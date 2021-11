Shiba Inu sbarca su CoinSmart, nuova Bull run per il meme token?

By

Shiba Inu continua a far discutere nel panorama crypto. Si tratta di un token unico che viene supportato da una comunità di crypto-fan che cerca di far salire il valore con l’unico scopo di speculare e fare profitti.

Diciamo la verità, il progetto è nato per gioco e non ha mai avuto una reale utilità. Dopo i grandi rialzi le cose però potrebbero cambiare e magari il team potrebbe sviluppare funzioni utili ed interessanti.

In questi giorni c’è stata una fase di ribasso fisiologica anche se oggi ci sono state un paio di notizie che hanno fatto risalire il prezzo. Uno dei nuovi exchange CoinSmart (non fra i più famosi) ha infatti deciso di listare SHIB.

Si tratta di una notizia comunque importante anche se l’Exchange non è di prima fascia perché dimostra che c’è ancora interesse. Sembra inoltre che Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) potrebbe essere preso in considerazione da AMC Entertainment Holdings come pagamento, cosa che ha portato ad un rialzo del 5% sul prezzo.

Cos’è Coin Smart ?

CoinSmart è un Exchange apprezzato negli Stati Uniti anche se non ha i volumi di Binance o Coinbase che rimangono dei colossi.

E’ bastata comunque questa notizia per provocare un piccolo rialzo del token Shiba Inu anche se i capitali sembrano muoversi verso nuove altcoin speculative. Siamo sicuri che i fan e gli holders continueranno a tenere questa criptovaluta in portafoglio sperando magari nel listing di qualche piattaforma importante come ad esempio Robinhood di cui tanto si è parlato.

Anche Coinsmart come altri exchange si pone l’obiettivo di semplificare l’accesso al mondo delle crypto e pare che nei prossimi giorni supporterà altri token.

Attualmente la piattaforma opera negli Stati Uniti ed in Canada anche se si sta muovendo molto nel territorio Defi dove ci sono molti token che stanno crescendo.

Nel settore troverà comunque anche altre piattaforme come Uniswap oltre a progetti interessanti come Maiar Exchange di Elrond e Cronos di Crypyo.com che stanno rivoluzionando il settore della finanza decentralizzata.

A livello di capitalizzazione comunque Shiba Inu non può essere ignorata perché fa dei numeri interessanti oltre alle iniziative ShibaArmy e di Burn che puntano a diminuire il circolante per cercare di portare in alto il prezzo.

Prezzo Shiba Inu: analisi del prezzo e previsioni

Il prezzo di Shiba Inu sta lateralizzando e sembra essere entrato in una fase di stallo. Non dimentichiamoci che a fine Ottobre ha vissuto una bull run intensa che l’ha portato a rialzi importanti.

Tutti gli investitori devono tener conto che ha raggiunto probabilmente i massimi di questa fase e non è detto che possa salire ancora. Tuttavia la comunità di Shiba Inu continua a crescere e molti analisti sono convinti che il prezzo potrà salire ancora nel medio periodo.

Analizzando i fondamentali non c’è da essere bullish ma ricordiamo che questo token si presta benissimo ad essere tradato con i derivati sfruttando le fasi di oscillazioni al ribasso.

Detto questo l’investimento su Shiba Inu sembra essere ancora molto rischioso nonostante un rapporto rischio rendimento ancora elevato.

SHIB su CoinSmart: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di SHIB o di altre criptovalute.

