Previsioni Fantom: FTM pronto per un nuovo rialzo?

Fantom è una delle blockchain della Defi più promettenti grazie alla sua piattaforma veloce e scalabile. Dai suoi massimi, il token FTM è sceso parecchio come tutto il mercato, tuttavia rimane una ottima scelta per gli investitori.

Secondo i dati di DeFiLlama Fantom ha un TVL di 8,5 miliardi di dollari e ci sono attualmente 158 applicazioni che girano sul protocollo, dunque una ampia scelta per chi vuole puntare su questa chain.

Fantom sta spingendo molto sulle rendite da stablecoin con un APR medio tra il 30% ed il 60%. Cerchiamo di capire dunque quali sono le aspettative sul prezzo di FTM nel breve periodo e cosa sta accadendo.

Cos’è Fantom?

Il token FTM è in pratica il token di riferimento della blockchain Fantom, vista da molti come una alternativa ad Ethereum per via delle commissioni basse e della scalabilità.

E’ una piattaforma che consente di eseguire smart contract in modo sicuro e decentralizzato garantendo delle alte prestazioni. Molti protocolli Defi, inoltre, consentono di ottenere rendite sulla rete Fantom con degli APY (interessi annuali) molto alti. Su Fantom si stanno sviluppando molti progetti oltre agli NFT e tante altre dapp promettenti.

👍 Criptovaluta Fantom ✅ Caratteristiche Velocità / Sicurezza / Scalabilità / Ethereum compatibile 💰Token FTM 🥇Migliore piattaforma per fare trading su FTM Binance

Ci sono circa 2,545 miliardi di token FTM come circolante ed una supply massima di 3,175 miliardi di dollari.

Per valutare se Fantom è un buon investimento bisogna fare le proprie valutazioni. Le criptovalute sono degli asset estremamente volatili e dunque sono più rischiose di altre forme di investimento.

Tra i progetti Defi più interessanti troviamo Multichain, Yearn Finance (YFI) e naturalmente Curve che permettono di mettere a rendita molte coppie di criptovalute finanziando pool di liquidità.

Ecco la quotazione attuale di Fantom:

Previsioni Fantom nel breve termine

Il prezzo del token FTM sembrerebbe essere in una fase ribassista su timeframe giornaliero. Come vediamo dal grafico sottostante ha provato a rompere le medie mobili EMA50, EMA100 senza riuscirci ed il prezzo si mantiene attorno ai 2,06$.

Attualmente il prezzo è stato respinto ed è in una fase di consolidamento. I volumi sono diminuiti e dunque può rompere al ribasso spingendosi fino a 1,4$ oppure fare un nuovo rialzo e puntando ai 3$ se riesce a rompere le medie mobili esponenziali più importanti.

Le divergenze ribassiste su RSI mostrano che il prezzo potrebbe entrare in un trend ribassista a breve. Nel lungo termine invece le previsioni degli analisti sono molto ottimistiche.

Molti prevedono una media di prezzo attorno ai 4,2$ entro il 2025 ed una media di 2,98$ nel 2022. Vediamo alcuni dati sul prezzo di Fantom:

Conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di Fantom o di altre criptovalute.

