IQ Option: recensioni, opinioni e conto demo 2022

In questa guida parliamo di IQ Option, una delle piattaforme di trading più apprezzato.

Questo broker è certamente candidato ad entrare nel top del settore e se hai 5 minuti di tempo ti consigliamo di rimanere qui in nostra compagnia per scoprire questa dettagliata recensione di IQ Option, il broker regolamentato che sa offrire alcuni servizi assolutamente esclusivi che ogni trader potrebbe decidere di prendere in considerazione.

Cos’è IQ Option?

Attualmente IQ Option è un broker per fare trading globale: offre infatti Forex tramite i CFD e le criptovalute.

Su IQ Option per cominciare, possono trovare spazio tutti i tipi di traders a partire proprio da quelli che non dispongono di enormi capitali di investimento e che non hanno una grandissima esperienza nel campo ma intendono lo stesso cercare di concludere affari lucrativi.

IQ Option sotto certi aspetti è effettivamente un broker insolito e le sue funzioni avanzate ed esclusive sono li a dimostrarlo. La maggior parte dei servizi è inoltre disponibile già a partire dal deposito minimo, il che è di certo sorprendente.

Noi siamo rimasti indubbiamente colpiti dalla varietà del trading su questo broker e dal gran numero di funzioni, nonché dalla convenienza nella negoziazione che IQ Option sa offrire, fino al punto di arrivare a voler redigere questa recensione che oggi ti proponiamo.

CFDs sono strumenti complessi e comportano il rischio levato di perdere denaro rapidamente dovuto alla leva finanziaria. 77% degli acccount dei trader retail perdono soldi facendo trading con questo broker. Dovresti considerarlo e capire come funzionano i CFDs e come affrontare il rischio elevato di perdere denaro.

IQ Option: i vantaggi offerti dal broker

Deposito minimo di soli 50€, un vero record nel settore

Piattaforma di trading IQ Option

Piattaforma con analisi tecnica

Depositi e prelievi veloci e sicuri

Trading mobile

Conto demo gratuito

Effettuare l'iscrizione ad IQ Option richiede veramente pochissimo tempo ed è il primo passo da compiere per avere accesso a tutti gli aspetti convenienti che abbiamo indicato in precedenza. Per iscriverti devi recarti sul sito di IQ Option e fare la registrazione. Il tutto non richiede più di due minuti di tempo e non ti viene richiesto il riempimento di molti campi. Per iniziare ti basta inserire:

Nome

Cognome

e-mail

Password

Infine devi decidere la tipologia di conto che preferisci, ovvero se intendi aprire un conto reale oppure un conto demo, specificheremo in seguito quale sia la differenza tra queste due modalità di conto. In ogni caso fare la registrazione non ti vincola in nessun modo a fare un deposito, procedura che puoi scegliere se fare o meno in seguito, ma noi siamo certi che una volta provate le opzioni e le funzionalità di IQ Option il deposito minimo richiesto ti sembrerà veramente una sciocchezza.

Parliamo quindi brevemente proprio del deposito minimo di IQ Option, si tratta di una cifra che non ammette scuse nemmeno per quegli investitori estremamente scettici e diffidenti, parliamo di SOLI 50€, una incredibile opportunità per fare trading iniziando da subito ad investire con soldi veri, una cifra davvero bassa.

IQ Option: riepilogo

❓Cos’è Broker attivo dal 2013 ed offre una piattaforma molto accattivante 💸 Commissioni Basse 👍 Caratteristiche Piattaforma WebTrader 💰 Deposito minimo 50 € 📚 Servizi unici Trading / CFD 🥇Conto demo Iscriviti su IQ Option cliccando qui.

IQ Option : la piattaforma di trading

Un broker di alto livello si riconosce per prima cosa dalla piattaforma di trading che può offrire, quella di IQ Option onestamente ci è piaciuta fin da subito grazie proprio alla sua essenzialità che permette anche a loro che non hanno mai visto fino ad ora una piattaforma di investimento con i CFD, di potere iniziare senza trovare alcuna difficoltà. Tutto questo è possibile perchè gli sviluppatori hanno rivolto lo sguardo proprio ai neofiti comprendendo che se avessero complicato le cose avrebbero ottenuto l’unico risultato di allontanarli.

Un lavoro strutturato in questo modo invece è in grado di soddisfare e far sentire sicuri investendo anche coloro che sono alle prime armi, presupposti fondamentali per fare trading con serietà.

La piattaforma di IQ Option si presenta semplice ed intuitiva, ma questi sono solo alcuni dei pregi che ti sa offrire nel negoziare perchè parliamo di uno strumento tecnologico ed avanzato per investire come professionisti ma con la semplicità di bere un bicchiere d’acqua. Investire con la piattaforma di iq option offre l’assoluta padronanza degli scambi finanziari e dei profitti sopra la medie dei mercati finanziari.

Piattaforma con analisi tecnica

Per rendere ancora più sicuri e meno rischiosi i tuoi investimenti ricorda che è necessario fare analisi tecnica del bene che stai valutando per un trade prima di entrare a mercato e mettere a rischio il tuo capitale, per questa ragione la piattaforma offerta da IQ Option ti fornisce tutti gli indicatori tecnici e grafici che puoi desiderare.

Con l’analisi tecnica puoi cercare di carpire i segreti del mercato ed intuire quali saranno i possibili movimenti futuri dei prezzi, ovvero le intenzioni nascoste di compratori e venditori, ovvero la vera e propria anima dei mercati finanziari. E’ possibile quindi usare la piattaforma di IQ Option con cui poter anche studiare il mercato per capire in quale direzione potrebbero spingerlo le forze che lo regolano!

Conto demo IQ Option

Come avevano anticipato parlando di IQ Option e della registrazione sul suo sito e piattaforma, nel momento in cui completi la procedura puoi scegliere se aprire un conto a denaro reale, oppure un conto demo. La differenza sostanziale sta nel fatto che con il conto reale puoi fare investimenti veri soltanto se hai effettivamente fatto un deposito, anche quello minimo di 50€ va benissimo per iniziare a fare trading con IQ Option.

Sul conto demo il discorso cambia ma si fa comunque molto interessante. Per fare trading bisogna conoscere bene la piattaforma sulla quale si opera in tutte le sue funzioni, ma soprattutto bisogna imparare bene a conoscere i mercati e le insidie che talvolta può nascondere ecco perchè IQ Option ha pensato anche a metterti a disposizione un conto demo che ti aiuti a fare esperienza e capire come gestire gli investimenti.

Il conto demo è identico a quello reale ovvero puoi usare la piattaforma normalmente con la differenza che qui sarà il broker a darti del denaro finto per permetterti di capire bene come investire in opzioni binarie e come sfruttare la piattaforma. In questo modo quando poi ti trovi a fare trading con denaro reale saprai già alla perfezione cosa fare e quali sono i beni di investimento più convenienti dove piazzare i tuoi trade!

