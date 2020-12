Investire in azioni: ecco come fare

Investire in azioni, certamente la forma di investimento per antonomasia, le azioni ti fanno pensare alla borsa, ai broker, ad enormi ed invitanti guadagni. Ad oggi non mancano di certo le persone che sempre di più si interessano all’investimento in azioni, senza contare tutti quelli che lo svolgono quotidianamente, da lungo tempo, grazie a questo tipo di capitalizzazione in molti casi sono diventati persone molto ricche.

Se sei qui di sicuro sei interessato a saperne di più e vuoi mettere le mani su profitti da sogno, bene perché sei capitato nel posto giusto, abbiamo intenzione infatti di spiegarti come investire in azioni in una maniera molto semplice e comprensibile e credici, se anche parti da zero e non hai mai avuto esperienza di investimenti, anche tu puoi ottenere il successo in questo meraviglioso campo di investimento.



Come investire in azioni

Prova a pensare ad una grande azienda, qualsiasi attività di questo tipo per funzionare ha bisogno di capitali, i soldi nelle aziende vengono immessi dagli azionisti, ognuno con una quota di partecipazione: il capitale è rappresentato dalle azioni. Ogni azione ha un identico valore nominale il quale moltiplicato per il numero complessivo delle azioni di un’azienda ti da il capitale sociale della stessa.

Quindi in definitiva una azione rappresenta un titolo di partecipazione all’impresa: acquistando azioni si acquistano pezzettini di una data azienda! Acquistare azioni offre diritti ed obblighi di vario tipo:

Diritto di voto nelle assemblee

Controllo della gestione dell’azienda

Diritto di opzione su nuove azioni o obbligazioni

Diritto di partecipazione ai dividendi

Ma attenzione oltre a tutti questi aspetti affascinanti e positivi ovviamente acquistare azioni comporta un rischio perché in sostanza tu stai prestando dei soldi all’azienda senza garanzie, per così dire, di successo. Se l’azienda incrementerà i suoi utili e profitti crescendo ed espandendosi potrebbe renderti un uomo ricco. Se al contrario le cose non dovessero andare come sperato e si dovessero registrare delle problematiche tu potresti vedere il tuo capitale ridursi fino allo zero.

Ovviamente quest’ultima eventualità non accade molto spesso perché nessun imprenditore vuole vedere la propria azienda ridotta sul lastrico e di conseguenza si fa di tutto per evitare che questo accada, d’altra parte bisogna notare che non tutto dipende dalla gestione intrinseca dell’azienda in quanto ogni azienda è inserita in un sistema estremamente più grande che si chiama mercato e detta alcune regole.

L’andamento di un’azienda è direttamente proporzionale a svariati fattori che ne determinano il successo. Se un’azienda non è efficiente, se non è abile e veloce nel rinnovarsi, se non è in possesso di un marchio accattivante (etc…etc..) può rischiare seriamente di soccombere alla concorrenza più forte sul mercato ed addirittura scomparire, a quel punto ci auguriamo che tu non vi abbia investito!

Come investire in azioni: diversi tipi di azioni

Le azioni ordinarie sono quelle di cui abbiamo trattato poc’anzi, ma ne esistono di altri tipi.

Azioni privilegiate : questo tipo di azioni da diritto ad una preferenza nel momento in cui si suddividono gli utili e nei casi di rimborso del capitale.

: questo tipo di azioni da diritto ad una preferenza nel momento in cui si suddividono gli utili e nei casi di rimborso del capitale. Azioni di risparmio: questo tipo di azioni non offre diritto di voto, ma conferiscono diritti di natura patrimoniale alla stipula dell’atto costitutivo della società.

Ma come si stabilisce il valore di mercato di una azione?

Il valore sul mercato delle azioni di un’azienda viene mostrato all’interno dei listini ufficiali, se si tratta di aziende quotate in borsa. Non è detto che il valore di mercato sia lo stesso di quello nominale o patrimoniale. In breve però è chiaro che se si tratta di azioni con un grande potenziale e rosee prospettive di crescita a ciò corrisponde un alto valore di mercato delle azioni emesse. Se un’azienda al contrario inizia ad avere problemi finanziari ed è prevista una involuzione e decrescita le sue azioni avranno un valore basso. Il valore di mercato delle azioni inoltre può essere influenzato dalle speculazioni, dalla politica e dall’andamento macroeconomico del sistema in cui una azienda è inglobata.

Come investire in azioni: quali azioni acquistare?

La scelta di un investimento nel mercato azionario deve essere ben ragionata e coronata da uno studio approfondito di ciò che si intende acquistare o vendere. Molto dipende dalla tua tolleranza al rischio. In base a tutti i ragionamenti fatti infine bisogna decidere quale sia il capitale adatto alla tua operazione e scegliere cosa comprare.

