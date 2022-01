Osmosis Crypto : vola il token OSMO su Cosmos

Cosmos è uno dei progetti crypto da seguire nel 2022. Molti analisti sono concordi nell’affermare che ATOM sarà una delle criptovalute che crescerà di più quest’anno.

I motivi sono da ricercare nello sviluppo di tutto l’ecosistema Defi ma anche nel lancio del protocollo Inter-Blockchain Communication (IBC) che rappresenta lo standard per l’interoperabilità di Cosmos.

IBC incarna perfettamente quello che sarà uno dei trend del 2022 che è quello dell’interoperabilità tra varie chain. Esso consente infatti a blockchain indipendenti di connettersi e scambiare token con commissioni basse. Uno dei primi progetti che ne ha beneficiato è stato l’exchange decentralizzato Osmosis con il suo token OSMO che sta facendo nuovi all time high praticamente continui.

Il prezzo di OSMO è salito di oltre il doppio ad inizio Gennaio raggiungendo il prezzo record di 9,23 dollari.

Che cos’è Osmosis (OSMO) ?

Osmosis è uno dei progetti legati all’ecosistema di Cosmos. Si tratta di un exchange decentralizzato, ovvero di un automated market maker (AMM) che gira sulla blockchain di Cosmos.

Si tratta di uno dei progetti più interessanti che permette di mettere in staking il token di governance OSMO e di finanziare pool di liquidità con percentuali molto interessanti.

Su Osmosis si può fornire liquidità a coppie come ATOM/OSMO ma anche quelle dell’ecosistema Terra come LUNA/ATOM o LUNA/UST. Mettendo in staking il token LP risultante si ottengono delle ricompense in OSMO, token che può essere a sua volta messo in staking con percentuali vicine al 100% annuo come APR (annual percentage rate).

Osmosis è uno dei primi casi di applicazione del Cosmos SDK, un framework che consente di costruire applicazioni decentralizzate.

Osmosis è interessante anche perché recentemente ha listato anche il token di DSM di Desmos Network, uno degli ultimi progetti arrivati su Cosmos ed una ICO Di grande successo.

Come possiamo vedere su DefiLama Osmosis attualmente raccoglie quasi la metà delle transazioni su Cosmos con commissioni molto basse. Grazie ad IBC le applicazioni di Ethereum potranno comunicare con gli altri ecosistemi .

Vediamo la quotazione attuale di OSMO

Osmosis ha raggiunto un total locked value (TVL) di circa 1,23B di dollari con una crescita esponenziale tra Dicembre e Gennaio.

Previsioni OSMO Crypto e Cosmos

Nonostante un mercato attuale non esattamente rialzista Cosmos e Osmosis stanno facendo registrare dei rialzi importanti con i loro token ATOM e OSMO.

In particolare Osmosis (OSMO/USD) è quella con le prospettive di crescita più interessanti con un massimo storico che sta cambiando di giorno in giorno,

Quanto può durare la crescita di OSMO? E quali sono le previsioni su Osmosis?

Il prezzo di OSMO può raggiungere i 10$ nel breve periodo e puntare a superare i 15$ a Febbraio. Dopo un rialzo così importante è probabile che il prezzo faccia una correzione al ribasso.

Il target price previsto per fine Gennaio 2022 si attesta attorno agli 8,46$ per singolo token.

Osmosis: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di OSMO o di altre criptovalute.

