Corsi trading online: quali sono i migliori e come funzionano

Come funzionano i corsi di trading online? Quali sono i migliori corsi di trading online?

Sempre più persone, negli ultimi anni, si stanno avvicinando al trading online. Motivo? Sicuramente c’entra molto la crisi dell’occupazione, diventata drammatica dopo lo scandalo Subprime del 2008. Che ha messo in ginocchio l’economia mondiale e dopo il quale il sistema economico globale non è stato più lo stesso. Quindi, in molti stanno cercando vie di guadagno alternative.

Un altro fattore determinante è stato quello di natura squisitamente tecnologico. La diffusione di device mobili tra le persone anche poco avvezze alla tecnologia, ha fatto sì che entrare nei mercati finanziari per investire diventasse qualcosa di molto semplice tramite le app.

Infine, si è messa anche l’esplosione delle criptovalute, grazie al Bitcoin che nel 2017 è arrivato a sfiorare i 20mila dollari di prezzo. Il che ha spinto i media mainstream a parlarne e quindi a diffondere notizie su questo asset, suscitando l’interesse anche della massa.

Sommando questi fattori, economici e tecnologici, si è arrivati ad una diffusione nelle masse del trading online. Allontanando di molto l’idea della Borsa come roba da squali professionisti.

Purtroppo però, ciò ha anche alimentato l’approssimazione e l’illusione che ci si possa arricchire facilmente con questa attività. E i truffatori non sono tardati ad arrivare, mettendo in piedi piattaforme autentico “specchio per le allodole” allo scopo di accalappiare creduloni con problemi economici. O semplici appassionati di tecnologia.

Un modo per ovviare a tutto ciò è formarsi, sia teoricamente che praticamente. Come antidoto alle truffe. Un ottimo modo è farlo tramite i corsi di trading online, organizzati ora da enti di formazione, ora dai Broker stessi. Ne ha parlato recentemente il sito tradingonlinecorso.com che spiega dove trovare i migliori corsi dedicati al trading.

Di seguito vediamo cosa sono, come funzionano e i corsi di trading online migliori. Perché purtroppo anche qui non mancano truffe e rischi di spendere soldi a vuoto.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Corsi di trading online cosa sono

Cosa sono i corsi di trading online? Si tratta di corsi di formazione aventi come materia principale appunto il trading online. Ovvero, quella attività che permette, mediante piattaforme online, di accedere ai mercati finanziari e investire su una serie svariata di asset. Come materie prime, criptovalute, metalli preziosi, valute Forex, azioni, indici azionari.

I corsi di trading online possono essere fisici o virtuali.

Corsi di trading online fisici

I primi, sono quelli che si svolgono in modo tradizionale vis-à-vis. Quindi in una aula, con dei discenti, per un determinato periodo di tempo prestabilito, con un programma prefissato.

In genere, si tengono o dal lunedì al venerdì, per 8 ore al giorno (più un’ora di pausa pranzo), oppure con la formula weekend (sabato e domenica), pensati per chi lavora e in settimana non può.

La tipologia incide chiaramente anche sulla loro lunghezza e sul loro costo. Solitamente, quelli infrasettimanali, essendo più intensivi, durano tra 1 e 3 mesi. Quelli con la formula weekend si spalmano nel tempo e quindi durano anche 6 mesi o un anno.

Poi ovviamente dipende dai casi. Ci sono corsi che arrivano a durare anche 12 mesi e ci sono quelli intensivi che durano 1 giorno o un weekend.

Questi ultimi casi però non sono molto preferiti e preferibili, in quanto il primo si spalma su un periodo di tempo eccessivamente lungo e i secondi, per la loro durata troppo ristretta, sono di dubbia utilità.

Corsi di trading online virtuali

In questa seconda casistica rientrano quei corsi che si tengono esclusivamente online. Mediante questi strumenti:

Corsi e-learning : sono dei video presenti sul sito e fruibili quando si ritiene opportuno on demand

: sono dei video presenti sul sito e fruibili quando si ritiene opportuno on demand Webinar : nome che fonde il termine seminario e web, in quanto sono seminari che si tengono online, in diretta via webcam con un docente che parla ai discenti collegati da remoto

: nome che fonde il termine seminario e web, in quanto sono seminari che si tengono online, in diretta via webcam con un docente che parla ai discenti collegati da remoto eBook scaricabili: si tratta di manuali che si possono scaricare e leggere comodamente

Non mancano anche occasione di formazione una tantum, come Forum o seminari che si tengono in un solo giorno o in un weekend nelle principali città italiane (solitamente Milano, Roma e Napoli).

