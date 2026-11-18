📌 In breve Mercoledì 18 novembre l’oro spot ha toccato 3.742 dollari l’oncia, il livello più basso dal 26 settembre 2025; alle 9:55 di New York perdeva il 2,2% a 3.765,42 dollari.

L’argento è sceso del 4,5% a 45,26 dollari, il platino del 4,4% a 1.367,30 dollari.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha detto a CNBC che a dicembre serve probabilmente un rialzo di mezzo punto.

Nei verbali della riunione di ottobre, pubblicati il 18 novembre, quasi tutti i partecipanti giudicano probabili altri rialzi; per CME FedWatch il mercato dà al 95% un aumento di 25 punti base a dicembre.

Oggi l‘oro è sceso sotto i 3.800 dollari l’oncia. Alle 9:55 di New York il prezzo spot perdeva il 2,2% a 3.765,42 dollari, riporta CNBC su dati Reuters, dopo aver toccato in mattinata 3.742 dollari: è il livello più basso dal 26 settembre 2025. Il future con consegna a dicembre cedeva il 2,5% a 3.768,10 dollari. L’argento andava peggio, con lo spot giù del 4,5% a 45,26 dollari l’oncia.

La settimana era cominciata male. Lunedì, infatti, la quotazione lo spot era scesa fino a 3.830,74 dollari, il minimo da 13 mesi, e aveva chiuso a 3.869,61 dollari Martedì 17 il prezzo si era invece fermato.

A muovere il mercato è la Federal Reserve. Mercoledì mattina il governatore Christopher Waller ha detto a CNBC che a Dicembre serve probabilmente un rialzo dei tassi di mezzo punto. Poi sono usciti i verbali della riunione del 27 e 28 ottobre, e quasi tutti i partecipanti considerano probabile che servano altri rialzi. Lo strumento FedWatch di CME, citato da CNBC, dà al 95% un aumento di 25 punti base a dicembre e al 5% una mossa da 50 punti base.

Il dollaro ha toccato di nuovo il massimo da 19 mesi e il Treasury a 10 anni resta intorno al 5,14%. Per un metallo che non paga interessi è un brutto contesto. Se hai oro in portafoglio come copertura, conviene capire perché in queste settimane non fa da bene rifugio.

3.742 $ minimo dell’oro spot il 18 novembre -4,5% argento spot alle 9:55 di New York 95% probabilità di un rialzo Fed di 25 punti base a dicembre (CME FedWatch)

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Waller vuole mezzo punto a dicembre

Il più netto è stato Waller. Ha detto, infatti, che alla riunione dell’8 e 9 dicembre un rialzo di mezzo punto percentuale è probabilmente necessario. In alternativa, la Fed dovrebbe almeno annunciare in modo esplicito un altro rialzo a gennaio.

"Potrebbe essere necessario, tipo, scioccare le persone" \xe2\x80\x94 Christopher Waller governatore della Federal Reserve, a CNBC il 18 novembre

Secondo CNBC, Waller vuole che la Fed recuperi i tre tagli da un quarto di punto dell’anno scorso, e forse qualcosa di più. Con 50 punti base i tassi passerebbero dall’intervallo attuale del 3,75%-4% al 4,25%-4,50%.

La soglia l’aveva già fissata martedì 10 novembre, in un discorso pubblico. Con un’inflazione sopra le attese «un rialzo di 50 punti base andrebbe considerato alla riunione di Dicembre», perché «alzare solo di 25 punti base metterebbe a rischio la nostra credibilità». Quel giorno è uscito il dato sui prezzi al consumo di Ottobre: +0,4%, e +0,3% per l’indice core. Per il core era poi il terzo mese di fila allo 0,3%.

Waller non è l’unico falco. Martedì 17 novembre il presidente della Fed di New York, John Williams, ha detto che probabilmente servirà un altro rialzo, anche se non vuole accelerare il ritmo. Il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, ha parlato invece di diversi aumenti prima della primavera 2027.

Ecco come stanno andando i metalli preziosi.

Metalli preziosi: quotazioni in tempo reale Titolo Prezzo Variazione GC=F

Oro 3.729,00 USD ▼ 135,20 (3.50%) SI=F

Argento 44,90 USD ▼ 2,46 (5.20%) PL=F

Platino 1.364,30 USD ▼ 62,20 (4.36%) PA=F

Palladio 950,50 USD ▼ 25,80 (2.64%)

Cosa c’è nei verbali della riunione di Ottobre?

Il 28 ottobre la Fed aveva lasciato i tassi tra il 3,75% e il 4%, con 10 voti a favore e 2 contrari. Lisa Cook e Beth Hammack chiedevano già un rialzo di un quarto di punto.