Fortunatamente per prendere queste decisioni ci vengono in aiuto 2 teorie importantissime per il trading di azioni:

Analisi tecnica

Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale ti può suggerire quando comprare o vendere una azione perché ti mostra le prospettiva di crescita rispetto alla concorrenza, i dati di bilancio, il prezzo, i dividendi. E’ da notare che non sempre i dati corrispondono alla realtà. In analisi fondamentale rientra anche l’emotività del mercato, un piccolo grande motore alla base del mercato, che anche in condizioni ideali può determinare che il valore delle azioni resti molto basso per lungo tempo.

L’analisi tecnica invece è molto importante perché studia l’andamento storico del prezzo. Come saprai i prezzi in un mercato non si muovono casualmente. E’ vero vi sono svariati fattori che lo influenzano ma resta il fatto che esista una ciclicità teorizzata da Dow che ha posto le basi per le leggi che regolano i mercati. Quindi l’analisi tecnica è un aiuto estremamente valido a prescindere dal fatto che i grandi attori del mercato, quelli che hanno enorme potenza economica e che utilizzano gli stessi strumenti di analisi possono reagire a quello che vedono in maniera logica o illogica a seconda dei casi.

Come investire in azioni: due regole di base

Diversifica: diversificare gli investimenti è davvero una regola d’oro. Hai presente quel paniere pieno di uova, se malauguratamente dovesse cadere in terra molto probabilmente tutte le uova al suo interno si romperebbero. Da questo semplice esempio devi capire che è bene spalmare il capitale in azioni di diverse aziende, in questo modo è possibile minimizzare il rischio ed aumentare le probabilità di profitto. Tieni d’occhi gli investimenti: ricordati di seguire sempre con attenzione i tuoi investimenti. Un tempo era più semplice investire in azioni, oggi invece i mercati sono caratterizzati da una fortissima volatilità e variabilità, quindi bisogna tenere sempre sotto controllo la situazione per assicurarsi il profitto.

Come investire in azioni: dove acquistarle?

Ad oggi esiste una maniera molto comoda pratica e semplice per investire in azioni, puoi infatti acquistarle online, diventando in questo modo a tutti gli effetti un trader, un operatore finanziario, un imprenditore che desidera creare ricchezza attraverso il suo capitale. Il trading su azioni ovviamente è svolto nel mercato azionario, tuttavia non si tratta di un luogo fisico come potresti immaginare, infatti oggi la compravendita di azioni si svolge anche e soprattutto in rete dove anche i traders hanno finalmente l’opportunità di investire nelle grandi aziende o istituti bancari acquistando parte delle loro azioni sul mercato.

Ma come fare quindi per acquistare azioni in rete? La risposta è semplice: bisogna affidarsi a degli intermediari. Questi intermediari conosciuti come broker possono garantire a chiunque abbia un capitale anche minimo, di investire in azioni e fare profitto. I broker possono permetterti di investire in azioni di ogni tipo per un grande numero di aziende, ma non solo, volendo puoi investire anche su indici, valute, materie prime e molto altro ancora. I broker sono dotati di piattaforme strutturate per funzionare direttamente sui browser, queste ti permettono di investire da casa esattamente come se ti recassi in banca per acquistare azioni.

I mercati azionari più convenienti

Speculare sui mercati azionari tramite il trading online può farti guadagnare molto, ma tanto dipende dalle azioni su cui scegli di investire. I migliori mercati per investire online sono da sempre quelli caratterizzati da una forte volatilità dei prezzi, ovvero mercati in cui avvengono variazioni di grande portata velocemente, questo permette di accedere ad enormi profitti. Mercati troppo stabili dove il prezzo manca di direzionalità e tende a stazionare non offrono molto a chi intende fare pura speculazione.

Quindi la cosa migliore da fare è sempre scegliere di acquistare azioni di aziende molto importanti e molto attive sui mercati. Recenti valutazioni hanno dimostrato come possa essere grandemente conveniente scegliere ad esempio il settore tecnologico con tutte le maggiori aziende ad esso legate. Stiamo parlando di colossi del calibro della Microsoft, della Apple, di Samsung, ma ve ne sono molte altre ancora. Inoltre si può puntare forte anche su quelle aziende che operano nel settore dell’energia sia rinnovabile (settore molto in espansione) che “classica” come il caso dell’Eni che si occupa di energie come petrolio, gas ed energia elettrica.

Conclusioni

A questo punto non ti resta altro che andare ed acquistare! Il mercato azionario rappresenta anche per te una valida opportunità di guadagno che può radicalmente cambiare la tua situazione economica attuale e futura, non lasciarti sfuggire questa eccezionale occasione.

