Trading system: cos’è e come funziona, i migliori sistemi del 2023

In questa guida, esamineremo approfonditamente cos’è un trading system e il suo funzionamento. Un trading system è uno strumento fondamentale per gli investitori che desiderano automatizzare e ottimizzare le loro strategie di trading sui mercati finanziari.

In un mondo in cui la velocità e l’efficienza sono sempre più importanti, i trading systems offrono la possibilità di massimizzare i profitti e ridurre i rischi evitando errori grossonali. Vedremo che in realtà non è complicato come lcuni potrebbero immaginare

In questo articolo, esploreremo i vari tipi di trading system disponibili, come funzionano, e come scegliere il sistema di trading più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi dei diversi sistemi di trading e forniremo suggerimenti su come implementarli con successo nella propria attività di trading.

Esamineremo anche dettagliatamente la piattaforma di eToro che offre un modo completamente innovativo di investire.

Come funziona? Utilizzando un software brevettato, eToro permette di copiare le operazioni di altri investitori presenti sulla piattaforma per ottenere gli stessi rendimenti, proporzionalmente al capitale investito.

Trading system cos’è

Che cos’è un trading system? Un trading system si può definire come un insieme di regole e strategie predefinite che vengono utilizzate per prendere decisioni di trading corrette in modo automatizzato o semi-automatizzato.

L’obiettivo principale di un trading system è massimizzare i profitti e ridurre i rischi, eliminando il fattore emotivo. Per farlo il sistema indica al trader come operare al verificarsi di determinate condizioni.

Trading system: riepilogo

I componenti chiave di un trading system

Ci sono tre componenti chiave di un trading system che ne determinano il successo:

Regole di ingresso: Definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte prima di entrare in una posizione di trading. Regole di uscita: Stabiliscono le condizioni per chiudere una posizione, sia per proteggere i profitti che per limitare le perdite. Gestione del rischio: Riguarda le tecniche e le strategie utilizzate per controllare e minimizzare i rischi associati alle operazioni di trading, come l’uso di stop loss e la dimensione delle posizioni.

Stop loss e Take Profit

Lo stop loss è un’istruzione specifica per chiudere un’operazione al raggiungimento di un certo livello di perdite. Grazie agli stop loss, è possibile controllare le perdite di trading in modo quantitativo.

Le migliori piattaforme di trading offrono la possibilità di impostare gli stop loss in modo semplice ed efficace. Se l’operazione raggiunge la perdita massima, viene automaticamente chiusa.

La ragione per cui un trading system dovrebbe includere gli stop loss è evidente: permettono di limitare le perdite e proteggere il capitale, anche nel caso si verifichi la peggiore delle situazioni.

Sfortunatamente, i trader alle prime armi tendono a trascurare questa opzione: ecco perché raccomandiamo di seguire un corso di trading (clicca qui per l'iscrizione gratuita) prima di iniziare a fare trading.

Analogamente un take profit è un’istruzione data alla piattaforma di trading per chiudere un’operazione che ha raggiunto un livello di profitto prestabilito.

Money Management

Il Money Management è un approccio strategico fondamentale nel trading. Si tratta della gestione del denaro e consente di limitare il rischio di trading suddividendo il capitale in piccole quote.

Utilizzando un money management rigoroso, gli errori avranno un impatto limitato sul capitale complessivo.

Per limitare i rischi nel trading è opportuno suddividere il capitale disponibile in piccole quote e utilizzare queste quote per ogni operazione. Ad esempio, si consiglia ai principianti di investire al massimo il 5% del capitale totale in un’operazione, anche se sembra molto sicura.

Il vantaggio di seguire una gestione del denaro rigorosa è chiaro: anche se si commettono errori, l’impatto sul capitale complessivo sarà minimo o comunque molto contenuto.

Tipologie di trading system

Esistono diverse tipologie di trading systems, tra cui:

Trading system discrezionali: Questi sistemi richiedono che il trader prenda decisioni basate sull’esperienza e sulla propria interpretazione dei dati di mercato. Trading system meccanici: Sono basati su regole rigorose e specifiche che determinano quando entrare e uscire da una posizione, senza lasciare spazio all’intervento umano. Trading system automatici: Utilizzano algoritmi e software per eseguire operazioni in modo completamente automatizzato, basandosi su regole e strategie preimpostate.

