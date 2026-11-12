Petrolio: il Brent risale oltre 94 dollari dopo il post di Trump

Oggi il petrolio ha cambiato strada in poche ore.

La mattina il greggio era in calo, poi su Truth Social è comparso un post del presidente Donald Trump: “We don’t need a deal with Iran”, non ci serve un accordo con l’Iran.

Il Brent, il greggio di riferimento sui mercati internazionali, è salito fino all’1,8% e per un momento ha superato i 94 dollari al barile; alle 8:28 di New York il contratto di gennaio era a 93,78 dollari, in rialzo dell’1,1%.

Il rialzo poi si è sgonfiato. Alle 9:00 Brent guadagnava lo 0,5% a 93,29 dollari, mentre il WTI, il petrolio di riferimento negli Stati Uniti, era praticamente fermo a 86,05 dollari, in calo dello 0,1%.

Come mai tanta agitazione per un post? Il mercato viene da settimane di ribassi costruiti sull’idea che la guerra fra Stati Uniti e Iran stia per chiudersi. Secondo i dati FactSet, il WTI ha perso circa il 16% da inizio novembre.

Martedì il Brent è sceso sotto i 90 dollari per la prima volta da Agosto, con un minimo di 89,15 dollari, e ha chiuso a 91,49 dollari, la chiusura più bassa da Agosto.

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Il post di Trump e il nodo dello stretto di Hormuz

Quella mattina Trump parlava soprattutto di politica interna. Ha chiesto al vicepresidente JD Vance di dedicare tutta la sua attenzione, alla corruzione nelle città e negli stati guidati dai democratici.

Poi la frase sull’Iran: “Those days have long since passed. We’ve got their money, Hundreds of Billions of Dollars, and we’ve got their Strait!”. Lo stretto è quello di Hormuz, da cui passa buona parte del greggio della regione.

Poche ore prima il Wall Street Journal aveva scritto che Vance pensava a un incontro diretto con Mohsen Rezaei, alto funzionario della sicurezza iraniana, per mettere fine alla guerra.

Secondo Yahoo Finance, Vance gli aveva anche scritto una lettera per chiedere un incontro. I contatti erano solo preliminari e una data non c’era. Il post di Trump è arrivato quindi proprio mentre si parlava di un canale diretto con Teheran.

Da Teheran la linea non cambia. Rezaei, che guida il massimo organo di sicurezza nazionale iraniano, ha detto che l’Iran non manderà all’estero nemmeno un atomo, delle sue scorte di uranio arricchito.

Una parte del prezzo del petrolio, in queste settimane, è un “premio di rischio”: non dipende da quanto greggio si compra e si vende oggi, ma dalla paura che le forniture si fermino. Se la pace sembra vicina il premio si sgonfia, se si allontana torna su.

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Mine nello stretto: perché il calo si è fermato

Le petroliere continuano a essere colpite. Secondo Commerzbank, nella notte la marina dei Guardiani della Rivoluzione ha detto che altre due petroliere hanno urtato delle mine mentre provavano ad attraversare lo stretto, e che entrambe sarebbero in fiamme.

Andy Lipow, presidente di Lipow Oil Associates, non vede passi avanti da nessuna delle due parti. L’Iran vuole la fine del blocco, la revoca delle sanzioni e un cessate il fuoco esteso al fronte libanese. Gli Stati Uniti chiedono che Teheran si liberi di tutte le scorte nucleari e lasci libero il transito nello stretto di Hormuz.

Nell’ultima settimana il Brent si è mosso parecchio. Venerdì aveva chiuso a 98,32 dollari. Domenica Trump aveva detto che nuovi attacchi erano molto improbabili mentre le trattative andavano avanti, e lunedì 9 novembre il greggio è sceso sotto i 100 dollari.

BZ=F Brent 96,16 USD ▲ 3,40 (3.67%) H: 96,18 · L: 91,19 1M 3M 6M 1Y 5Y

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Dal picco di fine Ottobre, vicino a 118 dollari, il calo è di circa il 22%.

Riyadh pompa di più: i numeri dell’OPEC

Prima del post di Trump i prezzi scendevano perché il greggio della regione continua ad arrivare sui mercati.

Nel rapporto mensile pubblicato mercoledì 11 novembre, l’OPEC riporta che Riyadh ha comunicato una produzione di 10.563 mila barili al giorno a Ottobre, cioè circa 10,56 milioni, contro gli 8.372 mila di settembre.

È il livello più alto da Febbraio.

La produzione di greggio comunicata da Riyadh all’OPEC a Febbraio, settembre e ottobre 2026, in migliaia di barili al giorno, e la produzione complessiva dell’OPEC+ a ottobre. Fonte: OPEC, rapporto mensile dell’11 novembre 2026.

In un mese l’aumento è del 26%, e la produzione saudita finisce appena sopra la quota OPEC di circa 10,5 milioni di barili al giorno. Anche l’Iraq ha detto di aver toccato il livello più alto dall’inizio della guerra, riferisce Quartz citando Bloomberg.

L’OPEC+, il gruppo allargato di cui fa parte anche la Russia, ha prodotto 41,23 milioni di barili al giorno a Ottobre secondo le fonti secondarie usate dall’OPEC, circa 2,04 milioni più di settembre.

Per Reuters è il 97% dei 42,72 milioni di febbraio. Per far uscire il greggio i produttori della regione usano anche i trasbordi da nave a nave, che aggirano i blocchi.

Le stime sulla domanda sono rimaste ferme, dopo sei mesi di tagli: l’OPEC prevede una crescita di 180.000 barili al giorno nel 2026 e di 2,55 milioni nel 2027, fino a una media di 108,3 milioni di barili al giorno.

Conclusioni

L’offerta spinge i prezzi in giù: i sauditi sono tornati vicino ai livelli di prima della guerra e l’OPEC+ è al 97% della produzione di febbraio.

In una sola mattinata il Brent è passato dal calo a un rialzo dell’1,8% e poi ha restituito buona parte del guadagno.

Nei prossimi giorni il mercato guarderà ai dati settimanali sulle scorte americane dell’Energy Information Administration e a ogni segnale da Washington e da Teheran su un possibile incontro fra Vance e Rezaei.