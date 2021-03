Prezzo petrolio WTI sfonda i 60 dollari al barile schizzando sui massimi ad oltre 1 anno

Il prezzo del petrolio versione WTI chiude l’ottava a 61,62 dollari, in calo del 3,01%, dopo aver toccato un massimo a 63,81 dollari, che corrisponde al valore più alto da Gennaio 2020.

Ad alimentare gli acquisti nel corso della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (+4% a 5 sedute) hanno principalmente contribuito l’anomala tempesta di neve che si è abbattuta sul Texas, rallentando la produzione, nonché la conferma che i tassi d’interesse negli USA continueranno a rimanere bassi ancora per lungo tempo.

A causa delle avverse condizioni meteo in Texas l’output statunitense è sceso di circa il 10%, diminuendo per circa 1 milioni di barili al giorni, stando a quanto riportato dall’EIA (Energy Information Administration). Anche se la produzione ritornerà a regime entro qualche giorno, le raffinerie per ritornare a pieno regime impiegheranno almeno due settimane, con il loro input crollato ai minimi del 2008, sempre secondo fonte EIA.

Prezzo del greggio che, come già anticipato, ha inoltre beneficiato della conferma della Federal Reserve che i tassi d’interesse negli Stati Uniti rimarranno fermi ancora per tanto tempo, favorendo l’equity in primis, ma anche una materia prima come petrolio, favorita anche da un dollaro più debole.

L’ascesa delle quotazioni del WTI è stata frenata dall’inaspettato aumento delle scorte settimanali di petrolio Made in USA, in salita di circa 1,3 milioni di barili, secondo i dati diffusi dall’EIA. Gli analisti, invece, si aspettavano una flessione piuttosto marcata, pari a -6,7 milioni di barili, mentre l’API (American Petroleum Institute) aveva stimato un aumento più modesto, pari a +1 milione di barili.

Le scorte di benzina hanno fatto registrare un aumento di 12 mila unità, mentre il consensus dava un calo di 3,5 milioni di unità e l’API un aumento di 7 mila unità). Infine, le riserve di distillati sono scese di 5 milioni di unità, in linea con il calo di 4,7 milioni di unità pronosticato dagli analisti e la contrazione di 4,5 milioni di unità stimata dall’API.

Mercato del petrolio che attenderà notizie dalla riunione OPEC+ che si terrà il prossimo 4 Marzo, durante la quale i Paesi produttori a trazione Saudita e Russa discuteranno per attuare un lieve allentamento alle restrizioni alla produzione a partire da Aprile, considerata la forte ripresa dei prezzi.

Andamento quotazioni petrolio sul breve-medio periodo

Dopo aver fatto segnare il massimo di periodo indicato tra le righe del precedente paragrafo, il prezzo del WTI ha fatto marcia indietro, riportandosi a ridosso del primo supporto di brevissimo rappresentato dalla media mobile a 10 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico con time-frame giornaliero, in alto).

Per ora, si tratta di normali prese di beneficio, del tutto lecite se consideriamo che da inizio 2021, il greggio si è apprezzato di quasi il 30%.

Il primo sostegno daily, invece, si colloca in area 58,40, un livello su cui transita la media mobile a 25 sedute (la linea mediana sul grafico).

Allarme rosso, invece, soltanto se i prezzi scenderanno al di sotto della media mobile a 50 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), in chiusura giornaliera o peggio ancora settimanale, che si colloca poco sotto area 55 dollari.

Persa EMA 50, possibili accelerazioni al ribasso in area 50-48 dollari; oltre area 65, invece, probabili ulteriori allunghi in area 70 dollari.

Modello di Trading sul Petrolio – WTI – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 62,40$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 63,01 e 63,40 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 61,40$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 63,40$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 64,04$ e successivamente a quota 64,65$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 62,40 in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 64,65 in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 65,30 e 66,35 dollari, estesi in area 67,02$; stop loss in caso di ritorno sotto 63,40$ in close daily.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 57,28$, per sfruttare eventuali rimbalzi in un primo momento a quota 58,22$ ed in secondo luogo a 58,84$, estesi in area 59,80$; stop loss in caso di flessioni sotto quota 56,35$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 61,40$ e fissa i primi due obiettivi in area 61,02 e 60,42 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 62,40$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 60,42$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 59,80$ e successivamente a quota 59,20$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 61,62$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 59,20$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 58,84 e 58,22 dollari, estesi in area 57,28$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 60,42 in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 67,02$, per prendere profitto in prima battuta a quota 66,35$ e successivamente quota 65,30$, estese in area 64,04$; stop loss con close daily sopra quota 68,10$.