Trading System: Come mettere in pratica una strategia

Applicare una strategia in modo efficace è fondamentale per ottenere risultati positivi. Ecco alcuni passi da seguire per mettere in pratica una strategia di trading:

Scegliere una strategia adatta: è importante scegliere una strategia che si adatti alle proprie competenze, obiettivi di investimento e profilo di rischio. Studiare e comprendere la strategia: prima di applicare una strategia di trading, è fondamentale studiarla attentamente e comprenderne i meccanismi. Questo permetterà di applicarla in modo più efficace e di adattarla alle proprie esigenze specifiche. Testare la strategia: È sempre consigliabile testare una strategia prima di utilizzarla con denaro reale. Molti broker offrono account demo che permettono di eseguire operazioni di trading con denaro virtuale, fornendo un’ottima opportunità per verificare l’efficacia della strategia scelta. Monitorare costantemente: una volta che la strategia è stata messa in pratica, è importante monitorarne costantemente i risultati e apportare eventuali modifiche per migliorarne l’efficacia. Il trading è un’attività dinamica, e adattarsi alle variazioni del mercato è fondamentale per il successo a lungo termine.

Gli indicatori di analisi tecnica sono alla base delle strategie di trading system, utili per formulare previsioni e investimenti basati sulle dinamiche dei prezzi, come oscillazioni, supporti e resistenze. L’analisi tecnica permette di investire consapevolmente, sfruttando le informazioni disponibili.

Il trading system determina quali indicatori applicare sui grafici del prezzo di un asset. Tra i più comuni troviamo:

Medie mobili: individuano il trend e forniscono indicazioni sul momento migliore per entrare o uscire dal mercato. Il Mobile average bounce è un trading system che identifica il trend di fondo osservando i rimbalzi nel breve periodo, permettendo di avere un’idea chiara del lungo termine e sfruttare le oscillazioni a breve. Bande di Bollinger: valutano la volatilità di un asset. Il trading system Riding the bands consente di investire basandosi sui movimenti delle candele rispetto alle linee delle bande di Bollinger. La linea mediana è il riferimento: se le candele si sviluppano sopra di essa, si prevede un trend rialzista, mentre se si sviluppano al di sotto, si attende un trend ribassista.

Le migliori piattaforme per investire con Trading System

Per implementare strategie basate sui trading system, è necessario utilizzare piattaforme di trading online che offrono gli strumenti indispensabili per investire. I broker online fungono da intermediari tra il trader e i mercati finanziari, fornendo l’accesso alle piattaforme.

Per facilitare la scelta di un broker sicuro e affidabile che offra trading system, abbiamo selezionato alcuni broker per te:

eToro

eToro è un'ottima scelta per coloro che vogliono approfittare di una piattaforma intuitiva, affidabile e ricca di funzionalità.

eToro è conosciuto per il suo innovativo sistema di Copy Trading, che permette ai trader di copiare le strategie di investimento di altri utenti esperti, facilitando l'ingresso nel mondo del trading. Inoltre, eToro offre numerosi strumenti di analisi tecnica e indicatori per creare e ottimizzare il tuo trading system personalizzato.

Inoltre è possibile creare un conto reale con soli 50 €

AvaTrade

AvaTrade è un altro broker di alta qualità che offre eccellenti opportunità per i trader interessati ai trading system. La piattaforma AvaTrade mette a disposizione una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e indicatori per sviluppare e perfezionare il tuo trading system personalizzato.

Inoltre, AvaTrade offre anche il supporto per il trading automatico attraverso la popolare piattaforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5, permettendoti di eseguire le tue strategie in maniera efficiente e senza interventi manuali.

AvaTrade è il broker ideale per chi cerca un trading system affidabile e una piattaforma ricca di funzionalità. Non aspettare oltre, unisciti alla crescente comunità di trader AvaTrade e sfrutta al massimo il potenziale dei trading system.

Trading System vs Trading automatico: differenze

Il trading system e il trading automatico sono due concetti correlati nel mondo del trading online, ma presentano alcune importanti differenze. Un trading system è un insieme di regole e strategie che un trader utilizza per prendere decisioni di investimento basate su indicatori tecnici e modelli di prezzo. In altre parole, il trading system fornisce un piano d’azione dettagliato per il trader, che può essere seguito manualmente o automatizzato.

Il trading automatico, invece, si riferisce all’uso di software o algoritmi per eseguire automaticamente operazioni basate sulle strategie definite dal trading system. In pratica, il trading automatico è un’implementazione automatizzata del trading system, che elimina la necessità per il trader di monitorare costantemente il mercato e prendere decisioni di investimento in tempo reale.

