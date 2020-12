La rimonta del prezzo dell’oro si infrange in area 1.880 dollari

La forte area di resistenza di brevissimo periodo individuata a 1.870-1.880 dollari si è fatta sentire, respingendo le quotazioni dell’oro sotto quota 1.850 dollari. I prezzi del metallo giallo, reduci dalla caduta sui minimi dallo scorso Luglio, sotto quota 1.770 dollari hanno rimbalzato toccando un massimo intraday a 1.879,80 dollari.

Difficilmente un ostacolo tecnico, molto ostico come lo è la resistenza indicata in precedenza, può essere abbattuto a primo colpo. La scorsa ottava si è conclusa a 1.843,70 dollari (+0,34%), con un bilancio a 5 sedute moderatamente positivo (+0,20%).

La rimonta dei prezzi del metallo prezioso è stata principalmente alimentata dalla caduta del dollaro, sceso sui minimi degli ultimi due anni e mezzo nei confronti delle principali valute mondiali. Grazie ad un biglietto verde più economico, i possessori di valute diverse dal dollaro possono comprare oro a sconto.

Prezzo dell’oro supportato anche dalla nuova fase di stallo negli USA, tra repubblicani e democratici, per l’approvazione di nuovi stimoli all’economia a stelle e strisce.

Il sentiment di brevissimo sul bene rifugio per eccellenza, tuttavia, rimane negativo. L’arrivo dei vaccini anti-Covid 19 ha infatti favorito un nuovo impulso rialzista sui mercati azionari, ma anche verso altri asset, come il petrolio, che più di tutti è stato penalizzato dalla pandemia.

Sotto l’aspetto macro, nulla di rilevante per le quotazioni dell’oro. Tra le ultime letture, il Dipartimento per il Lavoro USA ha reso noto che a Novembre l’indice grezzo dei prezzi alla produzione (PPI) è aumentato dello 0,1% sul mese precedente (come da consensus), rallentando rispetto al +0,3% di Ottobre. La stima su base annua ha invece visto l’indicatore PPI salire dello 0,8%, in miglioramento rispetto al +0,5% registrato ad Ottobre, ed oltre il +0,7% dei pronostici.

Frena, invece, la lettura al netto dei prezzi dei prodotti alimentari ed energetici, in aumento dello 0,1% su base mensile, dopo il +0,1& di Ottobre. Gli analisti si aspettavano un incremento dello 0,2%. Il PPI core calcolato su base annua ha invece fatto segnare un progresso dell’1,4% , sopra il +1,1% della lettura di Ottobre, ma sotto il +1,5% del consensus.

Andamento prezzo oro sul breve-medio periodo

Sotto l’aspetto strettamente tecnico, analizzando il grafico con time-frame giornaliero in alto, ci si accorge che le quotazioni dell’oro sono state respinte dalla media mobile maggiore, a 50 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico).

I prezzi del metallo giallo, successivamente, hanno ripiegato anche al di sotto della medie mobili minori, a 25 e 10 giorni (rispettivamente la linea mediana e la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che al momento si collocano in area 1.850-1.840 dollari.

L’eventuale discesa sotto area 1.820-1.810 dollari, se confermata in chiusura giornaliera, potrebbe causare un nuovo test dei recenti minimi in area 1.770 dollari. Sotto il livello appena indicato possibili ulteriori accelerazioni ribassiste con primo target in area 1.720-1.700 dollari ed obiettivo più profondo in area 1.650 dollari.

L’eventuale break-out di EMA 50, che al momento passa in area 1.870 dollari, se confermato in chiusura daily o meglio ancora settimanale, potrebbe invece favorire un primo approdo in area 1.900 dollari ed un successivo allungo in area 1.950 dollari.

Modello di Trading sull’Oro – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 1.846,50$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 1.853,55 e 1.860,65 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 1.839,50$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1.860,65$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 1.868,50$ e successivamente a quota 1.872,15$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 1.843,70 in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 1.872,15 in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 1.883,70 e 1.890,90 dollari, estesi in area 1.902,60$; stop loss in caso di ritorno sotto 1.860,55$ in close daily.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 1.771,35$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in primo luogo a 1.782,35$ ed in seconda battuta a 1.796$, estesi in area 1.815$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 1.750$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 1.839,50$ e fissa i primi due obiettivi in area 1.832,45 e 1.821,50 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 1.846,50$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 1.821,50$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 1.815$ e successivamente a quota 1.796$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 1.843,70$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 1.796$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 1.789,20 e 1.782,35 dollari, estesi in area 1.771,35$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 1.821,50 in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 1.902,60$, per approfittare di eventuali prese di profitto in prima battuta a 1.890,90$ e successivamente a 1.883,70$, estese in area 1.872,15$; stop loss con close daily sopra quota 1.922$.