Nel secondo caso, in genere in Hotel che offrono anche una sala congressi così da permettere a chi proviene da più lontano di pernottare.

In entrambi i casi sono presenti esperti del settore e solitamente qualche trader di successo che spiega come ha fatto a diventare tale.

Questa ultima tipologia non va intesa come un corso ma solo come un singolo incontro che serve ad arricchire la propria competenza o, perché no, curiosità.

Corsi di trading online come funzionano

Come funzionano i corsi di trading online? Abbiamo già risposto a questa domanda nel paragrafo precedente. In genere, prevedono una formula infrasettimanale o weekend.

Quando vengono pubblicizzati, tali corsi presentano il programma che tratteranno, diviso per giorni. Oltre al relativo costo totale e la modalità di pagamento (in genere si consente anche un pagamento rateale per costi più elevati).

Ognuno può trovare un corso che fa a caso suo, se lavora e non può frequentare in settimana o se preferisce essere libero nel weekend e frequentarlo infrasettimanalmente.

Costi

Quanto costa un corso di trading online? Ovviamente dipende dalla formula lunga o corta, dalla vastità degli argomenti trattati, dai docenti che lo tengono.

Naturalmente, più ore sono, più argomenti tratta e più i docenti hanno un curriculum importante, più costerà.

Volendo dare delle cifre, si va da qualche centinaia di euro (tra i 200 e i 500 euro) fino alle migliaia di euro. Anche sui 6mila euro per quelli più completi.

In genere, comunque, l’intervallo nel quale si pone la maggioranza va dai 500 ai 2500 euro.

Le singole giornate possono invece costare intorno ai 50 euro, ma, come detto, vanno annoverati più come incontri che come costi veri e propri.

Corsi di trading gratuiti

Quali sono i corsi di trading gratis? E’ anche possibile trovare corsi di trading gratuiti. In genere, questa tipologia viene organizzata dai Broker più rinomati, in quanto ci tengono affinché chi si iscriva alla loro piattaforma possa essere preparata e pronta per il trading online.

Come mai un Broker organizza corsi di formazione gratuiti? Semplice. Perché una piattaforma per il trading online guadagna proprio dai trader. Ossia, dallo spread che impone sui trades vincenti e dalle commissioni sui servizi che offre.

Quindi, più un trader è vincente e trae profitto, più di conseguenza porta profitti al Broker stesso. In quanto il Broker guadagna tramite una percentuale sui suoi profitti (lo spread) oltre che tramite commissioni sui servizi che egli utilizzerà.

Un trader che incassa molte perdite finirà per rinunciarsi e cancellare il proprio account. Quindi non sarà più una fonte di guadagno per il proprio Broker presso cui si è iscritto.

Oltretutto, diversi Broker prevedono più tipi di account, che offrono servizi crescenti contro il pagamento di una iscrizione più alta e tariffe più elevate. Ma ciò che ci guadagneranno saranno profitti più elevati.

Quindi, col tempo un trader vincente potrebbe passare ad un tipo di account più importante. E anche ciò comporta più guadagni per un Broker.

Meglio Corsi di trading online gratuiti o a pagamento?

In genere, quando qualcosa è a pagamento, riteniamo che sia migliore di un servizio gratuito. Il quale, proprio perché non si paga, viene ritenuto più scadente.

Tuttavia, non è sempre così. Anche se spesso lo è. Solitamente, i servizi vanno dal gratuito come prova o per condizioni base e poi salgono gradualmente più si paga per qualità e quantità.

Riguardo i corsi, dipende da chi li organizza. Se un corso gratuito è organizzato da un Broker rinomato, con una regolare licenza, sicuramente sarà più affidabile di un corso organizzato da un ente di formazione che magari si fa pagare anche migliaia di euro.

Spesso i corsi a pagamento si rivelano una autentica perdita di tempo, impregnati di teoria e termini tecnici, ma poi nella pratica non insegnano nulla.

Invece, come detto, un Broker ha tutto l’interesse che voi vi istruiate e diventiate trader di successo.

Quindi, possiamo anche dire che i corsi di trading online gratuiti migliori sono i corsi organizzati da Broker rinomati. Di seguito presentiamo quelli di Investous e Trade.com.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net