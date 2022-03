Simulazione trading online: la migliore 2022

By

La simulazione del trading online aiuta chi è alle prime armi a capirne di più. Così come a chi è già esperto, di provare nuove strategie o nuovi asset su cui investire.

Motivo? Semplice. Si basa su un capitale virtuale, che, in quanto tale, protegge il trader dalle perdite di denaro reale. In questo modo, il trader retails potrà conoscere meglio cos’è e come funziona il trading. Mentre il trader con più esperienza, potrà testare nuove strategie senza l’ansia che esse siano fallaci.

La simulazione di trading online si basa pertanto su un conto demo e anzi, quasi sempre, assume proprio quest’ultima denominazione direttamente.

Di seguito cerchiamo di capirne di più sulla simulazione trading online, dove trovarla e quali piattaforme utilizzare per cominciare.

Simulazione trading online: cos’è

Cos’è la simulazione di trading online? Come accennato, si tratta di una modalità di operare col trading online virtuale, demo, appunto simulata.

Se l’ambiente di trading è lo stesso di un conto live, fatto di denaro reale, ciò che cambia è appunto il fatto che si operi con denaro finto. Per consentire all’utente di fare pratica senza rischi. Si parla più comunemente di Conto demo.

Ogni broker offre un conto demo in base a proprie condizioni, temporali e di fondi. Quindi, lo metterà a disposizione per un determinato periodo o sarà illimitato. Così come metterà a disposizione un certo quantitativo di fondi o essi sono illimitati.

Abbiamo detto nell’incipit che la simulazione di trading è utile sia per i trader alle prime armi sia quelli già advanced.

Simulazione trading online: riepilogo

Migliori piattaforme per iniziare

Di seguito un elenco delle migliori piattaforme per investire sui mercati:

Imparare il trading online

Occorre però sempre ricordare che la simulazione di trading non è un gioco, malgrado il fatto che il denaro sia virtuale. Ma è un modo serio per imparare. Altrimenti il rischio è che non si impari nulla quando si passa alla realtà. E, quando si inizierà a fare trading live, si rischia di incassare perdite concrete.

Dunque, la cosa migliore da fare è quella di fingere di stare operando con denaro reale e assumere posizioni in modo serio. Concedendosi qualche azzardo che però sia l’eccezione e non la regola.

La simulazione di trading aiuta anche a comprendere meglio i tanti indicatori ed oscillatori di trading elaborati nel corso del ‘900. Di cui si contano oltre cento. Essi sono molto utili per l’analisi tecnica.

Così come può essere interessante simulare un trading in concomitanza con una news in uscita, così da coglierne le eventuali opportunità sia long che short. Qui parliamo di analisi fondamentale.

Miglior simulatore trading

Vediamo dove trovare i migliori simulatori di trading online.

eToro

Il broker eToromette a disposizione un conto demo molto generoso, di 100mila euro virtuali. Per accedervi, basta andare alla voce Passa a VIRTUALE posta alla fine sul lato sinistro della Dashboard, alternativo a passa a REALE.

Il trader iscritto troverà una serie di informazioni molto utili per la sua simulazione di trading, il denaro investito, quello rimanente, la composizione del suo portafoglio raffigurata col classico “grafico a torta”, ecc.

Può agevolmente passare da VIRTUALE a REALE e viceversa quando vuole.

Non solo, ci sono altri servizi per aiutare il trader alle prime armi. Come il copy trading per copiare i migliori trader iscritti alla piattaforma chiamati Popular investors.

Oppure, gli Smart portfolios, per investire su portafogli di asset già creati dagli esperti del broker, che si basano sulle loro performances.

Ed ancora, il trader può confrontarsi con gli altri come si trovasse in un social network ordinario. Leggendo i loro post, commentandoli, aggiungendo reazioni, condividendoli. E viceversa gli altri trader possono fare con lui. Un confronto costruttivo che lo aiuterà nelle sue decisioni di trading.

Se aggiungi un asset ai Preferiti, ti appariranno delle notifiche sulle ultime news che lo riguardano.

Capital.com

Il conto demo su Capital.com è di 10mila euro virtuali. La scelta del broker è quella di abituare il trader al Money management, quindi, a saper gestire con oculatezza un patrimonio medio-basso. Che può più facilmente estinguersi con scelte sbagliate.

