Scegliere la migliore piattaforma di trading online significa avere a disposizione un ambiente in cui accedere ai mercati finanziari e poter fare tutte le operazioni in autonomia. Come scegliere ? Da dove partire ?

In questo post presentiamo una classifica o meglio un elenco di 5 piattaforme che vi consentono di negoziare sui mercati. Non è da prendere come una classifica vera e propria anche perchè ogni portale fornisce software diversi e presenta delle caratteristiche uniche. I traders professionisti magari utilizzerebbero un ordine diverso, tuttavia il nostro obiettivo è quello di fornire una guida.

eToro

eToro è sicuramente una piattaforma di trading online adatta per i principianti ma non solo. Offre alcune funzionalità come il social trading che permette di copiare dai migliori traders iscritti sul sito. E’ stato il primo in Italia a introdurre queste funzioni ed innova continuamente la sua piattaforma webtrader.

Clicca qui per creare il tuo conto di trading su eToro.



Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.





Plus500

Plus500 è un broker che offre una piattaforma di trading con cui è possibile negoziare tramite un servizio in CFD. I contratti per differenza (CFD) consentono contrattare sul prezzo piuttosto che acquistare beni fisici. Hanno il vantaggio di essere flessibili e di permettere di fare trading cfd in qualunque mercato come gli indici di borsa, le azioni, le commodities e le valute.

Plus500 è quotata nel listino principale del London Stock Exchange.

Plus500 UK Ltd è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con licenza FRN 509909. Plus500 CY LTD è autorizzata and regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec) con Licenza No. 250/14.

Per accedere alla piattaforma potete aprite un conto per negoziare con Plus500.

Consultate anche la recensione di Plus500 per conoscere tutte le condizioni.

86% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro

ComeFareTradingOnline

Il portale ComeFareTradingOnline rappresenta uno dei brand storici in fatto di piattaforme di trading online grazie ad un ottimo materiale formativo. Ogni giorno aiuta traders e aspiranti tali a capire le dinamiche del trading online e ad iniziare passo dopo passo a fare i primi investimenti.

E’ diviso in sezioni tematiche che sono dedicate al trading online, alle migliori piattaforme e a guide su forex e opzioni binarie.

Fineco

Il brand Fineco è conosciuto in Italia grazie al fatto di appartenere al gruppo bancario di Unicredit. Richiede l’associazione ad un conto corrente che ha comunque dei costi ma dispone di una ottima piattaforma di trading.

Tutti i servizi sono accessibili anche da smartphone e tablet e ci sono moltissimi mercati sui cui poter negoziare.

XM.com

XM è un broker che sta crescendo molto in Italia grazie alla sua attenzione verso la formazione dei clienti.

Organizza spesso seminari gratuiti e webinar per imparare a fare trading online.

Ha delle caratteristiche che lo rendono unico come i conti Zero che sono stati lanciati da poco con zero pip di spread, una novità rivoluzionaria.

Migliore piattaforma di trading

Come scegliere una piattaforma di trading ? Alla luce delle considerazioni che abbiamo fatto è difficile esprimere un giudizio oggettivo perchè parliamo di siti e broker davvero validi. La scelta è un po’ personale e dipende da ciò che si cerca. Avete bisogno di un conto corrente associato ? Volete un broker snello ? Volete commissioni e spread bassi ?

A seconda della risposta a queste domande potete orientarvi nella scelta. Ad esempio Plus500 è una delle più utilizzate perchè ha dei costi davvero contenuti e richiede un deposito iniziale basso per iniziare a negoziare (è previsto un numero minimo di trader per i prelievi).

I meno esperti invece possono iniziare da altri siti che comunque assicurano tanta qualità. Tutte le migliori piattaforme di trading online hanno delle caratteristiche che devono essere valutate singolarmente per poter scegliere con sicurezza una soluzione ottimale per poter operare sui mercati.

Piattaforme di trading gratuite

Tutte le piattaforme di trading sono gratuite anche perchè a differenza delle banche non applicano ulteriori costi fissi. Questi possono essere dati dalle commissioni sulle transazioni o in altri costi applicati all’inizio. Broker come XM broker ad esempio hanno degli spread molto convenienti e dunque non vanificano i profitti fatti dal trader. OBRinvest addirittura non ce li ha nemmeno in quanto chi fa trading di opzioni binarie deve stare attento ai capitali che investe ed il broker incasserà solo i soldi derivanti dalle operazioni in perdita ovviamente in percentuale.

Piattaforme di trading italiane o straniere?

Molti dei traders italiani hanno difficoltà con l’inglese. Le piattaforme che abbiamo presentato nella nostra classifica hanno la licenza italiana CONSOB e hanno tantissimi strumenti rigorosamente in Italiano. Questo è molto importante sia per capire a fondo la piattaforma sia per parlare con il supporto tecnico dedicato che svolge le funzioni di help desk per cercare di aiutarvi se volete consigli o avete qualsiasi tipo di problema.

A meno che non siate dei professionisti è consigliabile cominciare a negoziare con piattaforme di trading italiane oppure di aprire più conti trading per bilanciare gli investimenti.

Le demo delle piattaforme di trading online

Chi si occupa di trading online ha spesso la necessità di sperimentare delle strategie oppure provare prima di iscriversi e fare il primo deposito.

In questo caso tutti questi siti vi vengono incontro permettendovi di provare gratuitamente il loro software via web. A disposizione vi danno un conto virtuale con soldi non veri ma avete accesso a tutti i dati, a tutti i grafici e a tutte le informazioni che hanno tutti gli iscritti. Ovviamente i guadagni che farete sono virtuali ma vi possono dare delle indicazioni su come poter iniziare a fare sul serio.