisogno della guida di Jensen a Nvidia”. Pochi giorni prima, Trump aveva fatto il nome dell’ex CEO di Apple Tim Cook come possibile sostituto.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha cambiato registro. Domenica, a Face the Nation della CBS, ha detto che l’amministrazione vuole sapere da Nvidia come sono andate le vendite di chip alla Cina, chi controllava il rispetto delle regole e fino a che livello dell’azienda si sapeva, secondo CNBC. Il 15 novembre, a Fox News, aveva chiesto un amministratore delegato esterno. Domenica ha aggiustato il tiro: “Ho detto che avrebbero dovuto cercare fuori, ma lui adesso è fuori”, riporta Euronews.

E Elon Musk? Alla DealBook Summit del New York Times aveva paragonato Huang a Michael Jordan nel pieno della carriera. Per Jay Goldberg, analista di Seaport Research Partners sentito da Benzinga, Musk sarà il primo cliente di Nvidia nel 2027 e i suoi ordini potevano diventare una leva sul consiglio.

Il mese scorso SpaceX si è impegnata a noleggiare i chip di nuova generazione Vera Rubin, con una spesa prevista di circa 40 miliardi di dollari in circa cinque anni. Su Polymarket, secondo Benzinga, un suo rientro in Nvidia entro la fine del 2026, anche solo nel consiglio o come consulente, era dato appena al 5,5%.

12 nov 2026 Jensen Huang si dimette da amministratore delegato di Nvidia 17 nov 2026 Nella call sui conti Harvey Jones dice che il consiglio non intende riassumerlo 22 nov 2026 Trump chiede su Truth Social al consiglio di riprendere Huang 23 nov 2026 Il consiglio lo riassume all’unanimità prima dell’apertura di Wall Street

Megaspeed, le indagini e le audizioni di dicembre

Il caso da cui è partito tutto resta aperto. Megaspeed International è una società di cloud computing di Singapore con data center nel sud-est asiatico.

Secondo CNBC, le autorità americane del commercio e della giustizia hanno spiegato che l’indagine è iniziata nel 2024 per possibili violazioni dei controlli sulle esportazioni e che a giugno 2025 Alice Huang è stata interrogata durante un’ispezione. “C’è un’indagine in corso sulla sua società e su di lei”, ha detto domenica alla ABC il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton.

Nel fine settimana sono usciti altri dettagli. Per il New York Times, Alice Huang è stata in contatto con un funzionario di una delle principali agenzie di intelligence cinesi dalla primavera del 2025 all’autunno del 2026. Il Wall Street Journal, ripreso da CNBC, scrive che un suo collaboratore, il cittadino cinese Li Ming, era “profondamente coinvolto” nelle attività di Megaspeed. A Singapore Li deve rispondere di cinque capi d’accusa, fra cui presunte false dichiarazioni a Super Micro Computer. Megaspeed si definisce un’attività “legittima e lecita” e dice che Alice Huang se n’è andata ad agosto 2025.

Jensen Huang e il responsabile legale Tim Teter hanno accettato colloqui a porte chiuse con tre commissioni della Camera, il 1° e il 2 dicembre. Ci sarà poi un’audizione pubblica davanti alla Commissione bancaria del Senato, guidata dal repubblicano Tim Scott. Euronews scrive che la data non è fissata, anche se Scott aveva chiesto il 3 dicembre.

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Il rimbalzo di Nvidia e dei chip

Il titolo Nvidia fra le dimissioni del 12 novembre, il crollo di venerdì 20 e il rimbalzo nel premarket del 23 novembre. Fonte: comunicato Nvidia, Yahoo Finance, Benzinga Pro.

Per leggere il rialzo bisogna sapere da dove partiva. Fino a venerdì 20 novembre, secondo Yahoo Finance, Nvidia aveva perso quasi metà del valore dal record di ottobre, oltre 2.700 miliardi di dollari di capitalizzazione. Solo venerdì aveva lasciato sul terreno il 14%, la seduta peggiore da gennaio 2025, chiudendo la settimana peggiore della sua storia. Quel crollo, ricorda Euronews, è arrivato dopo un’inchiesta di Reuters secondo cui la Securities and Exchange Commission stava esaminando possibili problemi contabili in Nvidia. Anche dopo il balzo del premarket, osserva Yahoo Finance, il titolo restava sotto i 166,19 dollari della chiusura del 12 novembre, il giorno delle dimissioni.

125,53 $ Chiusura di venerdì 20 novembre +28,73% Premarket del 23 novembre, a 161,59 $ 166,19 $ Chiusura del 12 novembre, giorno delle dimissioni

Dietro Nvidia si è mosso tutto il settore. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), che produce i suoi chip, guadagnava il 13%, ASML (ASML) il 9%. CoreWeave (CRWV) e Nebius (NBIS), che affittano potenza di calcolo, sono arrivate a +30%. A metà mattina l’S&P 500 saliva del 4,6%, il Dow Jones del 2,8% e il Nasdaq Composite del 6,5%, dopo sette sedute di fila in calo per l’S&P 500.

La Cina pesa però anche sui conti. La settimana scorsa Kress ha spiegato che Nvidia ha incassato 2,4 miliardi di dollari dalle vendite di chip Hopper in Cina nel terzo trimestre fiscale, ma ha fermato le spedizioni e non conta più su quei ricavi, secondo Yahoo Finance. I chip più vecchi, intanto, restano richiesti: affittare una H100 costa circa 3,11 dollari l’ora, quasi il 60% in più di un anno fa, secondo l’indice di Silicon Data.

⚠️ Da tenere d'occhio La chiusura di Wall Street di oggi, che dirà quanto regge il rimbalzo. I colloqui a porte chiuse alla Camera del 1° e del 2 dicembre. L’audizione pubblica alla Commissione bancaria del Senato, con data ancora da fissare. L’indagine del comitato indipendente e le verifiche della SEC riportate da Reuters.

Conclusioni

Con Huang di nuovo al comando sparisce il dubbio più urgente, quello su chi guida Nvidia. Le domande di Washington restano tutte, e la risposta adesso passa dal Congresso e dai comitati del consiglio. Il consiglio ha scritto nero su bianco di aver sentito il governo prima di decidere: da qui in avanti, per chi segue il titolo, i rapporti con la Casa Bianca conteranno quanto i conti.