I verbali pubblicati il 18 novembre mostrano un comitato sostanzialmente d’accordo sulla direzione. Nel documento della Federal Reserve si legge che «quasi tutti i partecipanti» ritengono «probabilmente appropriati» altri rialzi, per riportare in tempo l’inflazione al 2%. «Un paio di partecipanti» ha aggiunto che alla prossima riunione si potrebbe valutare un aumento superiore ai 25 punti base, se i dati sull’inflazione fossero sfavorevoli.

C’è anche un capitolo sull’intelligenza artificiale. Molti partecipanti hanno notato che la domanda legata ai data center tiene sotto pressione l’offerta e fa salire i prezzi dei beni tecnologici. La maggior parte ha definito “diffuse” le pressioni sui prezzi, e la grande maggioranza ha citato il costo alto dell’energia. Costo che non lascia tranquilli i cittadini statunitensi convinti che l’AI stia prosciugando le loro risorse energetiche.

Perché l’oro non sta facendo da bene rifugio

ℹ️ In parole semplici: perché i tassi pesano sull'oro L’oro non paga cedole. Se un titolo di Stato americano rende più del 5%, tenere oro vuol dire rinunciare a quegli interessi. Un dollaro forte, poi, rende il metallo più caro per chi compra in altre valute.

La meccanica è brutalmente semplice. Il titolo di Stato decennale è inchiodato intorno al 5,14% e il dollaro ha toccato un nuovo massimo da 19 mesi. Contano soprattutto i rendimenti reali, quelli al netto dell’inflazione.

E le tensioni con l’Iran attorno a Hormuz? Di solito spingono l’oro in su. Stavolta, il petrolio più caro alimenta l’inflazione e quindi le attese di nuovi rialzi, e il canale dei tassi pesa più di quello del bene rifugio. Alcuni analisti stanno notando che i trader usano di nuovo l’oro come riserva di liquidità. In pratica lo vendono quando serve coprire la volatilità altrove. Oggi non sono bastati nemmeno i conti di Nvidia, migliori delle attese.

Oro e argento mercoledì 18 novembre 2026, probabilità di un rialzo Fed di 25 punti base a dicembre e rendimento del Treasury a 10 anni. Fonte: elaborazione Il Corsivo Quotidiano su dati Reuters e CME FedWatch.

Argento, platino e palladio vanno ancora peggio

L’argento perde più dell’oro. Mercoledì lo spot è sceso del 4,5% a 45,26 dollari, ai minimi da settembre 2025. Già martedì, stava circa il 61% sotto il record di 121,65 dollari del 26 gennaio. Il rapporto tra oro e argento è salito intorno a 82.

Sull’argento pesa anche l’industria. Il Silver Institute ha ridotto la stima del deficit di mercato per il 2026 a 35 milioni di once, dai 46,3 milioni previsti ad Aprile, per la domanda debole e il riciclo in aumento. Con una domanda propria debole, un rimbalzo duraturo dipenderà dalla ripresa dell’oro.

Mercoledì sono scesi anche gli altri metalli. Il platino ha perso il 4,4% a 1.367,30 dollari ed è giù del 33% da inizio anno. Il palladio ha ceduto il 2,2% a 950 dollari, al minimo da inizio novembre.

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Cosa dicono gli analisti

Per Naeem Aslam, CIO di Zaye Capital Markets, le vendite riflettono “un dollaro che si rafforza, rendimenti dei Treasury in salita e attese di un’ulteriore stretta monetaria”. Prima dei verbali aveva avvertito che, se avessero confermato i timori sull’inflazione, rendimenti e dollaro sarebbero potuti salire ancora, tenendo l’oro sotto i 3.800 dollari.

Lombard Odier resta ottimista sull’oro nei prossimi 12 mesi, ma chiede tempo. “Questo non è un contesto in cui l’oro possa rendere subito, quindi un po’ di pazienza è giustificata”, ha detto Hechler-Fayd’herbe a CNBC..

⚠️ Da tenere d'occhio La riunione della Fed dell’8 e 9 dicembre: 25 punti base, come si aspetta il mercato, o 50, come chiede Waller. Il dollaro, tornato al massimo da 19 mesi, e il rendimento del Treasury a 10 anni intorno al 5,14%.

Conclusioni

L’oro sta pagando quindi il ritorno dei tassi alti. Con un rialzo della Fed dato al 95% per dicembre e il decennale americano intorno al 5,14%, un metallo che non rende interessi perde terreno anche quando la geopolitica dovrebbe aiutarlo.

I verbali di Ottobre non hanno dato la sponda di un comitato diviso. La prossima risposta arriva l’8 e 9 Dicembre, quando la Fed sceglierà fra il quarto di punto che il mercato si aspetta e il mezzo punto chiesto da Waller.