In pratica, il trading system è il “piano” che guida le decisioni di investimento, mentre il trading automatico è il “mezzo” che consente di eseguire quel piano in maniera automatizzata.

Non è così semplice individuare sistemi affidabili e performanti, poiché il settore è pieno di truffe o di piattaforme che non funzionano.

eToro è una piattaforma di trading online che permette di replicare le operazioni effettuate da altri trader sulla piattaforma.

Numerosi trader alle prime armi scelgono eToro proprio per questa funzionalità: devono soltanto selezionare i trader da copiare, ossia coloro che hanno conseguito rendimenti più interessanti in passato (minimizzando il rischio e massimizzando il profitto).

Crea il tuo trading system in 10 step

Per concludere vogliamo dare qualche suggerimento a chi intende creare la “propria” strategia personale. Questo è l’approccio migliore che può partire dal prendere spunto dalle strategie di altri trader esperti ma deve includere degli elementi personali per poter migliorare come trader.

Ecco allora 10 passaggi fondamentali per creare la tua prima strategia:

Definisci i tuoi obiettivi di trading: Stabilisci i tuoi obiettivi finanziari e il livello di rischio che sei disposto a sopportare.

Definisci i tuoi obiettivi di trading: stabilisci i tuoi obiettivi finanziari e il livello di rischio che sei disposto a sopportare. Scegli il tuo mercato e strumenti finanziari: seleziona il mercato e gli strumenti su cui desideri concentrarti (azioni, forex, criptovalute, ecc.). Scegli il tuo orizzonte temporale: decidi se preferisci il trading a breve, medio o lungo termine. Selezione degli indicatori tecnici: identifica gli indicatori tecnici più adatti alla tua strategia e al tuo stile di trading. Sviluppo di regole di ingresso: stabilisci le condizioni specifiche per aprire una posizione in base agli indicatori tecnici scelti. Sviluppo di regole di uscita: definisci le condizioni per chiudere una posizione, sia per prendere profitto che per limitare le perdite. Gestione del denaro e del rischio: stabilisci le regole per la dimensione delle posizioni e l’allocazione del capitale in base al tuo livello di rischio accettabile. Test del sistema: esegui backtest e/o forward test del tuo trading system su dati storici per valutare l’efficacia e l’affidabilità della strategia. Ottimizzazione e revisione: apporta eventuali modifiche e ottimizzazioni al sistema in base ai risultati dei test, cercando di migliorare la performance. Implementazione e monitoraggio: metti in pratica il tuo trading system, monitorando costantemente le sue prestazioni e apportando eventuali aggiustamenti necessari.

Seguendo questi 10 passaggi, potrai sviluppare un trading system personalizzato che si adatti alle tue esigenze e preferenze, aumentando le tue probabilità di successo nel mondo del trading.

Trading system: le domande frequenti

Cos’è un Trading System? Un Trading System è un insieme di regole e strategie predefinite utilizzate per prendere decisioni di trading in modo automatizzato o semi-automatizzato, al fine di massimizzare i profitti e ridurre i rischi. E’ possibile utilizzare un trading system anche se si è principianti? Sì, i trading systems sono adatti sia ai principianti che ai trader esperti. Come valutare l’efficacia di un trading system? E’ importante effettuare test accurati e analizzare criteri come l’affidabilità, la performance e il rischio associato.

Conclusioni

In conclusione, i trading systems sono strumenti indispensabili per gli investitori che desiderano automatizzare le loro strategie di trading e massimizzare i profitti.

La scelta del sistema di trading più adatto alle proprie esigenze richiede una conoscenza approfondita dei vari tipi di sistemi disponibili, delle loro caratteristiche e dei fattori che influenzano la loro efficacia.

Ricordate sempre di valutare attentamente ogni sistema di trading prima di implementarlo e di effettuaretest accurati per verificarne l’affidabilità e la performance.

Utilizzare un trading system è fondamentale per non lasciarsi guidare dalle emozioni durante il trading online, evitando di commettere errori grossolani.

Per i principianti, potrebbe essere interessante esplorare l'opzione del Copy Trading offerta da eToro, che permette di replicare le azioni di altri trader presenti sulla piattaforma.

In questo modo, è possibile osservare le loro strategie e conseguire rendimenti simili a quelli degli altri trader, in base ovviamente a quanto si investe.