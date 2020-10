ForexTB: recensione e opinioni broker [2020]

In questo articolo forniremo una guida completa sul Broker ForexTB. Quindi, come funziona, quali condizioni economiche propone a chi decide di iscriversi, quali servizi offre ai trader che hanno deciso di avvalersi della sua piattaforma di trading.

Conoscere a fondo un Broker è molto importante, poiché sono fin troppe le truffe in circolazione. Pronte a derubare chi si iscrive nella speranza di risolvere i propri guai finanziari. O di fare la bella vita senza sforzi. Quindi, procurarsi ville con piscina vicino al mare; circondarsi di belle donne; guidare auto di lusso.

A chi non piacerebbe? E, ovviamente, i truffatori lo sanno e fanno leva sui desideri consci e inconsci delle persone. Promettono quindi guadagni automatici, chiedendo di caricare il conto con poche centinaia di euro, promettendo che il sistema lavorerà l’utente per renderlo milionario. Attraverso infallibili segnali di trading capaci di anticipare cosa farà il mercato.

Anche il Broker ForexTB (clicca qui per il sito ufficiale) offre dei segnali di trading. Ma, come vedremo, sono quelli elaborati da una società considerata leader del settore: Trading Central.

Inoltre, il Broker ForexTB vanta regolare licenza per operare. Quindi già ciò vi metterà a riparo da eventuali truffe. O tentativi tali.

Vediamo dunque una recensione completa di ForexTB. Se conviene davvero usarlo.

ForexTB cos’è

Cos’è ForexTB? Si tratta di una piattaforma di trading online gestita da Forex TB Limited. Società con sede nella capitale di Cipro, Nicosia.

La piattaforma si presenta estremamente user friendly, tanto in formato web-base che in quella app. Con una discreta offerta di asset. Praticamente tutte le principali: azioni, valute forex, materie prime e criptovalute.

Consentendo di tradare su di essi mediante Contract for difference, contratti di tipo derivato poiché riflettono il valore di asset sottostanti. Sono meglio conosciuti con l’acronimo CFD e consentono di fare trading sia al rialzo che al ribasso sugli asset.

Come accennato nell’incipit, ForexTB gode di regolare licenza. In particolare, quella CySEC, rilasciata a Cipro dove ha sede. Paese fino al 2004 Paradiso fiscale ma poi entrato nell’Unione europea in quell’anno. Quindi, si è allineato ai dettami dell’ESMA, autorità di controllo sui mercati finanziari.

ForexTB può anche operare in Italia, avendo il beneplacito della nostra autorità di controllo sui mercati finanziari.

ForexTB caratteristiche

Quali sono le principali caratteristiche di ForexTB? Abbiamo detto che la sede legale si trova a Nicosia, capitale di Cipro. La licenza posseduta è quella CySEC, n. 272/15, ed è registrata in Consob. Con delibera n. 4292

Prevede fino a 4 account e il Deposito minimo richiesto è di 250 €. riguardo depositi e prelievi, i mezzi previsti sono i più vari. Ossia:

carta di credito

bonifico bancario

ewallet

Il Broker ForexTB dà ai trader la possibilità di operare con più piattaforme. Così da poter seguire le proprie posizioni aperte, controllare il proprio account o avviare nuovi trade, senza limiti spazio-temporali. Ecco le piattaforme di ForexTB:

Software MetaTrader 4

App mobile per IOS e Android

Versione web-based WebTrader

Riguardo la formazione, ForexTB presenta la possibilità di scaricare eBook (da qui), seguire dei webinar in diretta o visionare dei video caricati sulla piattaforma.

Ottimo anche il Conto demo, con un totale di 100mila euro virtuali.

Una delle chicche del Broker ForexTB sono i segnali di trading, offerti gratuitamente ai propri trader. I segnali di trading di ForexTB sono quelli elaborati da Trading Central. Società operativa dal 1999, insignita di vari premi per il servizio che offre.

Per saperne di più sui segnali gratis di ForexTB visita questa pagina.

ForexTB è una truffa?

Giusto porsi questa domanda. E la risposta è fortunatamente No. ForexTB vanta infatti regolare licenza CySEC. Quindi, deve sottostare ad una serie di norme e controlli appannaggio dei trader.

Questi gli obblighi previsti per chi ha una licenza CySEC ed intende preservarla:

I broker CySEC devono sempre avere un capitale minimo di 750.000€

I Broker CySEC devono conservare sempre i propri rendiconti finanziari, al fine di farli controllare se occorre

Il capitale degli investitori deve essere distinto dal capitale operativo, in favore della trasparenza

I broker con licenza CySEC hanno l’obbligo di aderire sempre alle nuove disposizioni che l’ente stesso o il MiFID a cui fa capo, hanno deciso di promulgare

Ogni broker deve prevedere un fondo di compensazione per gli investitori. Il cosiddetto “ICF”.