Ma oltre ad esso, Capital.com offre una applicazione apposita per fare pratica: Investmate. Offre approcci su misura per l’educazione finanziaria, a seconda dell’esperienza e delle esigenze di uno studente. Scegli tra 6 obiettivi e prendi uno dei 6 percorsi personalizzati.

Investmate è un’app all-in-one per imparare la finanza. Capital.com ha progettato un kit di strumenti ricco e gratuito che include vari materiali di apprendimento, oltre 30 corsi includono lezioni brevi che richiedono solo 3 minuti per essere completate. In movimento, puoi ricevere utili suggerimenti di trading, guardare video stimolanti ed esplorare sofisticate teorie rese facili.

Il team del broker ti preparerà per previsioni in tempo reale del comportamento del mercato. Il glossario dettagliato e privo di gergo copre complicate idee finanziarie in un linguaggio semplice. Con tutte queste cose utili in un’unica app, puoi imparare dai fondamentali ai dettagli dell’investimento.

Oltre 30 corsi ricchi di informazioni sono stati progettati da esperti finanziari per fare di te un esperto. Hanno portato la finanza complicata a termini comprensibili e hanno aggiunto esempi del mondo reale in modo che tu possa imparare in modo intelligente.

I corsi e le lezioni sono di piccole dimensioni, presentati sotto forma di pratiche schede. I vocaboli possono anche essere aggiunti ai “Preferiti” per un accesso più semplice e tenerli sott’occhio abbisogna. Per mantenere il tuo apprendimento sulla strada giusta, puoi abilitare i promemoria giornalieri.

Capital.com offre anche una piattaforma con IA integrata. Un’ulteriore aiuto tecnologico per guidare i trader.

Infine, il broker inglese offre anche dei segnali di trading e delle notifiche push, per aiutare il trader a non perdere le prossime occasioni di mercato.

XTB

XTB offre un conto demo di 100mila euro virtuali, sebbene con un limite di tempo di 30 giorni. Esso contiene:

• oltre 5200 strumenti CFD disponibili

• 4 settimane di trading senza rischi

• Trada FX, Commodity, Azioni, Indici

• spread bassi a partire da 0.2 pip

• piattaforma di trading potente

• Supporto clienti 24 ore su 24 (lunedi – venerdì)

Su XTB troverai anche formazione completa con seminari, webinar, materiali scritti, incontri “one to one” ed eventi con specialisti del settore. Tutti gli incontri dedicati alla formazione sono gratuiti.

La Trading Academy XTB che presenta spesso eventi e inoltre ci sono anche i webinar formativi gratis periodici.

Simulazione trading online senza registrazione

Occorre specificare che i broker prima elencati richiedono tutti una registrazione per poter accedere al conto demo e agli altri servizi visti.

Tuttavia, bisogna pure fare una precisazione: non si tratta di una registrazione completa, inserendo tutti i propri dati personali, con tanto di primo versamento sul conto. Invece, si tratta di una registrazione veloce, fatta solitamente con una email e scegliendo una password. O, in alternativa, utilizzando un profilo social tra Facebook e Google.

Quindi, è una registrazione molto semplice e superficiale, utile proprio a conoscere meglio il broker e capire se effettivamente esso corrisponde alle nostre esigenze e aspettative. Del resto, perché dare dati sensibili come quelli anagrafici, il numero di carta, indirizzo, ecc. senza sapere se poi su quella piattaforma ci resteremo?!

Nel caso in cui, invece, decideremo di affidarci ad essa per la nostra attività di trading, allora dovremo dare anche altri dati per completare la registrazione. Oltre a fare un primo deposito.

Ricordiamo a tal fine che i broker prima elencati richiedono i seguenti primo deposito:

Come si può vedere, anche qualora decidessimo di proseguire su uno di questi broker, il denaro che ci viene richiesto non è neanche particolarmente avido.

Se invece siete alla ricerca di un broker che non richiede neppure una minima registrazione, ci scuserete, ma preferiamo non indicare alcun nome. Poiché generalmente si tratta di piattaforme scadenti o addirittura truffa. Col rischio che in sede di simulazione di trading vi fanno vedere rose e fiori, con enormi guadagni. Ovviamente virtuali. Ma poi al primo deposito vi accorgerete che è tutta una messinscena per fregarvi denaro.