Coprire un capitale fino a € 20.000 qualora un broker fosse insolvente

ForexTB account previsti

Quali sono gli account previsti da ForexTB? Sono ben 4, divisi in questo modo:

Base: deposito minimo 250 euro, massimo 4.999 euro

Gold: deposito minimo 5mila euro, massimo 9.999 euro

Platinum: deposito minimo 10mila euro, massimo 49.999 euro

VIP: deposito minimo da 50mila euro a salire

Inutile dire che le condizioni degli account sono in crescendo ed aumentano più si investe. Per esempio, l’account Base prevede le seguenti condizioni:

1 lezione

News sui mercati finanziari

Segnali di trading del colosso del settore Trading Central

2 notifiche al giorno via SMS

Margine del 100%

Primo prelievo gratuito

ForexTB piattaforme previste

Quali sono le piattaforme previste da ForexTB? Abbiamo detto nella sezione dedicata alle caratteristiche in generale, che il Broker ForexTB prevede più tipi di piattaforme. Per ogni esigenza.

Piattaforma webtrader: la versione web-based online

Software MetaTrader 4: il più usato tra i trader per i servizi personalizzabili che offre, malgrado ormai siano uscite versioni successive

App per smartphone e tablet, sia per software iOS che Android

ForexTB asset

Quali sono gli asset previsti dal Broker ForexTB? ForexTB offre un discreto numero di asset su cui investire. Più o meno 270 contratti CFD, collegati alle seguenti categorie:

Forex

criptovalute

azioni

indici

ETF

materie prime

Ciò significa che si va dal Bitcoin alle azioni di colossi come Apple, passando per il Petrolio e l’indice Nasdaq fino alle tante coppie di valute Forex (principali, Major e esotiche).

ForexTB formazione

Com’è la formazione di ForexTB? Il Broker offre una vasta gamma ai trader per formarsi. Una piattaforma di trading conviene che i suoi iscritti si formino al meglio. In quanto un trader vincente fa guadagnare anche loro.

ForexTB offre:

video on demand caricati sulla piattaforma

webinar da seguire in diretta

eBook da scaricare e leggere comodamente

Un Glossario con i principali termini tecnici sul trading online

Va poi specificato che una parte del materiale formativo può essere visionato già senza necessità di iscriversi. Naturalmente, più è importante l’account al quale ci si iscrive, più servizi formativi si avranno a disposizione nell’arco di una giornata o di una settimana.

ForexTB Conto demo

Come funziona il Conto demo ForexTB? Il Broker dà la possibilità di potersi esercitare senza rischiare i propri soldi reali tramite un Conto demo. Che ricordiamo, comunque, non essere un gioco. Quindi va usato seriamente per evitare di abituarsi a fare scelte azzardate anche quando si passerà ad un Conto reale (che in gergo viene definito Live).

Il Conto demo di ForexTB (che trovi qui) mette a disposizione fino a 100mila euro virtuali. Inoltre, offre le stesse condizioni dell’account più importante e completo: quello Platinum.

ForexTB depositi e prelievi

Come sono i depositi e i prelievi di ForexTB? Il deposito minimo per iniziare a fare trading con questo Broker è di 250 euro. Ma, come visto, se si hanno le giuste competenze e la disponibilità economica, sarà possibile anche investire di più.

I mezzi per effettuare depositi e prelievi sono:

Carta di credito

Pagamento elettronico

Bonifico bancario

Per controllare lo stato del proprio conto, basta andare alla voce Banking.

Il conto demo, invece, non richiede alcun deposito e può essere utilizzato gratuitamente.

Ancora, se depositare è consentito gratuitamente, per quanto concerne i prelievi dipende dal tipo di account scelto.

Questo il piano dei costi previsti:

Conto Base: 1 solo prelievo gratuito la prima volta

Conto Gold: 1 prelievo gratis al mese

Conto Platinum: 3 ritiri prelievi gratuiti al mese

Count VIP: prelievi sempre gratuiti

Se si effettua il prelievo tramite carta di credito/debito, la commissione è pari al 3,5%. Tramite bonifico o piattaforme di conti virtuali, invece, è di 30 euro.

Occorre infine sapere che nel caso in cui si sia inattivi per oltre un mese, ForexTB potrebbe prelevare una somma pari a 80 euro per inattività.

ForexTB opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sul Broker ForexTB? Sul web è possibile leggere ottime recensioni ed opinioni su questa piattaforma di trading online.

Molto apprezzato il fatto che abbia la licenza CySEC, il che toglie di mezzo ogni dubbio. Discrete anche le condizioni economiche, mentre un po’ limitata è la scelta tra gli asset.

Apprezzato pure il fatto che consenta di scegliere tra 4 account diversi, offrendo già diversi servizi con l’account base.

Molti trader sono entusiasti dal fatto che consenta di utilizzare i segnali di trading offerti da Trading Central, autentico colosso del settore. Inviati via sms comodamente sul proprio smartphone. Così che, anche in caso di mancata connessione internet o che non si sia collegati, il suggerimento di investimento arriva ugualmente.

Infine, buona la scelta delle piattaforme mediante le quali poter fare trading ovunque ci si trovi e con le modalità desiderate.

Per aprire un conto demo gratuito su ForexTB clicca qui.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net