Un fenomeno, quest’ultimo, purtroppo divampato con le criptovalute. Le quali, con la loro innata volatilità, si fanno pubblicità da sole. Ma rischiano di essere attrattive per i meno informati rispetto appunto a piattaforme nate col solo scopo di fregare il prossimo

Simulazione borsa online

La borsa valori è il mercato dove si incontrano domanda e offerta, dando vita ai movimenti di prezzo rispetto alle azioni. Queste ultime sono porzioni di capitale che una società decide di rendere pubbliche per ottenere finanziamenti.

Se a prevalere è la domanda, allora il prezzo di un azione tenderà a salire, perché aumenterà la richiesta e l’interesse dei trader. Se invece a prevalere è l’offerta, significa che l’asset non è appetibile per gli investitori.

Ovviamente questa è una semplificazione, perché poi può accadere che riguardo un asset la domanda abbia toccato il suo culmine e stia per cadere. E, viceversa, l’offerta sia prevalente ma è pronto un bullround rispetto ad un asset. Che porterà il prezzo a salire.

Ed è qui che consta la bravura del trader. Capire dove sta andando il mercato, per posizionarsi di conseguenza e in anticipo. Del resto, il trading online tramite i CFD permette di posizionarsi sia long che short e quindi guadagnare sia se il prezzo sale, sia se il prezzo scende.

La simulazione di trading può aiutare a fare pratica riguardo questi movimenti e capire come funziona prevederli.

Vediamo dove trovare la migliore simulazione di borsa online.

eToro

Dalla tecnologia all’assistenza sanitaria, da New York a Hong Kong, eToro consente ai trader di accedere in tempo reale alle azioni delle principali borse valori del mondo. Riempi il tuo portafoglio con un’ampia varietà di azioni leader a livello globale, senza commissioni.

XTB

Con questo broker investi sulle azioni Tesla, Netflix, Amazon, CD Project e tanto altro ancora. Scegli tra più di 2000 azioni da 16 delle maggiori borse del mondo.

Qui troverai:

una piattaforma d’investimento intuitiva con uno scanner di azioni avanzato

accesso a tutte le azioni da un solo conto

assistenza clienti professionale 24h, 5 giorni a settimana

Capital.com

Il broker offre una ampia gamma di azioni su cui simulare il trading o fare sul serio. Puoi cercarli dalla sezione “Cerca se hai già un’idea precisa, o scegliere in base a 4 categorie:

I più negoziati I Top riser I Top faller I più volatili

Queste le tante Borse valori sulla piattaforma:

Australia

Belgium

Canada

Finland

France

Germany

Great Britain

Hong Kong

Ireland

Italy

Japan

Netherlands

Norway

Russian Federation

Singapore

Spain

Sweden

Switzerland

United States of America

Questi invece i Settori:

Basic Materials

Cyclical Consumer Goods & Services

Energy

ETFs

Financials

Healthcare

Industrials

Non-Cyclical Consumer Goods & Services

Technology

Telecommunications Services

Utilities

Come usare una simulazione di trading

Come detto, per utilizzare la simulazione di trading occorre parsimonia, serietà, oculatezza. Proprio come si farebbe con denaro reale.

Il trading online è una cosa seria e va imparato sia teoricamente che praticamente.

Simulazione trading online: le domande frequenti

Conclusioni

La simulazione di trading è basata su un capitale virtuale, che, in quanto tale, protegge il trader dalle perdite di denaro reale. In questo modo, il trader retails potrà conoscere meglio cos’è e come funziona il trading.

Mentre il trader con più esperienza, potrà testare nuove strategie senza l’ansia che esse siano fallaci e portino a perdite.

Generalmente, almeno i broker seri, non richiedono una registrazione completa, inserendo cioè tutti i propri dati personali, con tanto di primo versamento sul conto. Bensì una registrazione veloce, fatta solitamente con una email e scegliendo una password. O, in alternativa, utilizzando un profilo social tra Facebook e Google.

Puoi provare quelle offerte da broker con regolare licenza.